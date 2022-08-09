Стадион: Фалмер
История личных встреч
Брайтон
Ньюкасл
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
14 матчей
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросс Паскаль
|2
|2
|Уэлбек Данни
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|1
|1
|Шёр Фабиан
|1
|1
|Жоэлинтон
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Троссар Леандро
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Брайтон - Эспаньол 5:1 Брайтон - Брентфорд 0:1 Рединг - Брайтон 1:2
Эшторил - Брайтон 1:4 Брайтон - Роял Юнион 0:0 Брайтон - Вест Хэм 3:1 Лидс - Брайтон 1:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Арсенал - Брайтон 1:2 Брайтон - Норвич 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Брайтон - Бёрнли 0:3
Ньюкасл
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Бенфика - Ньюкасл 3:2
Майнц - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Мюнхен-1860 3:0 Ньюкасл - Гейтсхед 5:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Арсенал 2:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Норвич - Ньюкасл 0:3 Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:1 Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм - Ньюкасл 5:1 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Борнмут
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Манчестер Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Лидс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Брентфорд
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Лестер
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Фулхэм
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Ноттингем Форест
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Кристал Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Борнмут
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Лидс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Фулхэм
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Лестер
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Челси
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Кристал Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Манчестер Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Брентфорд
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Ноттингем Форест
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Брайтон - Ньюкасл
Исход игры
Брайтон
31.7% (13)
Ничья
53.7% (22)
Ньюкасл
14.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
31.71% (13)
Меньше
68.29% (28)
Обе команды забьют
Да
80.49% (33)
Нет
19.51% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.8% (20)
1:0 Брайтон
17.1% (7)
2:1 Брайтон
14.6% (6)
1:2 Ньюкасл
12.2% (5)
2:2 Ничья
4.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!