Стадион: Prezero Arena Зрители: 17005
3:2
Конец матча
0'
0:1
10' ГолЦоллер Симон
0:2
13' ГолЦоллер Симон
1:2
14' ГолБаумгартнер Кристоф
2:2
23' ГолКабак Озан
58' Желтая карточкаЛосилья Антони
2:2
59' Не забитый пенальтиКрамарич Андрей
67' Желтая карточкаАкпогума Кевин
3:2
88' ГолДаббур Мунас
90'+6
Все видео голов с матчей
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Ход матча
10'
0:1
13'
0:2
14'
23'
2:2
58'
59'
2:2
67'
88'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
2 Удары по воротам 4
-
12 Удары в створ 5
-
8 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
22
Фогт
Кевин
34
Нсоки
Стенли
29
Сков
Роберт
20
Ордец
Иван
23
Янко
Саиди
11
Асано
Такума
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
-
34 Нсоки СтенлиЗащитник
-
29 Сков РобертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
-
10 Даббур МунасНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асано ТакумаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Tim Oermann
-
-
Главный тренер: Thomas Reis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Хоффенхайм
Бохум
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даббур Мунас
|1
|0.5
|Сков Роберт
|1
|0.5
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0.5
|Кабак Озан
|1
|0.5
|Руди Себастьян
|0
|0
|Крамарич Андрей
|0
|0
|Гайгер Деннис
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цоллер Симон
|2
|1
|Штёгер Кевин
|1
|0.5
|Стафилидис Костас
|0
|0
|Хофманн Филипп
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пош Штефан
|1
|1
|Фогт Кевин
|1
|0
|Акпогума Кевин
|1
|0
|Самассеку Диади
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосилья Антони
|1
|0
|Стафилидис Костас
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
2
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
100%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
2
67%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
40%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Рёдингхаузен - Хоффенхайм 0:2 Хоффенхайм - Верона 3:2 Салернитана - Хоффенхайм 2:2
Хоффенхайм - Пушкаш-Академия 2:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 РВ Вальдорф - Хоффенхайм 0:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бохум 1:2 Герта - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Арминия 2:0
Бохум
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бохум - Майнц 1:2 Виктория Берлин - Бохум 0:3 Бохум - Антальяспор 6:2 Атлетик Б - Бохум 4:1
Специя - Бохум 1:2 Лечче - Бохум 2:3 Падерборн - Бохум 2:0 Ситтард - Бохум 1:1 Бохольт - Бохум 1:3 Монхайм - Бохум 1:1 Вупперталь - Бохум 0:2 Унион Берлин - Бохум 3:2 Бохум - Арминия 2:1 Боруссия Д - Бохум 3:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Фрайбург - Бохум 3:0 Бохум - Байер Л 0:0 Хоффенхайм - Бохум 1:2 Бохум - Хераклес 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Кёльн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|7.
|Майнц
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Вердер
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|15.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Байер Л
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Кёльн
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Вердер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Майнц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Шальке 04
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Бавария
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Майнц
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Кёльн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Вердер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Унион Берлин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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Прогнозы на матч Хоффенхайм 3:2 Бохум
Исход игры
Хоффенхайм
90.1% (109)
Ничья
7.4% (9)
Бохум
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
68.64% (81)
Меньше
31.36% (37)
Обе команды забьют
Да
72.03% (85)
Нет
27.97% (33)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
50.4% (61)
1:0 Хоффенхайм
14% (17)
2:0 Хоффенхайм
11.6% (14)
3:1 Хоффенхайм
9.1% (11)
1:1 Ничья
4.1% (5)
3:2 Хоффенхайм
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
1:2 Бохум
1.7% (2)
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