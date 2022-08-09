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Англия: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Арсенал
 
Позже
Лестер
Прогнозы 44
Арсенал 93.2% (41)
X 6.8% (3)
Лестер 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Лестер
1.63
7.00
7.00
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Арсенал
Лестер

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

17 матчей

58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
КЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1
ПЛ
4:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:5
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинелли Габриэл 1 1
Зинченко Александр 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастань Тимоти 1 1
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 1
Варди Джейми 0 0
Мэддисон Джеймс 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 1 0
Уайт Бен 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Арсенал - Севилья 6:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Арсенал - Челси 4:0
Орландо Сити - Арсенал 1:3 Арсенал - Эвертон 2:0 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Арсенал - Ипсвич 5:1 Арсенал - Эвертон 5:1 Ньюкасл - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Арсенал - Лидс 2:1 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Челси - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 1:2 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2
Лестер
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лестер - Брентфорд 2:2 Лестер - Севилья 1:0 Престон Норт Энд - Лестер 1:2 Дерби - Лестер 1:3
Хулл - Лестер 0:4 Лёвен - Лестер 3:3 Лестер - Ноттс Каунти 1:2 Лестер - Саутгемптон 4:1 Челси - Лестер 1:1 Уотфорд - Лестер 1:5 Лестер - Норвич 3:0 Лестер - Эвертон 1:2 Рома - Лестер 1:0 Тоттенхэм - Лестер 3:1 Лестер - Рома 1:1 Лестер - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Лестер 1:1 Ньюкасл - Лестер 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 Лестер - Кристал Пэлас 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Ньюкасл 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Борнмут 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Арсенал 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Манчестер Сити 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Брайтон 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Челси Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Лидс 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Брентфорд 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Ливерпуль 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Лестер 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Фулхэм 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Эвертон 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Вулверхэмптон 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Вест Хэм 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Астон Вилла 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Ноттингем Форест 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Кристал Пэлас 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Саутгемптон 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Борнмут 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ньюкасл 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Лидс 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Фулхэм 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Лестер 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брентфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Челси Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Эвертон 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Вест Хэм 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Кристал Пэлас 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Манчестер Сити 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Брайтон 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Челси Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Брентфорд 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Ливерпуль 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Борнмут 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Фулхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Вулверхэмптон 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Астон Вилла 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Ноттингем Форест 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Саутгемптон 1 0 0 1 1 - 4 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2022, осталось 2 дня 6 часов 51 минуту.

    Главный судья: Инглэнд Даррен

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Арсенал 93.2% (41)
    X 6.8% (3)
    Лестер 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Лестер
    1.63
    7.00
    7.00
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Арсенал - Лестер

    Исход игры
    Арсенал
    93.2% (41)
    Ничья
    6.8% (3)
    Лестер
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.36% (29)
    Меньше
    25.64% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    76.92% (30)
    Нет
    23.08% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    43.2% (19)
    2:0 Арсенал
    18.2% (8)
    3:1 Арсенал
    15.9% (7)
    2:2 Ничья
    4.5% (2)
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    Арсенал
    Лестер
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