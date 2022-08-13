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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Байер Л
0:1
Первый тайм: 17'
Аугсбург
0'
0:1
15' Гол
Йенсен Фредрик

Ход матча

15'
0:1
Йенсен Фредрик
(Демирович Эрмедин)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 120
Байер Л 96.7% (116)
X 3.3% (4)
Аугсбург 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Аугсбург
6.00
6.20
9.60
Все Коэффициенты
Новости
40
Лунёв
Андрей
30
Фримпонг
Жереми
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
5
Баккер
Митчел
20
Арангис
Чарлес
25
Паласиос
Эксекиэль
19
Диаби
Мусса
9
Азмун
Сердар
23
Гложек
Адам
14
Шик
Патрик
1
Гикевич
Рафал
2
Гумни
Роберт
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
3
Педерсен
Мадс
22
Иаго
Лопес
10
Майер
Арне
8
Груэсо
Карлос
13
Реджбекай
Элвис
24
Йенсен
Фредрик
9
Демирович
Эрмедин
Байер Л
4-2-3-1
Аугсбург
3-5-2

История личных встреч

Байер Л
Аугсбург

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

24 матча

66.7%
29.2%
4.1%
16 побед 7 ничьих 1 победа

Первый тайм

58.3%
29.2%
12.5%
14 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
14 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

Б
5:1
Б
1:4
Б
1:1
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:3
Б
1:4
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:3
Б
0:0
Б
3:3
Б
1:1
Б
2:2
Б
1:0
Б
1:3
Б
2:1
Б
2:1
Б
1:3
ММ(
0:2
Б
4:1
Б
1:4
К
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Градецки Лукаш 0 1
Та Джонатан 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Баккер Митчел 1 0
Инкапье Пьеро 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Боруссия Д - Байер Л 1:0 Эльвeрсберг - Байер Л 4:3 Удинезе - Байер Л 1:2 Байер Л - Панатинаикос 0:0
Байер Л - Дуйсбург 6:1 Толука - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Бохум - Байер Л 0:0 Байер Л - Герта 2:1 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Байер Л - Аталанта 0:1 Байер Л - Кёльн 0:1 Аталанта - Байер Л 3:2 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Арминия 3:0 Майнц - Байер Л 3:2
Аугсбург
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аугсбург - Фрайбург 0:4 Блау-Вайс Лоне - Аугсбург 0:4 Аугсбург - Ренн 2:3 Шальке 04 - Аугсбург 1:1
Аугсбург - Ческе-Будеевице 0:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Аугсбург - Швабен Аугсбург 5:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Кёльн 1:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Аугсбург - Герта 0:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Майнц 2:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Аугсбург 3:2 Арминия - Аугсбург 0:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Фрайбург 1:2 Боруссия М - Аугсбург 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Кёльн 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Вердер 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Бавария Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
5. Унион Берлин Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Боруссия М Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Фрайбург Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8. Майнц Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Бохум 2:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Герта 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Аугсбург 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
12. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Штуттгарт 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Шальке 04 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Байер Л 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
17. Хоффенхайм 1:2 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Боруссия М Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Кёльн 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Герта 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Вердер 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Штуттгарт 0:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Майнц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Шальке 04 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Бавария Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бохум 2:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Байер Л 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Хоффенхайм 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Фрайбург Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Аугсбург 1:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Фрайбург Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Аугсбург 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Майнц Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Бохум 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Вердер 1:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Кёльн 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Унион Берлин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Боруссия М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вольфсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Байер Л 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Штуттгарт 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Шальке 04 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Хоффенхайм 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Герта 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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    Прогнозы 120
    Байер Л 96.7% (116)
    X 3.3% (4)
    Аугсбург 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Байер Л
    Ничья
    Аугсбург
    6.00
    6.20
    9.60
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    Прогнозы на матч Байер Л 0:1 Аугсбург

    Исход игры
    Байер Л
    96.7% (116)
    Ничья
    3.3% (4)
    Аугсбург
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.78% (67)
    Меньше
    43.22% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    51.69% (61)
    Нет
    48.31% (57)
    Популярный счёт
    2:0 Байер Л
    37.5% (45)
    2:1 Байер Л
    29.2% (35)
    3:1 Байер Л
    16.7% (20)
    3:0 Байер Л
    6.7% (8)
    1:0 Байер Л
    2.5% (3)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    4:1 Байер Л
    1.7% (2)
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    Байер Л
    Аугсбург
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