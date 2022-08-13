Стадион: Вилла Парк
Позже
27
Динь
Люка
41
Рамси
Джакоб
11
Уоткинс
Олли
30
Коди
Конор
17
Айуоби
Алекс
11
Грэй
Демарай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Динь ЛюкаЗащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Джеррард Стивен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Коди КонорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
-
11 Грэй ДемарайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Дэвис ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Алли ДелеНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Астон Вилла
Эвертон
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
27.3%
11 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед
24 матча
29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
20.8%
37.5%
41.7%
5 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Соарес Дуглас
|1
|0
|Рамси Джакоб
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мина Йерри
|1
|0
|Холгейт Мэйсон
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Борнмут - Астон Вилла 2:0 Ренн - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1
Астон Вилла - Лидс 1:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Бёрнли 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Норвич 2:0 Лестер - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Брайтон - Астон Вилла 0:2
Эвертон
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Эвертон - Челси 0:1 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Блэкпул - Эвертон 2:4 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0
Арсенал - Эвертон 2:0 Арсенал - Эвертон 5:1 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Уотфорд - Эвертон 0:0 Лестер - Эвертон 1:2 Эвертон - Челси 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Лестер 1:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Бёрнли - Эвертон 3:2 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм - Эвертон 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Борнмут
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Лидс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Фулхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Эвертон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Борнмут
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Лидс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Фулхэм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Челси
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брайтон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Арсенал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Эвертон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Лестер
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Борнмут
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лидс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Эвертон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Фулхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Астон Вилла - Эвертон
Исход игры
Астон Вилла
55.8% (72)
Ничья
33.3% (43)
Эвертон
10.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
49.14% (57)
Меньше
50.86% (59)
Обе команды забьют
Да
76.72% (89)
Нет
23.28% (27)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
31% (40)
1:1 Ничья
25.6% (33)
1:0 Астон Вилла
17.1% (22)
1:2 Эвертон
7% (9)
2:2 Ничья
3.9% (5)
0:1 Эвертон
1.6% (2)
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