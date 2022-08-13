Стадион: Колор Лайн
0'
26' Желтая карточкаТеркильдсен Петер
58' Желтая карточкаСамуэльсен Мартин
70' Желтая карточкаРеесе Сёрен
79' Желтая карточкаКрюгор Кевин Мартин
80' Желтая карточкаAnders Baertelsen
0:1
81' ГолНдур Алиун
1:1
83' ГолБармен Кристоффер
1:2
90' ГолНжи Билал
90' Желтая карточкаНжи Билал
90'+7
Ход матча
70'
81'
0:1
83'
90'
1:2
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 7
-
6 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
33
Simen
Rafn
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Simen RafnЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мое ЕппеЗащитник
-
16 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Нжи БилалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
-
25 Ндур АлиунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гонг ХилариНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
История личных встреч
Олесунн
Хёугесунн
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
19 матчей
42.1%
15.8%
42.1%
8 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеуген Сигурд
|7
|0.39
|Дубвик Исак
|3
|0.17
|Kristoffer Oedemarksbakken
|2
|0.11
|Бармен Кристоффер
|2
|0.11
|Нордли Симен Болькан
|1
|0.06
|Лима Эриксон
|1
|0.06
|Чанаджия Дарио
|1
|0.06
|Torbjoern Kallevaag
|1
|0.06
|Солнёрдал Оскар
|1
|0.06
|Simen Rafn
|0
|0
|Хауген Фредрик
|0
|0
|Фельман Давид
|0
|0
|Сегберг Эрленд
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндур Алиун
|9 (1)
|0.5
|Санде Мадс
|4
|0.22
|Нжи Билал
|4
|0.22
|Содерлунд Александер
|3 (1)
|0.17
|Christos Zafeiris
|2
|0.11
|Теркильдсен Петер
|2
|0.11
|Реесе Сёрен
|2
|0.11
|Вальстад Николас
|1
|0.06
|Самуэльсен Мартин
|1
|0.06
|Гонг Хилари
|1
|0.06
|Педерсен Торе
|0
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чанаджия Дарио
|5
|0
|Голубович Петар
|4
|0
|Шербечич Бесим
|4
|0
|Simen Rafn
|3
|0
|Torbjoern Kallevaag
|3
|0
|Лима Эриксон
|3
|0
|Хеуген Сигурд
|2
|0
|Бармен Кристоффер
|1
|0
|Фельман Давид
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Солнёрдал Оскар
|1
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Содерлунд Александер
|4
|0
|Санде Мадс
|4
|0
|Самуэльсен Мартин
|4
|0
|Эскесен Юлиус
|4
|0
|Реесе Сёрен
|3
|0
|Теркильдсен Петер
|3
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Вальстад Николас
|2
|0
|Ндур Алиун
|2
|0
|Нжи Билал
|2
|0
|Anders Baertelsen
|2
|0
|Christos Zafeiris
|2
|0
|Педерсен Торе
|1
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|1
|0
|Torje Naustdal
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
13
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
0
0%
2
15%
1-15
1
10%
3
23%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
3
30%
2
15%
76-90
Пропущено
11
14
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
9%
2
14%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
6
43%
76-90
Забито
9
17
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 10
1
11%
3
18%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
3
33%
3
18%
31-45
2
22%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
22%
4
24%
76-90
Пропущено
16
15
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
19%
3
20%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
13%
4
27%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
6
38%
1
7%
61-75
3
19%
3
20%
76-90
Забито
19
30
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
7 Не забивали 4
1
5%
5
17%
1-15
2
11%
4
13%
16-30
5
26%
5
17%
31-45
4
21%
7
23%
46-60
2
11%
3
10%
61-75
5
26%
6
20%
76-90
Пропущено
27
29
9 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
4
15%
5
17%
1-15
1
4%
5
17%
16-30
4
15%
6
21%
31-45
3
11%
3
10%
46-60
7
26%
1
3%
61-75
8
30%
30%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Волеренга - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Олесунн - Русенборг 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:2
Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Хёдд - Олесунн 0:3 Олесунн - Волеренга 2:2 Русенборг - Олесунн 2:0 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Олесунн - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Фьора - Олесунн 0:3 Олесунн - Мольде 0:2 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Одд - Олесунн 2:3 Олесунн - Тромсё 2:2 Викинг - Олесунн 1:0
Хёугесунн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хёугесунн - Дьерв 3:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1
Дьерв - Хёугесунн 1:0 Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Дьерв 1919 - Хёугесунн 1:3 Одд - Хёугесунн 0:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Викинг - Хёугесунн 5:1 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|18
|13
|3
|2
|38 - 17
|42
|2.
