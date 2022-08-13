Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг) Зрители: 43579
2:2
Конец матча
0'
9' Undefined phrase: football_event_Ольмо Дани
18' Желтая карточкаТилманн Ян
1:0
36' ГолВернер Тимо
1:1
40' ГолFlorian Dietz
45' Красная карточкаСобослаи Доминик
48' Желтая карточкаХюберс Тимо
2:1
56' ГолНкунку Кристофер
2:2
72' Гол в свои воротаГвардиол Йошко
76' Желтая карточкаАдамян Саркис
79' Желтая карточкаКайнц Флориан
89' Желтая карточкаХенрихс Бенджамин
90'+4
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Ход матча
9'
18'
36'
1:0
40'
1:1
45'
48'
56'
2:1
72'
2:2
76'
79'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
3 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
2 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
38
Новоа
Уго
22
Раум
Давид
11
Вернер
Тимо
20
Швебе
Марвин
15
Килиан
Лука
14
Хектор
Йонас
28
Скири
Эйе
29
Тилманн
Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Новоа УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раум ДавидПолузащитник
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
-
25 Ба СануссуПолузащитник
-
19 Андре СилваНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
-
18 Дуда ОндрейНападающий
-
25 Лемперте ТимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
РБ Лейпциг
Кёльн
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
10 матчей
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|2
|1
|Вернер Тимо
|1
|0.5
|Ольмо Дани
|0
|0
|Хенрихс Бенджамин
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кайнц Флориан
|1
|0.5
|Florian Dietz
|1
|0.5
|Любичич Деян
|1
|0.5
|Килиан Лука
|1
|0.5
|Хектор Йонас
|0
|0
|Тилманн Ян
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Собослаи Доминик
|0
|1
|Сорлот Александр
|1
|0
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Тедеско Доменико
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайнц Флориан
|1
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Хюберс Тимо
|1
|0
|Тилманн Ян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Бавария 3:5 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:5 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1
Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 РБ Лейпциг - Рейнджерс 1:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1
Кёльн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кёльн - Шальке 04 3:1 Ян - Кёльн 2:2 Кёльн - НЕК Неймеген 5:0 Оффенбах - Кёльн 0:2
Кёльн - Милан 1:2 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Аустрия Лустенау - Кёльн 0:4 Mondorf - Кёльн 1:12 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Кёльн - Вольфсбург 0:1 Аугсбург - Кёльн 1:4 Кёльн - Арминия 3:1 Боруссия М - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 3:2 Унион Берлин - Кёльн 1:0 Зигбург - Кёльн 1:8 Кёльн - Боруссия Д 1:1 Байер Л - Кёльн 0:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Кёльн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|7.
|Майнц
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Вердер
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|15.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Байер Л
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Кёльн
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Вердер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Майнц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Шальке 04
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Бавария
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Майнц
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Кёльн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Вердер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Унион Берлин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 2:2 Кёльн
Исход игры
РБ Лейпциг
93.4% (113)
Ничья
5.8% (7)
Кёльн
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
62.71% (74)
Меньше
37.29% (44)
Обе команды забьют
Да
62.71% (74)
Нет
37.29% (44)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
39.7% (48)
2:0 РБ Лейпциг
27.3% (33)
3:1 РБ Лейпциг
12.4% (15)
1:0 РБ Лейпциг
5.8% (7)
3:2 РБ Лейпциг
3.3% (4)
1:1 Ничья
2.5% (3)
3:0 РБ Лейпциг
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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