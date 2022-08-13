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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Вердер
2:2
Конец матча
Штуттгарт
0'
1:0
4' Гол
Фуллкруг Никлас
16' Желтая карточка
Фридль Марко
1:1
38' Гол
Эндо Ватару
59' Желтая карточка
Калайджич Саша
71' Желтая карточка
Ито Хироки
71' Желтая карточка
Биттенкорт Леонардо
1:2
77' Гол
Мвумпа Силас
83' Желтая карточка
Штарк Никлас
89' Желтая карточка
Дукш Марвин
2:2
90' Гол
Бёрк Оливер
90'+7
1:2. Гол Силаса Катомпа-Мвумпа (...
1:1. Гол Ватару Эндо (видео). Че...

Ход матча

4'
Фуллкруг Никлас
(Юнг Антони)
1:0
16'
Фридль Марко
 
38'
1:1
Эндо Ватару
(Калайджич Саша)
46'
Штарк Никлас
Пипер Амос
 
59'
 
Калайджич Саша
59'
 
Соса Борна
Томаш Тьягу
69'
 
Штенцель Паскаль
Вагноман Жоша
70'
 
Эглофф Лилиан
Фюрих Крис
71'
 
Ито Хироки
71'
Биттенкорт Леонардо
 
77'
1:2
Мвумпа Силас
(Калайджич Саша)
78'
Шмид Романо
Стаге Йенс
 
81'
 
Пфайффер Лука
Калайджич Саша
81'
 
Каразор Атакан
Мвумпа Силас
83'
Штарк Никлас
 
84'
Рапп Николай
Груев Илия
 
84'
Бёрк Оливер
Биттенкорт Леонардо
 
84'
Бьюкенен Ли
Юнг Антони
 
89'
Дукш Марвин
 
90'
Бёрк Оливер
(Вайзер Митчелл)
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 121
Вердер 60.3% (73)
X 36.4% (44)
Штуттгарт 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Павленка
Иржи
5
Пипер
Амос
13
Велькович
Милош
32
Фридль
Марко
8
Вайзер
Митчелл
3
Юнг
Антони
10
Биттенкорт
Леонардо
28
Груев
Илия
6
Стаге
Йенс
11
Фуллкруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
1
Мюллер
Флориан
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
21
Ито
Хироки
4
Вагноман
Жоша
14
Мвумпа
Силас
22
Фюрих
Крис
3
Эндо
Ватару
32
Ахамада
Науиру
9
Калайджич
Саша
10
Томаш
Тьягу
Вердер
3-5-2
Штуттгарт
3-5-2

История личных встреч

Вердер
Штуттгарт

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

23 матча

30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Б
1:0
Б
1:2
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:0
Б
6:2
Б
1:1
Б
3:2
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:4
Б
2:2
Б
4:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
6:0
Б
2:2
Б
0:2
Б
4:0
Б
4:1
Б
6:3

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуллкруг Никлас 2 1
Биттенкорт Леонардо 1 0.5
Бёрк Оливер 1 0.5
Вайзер Митчелл 0 0
Юнг Антони 0 0
Дукш Марвин 0 0
Стаге Йенс 0 0
Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эндо Ватару 1 0.5
Мвумпа Силас 1 0.5
Ахамада Науиру 1 0.5
Калайджич Саша 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биттенкорт Леонардо 1 0
Вайзер Митчелл 1 0
Штарк Никлас 1 0
Дукш Марвин 1 0
Фридль Марко 1 0
Пипер Амос 1 0
Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ито Хироки 1 0
Калайджич Саша 1 0
Мвумпа Силас 1 0
Мола Клинтон 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Вольфсбург - Вердер 2:2 Энерги Коттбус - Вердер 1:2 Бешикташ - Вердер 2:1 Карлсруэ - Вердер 1:2
Вердер - Ольденбург 1:3 Вердер - Ян 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Вердер 0:3 Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Шальке 04 - Вердер 1:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Вердер - Зандхаузен 1:1 Вердер - Дармштадт 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Вердер - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Вердер 2:3 Вердер - Ингольштадт 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Вердер - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Вердер 3:4
Штуттгарт
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Штуттгарт - РБ Лейпциг 1:1 Динамо Дрезден - Штуттгарт 0:1 Штуттгарт - Валенсия 5:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1
Штуттгарт - Цюрих 3:2 Бёблинген - Штуттгарт 1:7 Штуттгарт - Кёльн 2:1 Бавария - Штуттгарт 2:2 Штуттгарт - Вольфсбург 1:1 Герта - Штуттгарт 2:0 Майнц - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Боруссия Д 0:2 Арминия - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Аугсбург 3:2 Унион Берлин - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Бохум 1:1 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Кёльн Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Бавария Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
4. Унион Берлин Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Боруссия М Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Фрайбург Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
7. Майнц Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Хоффенхайм Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
9. Аугсбург Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
10. РБ Лейпциг Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Штуттгарт Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Вердер Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
15. Герта Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Шальке 04 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Байер Л Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Бохум Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Боруссия М Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Кёльн Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Вердер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Штуттгарт Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Герта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Майнц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шальке 04 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бавария Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Байер Л Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Бохум Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Фрайбург Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Аугсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Фрайбург Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Майнц Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Аугсбург Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Кёльн Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Вердер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Штуттгарт Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Вольфсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Боруссия М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Унион Берлин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Байер Л Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Бохум Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Хоффенхайм Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Шальке 04 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Герта Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 97'
    Команда Вердер сравняла счет.
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Вердер: 55%, Штуттгарт: 45%.
  • 97'
    СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!
  • 97'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Вердер будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    96'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 95'
    Фуллкруг Никлас сделал ключевой пас для гола!
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    Прогнозы 121
    Вердер 60.3% (73)
    X 36.4% (44)
    Штуттгарт 3.3% (4)
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    Прогнозы на матч Вердер 2:2 Штуттгарт

    Исход игры
    Вердер
    60.3% (73)
    Ничья
    36.4% (44)
    Штуттгарт
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.54% (62)
    Меньше
    47.46% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    83.05% (98)
    Нет
    16.95% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Вердер
    40.5% (49)
    1:1 Ничья
    29.8% (36)
    1:0 Вердер
    10.7% (13)
    2:0 Вердер
    5% (6)
    3:2 Вердер
    2.5% (3)
    1:2 Штуттгарт
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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