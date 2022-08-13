Стадион: Таммела
0'
0:1
22' ГолAgon Sadiku
26' Желтая карточкаМиеттунен Тату
28' Красная карточкаЯнтти Теему
0:1
30' Не забитый пенальтиЯнсен Кевин
0:2
58' ГолКоски Вилле
0:3
85' ГолБагарич Дражен
90' Желтая карточкаАлмен Микаэль
0:4
90' ПенальтиКауфманн Лукас
90'+4
Ход матча
22'
0:1
26'
28'
30'
0:1
58'
0:2
85'
0:3
90'
90'
0:4
14
Янтти
Теему
13
Сийра
Тууре
23
Noel
Hasa
10
Ларссон
Адам
21
Коски
Вилле
20
Рале
Матиас
17
Модесто
Руй
18
Agon
Sadiku
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Янтти ТеемуЗащитник
-
13 Сийра ТууреЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Noel HasaПолузащитник
- Нападающий
-
10 Ларссон АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
49 Отенг ЭрикПолузащитник
-
-
-
29 Oiva Jukkola
-
-
-
Главный тренер: Toni Kallio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
-
20 Рале МатиасЗащитник
-
17 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Agon SadikuНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
47 Elias Aijala
-
-
Главный тренер: Весара Веса
История личных встреч
Ильвес
Хонка
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kai Meriluoto
|7
|0.39
|Пеннанен Петтери
|6
|0.33
|Оллила Туомас
|4
|0.22
|Нгуекам Ариэль
|2
|0.11
|Ларссон Адам
|2
|0.11
|Видьеског Аксель
|2
|0.11
|Алмен Микаэль
|1
|0.06
|Мяенпя Аапо
|0
|0
|Сийра Тууре
|0
|0
|Сарр Момоду
|0
|0
|Арифи Дони
|0
|0
|Noel Hasa
|0
|0
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Agon Sadiku
|10
|0.56
|Модесто Руй
|5
|0.28
|Воутилайнен Джерри
|5
|0.28
|Florian Krebs2
|4
|0.22
|Эрнандес Алдайр
|3
|0.17
|Арко-Менса Эдмунд
|2
|0.11
|Янсен Кевин
|2
|0.11
|Рале Матиас
|2
|0.11
|Коски Вилле
|1
|0.06
|Кауфманн Лукас
|1 (1)
|0.06
|Багарич Дражен
|1
|0.06
Карточки
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алмен Микаэль
|4
|1
|Нгуекам Ариэль
|4
|0
|Манга Таби
|4
|0
|Катц Калле
|4
|0
|Сийра Тууре
|3
|0
|Арифи Дони
|3
|0
|Миеттунен Тату
|2
|0
|Мяенпя Аапо
|2
|0
|Лейслахти Расмус
|2
|0
|Каллио Тони
|0
|1
|Янтти Теему
|0
|1
|Пеннанен Петтери
|1
|0
|Ларссон Адам
|1
|0
|Сарр Момоду
|1
|0
|Видьеског Аксель
|1
|0
|Yussif Daouda Moussa
|1
|0
|Kai Meriluoto
|1
|0
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Таммилето Дуарте
|5
|0
|Florian Krebs2
|3
|0
|Янсен Кевин
|2
|0
|Воутилайнен Джерри
|2
|0
|Эрнандес Алдайр
|2
|0
|Коски Вилле
|2
|0
|Agon Sadiku
|2
|0
|Рудаков Максим
|1
|0
|Багарич Дражен
|1
|0
|Арко-Менса Эдмунд
|1
|0
|Рале Матиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
16
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
2
17%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
33%
1
6%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
1
8%
5
31%
61-75
3
25%
4
25%
76-90
Пропущено
16
8
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
13%
3
38%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
7
44%
2
25%
76-90
Забито
12
21
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
2
17%
7
33%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
3
25%
3
14%
46-60
2
17%
4
19%
61-75
1
8%
3
14%
