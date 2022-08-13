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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион: Зрители: 43579
РБ Лейпциг
2:2
Конец матча
Кёльн
0'
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Ольмо Дани
18' Желтая карточка
Тилманн Ян
1:0
36' Гол
Вернер Тимо
1:1
40' Гол
Florian Dietz
45' Красная карточка
Собослаи Доминик
48' Желтая карточка
Хюберс Тимо
2:1
56' Гол
Нкунку Кристофер
2:2
72' Гол в свои ворота
Гвардиол Йошко
76' Желтая карточка
Адамян Саркис
79' Желтая карточка
Кайнц Флориан
89' Желтая карточка
Хенрихс Бенджамин
90'+4
Лейпциг - Кельн. 2:2. Гол Йошко...
Лейпциг - Кельн. 2:1. Гол Крист...
Лейпциг - Кельн. 1:1. Гол Флори...
Лейпциг - Кельн. 1:0. Гол Тимо ...
Лейпциг - Кельн. Незасчитанный ...
Лейпциг - Кельн. Отмененный гол...

Ход матча

9'
Ольмо Дани
 
18'
 
Тилманн Ян
36'
Вернер Тимо
(Хенрихс Бенджамин)
1:0
40'
1:1
Florian Dietz
(Кайнц Флориан)
45'
Собослаи Доминик
 
46'
Кампль Кевин
Новоа Уго
 
46'
Гвардиол Йошко
Хальстенберг Марсель
 
48'
 
Хюберс Тимо
56'
Нкунку Кристофер
(Ольмо Дани)
2:1
62'
 
Майна Линтон
Тилманн Ян
62'
 
Шмиц Бенно
Эхизибуэ Кингсли
62'
 
Дуда Ондрей
Мартель Эрик
67'
Андре Силва
Вернер Тимо
 
72'
2:2
Гвардиол Йошко
73'
 
Адамян Саркис
Florian Dietz
73'
 
Лемперте Тим
Любичич Деян
76'
 
Адамян Саркис
79'
 
Кайнц Флориан
87'
Айдара Амаду
Ольмо Дани
 
89'
Хенрихс Бенджамин
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 121
РБ Лейпциг 93.4% (113)
X 5.8% (7)
Кёльн 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Гулачи
Петер
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
23
Хальстенберг
Марсель
39
Хенрихс
Бенджамин
38
Новоа
Уго
7
Ольмо
Дани
17
Собослаи
Доминик
22
Раум
Давид
11
Вернер
Тимо
18
Нкунку
Кристофер
20
Швебе
Марвин
19
Эхизибуэ
Кингсли
15
Килиан
Лука
4
Хюберс
Тимо
14
Хектор
Йонас
6
Мартель
Эрик
28
Скири
Эйе
29
Тилманн
Ян
7
Любичич
Деян
11
Кайнц
Флориан
33
Florian
Dietz
РБ Лейпциг
3-1-4-2
Кёльн
4-2-3-1

История личных встреч

РБ Лейпциг
Кёльн

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

Б
3:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:4
Б
4:1
Б
1:2
Б
1:2
Б
3:1
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 2 1
Вернер Тимо 1 0.5
Ольмо Дани 0 0
Хенрихс Бенджамин 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кайнц Флориан 1 0.5
Florian Dietz 1 0.5
Любичич Деян 1 0.5
Килиан Лука 1 0.5
Хектор Йонас 0 0
Тилманн Ян 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Собослаи Доминик 0 1
Сорлот Александр 1 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Тедеско Доменико 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайнц Флориан 1 0
Адамян Саркис 1 0
Хюберс Тимо 1 0
Тилманн Ян 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1
Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 РБ Лейпциг - Рейнджерс 1:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1
Кёльн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кёльн - Шальке 04 3:1 Ян - Кёльн 2:2 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 Оффенбах - Кёльн 0:2
Кёльн - Милан 1:2 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Аустрия Лустенау - Кёльн 0:4 Mondorf - Кёльн 1:12 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Аугсбург - Кёльн 1:4 Кёльн - Арминия 3:1 Боруссия М - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 3:2 Унион Берлин - Кёльн 1:0 Зигбург - Кёльн 1:8 Кёльн - Боруссия Д 1:1 Байер Л - Кёльн 0:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Кёльн Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Бавария Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
4. Унион Берлин Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Боруссия М Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Фрайбург Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
7. Майнц Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Хоффенхайм Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
9. Аугсбург Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
10. РБ Лейпциг Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Штуттгарт Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Вердер Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
15. Герта Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Шальке 04 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Байер Л Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Бохум Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Боруссия М Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Кёльн Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Вердер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Штуттгарт Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Герта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Майнц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шальке 04 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бавария Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Байер Л Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Бохум Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Фрайбург Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Аугсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Фрайбург Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Майнц Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Аугсбург Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Кёльн Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Вердер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Штуттгарт Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Вольфсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Боруссия М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Унион Берлин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Байер Л Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Бохум Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Хоффенхайм Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Шальке 04 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Герта Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 94'
    Контроль мяча: РБ Лейпциг: 52%, Кёльн: 48%.
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Кампль Кевин пробует нанести удар издали, но Марвин Швабе держит все под контролем
  • 93'
    РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Килиан Лука ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    РБ Лейпциг 93.4% (113)
    X 5.8% (7)
    Кёльн 0.8% (1)
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    Прогнозы на матч РБ Лейпциг 2:2 Кёльн

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    93.4% (113)
    Ничья
    5.8% (7)
    Кёльн
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.71% (74)
    Меньше
    37.29% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    62.71% (74)
    Нет
    37.29% (44)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    39.7% (48)
    2:0 РБ Лейпциг
    27.3% (33)
    3:1 РБ Лейпциг
    12.4% (15)
    1:0 РБ Лейпциг
    5.8% (7)
    3:2 РБ Лейпциг
    3.3% (4)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    3:0 РБ Лейпциг
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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