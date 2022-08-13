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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Хельсинборг
0:0
Первый тайм: 45'
Сириус
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
Сириус
2.75
3.49
3.08
Все Коэффициенты
25
Йоэльссон
Калле
2
Philip
Reinhold
3
Виделль
Каспер
44
Рогне
Томас
4
Давидсен
Вильормур
27
Benjamin
Acquah
37
Гигович
Армин
13
Лупер
Вильгельм
11
Али
Таха
Абди
7
Кабаши
Ариан
15
Видесхейм-Пауль
Расмус
1
Нильссон
Давид
4
Да
Грака
Кристофер
8
Бьоркстрем
Тим
7
Рогич
Филип
14
Aron
Bjarnason
I
21
Видгрен
Деннис
18
Стенссон
Даниэль
5
Роше
Джейми
17
Карлссон-Лагемюр
Патрик
29
Силисуфай
Эди
9
Куаку
Кристиан
III
Хельсинборг
4-2-3-1
Сириус
3-5-2

История личных встреч

Хельсинборг
Сириус

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

А
1:0
А
1:2
А
3:1
А
2:1
А
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван ден Хурк Антони 3 (2) 0.17
Али Таха Абди 3 0.17
Олссон Деннис 2 0.11
Гигович Армин 2 0.11
Веберг Чарли 1 0.06
Аль-Хамлави Ассад 1 0.06
Давидсен Вильормур 0 0
Йенссон Расмус 0 0
Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаку Кристиан III 6 0.33
Aron Bjarnason I 3 0.17
Зейдан Мустафа 2 0.11
Матисен Маркус 2 0.11
Хелльборг Адам 1 0.06
Карлссон-Лагемюр Патрик 1 0.06
Шабани Лаорент 1 0.06
Рогич Филип 1 (1) 0.06
Сугита Юкия 1 0.06
Ларсон Карл 1 0.06
Стенссон Даниэль 0 0
Райт Кевин 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цука Рави 5 0
Эджупи Альберт 5 0
Ван ден Хурк Антони 3 0
Гигович Армин 3 0
Лупер Вильгельм 1 1
Олссон Деннис 2 0
Сульич Али 2 0
Али Таха Абди 2 0
Виделль Каспер 2 0
Хеллман Эмиль 2 0
Adam Kaied 2 0
Benjamin Acquah 2 0
Joseph Amoako 2 0
Ландгрен Андреас 1 0
Давидсен Вильормур 1 0
Йенссон Расмус 1 0
Кабаши Ариан 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Веберг Чарли 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Маркус 6 0
Бьоркстрем Тим 3 0
Шабани Лаорент 3 0
Видгрен Деннис 1 1
Рогич Филип 2 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Aron Bjarnason I 2 0
Силисуфай Эди 2 0
Хелльборг Адам 2 0
Да Грака Кристофер 2 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 2 0
Олссон Филип 2 0
Нильссон Давид 1 0
Сугита Юкия 1 0
Стенссон Даниэль 1 0
Роше Джейми 1 0
Карлссон-Лагемюр Патрик 1 0
Зейдан Мустафа 1 0
Куаку Кристиан III 1 0
Райт Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
1
11%
1-15
3
50%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Пропущено

12
18
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
1
8%
6
33%
31-45
2
17%
3
17%
46-60
5
42%
1
6%
61-75
2
17%
5
28%
76-90

Забито

9
9
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Пропущено

13
9
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
23%
2
22%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
6
46%
1
11%
76-90

Забито

15
18
11 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
3
20%
1
6%
1-15
5
33%
3
17%
16-30
3
20%
3
17%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
4
27%
4
22%
76-90

Пропущено

25
27
7 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
0
0%
2
7%
1-15
5
20%
4
15%
16-30
2
8%
8
30%
30%
31-45
4
16%
5
19%
46-60
6
24%
2
7%
61-75
8
32%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Хеккен - Хельсинборг 5:0 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2
Хельсинборг - Кальмар 1:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - АИК 1:2 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 Эстер - Хельсинборг 2:4
Сириус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сириус - Мальмё 2:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мальмё - Сириус 3:1 Сириус - Дегерфорс 2:0
Кальмар - Сириус 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Сириус - Гётеборг 1:2 Юргорден - Сириус 3:3 Хеккен - Сириус 4:3 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Эльфсборг 2:0 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Юргорден - Сириус 4:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Вернаму - Сириус 0:0 Сириус - Сундсвалль 2:1 Сириус - Браге 3:3 Сундсвалль - Сириус 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 17 10 5 2 42 - 25 35
2. Юргорден 17 10 4 3 35 - 11 34
3. Хаммарбю 17 10 3 4 34 - 13 33
4. АИК 17 9 4 4 24 - 20 31
5. Мальмё 17 9 3 5 23 - 15 30
6. Гётеборг 17 9 3 5 24 - 15 30
7. Кальмар 17 8 3 6 19 - 14 27
8. Мьельбю 17 7 6 4 18 - 15 27
9. Сириус 0:0 18 7 4 7 20 - 25 25
10. Эльфсборг 17 5 7 5 31 - 24 22
11. Норрчёпинг 17 5 4 8 18 - 21 19
12. Варберг БоИС 17 5 3 9 14 - 30 18
13. Вернаму 17 4 5 8 16 - 26 17
14. Дегерфорс 17 3 2 12 13 - 34 11
15. Хельсинборг 0:0 18 2 5 11 12 - 28 11
16. Сундсвалль 17 3 1 13 16 - 43 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 8 7 1 0 25 - 4 22
2. Хаммарбю 10 6 3 1 22 - 8 21
3. Мальмё 8 6 1 1 16 - 5 19
4. АИК 8 6 1 1 9 - 3 19
5. Кальмар 9 6 1 2 10 - 4 19
6. Хеккен 8 5 1 2 21 - 12 16
7. Мьельбю 9 4 4 1 13 - 8 16
8. Гётеборг 8 4 3 1 12 - 6 15
9. Сириус 0:0 8 5 0 3 10 - 8 15
10. Эльфсборг 8 4 3 1 20 - 12 15
11. Варберг БоИС 9 3 2 4 7 - 13 11
12. Норрчёпинг 9 3 2 4 12 - 10 11
13. Вернаму 8 2 4 2 7 - 6 10
14. Хельсинборг 0:0 10 2 3 5 6 - 12 9
15. Сундсвалль 9 3 0 6 12 - 24 9
16. Дегерфорс 8 2 2 4 7 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 9 5 4 0 21 - 13 19
2. Гётеборг 9 5 0 4 12 - 9 15
3. АИК 9 3 3 3 15 - 17 12
4. Юргорден 9 3 3 3 10 - 7 12
5. Хаммарбю 7 4 0 3 12 - 5 12
6. Мальмё 9 3 2 4 7 - 10 11
7. Мьельбю 8 3 2 3 5 - 7 11
8. Сириус 0:0 10 2 4 4 10 - 17 10
9. Норрчёпинг 8 2 2 4 6 - 11 8
10. Кальмар 8 2 2 4 9 - 10 8
11. Эльфсборг 9 1 4 4 11 - 12 7
12. Варберг БоИС 8 2 1 5 7 - 17 7
13. Вернаму 9 2 1 6 9 - 20 7
14. Дегерфорс 9 1 0 8 6 - 19 3
15. Хельсинборг 0:0 8 0 2 6 6 - 16 2
16. Сундсвалль 8 0 1 7 4 - 19 1
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  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
Сириус
2.75
3.49
3.08
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хельсинборг 0:0 Сириус онлайн

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