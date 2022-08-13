Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Янко Саиди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Ларсен Якоб-Бруун создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

47' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

47' Гайгер Деннис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Цоллер Симон нанес удар головой, но Оливер Бауманн спокойно отбил мяч.

46' Штёгер Кевин из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Матч возобновится спорным мячом

45' Ох, нехорошо это выглядит. Лосилья Антони получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Лосилья Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Хорошую попытку сделал Крамарич Андрей . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Сков Роберт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Фогт Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Лосилья Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Баумгартнер Кристоф из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Асано Такума выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Бохум

35' Прёмель Гриша из команды Хоффенхайм наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

35' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Нсоки Стенли пробует нанести удар издали, но Мануэль Риманн держит все под контролем

34' Гайгер Деннис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Нсоки Стенли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Сков Роберт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Лосилья Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

31' Удар от ворот произведет Бохум

30' Гамбоа Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Осей-Туту Джорди пробует нанести удар издали, но Оливер Бауманн держит все под контролем

30' Лосилья Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Удар от ворот произведет Бохум

29' Баумгартнер Кристоф из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Анхелиньо Хосе из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Штёгер Кевин из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Ордец Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Баумгартнер Кристоф пробует нанести удар издали, но Мануэль Риманн держит все под контролем

25' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

25' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Команда Хоффенхайм сравняла счет! Игра продолжается!

22' Хорошую попытку сделал Сков Роберт . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Анхелиньо Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Бохум

21' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

19' Гамбоа Кристиан из команды Бохум наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

19' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Кабак Озан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Г О О О О Л - Баумгартнер Кристоф первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

14' Риман Мануэль плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

14' Хорошую попытку сделал Крамарич Андрей . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Г О О О О Л - Цоллер Симон забивает с правой ноги!

13' Штёгер Кевин из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Сков Роберт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Штёгер Кевин из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Удар от ворот произведет Бохум

9' Прёмель Гриша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Лосилья Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Штёгер Кевин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Гамбоа Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Хофманн Филипп пробует нанести удар издали, но Оливер Бауманн держит все под контролем

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Хоффенхайм начинает с центра поля