Стадион: Олимпия (Хельсинборг)
0:0
Конец матча
0'
66' Желтая карточкаКуаку Крис
67' Желтая карточкаКарлссон-Лагемюр Патрик
69' Желтая карточкаPhilip Reinhold
90' Желтая карточкаХалили Абдул
90' Желтая карточкаСтенссон Даниэль
90'+7
Ход матча
66'
69'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
6 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
44
Рогне
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Рогне ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Сульич АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Халили АбдулПолузащитник
-
33 Amar Muhsin
-
42 Diego Fumaca
-
Главный тренер: Mattias Lindstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Сугита ЮкияНападающий
-
12 Oli Omarsson
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
История личных встреч
Хельсинборг
Сириус
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
5 матчей
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван ден Хурк Антони
|3 (2)
|0.17
|Али Таха Абди
|3
|0.17
|Олссон Деннис
|2
|0.11
|Гигович Армин
|2
|0.11
|Веберг Чарли
|1
|0.06
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.06
|Давидсен Вильормур
|0
|0
|Йенссон Расмус
|0
|0
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куаку Кристиан III
|6
|0.33
|Aron Bjarnason I
|3
|0.17
|Зейдан Мустафа
|2
|0.11
|Матисен Маркус
|2
|0.11
|Хелльборг Адам
|1
|0.06
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|1
|0.06
|Шабани Лаорент
|1
|0.06
|Рогич Филип
|1 (1)
|0.06
|Сугита Юкия
|1
|0.06
|Ларсон Карл
|1
|0.06
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Райт Кевин
|0
|0
Карточки
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цука Рави
|5
|0
|Эджупи Альберт
|5
|0
|Ван ден Хурк Антони
|3
|0
|Гигович Армин
|3
|0
|Лупер Вильгельм
|1
|1
|Олссон Деннис
|2
|0
|Сульич Али
|2
|0
|Али Таха Абди
|2
|0
|Виделль Каспер
|2
|0
|Хеллман Эмиль
|2
|0
|Adam Kaied
|2
|0
|Benjamin Acquah
|2
|0
|Joseph Amoako
|2
|0
|Ландгрен Андреас
|1
|0
|Халили Абдул
|1
|0
|Давидсен Вильормур
|1
|0
|Йенссон Расмус
|1
|0
|Кабаши Ариан
|1
|0
|Philip Reinhold
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Веберг Чарли
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Маркус
|6
|0
|Бьоркстрем Тим
|3
|0
|Шабани Лаорент
|3
|0
|Видгрен Деннис
|1
|1
|Рогич Филип
|2
|0
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|Стенссон Даниэль
|2
|0
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|2
|0
|Aron Bjarnason I
|2
|0
|Куаку Кристиан III
|2
|0
|Силисуфай Эди
|2
|0
|Хелльборг Адам
|2
|0
|Да Грака Кристофер
|2
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|2
|0
|Олссон Филип
|2
|0
|Нильссон Давид
|1
|0
|Сугита Юкия
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Зейдан Мустафа
|1
|0
|Райт Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
0
0%
1
11%
1-15
3
50%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Пропущено
12
18
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
1
8%
6
33%
31-45
2
17%
3
17%
46-60
5
42%
1
6%
61-75
2
17%
5
28%
76-90
Забито
9
9
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Пропущено
13
9
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
23%
2
22%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
6
46%
1
11%
76-90
Забито
15
18
11 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
6 Не забивали 7
3
20%
1
6%
1-15
5
33%
3
17%
16-30
3
20%
3
17%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
4
27%
4
22%
76-90
Пропущено
25
27
7 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
0
0%
2
7%
1-15
5
20%
4
15%
16-30
2
8%
8
30%
30%
31-45
4
16%
5
19%
46-60
6
24%
2
7%
61-75
8
32%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Хеккен - Хельсинборг 5:0 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2
Хельсинборг - Кальмар 1:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - АИК 1:2 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 Эстер - Хельсинборг 2:4
Сириус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сириус - Мальмё 2:1 Сириус - Мьельбю 0:1 Мальмё - Сириус 3:1 Сириус - Дегерфорс 2:0
Кальмар - Сириус 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Сириус - Гётеборг 1:2 Юргорден - Сириус 3:3 Хеккен - Сириус 4:3 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Эльфсборг 2:0 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Юргорден - Сириус 4:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Вернаму - Сириус 0:0 Сириус - Сундсвалль 2:1 Сириус - Браге 3:3 Сундсвалль - Сириус 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|17
|10
|5
|2
|42 - 25
|35
|2.
