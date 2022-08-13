Стадион: БайАрена
0'
0:1
15' ГолЙенсен Фредрик
35' Желтая карточкаПедерсен Мадс
42' Желтая карточкаДемирович Эрмедин
1:1
43' ГолАрангис Чарлес
70' Желтая карточкаГоувелеув Джеффри
75' Желтая карточкаРеджбекай Элвис
79' Желтая карточкаАзмун Сердар
82' Желтая карточкаГикевич Рафал
1:2
82' ГолХан Андре
89' Желтая карточкаБауэр Максимилиан
90'+8
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Ход матча
15'
35'
43'
1:1
62'
75'
79'
82'
82'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
7 Удары по воротам 1
-
10 Удары в створ 4
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
40
Лунёв
Андрей
19
Диаби
Мусса
23
Гложек
Адам
14
Шик
Патрик
22
Иаго
Лопес
10
Майер
Арне
- Основной состав
-
40 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гложек АдамПолузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
36 Ломб НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
-
21 Адли АминПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Гётце ФеликсПолузащитник
-
37 Мэлоун МорисПолузащитник
-
28 Хан АндреНападающий
- Нападающий
-
18 Пепи РикардоНападающий
-
42 Аарон Зентер
-
Главный тренер: Enrico Maassen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Байер Л
Аугсбург
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
24 матча
66.7%
29.2%
4.1%
16 побед 7 ничьих 1 победа
Первый тайм
58.3%
29.2%
12.5%
14 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
14 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арангис Чарлес
|1
|0.5
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йенсен Фредрик
|1
|0.5
|Хан Андре
|1
|0.5
|Демирович Эрмедин
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Градецки Лукаш
|0
|1
|Азмун Сердар
|1
|0
|Та Джонатан
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Баккер Митчел
|1
|0
|Инкапье Пьеро
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гикевич Рафал
|1
|0
|Гоувелеув Джеффри
|1
|0
|Педерсен Мадс
|1
|0
|Бауэр Максимилиан
|1
|0
|Реджбекай Элвис
|1
|0
|Демирович Эрмедин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Боруссия Д - Байер Л 1:0 Эльвeрсберг - Байер Л 4:3 Удинезе - Байер Л 1:2 Байер Л - Панатинаикос 0:0
Байер Л - Дуйсбург 6:1 Толука - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Бохум - Байер Л 0:0 Байер Л - Герта 2:1 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Байер Л - Аталанта 0:1 Байер Л - Кёльн 0:1 Аталанта - Байер Л 3:2 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Арминия 3:0 Майнц - Байер Л 3:2
Аугсбург
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аугсбург - Фрайбург 0:4 Блау-Вайс Лоне - Аугсбург 0:4 Аугсбург - Ренн 2:3 Шальке 04 - Аугсбург 1:1
Аугсбург - Ческе-Будеевице 0:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Аугсбург - Швабен Аугсбург 5:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Кёльн 1:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Аугсбург - Герта 0:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Майнц 2:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Аугсбург 3:2 Арминия - Аугсбург 0:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Фрайбург 1:2 Боруссия М - Аугсбург 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Кёльн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|7.
|Майнц
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Вердер
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|15.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Байер Л
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Кёльн
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Вердер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Майнц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Шальке 04
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Бавария
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Майнц
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Кёльн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Вердер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Унион Берлин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Байер Л 1:2 Аугсбург
Исход игры
Байер Л
96.7% (116)
Ничья
3.3% (4)
Аугсбург
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
56.78% (67)
Меньше
43.22% (51)
Обе команды забьют
Да
51.69% (61)
Нет
48.31% (57)
Популярный счёт
2:0 Байер Л
37.5% (45)
2:1 Байер Л
29.2% (35)
3:1 Байер Л
16.7% (20)
3:0 Байер Л
6.7% (8)
1:0 Байер Л
2.5% (3)
1:1 Ничья
2.5% (3)
4:1 Байер Л
1.7% (2)
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