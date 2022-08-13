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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! совсем скоро начнётся второй тур АПЛ между командами: "Саутгемптон" - "Лидс". Наблюдать за ходом встречи буду я, Дмитрий Матюшенцев. Всем приятного просмотра и надеемся на красивый футбол!