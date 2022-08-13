Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Хорошую попытку сделал Жереми Фримпонг. Удар в створ, но вратарь начеку

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Команда Байер Л имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

52' Удар от ворот произведет Аугсбург

52' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Оооо... вот это был удар! Азмун Сердар должен был забить с этой позиции.

52' Азмун Сердар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Тапсоба Эдмон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Шик Патрик пробил со штрафного прямо в стенку

51' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Паласиос Эксекиэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Паласиос Эксекиэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Паласиос Эксекиэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Педерсен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Аугсбург

47' Гложек Адам навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Паласиос Эксекиэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Гумни Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Г О О О О Л - Арангис Чарлес первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

43' Жереми Фримпонг из команды Байер Л своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Рефери не любит споров - именно за это Демирович Эрмедин сейчас получил желтую

41' Удар от ворот произведет Аугсбург

40' Та Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Жереми Фримпонг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Гложек Адам навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Иаго Лопес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Педерсен Мадс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

35' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Удар от ворот произведет Аугсбург

34' Диаби Мусса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Удар от ворот произведет Аугсбург

31' Арангис Чарлес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Игрок из команды Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

31' Реджбекай Элвис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Демирович Эрмедин пробует нанести удар издали, но Андрей Лунев держит все под контролем

30' Удар от ворот произведет Аугсбург

28' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

27' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Матч возобновлен

23' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Майер Арне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Реджбекай Элвис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Иаго Лопес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Диаби Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Диаби Мусса пробует нанести удар издали, но Рафал Гикевич держит все под контролем

19' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Азмун Сердар нанес удар головой, но Рафал Гикевич спокойно отбил мяч.

17' Паласиос Эксекиэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Команда Аугсбург забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

15' Г О О О О Л - Йенсен Фредрик забивает с правой ноги!

15' Демирович Эрмедин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Иаго Лопес из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Удар от ворот произведет Аугсбург

11' Груэсо Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Баккер Митчел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Аугсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Жереми Фримпонг из команды Байер Л перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

7' Йенсен Фредрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

1' Матч возобновлен

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.

1' Аугсбург начинает с центра поля