|Лиллестрём
|17
|11
|4
|2
|32 - 15
|37
|3.
|Будё-Глимт
|18
|11
|4
|3
|48 - 20
|37
|4.
|Русенборг
|18
|9
|7
|2
|36 - 22
|34
|5.
|Викинг
|18
|8
|5
|5
|32 - 25
|29
|6.
|Волеренга
|17
|8
|2
|7
|29 - 26
|26
|7.
|Стрёмсгодсет
|17
|7
|4
|6
|24 - 26
|25
|8.
|Хёугесунн
|18
|6
|4
|8
|29 - 30
|22
|9.
|Олесунн
|18
|5
|6
|7
|19 - 27
|21
|10.
|Саннефьёрд
|18
|6
|3
|9
|31 - 39
|21
|11.
|Одд
|18
|6
|2
|10
|19 - 33
|20
|12.
|Сарпсборг-08
|18
|6
|1
|11
|32 - 35
|19
|13.
|Тромсё
|16
|3
|9
|4
|21 - 28
|18
|14.
|Хам-Кам
|17
|3
|9
|5
|20 - 21
|18
|15.
|Дьерв
|17
|3
|2
|12
|13 - 38
|11
|16.
|Кристиансунд
|17
|1
|3
|13
|14 - 35
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|10
|7
|1
|2
|23 - 10
|22
|2.
|Русенборг
|8
|6
|2
|0
|18 - 7
|20
|3.
|Лиллестрём
|8
|6
|1
|1
|14 - 3
|19
|4.
|Будё-Глимт
|9
|5
|4
|0
|29 - 8
|19
|5.
|Викинг
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|6.
|Стрёмсгодсет
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|7.
|Волеренга
|8
|5
|1
|2
|15 - 9
|16
|8.
|Хёугесунн
|9
|4
|2
|3
|17 - 15
|14
|9.
|Тромсё
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|10.
|Олесунн
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|11.
|Хам-Кам
|9
|2
|4
|3
|10 - 10
|10
|12.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|13.
|Дьерв
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|14.
|Одд
|9
|3
|0
|6
|13 - 18
|9
|15.
|Саннефьёрд
|9
|1
|3
|5
|15 - 23
|6
|16.
|Кристиансунд
|8
|0
|3
|5
|10 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|8
|6
|2
|0
|15 - 7
|20
|2.
|Лиллестрём
|9
|5
|3
|1
|18 - 12
|18
|3.
|Будё-Глимт
|9
|6
|0
|3
|19 - 12
|18
|4.
|Саннефьёрд
|9
|5
|0
|4
|16 - 16
|15
|5.
|Русенборг
|10
|3
|5
|2
|18 - 15
|14
|6.
|Викинг
|9
|3
|2
|4
|16 - 19
|11
|7.
|Одд
|9
|3
|2
|4
|6 - 15
|11
|8.
|Волеренга
|9
|3
|1
|5
|14 - 17
|10
|9.
|Олесунн
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|10.
|Сарпсборг-08
|8
|3
|0
|5
|18 - 18
|9
|11.
|Хам-Кам
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|12.
|Стрёмсгодсет
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|13.
|Хёугесунн
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|14.
|Тромсё
|9
|0
|6
|3
|9 - 18
|6
|15.
|Кристиансунд
|9
|1
|0
|8
|4 - 16
|3
|16.
|Дьерв
|8
|0
|1
|7
|5 - 22
|1
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион