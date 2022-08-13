Стадион: Wohninvest WESERSTADION
0'
1:0
4' ГолФуллкруг Никлас
16' Желтая карточкаФридль Марко
1:1
38' ГолЭндо Ватару
59' Желтая карточкаКалайджич Саша
71' Желтая карточкаИто Хироки
71' Желтая карточкаБиттенкорт Леонардо
1:2
77' ГолМвумпа Силас
83' Желтая карточкаШтарк Никлас
89' Желтая карточкаДукш Марвин
2:2
90' ГолБёрк Оливер
90'+7
Все видео голов с матчей
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Ход матча
4'
1:0
16'
38'
1:1
59'
71'
77'
1:2
83'
89'
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 7
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
32
Фридль
Марко
28
Груев
Илия
21
Ито
Хироки
14
Мвумпа
Силас
22
Фюрих
Крис
10
Томаш
Тьягу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Бьюкенен ЛиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
-
23 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ole Werner
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
- Защитник
-
14 Мвумпа СиласЗащитник
-
22 Фюрих КрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Томаш ТьягуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Переа ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Вердер
Штуттгарт
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
23 матча
30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуллкруг Никлас
|2
|1
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.5
|Бёрк Оливер
|1
|0.5
|Вайзер Митчелл
|0
|0
|Юнг Антони
|0
|0
|Дукш Марвин
|0
|0
|Стаге Йенс
|0
|0
Штуттгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эндо Ватару
|1
|0.5
|Мвумпа Силас
|1
|0.5
|Ахамада Науиру
|1
|0.5
|Калайджич Саша
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0
|Вайзер Митчелл
|1
|0
|Штарк Никлас
|1
|0
|Дукш Марвин
|1
|0
|Фридль Марко
|1
|0
|Пипер Амос
|1
|0
Штуттгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ито Хироки
|1
|0
|Калайджич Саша
|1
|0
|Мвумпа Силас
|1
|0
|Мола Клинтон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Вольфсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:2 Бешикташ - Вердер 2:1 Карлсруэ - Вердер 1:2
Вердер - Ольденбург 1:3 Вердер - Ян 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Вердер 0:3 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Шальке 04 - Вердер 1:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Вердер - Дармштадт 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Вердер - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Вердер 2:3 Вердер - Ингольштадт 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Вердер - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Вердер 3:4
Штуттгарт
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 Динамо Дрезден - Штуттгарт 0:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1
Штуттгарт - Цюрих 3:2 Бёблинген - Штуттгарт 1:7 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Боруссия Д 0:2 Арминия - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Аугсбург 3:2 Унион Берлин - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Бохум 1:1 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Кёльн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|7.
|Майнц
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Вердер
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|15.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Байер Л
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Кёльн
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Вердер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Майнц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Шальке 04
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Бавария
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Майнц
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Кёльн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Вердер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Унион Берлин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Вердер 2:2 Штуттгарт
Исход игры
Вердер
60.3% (73)
Ничья
36.4% (44)
Штуттгарт
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
52.54% (62)
Меньше
47.46% (56)
Обе команды забьют
Да
83.05% (98)
Нет
16.95% (20)
Популярный счёт
2:1 Вердер
40.5% (49)
1:1 Ничья
29.8% (36)
1:0 Вердер
10.7% (13)
2:0 Вердер
5% (6)
3:2 Вердер
2.5% (3)
1:2 Штуттгарт
2.5% (3)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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