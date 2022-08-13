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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Погонь Щецин
1:0
Первый тайм: 26'
Висла Плоцк

Ход матча

21'
Ленговски Матеуш
(Салес Жеан Карлос)
1:0
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Висла Плоцк
1.93
3.85
4.00
Все Коэффициенты
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Константинос
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
21
Салес
Жеан
Карлос
99
Ленговски
Матеуш
27
Ковальчик
Себастьян
11
Гросицки
Камил
10
Захович
Лука
69
Градецки
Бартломей
89
Павляк
Александр
2
Михальски
Дамян
5
Кривоцюк
Антон
77
Томасик
Пётр
8
Фурман
Доминик
15
Валло
Кристиан
6
Расак
Дамиан
10
Вольски
Рафал
11
Альварес
Давид
24
Колар
Марко
Погонь Щецин
4-1-4-1
Висла Плоцк
4-1-4-1

История личных встреч

Погонь Щецин
Висла Плоцк

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

17 матчей

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:2
Э
1:0
Э
2:0
Э
0:0
К
1:1
Э
2:3
Э
1:2
Э
0:2
Э
4:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бичахчян Ваан 2 0.4
Гросицки Камил 1 0.2
Захович Лука 1 0.2
Алмквист Понтус 1 0.2
Дабровски Дамьян 0 0
Ковальчик Себастьян 0 0
Форнальчик Мариуш 0 0
Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Давид 4 0.8
Вольски Рафал 3 0.6
Валло Кристиан 2 0.4
Колар Марко 2 0.4
Секульски Лукаш 1 0.2
Коцыля Давид 1 0.2
Левандовски Матеуш II 1 0.2
Расак Дамиан 0 0
Фурман Доминик 0 0
Лесняк Филип 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бичахчян Ваан 2 0
Цех Бенедикт 1 0
Дрыгас Камил 1 0
Кухарчик Михал 1 0
Стипица Данте 1 0
Малец Мариуш 1 0
Ковальчик Себастьян 1 0
Триантафиллопулос Константинос 1 0
Форнальчик Мариуш 1 0
Ленговски Матеуш 1 0
Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томасик Пётр 2 0
Вольски Рафал 1 0
Фурман Доминик 1 0
Michal Mokrzycki 1 0
Михальски Дамян 1 0
Коцыля Давид 1 0
Павляк Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
14
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
20%
1
7%
1-15
2
40%
2
14%
16-30
1
20%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
5
36%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1
Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 КР Рейкьявик - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - КР Рейкьявик 4:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Брук-Бет Термалица 2:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0
Висла Плоцк
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Висла Плоцк - Медзь 4:1 Лех - Висла Плоцк 1:3 Висла Плоцк - Заря 2:3 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4
Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Висла Плоцк - Арка Гдыня 2:0 Стежица - Висла Плоцк 2:3 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Брук-Бет Термалица - Висла Плоцк 1:0 Висла Краков - Висла Плоцк 3:4 Висла Плоцк - Лех 0:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 1:0 5 4 0 1 7 - 4 12
2. Висла Плоцк 0:1 5 4 0 1 14 - 3 12
3. Сталь Мелец 5 3 1 1 10 - 5 10
4. Легия 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Краковия 5 3 0 2 7 - 3 9
6. Заглембе Любин 5 2 2 1 3 - 3 8
7. Корона Кельце 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Гурник Забже 4 2 0 2 5 - 5 6
9. Ракув 3 2 0 1 4 - 3 6
10. Шлёнск 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Радомьяк Радом 4 1 2 1 4 - 6 5
12. Видзев Лодзь 5 1 1 3 6 - 7 4
13. Лехия Гданьск 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Ягеллония 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Пяст 4 1 0 3 1 - 5 3
16. Варта Познань 4 1 0 3 3 - 8 3
17. Лех 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Медзь 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 1:0 3 3 0 0 4 - 1 9
2. Висла Плоцк 0:1 2 2 0 0 7 - 1 6
3. Легия 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Ракув 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Краковия 3 2 0 1 5 - 1 6
6. Сталь Мелец 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Корона Кельце 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Шлёнск 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Ягеллония 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 5 3
11. Заглембе Любин 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Радомьяк Радом 2 0 1 1 1 - 4 1
13. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Пяст 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Видзев Лодзь 2 0 0 2 3 - 5 0
16. Варта Познань 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Медзь 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Лех 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 0:1 3 2 0 1 7 - 2 6
2. Сталь Мелец 3 2 0 1 7 - 4 6
3. Заглембе Любин 3 2 0 1 2 - 2 6
4. Радомьяк Радом 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Легия 3 1 1 1 3 - 5 4
6. Видзев Лодзь 3 1 1 1 3 - 2 4
7. Погонь Щецин 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Варта Познань 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Пяст 3 1 0 2 1 - 4 3
10. Краковия 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Гурник Забже 1 1 0 0 3 - 0 3
12. Корона Кельце 2 1 0 1 1 - 2 3
13. Лехия Гданьск 2 1 0 1 3 - 5 3
14. Лех 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Шлёнск 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Медзь 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Ракув 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Ягеллония 1 0 0 1 0 - 1 0
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Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Висла Плоцк
1.93
3.85
4.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Погонь Щецин 1:0 Висла Плоцк онлайн

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