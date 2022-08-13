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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Олесунн
1:2
Конец матча
Хёугесунн
0'
26' Желтая карточка
Теркильдсен Петер
58' Желтая карточка
Самуэльсен Мартин
70' Желтая карточка
Реесе Сёрен
79' Желтая карточка
Крюгор Кевин Мартин
80' Желтая карточка
Anders Baertelsen
0:1
81' Гол
Ндур Алиун
1:1
83' Гол
Бармен Кристоффер
1:2
90' Гол
Нжи Билал
90' Желтая карточка
Нжи Билал
90'+7
1
Грютебуст
Стен
25
Шербечич
Бесим
5
Фельман
Давид
30
Андерсен
Александр
33
Simen
Rafn
2
Голубович
Петар
7
Лима
Эриксон
10
Бармен
Кристоффер
27
Чанаджия
Дарио
9
Аммитцбёлль
Александр
11
Нордли
Симен
Болькан
1
Сельвик
Эгиль
7
Теркильдсен
Петер
4
Anders
Baertelsen
5
Реесе
Сёрен
3
Вальстад
Николас
99
Нжи
Билал
8
Крюгор
Кевин
Мартин
10
Christos
Zafeiris
27
Санде
Мадс
25
Ндур
Алиун
14
Самуэльсен
Мартин
Олесунн
5-3-2
Хёугесунн
4-4-2

История личных встреч

Олесунн
Хёугесунн

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

19 матчей

42.1%
15.8%
42.1%
8 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

Т
2:2
Т
0:1
Т
1:3
Т
2:0
Т
0:1
Т
3:3
Т
3:0
Т
3:1
Т
2:1
Т
3:0
Т
1:2
Т
1:2
Т
3:0
Т
2:2
Т
4:2
Т
1:0
Т
1:0
Т
2:1
Т
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеуген Сигурд 7 0.39
Дубвик Исак 3 0.17
Kristoffer Oedemarksbakken 2 0.11
Бармен Кристоффер 2 0.11
Нордли Симен Болькан 1 0.06
Лима Эриксон 1 0.06
Чанаджия Дарио 1 0.06
Torbjoern Kallevaag 1 0.06
Солнёрдал Оскар 1 0.06
Simen Rafn 0 0
Хауген Фредрик 0 0
Фельман Давид 0 0
Сегберг Эрленд 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндур Алиун 9 (1) 0.5
Санде Мадс 4 0.22
Нжи Билал 4 0.22
Содерлунд Александер 3 (1) 0.17
Christos Zafeiris 2 0.11
Теркильдсен Петер 2 0.11
Реесе Сёрен 2 0.11
Вальстад Николас 1 0.06
Самуэльсен Мартин 1 0.06
Гонг Хилари 1 0.06
Педерсен Торе 0 0
Крюгор Кевин Мартин 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чанаджия Дарио 5 0
Голубович Петар 4 0
Шербечич Бесим 4 0
Simen Rafn 3 0
Torbjoern Kallevaag 3 0
Лима Эриксон 3 0
Хеуген Сигурд 2 0
Бармен Кристоффер 1 0
Фельман Давид 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Солнёрдал Оскар 1 0
Nikolai Soeyset Hopland 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Содерлунд Александер 4 0
Санде Мадс 4 0
Самуэльсен Мартин 4 0
Эскесен Юлиус 4 0
Реесе Сёрен 3 0
Теркильдсен Петер 3 0
Сельвик Эгиль 2 0
Вальстад Николас 2 0
Ндур Алиун 2 0
Нжи Билал 2 0
Anders Baertelsen 2 0
Christos Zafeiris 2 0
Педерсен Торе 1 0
Крюгор Кевин Мартин 1 0
Torje Naustdal 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
13
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
0
0%
2
15%
1-15
1
10%
3
23%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
3
30%
2
15%
76-90

Пропущено

11
14
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
9%
2
14%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
6
43%
76-90

Забито

9
17
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 10
1
11%
3
18%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
3
33%
3
18%
31-45
2
22%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
22%
4
24%
76-90

Пропущено

16
15
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
3
19%
3
20%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
13%
4
27%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
6
38%
1
7%
61-75
3
19%
3
20%
76-90

