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Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Вулверхэмптон
 
Позже
Фулхэм
Прогнозы 124
Вулверхэмптон 63.7% (79)
X 29.8% (37)
Фулхэм 6.5% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вулверхэмптон
Ничья
Фулхэм
2.40
3.47
3.70
Все Коэффициенты
Новости
1
Са
Жозе
19
Хонни
Кастро
4
Коллинз
Натан
23
Килман
Макс
3
Аит-Нури
Раян
32
Дендонкер
Леандер
8
Невеш
Рубен
10
Поденсе
Даниэл
18
Гиббс-Уайт
Морган
7
Нету
Педру
11
Хи-Чан
Хван
1
Родак
Марек
2
Тете
Кенни
4
Адарабиойо
Олуватосин
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
6
Рид
Харрисон
26
Пальинья
Жоау
7
Кебано
Нескенс
18
Перейра
Андреас
14
Рид
Бобби
9
Митрович
Александар
Вулверхэмптон
4-2-3-1
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Вулверхэмптон
Фулхэм

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

20 матчей

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
Ч
2:0
Ч
2:0
Ч
1:3
Ч
4:4
Ч
3:2
Ч
0:3
Ч
3:0
К
3:3
К
0:0
Ч
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поденсе Даниэл 1 1
Хи-Чан Хван 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 2 (1) 2
Тете Кенни 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рид Бобби 1 0
Тете Кенни 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Фаренсе - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Вильярреал-2 - Вулверхэмптон 2:1
Бешикташ - Вулверхэмптон 0:3 Леванте - Вулверхэмптон 2:1 Алавес - Вулверхэмптон 0:4 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Норвич 1:1 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:5 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:0 Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0
Фулхэм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Эшторил - Фулхэм 1:3 Бенфика - Фулхэм 5:1
Ницца - Фулхэм 0:2 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 4:0 Фулхэм - Лутон Таун 7:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1 Борнмут - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Престон Норт Энд 3:0 Дерби - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Ковентри 1:3 Мидлсбро - Фулхэм 0:1 КПР - Фулхэм 0:2 Вест Бромвич - Фулхэм 1:0 Барнсли - Фулхэм 1:1 Суонси - Фулхэм 1:5 Фулхэм - Блэкберн 2:0 Кардифф Сити - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Питерборо Юнайтед 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Борнмут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ньюкасл Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Арсенал Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Челси Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Лидс Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Астон Вилла Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Брентфорд Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Лестер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Ливерпуль Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Фулхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Ноттингем Форест Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Эвертон Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Ньюкасл Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Борнмут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Лидс Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Фулхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Лестер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Вулверхэмптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брентфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ноттингем Форест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Челси Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брайтон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Арсенал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Саутгемптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Эвертон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Челси Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Брентфорд Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Ливерпуль Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Лестер Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ньюкасл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лидс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Борнмут Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кристал Пэлас Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Фулхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Эвертон Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Ноттингем Форест Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию матча "Вулверхэмптон" - "Фулхэм", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2022, осталось 10 минут.

    Главный судья: John Brooks

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 124
Вулверхэмптон 63.7% (79)
X 29.8% (37)
Фулхэм 6.5% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вулверхэмптон
Ничья
Фулхэм
2.40
3.47
3.70
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Вулверхэмптон - Фулхэм онлайн

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Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Фулхэм

Исход игры
Вулверхэмптон
63.7% (79)
Ничья
29.8% (37)
Фулхэм
6.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
47.46% (56)
Меньше
52.54% (62)
Обе команды забьют
Да
72.03% (85)
Нет
27.97% (33)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
37.1% (46)
1:1 Ничья
23.4% (29)
1:0 Вулверхэмптон
19.4% (24)
1:2 Фулхэм
4% (5)
2:0 Вулверхэмптон
4% (5)
2:2 Ничья
2.4% (3)
0:1 Фулхэм
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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