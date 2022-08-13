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Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Астон Вилла
 
Позже
Эвертон
Прогнозы 128
Астон Вилла 55.5% (71)
X 33.6% (43)
Эвертон 10.9% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Эвертон
2.04
3.84
5.00
Все Коэффициенты
Новости
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
3
Карлос
Диего
Сантос
5
Мингс
Тайрон
27
Динь
Люка
41
Рамси
Джакоб
44
Камара
Бубакар
7
Макгинн
Джон
11
Уоткинс
Олли
9
Ингс
Дэнни
23
Коутиньо
Филиппе
1
Пикфорд
Джордан
4
Холгейт
Мэйсон
30
Коди
Конор
2
Тарковски
Джеймс
3
Паттерсон
Нэйтан
19
Миколенко
Виталий
7
Макнил
Дуайт
16
Дукуре
Абдулай
17
Айуоби
Алекс
11
Грэй
Демарай
10
Гордон
Энтони
Астон Вилла
4-3-3
Эвертон
5-4-1

История личных встреч

Астон Вилла
Эвертон

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
27.3%
11 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед

24 матча

29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

20.8%
37.5%
41.7%
5 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

45.8%
25%
29.2%
11 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
К
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингс Дэнни 1 0
Соарес Дуглас 1 0
Рамси Джакоб 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мина Йерри 1 0
Холгейт Мэйсон 1 0
Миколенко Виталий 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Борнмут - Астон Вилла 2:0 Ренн - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1
Астон Вилла - Лидс 1:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Бёрнли 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Норвич 2:0 Лестер - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Брайтон - Астон Вилла 0:2
Эвертон
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Эвертон - Челси 0:1 Эвертон - Динамо Киев 3:0 Блэкпул - Эвертон 2:4 Миннесота Юнайтед - Эвертон 4:0
Арсенал - Эвертон 2:0 Арсенал - Эвертон 5:1 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Эвертон - Брентфорд 2:3 Уотфорд - Эвертон 0:0 Лестер - Эвертон 1:2 Эвертон - Челси 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Лестер 1:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Бёрнли - Эвертон 3:2 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Эвертон - Ньюкасл 1:0 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм - Эвертон 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Ньюкасл Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Борнмут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Арсенал Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Челси Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Лидс Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Брентфорд Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Ливерпуль Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Лестер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Фулхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Эвертон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Ноттингем Форест Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Борнмут Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ньюкасл Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Лидс Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Фулхэм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Лестер Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Вулверхэмптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Астон Вилла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брентфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ноттингем Форест Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Челси Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брайтон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Арсенал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Саутгемптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Эвертон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Челси Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Брентфорд Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Ливерпуль Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Лестер Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Борнмут Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лидс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ньюкасл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эвертон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кристал Пэлас Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Фулхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Ноттингем Форест Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2022, осталось 28 минут.

    Главный судья: Оливер Майкл

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 128
    Астон Вилла 55.5% (71)
    X 33.6% (43)
    Эвертон 10.9% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Эвертон
    2.04
    3.84
    5.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Астон Вилла - Эвертон онлайн

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    Прогнозы на матч Астон Вилла - Эвертон

    Исход игры
    Астон Вилла
    55.8% (72)
    Ничья
    33.3% (43)
    Эвертон
    10.9% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.14% (57)
    Меньше
    50.86% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    76.72% (89)
    Нет
    23.28% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    31% (40)
    1:1 Ничья
    25.6% (33)
    1:0 Астон Вилла
    17.1% (22)
    1:2 Эвертон
    7% (9)
    2:2 Ничья
    3.9% (5)
    0:1 Эвертон
    1.6% (2)
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    Эвертон
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