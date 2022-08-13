8' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Жереми Фримпонг из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

7' Йенсен Фредрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

1' Матч возобновлен

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.

1' Аугсбург начинает с центра поля