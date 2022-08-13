Стадион: Этихад Стэдиум
Позже
26
Марез
Рияд
47
Фоден
Фил
15
Смит
Адам
17
Стэйси
Джек
22
Пирсон
Бен
10
Кристи
Райан
21
Мур
Киффер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
- Нападающий
-
47 Фоден ФилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Грилиш ДжекНападающий
- Нападающий
-
48 Делап ЛиамНападающий
-
82 Rico Lewis
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Смит АдамЗащитник
-
17 Стэйси ДжекЗащитник
-
22 Пирсон БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
-
21 Мур КифферНападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Лоу ДжамалПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 James Hill
-
Главный тренер: Паркер Скотт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Манчестер Сити
Борнмут
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
90.9%
9.1%
10 побед 0 ничьих 0 побед
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
90.9%
9.1%
10 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|2 (1)
|2
|Де Брёйне Кевин
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мур Киффер
|1
|1
|Хефферсон Лерма
|1
|1
|Келли Ллойд
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канселу Жоау
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смит Адам
|1
|0
|Пирсон Бен
|1
|0
|Биллинг Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Вест Хэм - Манчестер Сити 0:2 Ливерпуль - Манчестер Сити 3:1 Бавария - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Америка Мехико 2:1
Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3 Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0
Борнмут
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Борнмут - Астон Вилла 2:0 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2 Борнмут - Бристоль Сити 0:1 Брага - Борнмут 2:1
Борнмут - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Борнмут - Миллуолл 1:0 Борнмут - Ноттингем Форест 1:0 Блэкберн - Борнмут 0:3 Суонси - Борнмут 3:3 Борнмут - Фулхэм 1:1 Ковентри - Борнмут 0:3 Борнмут - Мидлсбро 0:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 0:0 Вест Бромвич - Борнмут 2:0 Борнмут - Бристоль Сити 3:2 Хаддерсфилд Таун - Борнмут 0:3 Борнмут - Рединг 1:1 Борнмут - Дерби 2:0 Борнмут - Питерборо Юнайтед 1:1 Престон Норт Энд - Борнмут 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Борнмут
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Лидс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Фулхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Эвертон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Борнмут
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Лидс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Челси
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брайтон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Арсенал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Эвертон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Лестер
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лидс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Борнмут
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Эвертон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Борнмут
Исход игры
Манчестер Сити
96.9% (125)
Ничья
2.3% (3)
Борнмут
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
70.34% (83)
Меньше
29.66% (35)
Обе команды забьют
Да
27.97% (33)
Нет
72.03% (85)
Популярный счёт
3:0 Манчестер Сити
32.6% (42)
2:0 Манчестер Сити
25.6% (33)
3:1 Манчестер Сити
10.1% (13)
2:1 Манчестер Сити
7% (9)
4:0 Манчестер Сити
6.2% (8)
4:1 Манчестер Сити
4.7% (6)
3:2 Манчестер Сити
1.6% (2)
5:1 Манчестер Сити
1.6% (2)
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