Забито

19
30
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
7 Не забивали 4
1
5%
5
17%
1-15
2
11%
4
13%
16-30
5
26%
5
17%
31-45
4
21%
7
23%
46-60
2
11%
3
10%
61-75
5
26%
6
20%
76-90

Пропущено

27
29
9 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
4
15%
5
17%
1-15
1
4%
5
17%
16-30
4
15%
6
21%
31-45
3
11%
3
10%
46-60
7
26%
1
3%
61-75
8
30%
30%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Волеренга - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Олесунн - Русенборг 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:2
Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Хёдд - Олесунн 0:3 Олесунн - Волеренга 2:2 Русенборг - Олесунн 2:0 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Олесунн - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Фьора - Олесунн 0:3 Олесунн - Мольде 0:2 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Одд - Олесунн 2:3 Олесунн - Тромсё 2:2 Викинг - Олесунн 1:0
Хёугесунн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хёугесунн - Дьерв 3:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1
Дьерв - Хёугесунн 1:0 Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Дьерв 1919 - Хёугесунн 1:3 Одд - Хёугесунн 0:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Викинг - Хёугесунн 5:1 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 18 13 3 2 38 - 17 42
2. Лиллестрём 17 11 4 2 32 - 15 37
3. Будё-Глимт 18 11 4 3 48 - 20 37
4. Русенборг 18 9 7 2 36 - 22 34
5. Викинг 18 8 5 5 32 - 25 29
6. Волеренга 17 8 2 7 29 - 26 26
7. Стрёмсгодсет 17 7 4 6 24 - 26 25
8. Хёугесунн 18 6 4 8 29 - 30 22
9. Олесунн 18 5 6 7 19 - 27 21
10. Саннефьёрд 18 6 3 9 31 - 39 21
11. Одд 18 6 2 10 19 - 33 20
12. Сарпсборг-08 18 6 1 11 32 - 35 19
13. Тромсё 16 3 9 4 21 - 28 18
14. Хам-Кам 17 3 9 5 20 - 21 18
15. Дьерв 17 3 2 12 13 - 38 11
16. Кристиансунд 17 1 3 13 14 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 10 7 1 2 23 - 10 22
2. Русенборг 8 6 2 0 18 - 7 20
3. Лиллестрём 8 6 1 1 14 - 3 19
4. Будё-Глимт 9 5 4 0 29 - 8 19
5. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
6. Стрёмсгодсет 9 5 2 2 17 - 14 17
7. Волеренга 8 5 1 2 15 - 9 16
8. Хёугесунн 9 4 2 3 17 - 15 14
9. Тромсё 7 3 3 1 12 - 10 12
10. Олесунн 9 3 3 3 10 - 11 12
11. Хам-Кам 9 2 4 3 10 - 10 10
12. Сарпсборг-08 10 3 1 6 14 - 17 10
13. Дьерв 9 3 1 5 8 - 16 10
14. Одд 9 3 0 6 13 - 18 9
15. Саннефьёрд 9 1 3 5 15 - 23 6
16. Кристиансунд 8 0 3 5 10 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 8 6 2 0 15 - 7 20
2. Лиллестрём 9 5 3 1 18 - 12 18
3. Будё-Глимт 9 6 0 3 19 - 12 18
4. Саннефьёрд 9 5 0 4 16 - 16 15
5. Русенборг 10 3 5 2 18 - 15 14
6. Викинг 9 3 2 4 16 - 19 11
7. Одд 9 3 2 4 6 - 15 11
8. Волеренга 9 3 1 5 14 - 17 10
9. Олесунн 9 2 3 4 9 - 16 9
10. Сарпсборг-08 8 3 0 5 18 - 18 9
11. Хам-Кам 8 1 5 2 10 - 11 8
12. Стрёмсгодсет 8 2 2 4 7 - 12 8
13. Хёугесунн 9 2 2 5 12 - 15 8
14. Тромсё 9 0 6 3 9 - 18 6
15. Кристиансунд 9 1 0 8 4 - 16 3
16. Дьерв 8 0 1 7 5 - 22 1
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    • Первый тайм
    • 53'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      26'
      Питер Теркилдсен получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Олесунн 1:2 Хёугесунн онлайн

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