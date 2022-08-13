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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Хоффенхайм
1:2
Первый тайм: 18'
Бохум

Ход матча

11'
0:1
Цоллер Симон
(Хофманн Филипп)
13'
0:2
Цоллер Симон
(Штёгер Кевин)
15'
Баумгартнер Кристоф
1:2

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 121
Хоффенхайм 90.1% (109)
X 7.4% (9)
Бохум 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хоффенхайм
Ничья
Бохум
5.30
4.68
5.53
Все Коэффициенты
Новости
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
22
Фогт
Кевин
34
Нсоки
Стенли
29
Сков
Роберт
11
Анхелиньо
Хосе
8
Гайгер
Деннис
6
Прёмель
Гриша
14
Баумгартнер
Кристоф
7
Ларсен
Якоб-Бруун
27
Крамарич
Андрей
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
20
Ордец
Иван
30
Хайнц
Доминик
23
Янко
Саиди
8
Лосилья
Антони
7
Штёгер
Кевин
18
Осей-Туту
Джорди
11
Асано
Такума
9
Цоллер
Симон
33
Хофманн
Филипп
Хоффенхайм
3-5-2
Бохум
4-2-3-1

История личных встреч

Хоффенхайм
Бохум

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

Б
1:2
Б
2:0
ТМС
1:0
Б
2:1
Б
3:0
Б
0:3
ТМС
0:2
Б
1:3
ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков Роберт 1 0.5
Крамарич Андрей 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штёгер Кевин 1 0.5
Цоллер Симон 1 0.5
Стафилидис Костас 0 0
Хофманн Филипп 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пош Штефан 1 1
Фогт Кевин 1 0
Самассеку Диади 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стафилидис Костас 1 0
Ганвула Сильвер 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Рёдингхаузен - Хоффенхайм 0:2 Хоффенхайм - Верона 3:2 Салернитана - Хоффенхайм 2:2
Хоффенхайм - Пушкаш-Академия 2:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 РВ Вальдорф - Хоффенхайм 0:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бохум 1:2 Герта - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Арминия 2:0
Бохум
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бохум - Майнц 1:2 Виктория Берлин - Бохум 0:3 Бохум - Антальяспор 6:2 Атлетик Б - Бохум 4:1
Специя - Бохум 1:2 Лечче - Бохум 2:3 Падерборн - Бохум 2:0 Ситтард - Бохум 1:1 Бохольт - Бохум 1:3 Монхайм - Бохум 1:1 Вупперталь - Бохум 0:2 Унион Берлин - Бохум 3:2 Бохум - Арминия 2:1 Боруссия Д - Бохум 3:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Фрайбург - Бохум 3:0 Бохум - Байер Л 0:0 Хоффенхайм - Бохум 1:2 Бохум - Хераклес 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Кёльн 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Вердер 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Бавария Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
5. Унион Берлин Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Боруссия М Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Фрайбург Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8. Майнц Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Бохум 2:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Герта 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Аугсбург 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
12. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Штуттгарт 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Шальке 04 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Байер Л 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
17. Хоффенхайм 1:2 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Боруссия М Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Кёльн 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Герта 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Вердер 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Штуттгарт 0:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Майнц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Шальке 04 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Бавария Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бохум 2:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Байер Л 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Хоффенхайм 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Фрайбург Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Аугсбург 1:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Фрайбург Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Аугсбург 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Майнц Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Бохум 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Вердер 1:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Кёльн 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Унион Берлин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Боруссия М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вольфсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Байер Л 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Штуттгарт 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Шальке 04 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Хоффенхайм 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Герта 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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    Прогнозы 121
    Хоффенхайм 90.1% (109)
    X 7.4% (9)
    Бохум 2.5% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хоффенхайм
    Ничья
    Бохум
    5.30
    4.68
    5.53
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    Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:2 Бохум

    Исход игры
    Хоффенхайм
    90.1% (109)
    Ничья
    7.4% (9)
    Бохум
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.64% (81)
    Меньше
    31.36% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    72.03% (85)
    Нет
    27.97% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Хоффенхайм
    50.4% (61)
    1:0 Хоффенхайм
    14% (17)
    2:0 Хоффенхайм
    11.6% (14)
    3:1 Хоффенхайм
    9.1% (11)
    1:1 Ничья
    4.1% (5)
    3:2 Хоффенхайм
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    1:2 Бохум
    1.7% (2)
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