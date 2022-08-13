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Финляндия: Вейккауслига

2022

Стадион:
Ильвес
0:4
Конец матча
Хонка
0'
0:1
22' Гол
Agon Sadiku
26' Желтая карточка
Миеттунен Тату
28' Красная карточка
Янтти Теему
0:1
30' Не забитый пенальти
Янсен Кевин
0:2
58' Гол
Коски Вилле
0:3
85' Гол
Багарич Дражен
90' Желтая карточка
Алмен Микаэль
0:4
90' Пенальти
Кауфманн Лукас
90'+4
12
Хуухтанен
Ээту
16
Миеттунен
Тату
15
Алмен
Микаэль
14
Янтти
Теему
13
Сийра
Тууре
2
Оллила
Туомас
8
Пеннанен
Петтери
6
Арифи
Дони
23
Noel
Hasa
42
Kai
Meriluoto
10
Ларссон
Адам
1
Рудаков
Максим
5
Аалто
Хенри
21
Коски
Вилле
23
Эрнандес
Алдайр
20
Рале
Матиас
17
Модесто
Руй
6
Воутилайнен
Джерри
11
Florian
Krebs2
8
Янсен
Кевин
15
Арко-Менса
Эдмунд
18
Agon
Sadiku
Ильвес
Хонка

История личных встреч

Ильвес
Хонка

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

В
0:0
В
0:0
В
4:1
В
4:1
В
3:2
В
0:2
В
1:2
В
1:1
К
1:1
В
0:1
В
3:3
В
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kai Meriluoto 7 0.39
Пеннанен Петтери 6 0.33
Оллила Туомас 4 0.22
Нгуекам Ариэль 2 0.11
Ларссон Адам 2 0.11
Видьеског Аксель 2 0.11
Алмен Микаэль 1 0.06
Мяенпя Аапо 0 0
Сийра Тууре 0 0
Сарр Момоду 0 0
Арифи Дони 0 0
Noel Hasa 0 0
Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Agon Sadiku 10 0.56
Модесто Руй 5 0.28
Воутилайнен Джерри 5 0.28
Florian Krebs2 4 0.22
Эрнандес Алдайр 3 0.17
Арко-Менса Эдмунд 2 0.11
Янсен Кевин 2 0.11
Рале Матиас 2 0.11
Коски Вилле 1 0.06
Кауфманн Лукас 1 (1) 0.06
Багарич Дражен 1 0.06

Карточки

Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмен Микаэль 4 1
Нгуекам Ариэль 4 0
Манга Таби 4 0
Катц Калле 4 0
Сийра Тууре 3 0
Арифи Дони 3 0
Миеттунен Тату 2 0
Мяенпя Аапо 2 0
Лейслахти Расмус 2 0
Каллио Тони 0 1
Янтти Теему 0 1
Пеннанен Петтери 1 0
Ларссон Адам 1 0
Сарр Момоду 1 0
Видьеског Аксель 1 0
Yussif Daouda Moussa 1 0
Kai Meriluoto 1 0
Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таммилето Дуарте 5 0
Florian Krebs2 3 0
Янсен Кевин 2 0
Воутилайнен Джерри 2 0
Эрнандес Алдайр 2 0
Коски Вилле 2 0
Agon Sadiku 2 0
Рудаков Максим 1 0
Багарич Дражен 1 0
Арко-Менса Эдмунд 1 0
Рале Матиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
16
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
2
17%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
33%
1
6%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
1
8%
5
31%
61-75
3
25%
4
25%
76-90

Пропущено

16
8
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
13%
3
38%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
7
44%
2
25%
76-90

Забито

12
21
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
2
17%
7
33%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
3
25%
3
14%
46-60
2
17%
4
19%
61-75
1
8%
3
14%
76-90

Пропущено

14
6
7 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
1
7%
2
33%
61-75
5
36%
2
33%
76-90

Забито

24
37
12 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 11
5 Не забивали 2
4
17%
8
22%
1-15
2
8%
4
11%
16-30
6
25%
3
8%
31-45
5
21%
6
16%
46-60
3
13%
9
24%
61-75
4
17%
7
19%
76-90