76-90
Пропущено
14
6
7 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
1
7%
2
33%
61-75
5
36%
2
33%
76-90
Забито
24
37
12 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 11
5 Не забивали 2
4
17%
8
22%
1-15
2
8%
4
11%
16-30
6
25%
3
8%
31-45
5
21%
6
16%
46-60
3
13%
9
24%
61-75
4
17%
7
19%
76-90
Пропущено
30
14
13 В 1-м тайме 2
17 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
3
10%
0
0%
1-15
4
13%
2
14%
16-30
6
20%
0
0%
31-45
3
10%
5
36%
46-60
2
7%
3
21%
61-75
12
40%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ВПС - Ильвес 3:0 Лахти - Ильвес 1:1 Ильвес - ХИК 1:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 3:3
Ильвес - Оулу 0:2 ХИФК - Ильвес 0:1 Ильвес - ХИФК 0:1 Ильвес - Лахти 3:2 Интер Турку - Ильвес 2:2 Хонка - Ильвес 0:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 ХИК - Ильвес 2:1 Ильвес - СЯК Сейнайоки 3:1 Ильвес - ВПС 3:2 Оулу - Ильвес 2:2 Ильвес - КуПС 1:2 Хака - Ильвес 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3 Ильвес - Интер Турку 0:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 4:2
Хонка
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
КуПС - Хонка 1:1 Хонка - ВПС 4:0 Интер Турку - Хонка 0:1 Хонка - Лахти 5:0
СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 Хонка - Мариехамн 1:1 ВПС - Хонка 0:1 Хонка - КуПС 2:0 ХИФК - Хонка 1:2 Хонка - Ильвес 0:0 Оулу - Хонка 2:1 Хонка - Интер Турку 2:1 Лахти - Хонка 0:2 Хонка - СЯК Сейнайоки 5:1 Мариехамн - Хонка 1:1 Хонка - Хака 3:2 ХИК - Хонка 1:0 Юргорден - Хонка 0:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|18
|11
|4
|3
|26 - 16
|37
|2.
|Хонка
|18
|11
|4
|3
|37 - 14
|37
|3.
|КуПС
|17
|11
|4
|2
|31 - 13
|37
|4.
|Хака
|18
|8
|4
|6
|30 - 32
|28
|5.
|Интер Турку
|18
|7
|4
|7
|32 - 23
|25
|6.
|Оулу
|18
|7
|4
|7
|27 - 29
|25
|7.
|СЯК Сейнайоки
|17
|6
|4
|7
|23 - 28
|22
|8.
|ВПС
|18
|6
|3
|9
|36 - 29
|21
|9.
|Ильвес
|18
|5
|5
|8
|23 - 31
|20
|10.
|Мариехамн
|17
|4
|6
|7
|18 - 24
|18
|11.
|Лахти
|18
|3
|5
|10
|16 - 38
|14
|12.
|ХИФК
|17
|1
|5
|11
|11 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|9
|7
|2
|0
|21 - 6
|23
|2.
|Хонка
|8
|6
|2
|0
|22 - 5
|20
|3.
|Хака
|9
|6
|2
|1
|17 - 13
|20
|4.
|ХИК
|9
|6
|1
|2
|16 - 11
|19
|5.
|Интер Турку
|10
|4
|3
|3
|17 - 11
|15
|6.
|Оулу
|9
|4
|3
|2
|13 - 15
|15
|7.
|СЯК Сейнайоки
|9
|4
|3
|2
|16 - 14
|15
|8.
|Мариехамн
|8
|3
|4
|1
|10 - 8
|13
|9.
|Ильвес
|9
|4
|0
|5
|12 - 16
|12
|10.
|Лахти
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
|11.
|ВПС
|8
|1
|2
|5
|10 - 13
|5
|12.
|ХИФК
|9
|0
|1
|8
|3 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|9
|5
|3
|1
|10 - 5
|18
|2.
|Хонка
|10
|5
|2
|3
|15 - 9
|17
|3.
|ВПС
|10
|5
|1
|4
|26 - 16
|16
|4.
|КуПС
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|5.
|Интер Турку
|8
|3
|1
|4
|15 - 12
|10
|6.
|Оулу
|9
|3
|1
|5
|14 - 14
|10
|7.
|Лахти
|9
|2
|2
|5
|11 - 22
|8
|8.
|Хака
|9
|2
|2
|5
|13 - 19
|8
|9.
|Ильвес
|9
|1
|5
|3
|11 - 15
|8
|10.
|СЯК Сейнайоки
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|11.
|ХИФК
|8
|1
|4
|3
|8 - 13
|7
|12.
|Мариехамн
|9
|1
|2
|6
|8 - 16
|5
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