СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Вердер

90' Лилиан Эглофф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

90' Удар от ворот произведет Штуттгарт

89' Рефери не любит споров - именно за это Дукш Марвин сейчас получил желтую

88' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Соса Борна навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Удар от ворот произведет Штуттгарт

84' Тактическая замена. Илия Груев уходит с поля и его заменяет Рапп Николай

83' Штарк Никлас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

83' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Удар от ворот произведет Штуттгарт

80' Оооо... вот это был удар! Мвумпа Силас должен был забить с этой позиции.

80' Хорошую попытку сделал Мвумпа Силас . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Ито Хироки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Фридль Марко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Науиру Ахамада сделал ключевой пас для гола!

77' Г О О О О Л - Мвумпа Силас забивает с правой ноги!

77' Калайджич Саша создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Соса Борна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Удар от ворот произведет Вердер

74' Мвумпа Силас из команды Штуттгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Эндо Ватару нанес удар головой, но Иржи Павленка спокойно отбил мяч.

72' Науиру Ахамада выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Биттенкорт Леонардо грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

71' Ито Хироки - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

71' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

70' Удар от ворот произведет Штуттгарт

70' Тактическая замена. Фюрих Крис уходит с поля и его заменяет Лилиан Эглофф

67' Матч возобновится спорным мячом

67' Ох, нехорошо это выглядит. Вагноман Жоша получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Антон Вальдемар пробует нанести удар издали, но Иржи Павленка держит все под контролем

62' Удар от ворот произведет Вердер

61' Мавропанос Константинос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Тактическая замена. Тиаго Томас уходит с поля и его заменяет Соса Борна

59' Калайджич Саша совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

58' Калайджич Саша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Фюрих Крис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Хорошую попытку сделал Тиаго Томас. Удар в створ, но вратарь начеку

54' Биттенкорт Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Судья сигнализирует, что Науиру Ахамада из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Илия Груев

52' Илия Груев выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Биттенкорт Леонардо из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе

48' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Эндо Ватару выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.