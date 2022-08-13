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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
РБ Лейпциг
0:0
Первый тайм: 16'
Кёльн
0'
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Ольмо Дани

Ход матча

9'
Ольмо Дани
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 121
РБ Лейпциг 93.4% (113)
X 5.8% (7)
Кёльн 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Кёльн
5.20
5.45
7.20
Все Коэффициенты
Новости
1
Гулачи
Петер
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
23
Хальстенберг
Марсель
39
Хенрихс
Бенджамин
38
Новоа
Уго
7
Ольмо
Дани
17
Собослаи
Доминик
22
Раум
Давид
11
Вернер
Тимо
18
Нкунку
Кристофер
20
Швебе
Марвин
19
Эхизибуэ
Кингсли
15
Килиан
Лука
4
Хюберс
Тимо
14
Хектор
Йонас
6
Мартель
Эрик
28
Скири
Эйе
29
Тилманн
Ян
7
Любичич
Деян
11
Кайнц
Флориан
33
Florian
Dietz
РБ Лейпциг
3-1-4-2
Кёльн
4-2-3-1

История личных встреч

РБ Лейпциг
Кёльн

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

Б
3:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:4
Б
4:1
Б
1:2
Б
1:2
Б
3:1
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольмо Дани 1 0.5
Нкунку Кристофер 1 0.5
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кайнц Флориан 1 0.5
Любичич Деян 1 0.5
Килиан Лука 1 0.5
Хектор Йонас 0 0
Тилманн Ян 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сорлот Александр 1 0
Тедеско Доменико 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1
Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 РБ Лейпциг - Рейнджерс 1:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1
Кёльн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кёльн - Шальке 04 3:1 Ян - Кёльн 2:2 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 Оффенбах - Кёльн 0:2
Кёльн - Милан 1:2 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Аустрия Лустенау - Кёльн 0:4 Mondorf - Кёльн 1:12 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Аугсбург - Кёльн 1:4 Кёльн - Арминия 3:1 Боруссия М - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 3:2 Унион Берлин - Кёльн 1:0 Зигбург - Кёльн 1:8 Кёльн - Боруссия Д 1:1 Байер Л - Кёльн 0:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Кёльн 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Вердер 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Бавария Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
5. Унион Берлин Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Боруссия М Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Фрайбург Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8. Майнц Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Бохум 2:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Герта 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Аугсбург 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
12. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Штуттгарт 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Шальке 04 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Байер Л 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
17. Хоффенхайм 1:2 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Боруссия М Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Кёльн 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Герта 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Вердер 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Штуттгарт 0:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Майнц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Шальке 04 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Бавария Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бохум 2:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Байер Л 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Хоффенхайм 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Фрайбург Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Аугсбург 1:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Фрайбург Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Аугсбург 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Майнц Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Бохум 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Вердер 1:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Кёльн 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Унион Берлин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Боруссия М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вольфсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Байер Л 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Штуттгарт 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Шальке 04 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Хоффенхайм 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Герта 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    РБ Лейпциг 93.4% (113)
    X 5.8% (7)
    Кёльн 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Кёльн
    5.20
    5.45
    7.20
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    Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:0 Кёльн

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    93.4% (113)
    Ничья
    5.8% (7)
    Кёльн
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.71% (74)
    Меньше
    37.29% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    62.71% (74)
    Нет
    37.29% (44)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    39.7% (48)
    2:0 РБ Лейпциг
    27.3% (33)
    3:1 РБ Лейпциг
    12.4% (15)
    1:0 РБ Лейпциг
    5.8% (7)
    3:2 РБ Лейпциг
    3.3% (4)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    3:0 РБ Лейпциг
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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    РБ Лейпциг
    Кёльн
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