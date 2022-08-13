Стадион: Фелтинс-Арена
2:2
Конец матча
0'
1:0
29' ГолСаласар Родриго
35' Желтая карточкаКраусс Том
41' Желтая карточкаОуведжан Томас
45' Желтая карточкаСаласар Родриго
45' Желтая карточкаКоне Куадио
58' Желтая карточкаКрал Алекс
1:1
72' ГолХофманн Йонас
1:2
78' ГолТюрам Маркус
90' Желтая карточкаХеррманн Патрик
2:2
90' ПенальтиБюльтер Мариус
90'+6
Все видео голов с матчей
Бонусы букмекеров для посетителей LiveResult
Ход матча
29'
1:0
35'
41'
45'
45'
58'
72'
1:1
78'
1:2
90'
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 9
-
2 Угловые 7
-
2 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
33
Тиау
Малик
30
Крал
Алекс
29
Мор
Тобиас
30
Эльведи
Нико
17
Коне
Куадио
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Крал АлексПолузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Флик ФлорианПолузащитник
-
20 Молле ФлоранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Крамер Франк
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
27 Райтц РоккоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Шальке 04
Боруссия М
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
50%
9 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
30 матчей
26.7%
23.3%
50%
8 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
10%
43.3%
46.7%
3 победы 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
30%
40%
30%
9 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюльтер Мариус
|2 (1)
|1
|Саласар Родриго
|1
|0.5
|Оуведжан Томас
|0
|0
|Мор Тобиас
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрам Маркус
|2
|1
|Хофманн Йонас
|1
|0.5
|Эльведи Нико
|1
|0.5
|Бенсебаини Рами
|1
|0.5
|Плеа Алассан
|0
|0
|Итакура Ко
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрекслер Доминик
|0
|1
|Бруннер Седрик
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Крал Алекс
|1
|0
|Краусс Том
|1
|0
|Саласар Родриго
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Херрманн Патрик
|1
|0
|Скалли Джозеф
|1
|0
|Коне Куадио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
67%
2
40%
76-90
Пропущено
5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Кёльн - Шальке 04 3:1 Бремер - Шальке 04 0:5 Твенте - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Аугсбург 1:1
Шальке 04 - Куфштайн 5:0 Салернитана - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Меппен 1:3 Шальке 04 - Ферль 1:0 Лоне - Шальке 04 0:7 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Вердер 1:4 Дармштадт - Шальке 04 2:5 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Шальке 04 0:3 Шальке 04 - Ганза 3:4 Карлсруэ - Шальке 04 1:1
Боруссия М
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Оберахерн - Боруссия М 1:9 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Боруссия М - Ваалвейк 1:1
Стандард - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Виктория Кёльн 5:2 Мюнхен-1860 - Боруссия М 0:6 Рот-Вайсс Эссен - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Кёльн 1:3 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Майнц 1:1 Боруссия М - Герта 2:0 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия М - Аугсбург 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Кёльн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|7.
|Майнц
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Вердер
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Шальке 04
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|16.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Байер Л
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Вердер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Шальке 04
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Майнц
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Бавария
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Майнц
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Кёльн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Вердер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Унион Берлин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Байер Л
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Бохум
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Шальке 04 2:2 Боруссия М
Исход игры
Шальке 04
16.3% (20)
Ничья
21.1% (26)
Боруссия М
62.6% (77)
Тотал 2.5
Больше
68.64% (81)
Меньше
31.36% (37)
Обе команды забьют
Да
86.44% (102)
Нет
13.56% (16)
Популярный счёт
1:2 Боруссия М
44.7% (55)
1:1 Ничья
17.9% (22)
2:1 Шальке 04
10.6% (13)
1:3 Боруссия М
4.1% (5)
0:2 Боруссия М
4.1% (5)
0:1 Боруссия М
4.1% (5)
2:0 Шальке 04
3.3% (4)
2:3 Боруссия М
2.4% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!