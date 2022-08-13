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Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Саутгемптон
 
Позже
Лидс
31
Базуну
Гэвин
37
Белла-Котчап
Армель
35
Беднарек
Ян
22
Салису
Мохаммед
2
Уокер-Питерс
Кайл
19
Дженепо
Мусса
8
Уорд-Праус
Джеймс
45
Лавия
Ромео
24
Эльюнусси
Мохамед
17
Армстронг
Стюарт
10
Адамс
Че
1
Мелье
Иллан
25
Кристенсен
Расмус
5
Кох
Робин
14
Льоренте
Диего
21
Стрёйк
Паскаль
8
Рока
Марк
12
Адамс
Тайлер
7
Ааронсон
Бренден
19
Морено
Родриго
11
Харрисон
Джек
9
Бэмфорд
Патрик
Саутгемптон
3-4-2-1
Лидс
4-2-3-1

История личных встреч

Саутгемптон
Лидс

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
КЛ
3:0
Ч
0:1
Ч
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уорд-Праус Джеймс 1 1
Дженепо Мусса 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 1 1
Харрисон Джек 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адамс Тайлер 1 0
Харрисон Джек 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Саутгемптон - Монако 3:1 Уотфорд - Саутгемптон 0:0
Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Лестер - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Бёрнли - Саутгемптон 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Саутгемптон - Челси 0:6 Лидс - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1
Лидс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Лидс - Кальяри 6:2 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Астон Вилла - Лидс 1:0
Брисбен Роар - Лидс 1:2 Блэкпул - Лидс 0:4 Брентфорд - Лидс 1:2 Лидс - Брайтон 1:1 Лидс - Челси 0:3 Арсенал - Лидс 2:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Уотфорд - Лидс 0:3 Лидс - Саутгемптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Лидс - Норвич 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Лестер - Лидс 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Ливерпуль - Лидс 6:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Борнмут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ньюкасл Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Арсенал Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Челси Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Лидс Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Астон Вилла Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Брентфорд Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Лестер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Ливерпуль Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Фулхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Ноттингем Форест Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Эвертон Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Ньюкасл Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Борнмут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Лидс Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Астон Вилла Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Фулхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Лестер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Вулверхэмптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брентфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ноттингем Форест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Челси Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брайтон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Арсенал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Саутгемптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Эвертон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Челси Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Брентфорд Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Ливерпуль Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Лестер Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ньюкасл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лидс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Борнмут Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кристал Пэлас Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Фулхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Эвертон Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Ноттингем Форест Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! совсем скоро начнётся второй тур АПЛ между командами: "Саутгемптон" - "Лидс". Наблюдать за ходом встречи буду я, Дмитрий Матюшенцев. Всем приятного просмотра и надеемся на красивый футбол!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2022, осталось 11 минут.

    Главный судья: Харрингтон Тони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 124
Саутгемптон 55.6% (69)
X 29.8% (37)
Лидс 14.5% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Лидс
2.49
3.65
3.45
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Саутгемптон - Лидс онлайн

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Прогнозы на матч Саутгемптон - Лидс

Исход игры
Саутгемптон
55.6% (69)
Ничья
29.8% (37)
Лидс
14.5% (18)
Тотал 2.5
Больше
48.31% (57)
Меньше
51.69% (61)
Обе команды забьют
Да
77.12% (91)
Нет
22.88% (27)
Популярный счёт
2:1 Саутгемптон
32.3% (40)
1:1 Ничья
27.4% (34)
1:0 Саутгемптон
15.3% (19)
1:2 Лидс
8.1% (10)
2:0 Саутгемптон
3.2% (4)
1:3 Лидс
1.6% (2)
0:2 Лидс
1.6% (2)
0:1 Лидс
1.6% (2)
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