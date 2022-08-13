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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Байер Л
1:2
Конец матча
Аугсбург
0'
0:1
15' Гол
Йенсен Фредрик
35' Желтая карточка
Педерсен Мадс
42' Желтая карточка
Демирович Эрмедин
1:1
43' Гол
Арангис Чарлес
70' Желтая карточка
Гоувелеув Джеффри
75' Желтая карточка
Реджбекай Элвис
79' Желтая карточка
Азмун Сердар
82' Желтая карточка
Гикевич Рафал
1:2
82' Гол
Хан Андре
89' Желтая карточка
Бауэр Максимилиан
90'+8
1:1. Гол Чарлеса Арангиса (видео...
0:1. Гол Фредрика Йенсена (видео...

Ход матча

15'
0:1
Йенсен Фредрик
(Демирович Эрмедин)
35'
 
Педерсен Мадс
42'
 
Демирович Эрмедин
43'
Арангис Чарлес
1:1
62'
Демирбай Керем
Паласиос Эксекиэль
 
62'
Инкапье Пьеро
Баккер Митчел
 
62'
Адли Амин
Гложек Адам
 
65'
 
Калиджиури Даниэль
Иаго Лопес
65'
 
Нидерлехнер Флориан
Йенсен Фредрик
65'
 
Хан Андре
Демирович Эрмедин
70'
 
Гоувелеув Джеффри
75'
 
Реджбекай Элвис
79'
Азмун Сердар
 
82'
 
Гикевич Рафал
82'
1:2
Хан Андре
87'
Коссуну Одилон
Фримпонг Жереми
 
87'
Похьянпало Йоэль
Арангис Чарлес
 
88'
 
Бауэр Максимилиан
Майер Арне
89'
 
Бауэр Максимилиан
90'
 
Пепи Рикардо
Реджбекай Элвис

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 1
  • 10 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 120
Байер Л 96.7% (116)
X 3.3% (4)
Аугсбург 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
40
Лунёв
Андрей
30
Фримпонг
Жереми
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
5
Баккер
Митчел
20
Арангис
Чарлес
25
Паласиос
Эксекиэль
19
Диаби
Мусса
9
Азмун
Сердар
23
Гложек
Адам
14
Шик
Патрик
1
Гикевич
Рафал
2
Гумни
Роберт
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
3
Педерсен
Мадс
22
Иаго
Лопес
10
Майер
Арне
8
Груэсо
Карлос
13
Реджбекай
Элвис
24
Йенсен
Фредрик
9
Демирович
Эрмедин
Байер Л
4-2-3-1
Аугсбург
3-5-2

История личных встреч

Байер Л
Аугсбург

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

24 матча

66.7%
29.2%
4.1%
16 побед 7 ничьих 1 победа

Первый тайм

58.3%
29.2%
12.5%
14 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
14 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

Б
5:1
Б
1:4
Б
1:1
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:3
Б
1:4
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:3
Б
0:0
Б
3:3
Б
1:1
Б
2:2
Б
1:0
Б
1:3
Б
2:1
Б
2:1
Б
1:3
ММ(
0:2
Б
4:1
Б
1:4
К
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арангис Чарлес 1 0.5
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенсен Фредрик 1 0.5
Хан Андре 1 0.5
Демирович Эрмедин 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Градецки Лукаш 0 1
Азмун Сердар 1 0
Та Джонатан 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Баккер Митчел 1 0
Инкапье Пьеро 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гикевич Рафал 1 0
Гоувелеув Джеффри 1 0
Педерсен Мадс 1 0
Бауэр Максимилиан 1 0
Реджбекай Элвис 1 0
Демирович Эрмедин 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Боруссия Д - Байер Л 1:0 Эльвeрсберг - Байер Л 4:3 Удинезе - Байер Л 1:2 Байер Л - Панатинаикос 0:0
Байер Л - Дуйсбург 6:1 Толука - Байер Л 1:0 Байер Л - Фрайбург 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:4 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Бохум - Байер Л 0:0 Байер Л - Герта 2:1 Вольфсбург - Байер Л 0:2 Байер Л - Аталанта 0:1 Байер Л - Кёльн 0:1 Аталанта - Байер Л 3:2 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Арминия 3:0 Майнц - Байер Л 3:2
Аугсбург
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аугсбург - Фрайбург 0:4 Блау-Вайс Лоне - Аугсбург 0:4 Аугсбург - Ренн 2:3 Шальке 04 - Аугсбург 1:1
Аугсбург - Ческе-Будеевице 0:1 Аугсбург - Зандхаузен 1:1 Аугсбург - Швабен Аугсбург 5:0 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Кёльн 1:4 Бохум - Аугсбург 0:2 Аугсбург - Герта 0:1 Бавария - Аугсбург 1:0 Аугсбург - Майнц 2:1 Аугсбург - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Аугсбург 3:2 Арминия - Аугсбург 0:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Фрайбург 1:2 Боруссия М - Аугсбург 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Кёльн Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Бавария Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
4. Унион Берлин Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Боруссия М Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Фрайбург Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
7. Майнц Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Хоффенхайм Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
9. Аугсбург Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
10. РБ Лейпциг Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Штуттгарт Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Вердер Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
15. Герта Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Шальке 04 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Байер Л Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Бохум Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Боруссия М Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Кёльн Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Вердер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Штуттгарт Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Герта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Майнц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Шальке 04 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бавария Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Байер Л Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Бохум Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Фрайбург Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Аугсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Фрайбург Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Майнц Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Аугсбург Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Кёльн Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Вердер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Штуттгарт Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Вольфсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Боруссия М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Унион Берлин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Байер Л Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Бохум Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Хоффенхайм Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Шальке 04 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Герта Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 98'
    Гикевич Рафал из команды Аугсбург сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 98'
    Команда Аугсбург не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Байер Л: 60%, Аугсбург: 40%.
  • Офсайд
    98'
    Нидерлехнер Флориан из команды Аугсбург в офсайде
  • 97'
    Байер Л пытается что-то создать.
  • 96'
    Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 96'
    Рикардо Пепи выиграл воздушное противоборство у Пьеро Инкапье.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Аугсбург
  • 95'
    Контроль мяча: Байер Л: 61%, Аугсбург: 39%.
  • 95'
    Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Педерсен Мадс из команды Аугсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Аугсбург
  • 94'
    Тактическая замена. Реджбекай Элвис уходит с поля и его заменяет Рикардо Пепи
  • 93'
    Гикевич Рафал из команды Аугсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Прогнозы 120
    Байер Л 96.7% (116)
    X 3.3% (4)
    Аугсбург 0% (0)
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    Прогнозы на матч Байер Л 1:2 Аугсбург

    Исход игры
    Байер Л
    96.7% (116)
    Ничья
    3.3% (4)
    Аугсбург
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.78% (67)
    Меньше
    43.22% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    51.69% (61)
    Нет
    48.31% (57)
    Популярный счёт
    2:0 Байер Л
    37.5% (45)
    2:1 Байер Л
    29.2% (35)
    3:1 Байер Л
    16.7% (20)
    3:0 Байер Л
    6.7% (8)
    1:0 Байер Л
    2.5% (3)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    4:1 Байер Л
    1.7% (2)
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