Пропущено

30
14
13 В 1-м тайме 2
17 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
3
10%
0
0%
1-15
4
13%
2
14%
16-30
6
20%
0
0%
31-45
3
10%
5
36%
46-60
2
7%
3
21%
61-75
12
40%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ВПС - Ильвес 3:0 Лахти - Ильвес 1:1 Ильвес - ХИК 1:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 3:3
Ильвес - Оулу 0:2 ХИФК - Ильвес 0:1 Ильвес - ХИФК 0:1 Ильвес - Лахти 3:2 Интер Турку - Ильвес 2:2 Хонка - Ильвес 0:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 ХИК - Ильвес 2:1 Ильвес - СЯК Сейнайоки 3:1 Ильвес - ВПС 3:2 Оулу - Ильвес 2:2 Ильвес - КуПС 1:2 Хака - Ильвес 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3 Ильвес - Интер Турку 0:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 4:2
Хонка
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
КуПС - Хонка 1:1 Хонка - ВПС 4:0 Интер Турку - Хонка 0:1 Хонка - Лахти 5:0
СЯК Сейнайоки - Хонка 3:2 Хонка - Мариехамн 1:1 ВПС - Хонка 0:1 Хонка - КуПС 2:0 ХИФК - Хонка 1:2 Хонка - Ильвес 0:0 Оулу - Хонка 2:1 Хонка - Интер Турку 2:1 Лахти - Хонка 0:2 Хонка - СЯК Сейнайоки 5:1 Мариехамн - Хонка 1:1 Хонка - Хака 3:2 ХИК - Хонка 1:0 Юргорден - Хонка 0:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 18 11 4 3 26 - 16 37
2. Хонка 18 11 4 3 37 - 14 37
3. КуПС 17 11 4 2 31 - 13 37
4. Хака 18 8 4 6 30 - 32 28
5. Интер Турку 18 7 4 7 32 - 23 25
6. Оулу 18 7 4 7 27 - 29 25
7. СЯК Сейнайоки 17 6 4 7 23 - 28 22
8. ВПС 18 6 3 9 36 - 29 21
9. Ильвес 18 5 5 8 23 - 31 20
10. Мариехамн 17 4 6 7 18 - 24 18
11. Лахти 18 3 5 10 16 - 38 14
12. ХИФК 17 1 5 11 11 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 9 7 2 0 21 - 6 23
2. Хонка 8 6 2 0 22 - 5 20
3. Хака 9 6 2 1 17 - 13 20
4. ХИК 9 6 1 2 16 - 11 19
5. Интер Турку 10 4 3 3 17 - 11 15
6. Оулу 9 4 3 2 13 - 15 15
7. СЯК Сейнайоки 9 4 3 2 16 - 14 15
8. Мариехамн 8 3 4 1 10 - 8 13
9. Ильвес 9 4 0 5 12 - 16 12
10. Лахти 9 1 3 5 5 - 16 6
11. ВПС 8 1 2 5 10 - 13 5
12. ХИФК 9 0 1 8 3 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 9 5 3 1 10 - 5 18
2. Хонка 10 5 2 3 15 - 9 17
3. ВПС 10 5 1 4 26 - 16 16
4. КуПС 8 4 2 2 10 - 7 14
5. Интер Турку 8 3 1 4 15 - 12 10
6. Оулу 9 3 1 5 14 - 14 10
7. Лахти 9 2 2 5 11 - 22 8
8. Хака 9 2 2 5 13 - 19 8
9. Ильвес 9 1 5 3 11 - 15 8
10. СЯК Сейнайоки 8 2 1 5 7 - 14 7
11. ХИФК 8 1 4 3 8 - 13 7
12. Мариехамн 9 1 2 6 8 - 16 5
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      30'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Янсен Кевин пробил пенальти, но не смог забить!
    • 28'
      УДАЛЕНИЕ! - Янтти Теему увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Желтая карточка
      26'
      Миеттунен Тату получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Agon Sadiku бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ильвес 0:4 Хонка онлайн

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