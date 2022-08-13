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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Вердер
1:0
Первый тайм: 16'
Штуттгарт

Ход матча

4'
Фуллкруг Никлас
(Юнг Антони)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 121
Вердер 60.3% (73)
X 36.4% (44)
Штуттгарт 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вердер
Ничья
Штуттгарт
3.65
4.68
5.95
Все Коэффициенты
Новости
1
Павленка
Иржи
5
Пипер
Амос
13
Велькович
Милош
32
Фридль
Марко
8
Вайзер
Митчелл
3
Юнг
Антони
10
Биттенкорт
Леонардо
28
Груев
Илия
6
Стаге
Йенс
11
Фуллкруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
1
Мюллер
Флориан
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
21
Ито
Хироки
4
Вагноман
Жоша
14
Мвумпа
Силас
22
Фюрих
Крис
3
Эндо
Ватару
32
Ахамада
Науиру
9
Калайджич
Саша
10
Томаш
Тьягу
Вердер
3-5-2
Штуттгарт
3-5-2

История личных встреч

Вердер
Штуттгарт

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

23 матча

30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Б
1:0
Б
1:2
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:0
Б
6:2
Б
1:1
Б
3:2
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:4
Б
2:2
Б
4:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
6:0
Б
2:2
Б
0:2
Б
4:0
Б
4:1
Б
6:3

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуллкруг Никлас 2 1
Биттенкорт Леонардо 1 0.5
Юнг Антони 0 0
Дукш Марвин 0 0
Стаге Йенс 0 0
Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахамада Науиру 1 0.5
Калайджич Саша 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайзер Митчелл 1 0
Пипер Амос 1 0
Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мвумпа Силас 1 0
Мола Клинтон 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Вольфсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:2 Бешикташ - Вердер 2:1 Карлсруэ - Вердер 1:2
Вердер - Ольденбург 1:3 Вердер - Ян 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Вердер 0:3 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Шальке 04 - Вердер 1:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Вердер - Дармштадт 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Вердер - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Вердер 2:3 Вердер - Ингольштадт 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Вердер - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Вердер 3:4
Штуттгарт
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 Динамо Дрезден - Штуттгарт 0:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1
Штуттгарт - Цюрих 3:2 Бёблинген - Штуттгарт 1:7 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Боруссия Д 0:2 Арминия - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Аугсбург 3:2 Унион Берлин - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Бохум 1:1 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Кёльн 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Вердер 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Бавария Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
5. Унион Берлин Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Боруссия М Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Фрайбург Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8. Майнц Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Бохум 2:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Герта 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Аугсбург 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
12. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Штуттгарт 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Шальке 04 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Байер Л 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
17. Хоффенхайм 1:2 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Боруссия М Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Кёльн 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Герта 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Вердер 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Штуттгарт 0:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Майнц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Шальке 04 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Бавария Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бохум 2:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Байер Л 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Хоффенхайм 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Фрайбург Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Аугсбург 1:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Фрайбург Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Аугсбург 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Майнц Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Бохум 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Вердер 1:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Кёльн 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Унион Берлин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Боруссия М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вольфсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Байер Л 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Штуттгарт 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Шальке 04 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Хоффенхайм 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Герта 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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    Прогнозы 121
    Вердер 60.3% (73)
    X 36.4% (44)
    Штуттгарт 3.3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вердер
    Ничья
    Штуттгарт
    3.65
    4.68
    5.95
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Вердер 1:0 Штуттгарт

    Исход игры
    Вердер
    60.3% (73)
    Ничья
    36.4% (44)
    Штуттгарт
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.54% (62)
    Меньше
    47.46% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    83.05% (98)
    Нет
    16.95% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Вердер
    40.5% (49)
    1:1 Ничья
    29.8% (36)
    1:0 Вердер
    10.7% (13)
    2:0 Вердер
    5% (6)
    3:2 Вердер
    2.5% (3)
    1:2 Штуттгарт
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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    Вердер
    Штуттгарт
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