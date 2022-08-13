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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к АПЛ. В рамках 2-го тура чемпионата Англии сойдутся лицом к лицу игроки «Манчестер Сити» и «Борнмута». Встреча состоится в Манчестере, на стадионе «Этихад».



Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!