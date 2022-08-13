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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион: Зрители: 17005
Хоффенхайм
3:2
Конец матча
Бохум
0'
0:1
10' Гол
Цоллер Симон
0:2
13' Гол
Цоллер Симон
1:2
14' Гол
Баумгартнер Кристоф
2:2
23' Гол
Кабак Озан
58' Желтая карточка
Лосилья Антони
2:2
59' Не забитый пенальти
Крамарич Андрей
67' Желтая карточка
Акпогума Кевин
3:2
88' Гол
Даббур Мунас
90'+6
3:2. Гол Мунаса Даббура (видео)....
1:2. Гол Кристофа Баумгартнера (...
0:1. Гол Симона Цоллера (видео)....
0:2. Гол Симона Цоллера (видео)....

Ход матча

10'
0:1
Цоллер Симон
(Хофманн Филипп)
13'
0:2
Цоллер Симон
(Штёгер Кевин)
14'
Баумгартнер Кристоф
1:2
23'
Кабак Озан
(Гайгер Деннис)
2:2
46'
Акпогума Кевин
Нсоки Стенли
 
51'
Кадержабек Павел
Фогт Кевин
 
58'
 
Лосилья Антони
59'
Крамарич Андрей
2:2
62'
Рюттер Жоржиньо
Ларсен Якоб-Бруун
 
62'
Руди Себастьян
Гайгер Деннис
 
67'
Акпогума Кевин
 
72'
 
Лабропулос Василис
Хайнц Доминик
75'
Даббур Мунас
Баумгартнер Кристоф
 
76'
 
Машович Эрхан
Осей-Туту Джорди
76'
 
Фёрстер Филипп
Асано Такума
88'
Даббур Мунас
(Руди Себастьян)
3:2
89'
 
Ганвула Сильвер
Гамбоа Кристиан

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 4
  • 12 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 121
Хоффенхайм 90.1% (109)
X 7.4% (9)
Бохум 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
22
Фогт
Кевин
34
Нсоки
Стенли
29
Сков
Роберт
11
Анхелиньо
Хосе
8
Гайгер
Деннис
6
Прёмель
Гриша
14
Баумгартнер
Кристоф
7
Ларсен
Якоб-Бруун
27
Крамарич
Андрей
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
20
Ордец
Иван
30
Хайнц
Доминик
23
Янко
Саиди
8
Лосилья
Антони
7
Штёгер
Кевин
18
Осей-Туту
Джорди
11
Асано
Такума
9
Цоллер
Симон
33
Хофманн
Филипп
Хоффенхайм
3-5-2
Бохум
4-2-3-1

История личных встреч

Хоффенхайм
Бохум

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

Б
1:2
Б
2:0
ТМС
1:0
Б
2:1
Б
3:0
Б
0:3
ТМС
0:2
Б
1:3
ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даббур Мунас 1 0.5
Сков Роберт 1 0.5
Баумгартнер Кристоф 1 0.5
Кабак Озан 1 0.5
Руди Себастьян 0 0
Крамарич Андрей 0 0
Гайгер Деннис 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цоллер Симон 2 1
Штёгер Кевин 1 0.5
Стафилидис Костас 0 0
Хофманн Филипп 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пош Штефан 1 1
Фогт Кевин 1 0
Акпогума Кевин 1 0
Самассеку Диади 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосилья Антони 1 0
Стафилидис Костас 1 0
Ганвула Сильвер 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
2
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
2
100%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
2
67%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
40%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Рёдингхаузен - Хоффенхайм 0:2 Хоффенхайм - Верона 3:2 Салернитана - Хоффенхайм 2:2
Хоффенхайм - Пушкаш-Академия 2:0 Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 РВ Вальдорф - Хоффенхайм 0:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Хоффенхайм - Фрайбург 3:4 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бохум 1:2 Герта - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - Бавария 1:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Арминия 2:0
Бохум
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бохум - Майнц 1:2 Виктория Берлин - Бохум 0:3 Бохум - Антальяспор 6:2 Атлетик Б - Бохум 4:1
Специя - Бохум 1:2 Лечче - Бохум 2:3 Падерборн - Бохум 2:0 Ситтард - Бохум 1:1 Бохольт - Бохум 1:3 Монхайм - Бохум 1:1 Вупперталь - Бохум 0:2 Унион Берлин - Бохум 3:2 Бохум - Арминия 2:1 Боруссия Д - Бохум 3:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Фрайбург - Бохум 3:0 Бохум - Байер Л 0:0 Хоффенхайм - Бохум 1:2 Бохум - Хераклес 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Кёльн Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Бавария Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
4. Унион Берлин Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Боруссия М Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Фрайбург Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
7. Майнц Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Хоффенхайм Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
9. Аугсбург Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
10. РБ Лейпциг Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Штуттгарт Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Вердер Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
15. Герта Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Шальке 04 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Байер Л Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Бохум Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Боруссия М Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Кёльн Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Вердер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Штуттгарт Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Герта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Майнц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шальке 04 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бавария Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Байер Л Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Бохум Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Фрайбург Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Аугсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Фрайбург Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Майнц Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Аугсбург Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Кёльн Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Вердер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Штуттгарт Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Вольфсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Боруссия М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Унион Берлин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Байер Л Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Бохум Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Хоффенхайм Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Шальке 04 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Герта Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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Новости матча
  • Второй тайм
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 17005 болельщиков
  • 96'
    После классного второго тайма Хоффенхайм совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Хоффенхайм: 59%, Бохум: 41%.
  • 95'
    Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на PreZero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Хоффенхайм 90.1% (109)
    X 7.4% (9)
    Бохум 2.5% (3)
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    Прогнозы на матч Хоффенхайм 3:2 Бохум

    Исход игры
    Хоффенхайм
    90.1% (109)
    Ничья
    7.4% (9)
    Бохум
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.64% (81)
    Меньше
    31.36% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    72.03% (85)
    Нет
    27.97% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Хоффенхайм
    50.4% (61)
    1:0 Хоффенхайм
    14% (17)
    2:0 Хоффенхайм
    11.6% (14)
    3:1 Хоффенхайм
    9.1% (11)
    1:1 Ничья
    4.1% (5)
    3:2 Хоффенхайм
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    1:2 Бохум
    1.7% (2)
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