|Юргорден
|17
|10
|4
|3
|35 - 11
|34
|3.
|Хаммарбю
|17
|10
|3
|4
|34 - 13
|33
|4.
|АИК
|17
|9
|4
|4
|24 - 20
|31
|5.
|Мальмё
|17
|9
|3
|5
|23 - 15
|30
|6.
|Гётеборг
|17
|9
|3
|5
|24 - 15
|30
|7.
|Кальмар
|17
|8
|3
|6
|19 - 14
|27
|8.
|Мьельбю
|17
|7
|6
|4
|18 - 15
|27
|9.
|Сириус
|18
|7
|4
|7
|20 - 25
|25
|10.
|Эльфсборг
|17
|5
|7
|5
|31 - 24
|22
|11.
|Норрчёпинг
|17
|5
|4
|8
|18 - 21
|19
|12.
|Варберг БоИС
|17
|5
|3
|9
|14 - 30
|18
|13.
|Вернаму
|17
|4
|5
|8
|16 - 26
|17
|14.
|Дегерфорс
|17
|3
|2
|12
|13 - 34
|11
|15.
|Хельсинборг
|18
|2
|5
|11
|12 - 28
|11
|16.
|Сундсвалль
|17
|3
|1
|13
|16 - 43
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|8
|7
|1
|0
|25 - 4
|22
|2.
|Хаммарбю
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|3.
|Мальмё
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|4.
|АИК
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|5.
|Кальмар
|9
|6
|1
|2
|10 - 4
|19
|6.
|Хеккен
|8
|5
|1
|2
|21 - 12
|16
|7.
|Мьельбю
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|8.
|Гётеборг
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|9.
|Сириус
|8
|5
|0
|3
|10 - 8
|15
|10.
|Эльфсборг
|8
|4
|3
|1
|20 - 12
|15
|11.
|Варберг БоИС
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|12.
|Норрчёпинг
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|13.
|Вернаму
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|14.
|Хельсинборг
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|15.
|Сундсвалль
|9
|3
|0
|6
|12 - 24
|9
|16.
|Дегерфорс
|8
|2
|2
|4
|7 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|9
|5
|4
|0
|21 - 13
|19
|2.
|Гётеборг
|9
|5
|0
|4
|12 - 9
|15
|3.
|АИК
|9
|3
|3
|3
|15 - 17
|12
|4.
|Юргорден
|9
|3
|3
|3
|10 - 7
|12
|5.
|Хаммарбю
|7
|4
|0
|3
|12 - 5
|12
|6.
|Мальмё
|9
|3
|2
|4
|7 - 10
|11
|7.
|Мьельбю
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|8.
|Сириус
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|9.
|Норрчёпинг
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|10.
|Кальмар
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|Эльфсборг
|9
|1
|4
|4
|11 - 12
|7
|12.
|Варберг БоИС
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|13.
|Вернаму
|9
|2
|1
|6
|9 - 20
|7
|14.
|Дегерфорс
|9
|1
|0
|8
|6 - 19
|3
|15.
|Хельсинборг
|8
|0
|2
|6
|6 - 16
|2
|16.
|Сундсвалль
|8
|0
|1
|7
|4 - 19
|1
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