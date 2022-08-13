Стадион: Stadion Florian Krygier
1:0
Первый тайм: 26'
Ход матча
21'
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
10
Захович
Лука
77
Томасик
Пётр
24
Колар
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Колар МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Шулек МартинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стано Павол
История личных встреч
Погонь Щецин
Висла Плоцк
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
17 матчей
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бичахчян Ваан
|2
|0.4
|Гросицки Камил
|1
|0.2
|Захович Лука
|1
|0.2
|Алмквист Понтус
|1
|0.2
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|Ковальчик Себастьян
|0
|0
|Форнальчик Мариуш
|0
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Давид
|4
|0.8
|Вольски Рафал
|3
|0.6
|Валло Кристиан
|2
|0.4
|Колар Марко
|2
|0.4
|Секульски Лукаш
|1
|0.2
|Коцыля Давид
|1
|0.2
|Левандовски Матеуш II
|1
|0.2
|Расак Дамиан
|0
|0
|Фурман Доминик
|0
|0
|Лесняк Филип
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бичахчян Ваан
|2
|0
|Цех Бенедикт
|1
|0
|Дрыгас Камил
|1
|0
|Кухарчик Михал
|1
|0
|Стипица Данте
|1
|0
|Малец Мариуш
|1
|0
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
|Ленговски Матеуш
|1
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томасик Пётр
|2
|0
|Вольски Рафал
|1
|0
|Фурман Доминик
|1
|0
|Michal Mokrzycki
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
|Коцыля Давид
|1
|0
|Павляк Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
14
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
20%
1
7%
1-15
2
40%
2
14%
16-30
1
20%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
5
36%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1
Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 КР Рейкьявик - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - КР Рейкьявик 4:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Брук-Бет Термалица 2:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0
Висла Плоцк
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Висла Плоцк - Медзь 4:1 Лех - Висла Плоцк 1:3 Висла Плоцк - Заря 2:3 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4
Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Висла Плоцк - Арка Гдыня 2:0 Стежица - Висла Плоцк 2:3 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Брук-Бет Термалица - Висла Плоцк 1:0 Висла Краков - Висла Плоцк 3:4 Висла Плоцк - Лех 0:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|1:0
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|2.
|Висла Плоцк
|0:1
|5
|4
|0
|1
|14 - 3
|12
|3.
|Сталь Мелец
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|4.
|Легия
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Краковия
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|6.
|Заглембе Любин
|5
|2
|2
|1
|3 - 3
|8
|7.
|Корона Кельце
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Гурник Забже
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|Шлёнск
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|Радомьяк Радом
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|12.
|Видзев Лодзь
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|13.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Ягеллония
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|15.
|Пяст
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|16.
|Варта Познань
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|17.
|Лех
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Медзь
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|1:0
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|Висла Плоцк
|0:1
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|Легия
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Ракув
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Краковия
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|6.
|Сталь Мелец
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Корона Кельце
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Шлёнск
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Ягеллония
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|Заглембе Любин
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Радомьяк Радом
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|13.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Видзев Лодзь
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|16.
|Варта Познань
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Медзь
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Лех
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|0:1
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|2.
|Сталь Мелец
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|3.
|Заглембе Любин
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|4.
|Радомьяк Радом
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Легия
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|6.
|Видзев Лодзь
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|Погонь Щецин
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Варта Познань
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Пяст
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|10.
|Краковия
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Гурник Забже
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|12.
|Корона Кельце
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|14.
|Лех
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Шлёнск
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Медзь
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Ракув
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Ягеллония
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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