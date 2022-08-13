Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

48' Команда Шальке 04 имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Саласар Родриго бьет со штрафного в створ, но Янн Зоммер держит все под контролем

47' Коне Куадио получил желтую карточку от судьи

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Саласар Родриго тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

44' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Игрок из команды Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

42' Игрок из команды Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

41' Оуведжан Томас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

40' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Краусс Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Шальке 04 идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Крамер Кристоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Хофманн Йонас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Матч возобновлен

36' Эльведи Нико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Краусс Том совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

35' Саласар Родриго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Игрок из команды Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

33' Матч возобновлен

33' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Оуведжан Томас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Фантастический гол, где все сам сделал Саласар Родриго

30' Команда Шальке 04 забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

29' Шальке 04 идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Матч возобновлен

25' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

24' Хорошую попытку сделал Тюрам Маркус . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Плеа Алассан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Коне Куадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Шальке 04 идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Оооо... вот это был удар! Тюрам Маркус должен был забить с этой позиции.

22' Тюрам Маркус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Бенсебаини Рами создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Нойхаус Флориан пробует нанести удар издали, но Александр Шволов держит все под контролем

19' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

17' Коне Куадио пробует нанести удар издали, но Александр Шволов держит все под контролем

16' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Хорошую попытку сделал Бюльтер Мариус . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Оуведжан Томас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Хофманн Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Крал Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Саласар Родриго не смог попасть в створ ударом издали

9' Мор Тобиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Тиау Малик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Мор Тобиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Оуведжан Томас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.