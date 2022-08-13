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Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Брайтон
 
Позже
Ньюкасл
Прогнозы 121
Брайтон 32.2% (39)
X 52.1% (63)
Ньюкасл 15.7% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Ньюкасл
2.48
3.46
3.30
Все Коэффициенты
Новости
1
Санчес
Роберт
34
Вельтман
Йоел
5
Данк
Льюис
4
Уэбстер
Адам
7
Марч
Соломон
11
Троссар
Леандро
13
Гросс
Паскаль
10
Макаллистер
Алексис
25
Кайседо
Мойсес
14
Лаллана
Адам
18
Уэлбек
Данни
22
Поуп
Ник
2
Триппьер
Киран
5
Шёр
Фабиан
4
Ботман
Свен
33
Бёрн
Дэн
28
Уиллок
Джо
39
Гимараэс
Бруно
7
Жоэлинтон
24
Альмирон
Мигель
9
Уилсон
Каллум
10
Сен-Максимен
Аллан
Брайтон
3-5-1-1
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Брайтон
Ньюкасл

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
Ч
1:2
Ч
2:0
К
2:0
К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросс Паскаль 2 2
Уэлбек Данни 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 1 1
Шёр Фабиан 1 1
Жоэлинтон 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Троссар Леандро 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Брайтон - Эспаньол 5:1 Брайтон - Брентфорд 0:1 Рединг - Брайтон 1:2
Эшторил - Брайтон 1:4 Брайтон - Роял Юнион 0:0 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Лидс - Брайтон 1:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Арсенал - Брайтон 1:2 Брайтон - Норвич 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Брайтон - Бёрнли 0:3
Ньюкасл
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Бенфика - Ньюкасл 3:2
Майнц - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Мюнхен-1860 3:0 Ньюкасл - Гейтсхед 5:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Арсенал 2:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Норвич - Ньюкасл 0:3 Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Борнмут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ньюкасл Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Арсенал Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Челси Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Лидс Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Астон Вилла Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Брентфорд Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Лестер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Ливерпуль Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Фулхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Ноттингем Форест Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Эвертон Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Ньюкасл Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Борнмут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Лидс Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Фулхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Лестер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Вулверхэмптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брентфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ноттингем Форест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Челси Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брайтон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Арсенал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Саутгемптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Эвертон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Челси Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Брентфорд Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Ливерпуль Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Лестер Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ньюкасл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лидс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Борнмут Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кристал Пэлас Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Фулхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Эвертон Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Ноттингем Форест Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча "Брайтон" - "Ньюкасл", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2022, осталось 10 минут.

    Главный судья: Скотт Грэм

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 121
Брайтон 32.2% (39)
X 52.1% (63)
Ньюкасл 15.7% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Ньюкасл
2.48
3.46
3.30
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Брайтон - Ньюкасл онлайн

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Прогнозы на матч Брайтон - Ньюкасл

Исход игры
Брайтон
32.2% (39)
Ничья
52.1% (63)
Ньюкасл
15.7% (19)
Тотал 2.5
Больше
33.62% (39)
Меньше
66.38% (77)
Обе команды забьют
Да
81.03% (94)
Нет
18.97% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.5% (55)
2:1 Брайтон
15.7% (19)
1:0 Брайтон
14% (17)
1:2 Ньюкасл
10.7% (13)
2:2 Ничья
5.8% (7)
0:1 Ньюкасл
3.3% (4)
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