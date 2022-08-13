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Германия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Шальке 04
2:2
Конец матча
Боруссия М
0'
1:0
29' Гол
Саласар Родриго
35' Желтая карточка
Краусс Том
41' Желтая карточка
Оуведжан Томас
45' Желтая карточка
Саласар Родриго
45' Желтая карточка
Коне Куадио
58' Желтая карточка
Крал Алекс
1:1
72' Гол
Хофманн Йонас
1:2
78' Гол
Тюрам Маркус
90' Желтая карточка
Херрманн Патрик
2:2
90' Пенальти
Бюльтер Мариус
90'+6
Шальке - Боруссия Менхенгладбах....

Ход матча

29'
Саласар Родриго
(Мор Тобиас)
1:0
35'
Краусс Том
 
41'
Оуведжан Томас
 
45'
Саласар Родриго
 
45'
 
Коне Куадио
58'
Крал Алекс
 
60'
Ларссон Джордан
Мор Тобиас
 
66'
Молле Флоран
Саласар Родриго
 
66'
Полтер Себастьян
Теродде Симон
 
72'
1:1
Хофманн Йонас
(Тюрам Маркус)
78'
1:2
Тюрам Маркус
85'
Латца Данни
Крал Алекс
 
88'
 
Херрманн Патрик
Хофманн Йонас
88'
 
Фридрих Марвин
Коне Куадио
90'
 
Херрманн Патрик
90'
Бюльтер Мариус
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 7
  • 2 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 8
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 123
Шальке 04 16.3% (20)
X 21.1% (26)
Боруссия М 62.6% (77)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Шволов
Александер
27
Бруннер
Седрик
33
Тиау
Малик
4
Йосида
Майя
2
Оуведжан
Томас
10
Саласар
Родриго
6
Краусс
Том
30
Крал
Алекс
29
Мор
Тобиас
9
Теродде
Симон
11
Бюльтер
Мариус
1
Зоммер
Янн
29
Скалли
Джозеф
3
Итакура
Ко
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
6
Крамер
Кристоф
17
Коне
Куадио
23
Хофманн
Йонас
32
Нойхаус
Флориан
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
Шальке 04
4-4-2
Боруссия М
4-2-3-1

История личных встреч

Шальке 04
Боруссия М

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
50%
9 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

30 матчей

26.7%
23.3%
50%
8 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

10%
43.3%
46.7%
3 победы 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
9 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

Б
0:3
Б
4:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
0:2
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:1
ЛЕ
2:2
ЛЕ
1:1
Б
4:2
Б
4:0
Б
2:1
К
0:2
Б
3:1
Б
1:0
Б
4:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:1
Б
1:1
Б
3:0
К
3:1
Б
1:0
Б
2:1
Б
2:2
Б
3:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюльтер Мариус 2 (1) 1
Саласар Родриго 1 0.5
Оуведжан Томас 0 0
Мор Тобиас 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 2 1
Хофманн Йонас 1 0.5
Эльведи Нико 1 0.5
Бенсебаини Рами 1 0.5
Плеа Алассан 0 0
Итакура Ко 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрекслер Доминик 0 1
Бруннер Седрик 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Крал Алекс 1 0
Краусс Том 1 0
Саласар Родриго 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Херрманн Патрик 1 0
Скалли Джозеф 1 0
Коне Куадио 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
67%
2
40%
76-90

Пропущено

5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Кёльн - Шальке 04 3:1 Бремер - Шальке 04 0:5 Твенте - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Аугсбург 1:1
Шальке 04 - Куфштайн 5:0 Салернитана - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Меппен 1:3 Шальке 04 - Ферль 1:0 Лоне - Шальке 04 0:7 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Зандхаузен - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Вердер 1:4 Дармштадт - Шальке 04 2:5 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Шальке 04 0:3 Шальке 04 - Ганза 3:4 Карлсруэ - Шальке 04 1:1
Боруссия М
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Боруссия М - Хоффенхайм 3:1 Оберахерн - Боруссия М 1:9 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Боруссия М - Ваалвейк 1:1
Стандард - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Виктория Кёльн 5:2 Мюнхен-1860 - Боруссия М 0:6 Рот-Вайсс Эссен - Боруссия М 2:4 Боруссия М - Хоффенхайм 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Кёльн 1:3 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Майнц 1:1 Боруссия М - Герта 2:0 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия М - Аугсбург 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Боруссия М Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Кёльн Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Бавария Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
5. Унион Берлин Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Фрайбург Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
7. Майнц Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Хоффенхайм Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
9. Аугсбург Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
10. РБ Лейпциг Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Штуттгарт Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Вердер Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Шальке 04 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
15. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
16. Герта Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Байер Л Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Бохум Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кёльн Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Унион Берлин Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Боруссия М Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Хоффенхайм Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Вердер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Штуттгарт Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Шальке 04 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Герта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Вольфсбург Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Майнц Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бавария Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Байер Л Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Бохум Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Фрайбург Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Аугсбург Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
2. Фрайбург Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Боруссия Д Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Майнц Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Аугсбург Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Кёльн Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. РБ Лейпциг Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Вердер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Штуттгарт Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Вольфсбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Унион Берлин Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Байер Л Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Бохум Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Хоффенхайм Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Герта Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Шальке 04 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Второй тайм
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Шальке 04: 34%, Боруссия М: 66%.
  • Фол, нарушение
    95'
    Судья сигнализирует, что Плеа Алассан из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Краусс Том
  • 95'
    Тиау Малик из команды Шальке 04 перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Боруссия М контролирует мяч.
  • Описание гола
    93'
    Г О О О О О Л - Бюльтер Мариус из команды Шальке 04 забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Янн Зоммер прыгнул не в ту сторону.
  • 93'
    СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!
  • Желтая карточка
    92'
    Херрманн Патрик получает желтую карточку за игру рукой
  • 92'
    После проверки VAR судья изменил решение - Шальке 04 пробьет пенальти!
  • 91'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    ПЕНАЛЬТИ! - Херрманн Патрик играет рукой в штрафной! Херрманн Патрик вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 91'
    Херрманн Патрик из команды Боруссия М перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 90'
    Контроль мяча: Шальке 04: 35%, Боруссия М: 65%.
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    Прогнозы 123
    Шальке 04 16.3% (20)
    X 21.1% (26)
    Боруссия М 62.6% (77)
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    Прогнозы на матч Шальке 04 2:2 Боруссия М

    Исход игры
    Шальке 04
    16.3% (20)
    Ничья
    21.1% (26)
    Боруссия М
    62.6% (77)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.64% (81)
    Меньше
    31.36% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    86.44% (102)
    Нет
    13.56% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия М
    44.7% (55)
    1:1 Ничья
    17.9% (22)
    2:1 Шальке 04
    10.6% (13)
    1:3 Боруссия М
    4.1% (5)
    0:2 Боруссия М
    4.1% (5)
    0:1 Боруссия М
    4.1% (5)
    2:0 Шальке 04
    3.3% (4)
    2:3 Боруссия М
    2.4% (3)
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