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Добрый день, уважаемые болельщики. Второй тур в АПЛ продолжится интересным противостоянием, "Арсенал" примет "Лестер". Обе команды неплохо стартовали в новом сезоне и хотят продолжить успех, так что будет интересно. Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!