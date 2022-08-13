Стадион: Сент-Мэрис
Позже
31
Базуну
Гэвин
35
Беднарек
Ян
45
Лавия
Ромео
10
Адамс
Че
12
Адамс
Тайлер
- Основной состав
-
31 Базуну ГэвинВратарь
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Лавия РомеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
43 Валери ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мара СекуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Драме КодиЗащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Гринвуд СэмПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Саутгемптон
Лидс
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|1
|Дженепо Мусса
|0
|0
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Родриго
|1
|1
|Харрисон Джек
|0
|0
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адамс Тайлер
|1
|0
|Харрисон Джек
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Саутгемптон
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Саутгемптон - Монако 3:1 Уотфорд - Саутгемптон 0:0
Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Лестер - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Бёрнли - Саутгемптон 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Саутгемптон - Челси 0:6 Лидс - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1
Лидс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Лидс - Кальяри 6:2 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Астон Вилла - Лидс 1:0
Брисбен Роар - Лидс 1:2 Блэкпул - Лидс 0:4 Брентфорд - Лидс 1:2 Лидс - Брайтон 1:1 Лидс - Челси 0:3 Арсенал - Лидс 2:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Уотфорд - Лидс 0:3 Лидс - Саутгемптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Лидс - Норвич 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Лестер - Лидс 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Ливерпуль - Лидс 6:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Борнмут
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Лидс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Фулхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Эвертон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Борнмут
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Лидс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Челси
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брайтон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Арсенал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Эвертон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Лестер
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лидс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Борнмут
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Эвертон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Саутгемптон - Лидс
Исход игры
Саутгемптон
55.6% (69)
Ничья
29.8% (37)
Лидс
14.5% (18)
Тотал 2.5
Больше
48.31% (57)
Меньше
51.69% (61)
Обе команды забьют
Да
77.12% (91)
Нет
22.88% (27)
Популярный счёт
2:1 Саутгемптон
32.3% (40)
1:1 Ничья
27.4% (34)
1:0 Саутгемптон
15.3% (19)
1:2 Лидс
8.1% (10)
2:0 Саутгемптон
3.2% (4)
1:3 Лидс
1.6% (2)
0:2 Лидс
1.6% (2)
0:1 Лидс
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!