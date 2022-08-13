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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Погонь Щецин
2:2
Конец матча
Висла Плоцк
0'
1:0
21' Гол
Ленговски Матеуш
47' Желтая карточка
Стипица Данте
1:1
48' Пенальти
Вольски Рафал
55' Желтая карточка
Ленговски Матеуш
2:1
75' Гол
Захович Лука
2:2
88' Гол
Кривоцюк Антон
90' Желтая карточка
Градецки Бартломей
90'+7
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Константинос
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
21
Салес
Жеан
Карлос
99
Ленговски
Матеуш
27
Ковальчик
Себастьян
11
Гросицки
Камил
10
Захович
Лука
69
Градецки
Бартломей
89
Павляк
Александр
2
Михальски
Дамян
5
Кривоцюк
Антон
77
Томасик
Пётр
8
Фурман
Доминик
15
Валло
Кристиан
6
Расак
Дамиан
10
Вольски
Рафал
11
Альварес
Давид
24
Колар
Марко
Погонь Щецин
4-1-4-1
Висла Плоцк
4-1-4-1

История личных встреч

Погонь Щецин
Висла Плоцк

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

17 матчей

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:2
Э
1:0
Э
2:0
Э
0:0
К
1:1
Э
2:3
Э
1:2
Э
0:2
Э
4:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 2 0.4
Бичахчян Ваан 2 0.4
Гросицки Камил 1 0.2
Алмквист Понтус 1 0.2
Ленговски Матеуш 1 0.2
Салес Жеан Карлос 0 0
Дабровски Дамьян 0 0
Ковальчик Себастьян 0 0
Триантафиллопулос Константинос 0 0
Форнальчик Мариуш 0 0
Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Давид 4 0.8
Вольски Рафал 4 (1) 0.8
Валло Кристиан 2 0.4
Колар Марко 2 0.4
Секульски Лукаш 1 0.2
Кривоцюк Антон 1 0.2
Коцыля Давид 1 0.2
Левандовски Матеуш II 1 0.2
Расак Дамиан 0 0
Томасик Пётр 0 0
Фурман Доминик 0 0
Лесняк Филип 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стипица Данте 2 0
Бичахчян Ваан 2 0
Ленговски Матеуш 2 0
Цех Бенедикт 1 0
Дрыгас Камил 1 0
Кухарчик Михал 1 0
Малец Мариуш 1 0
Ковальчик Себастьян 1 0
Триантафиллопулос Константинос 1 0
Форнальчик Мариуш 1 0
Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томасик Пётр 2 0
Вольски Рафал 1 0
Фурман Доминик 1 0
Michal Mokrzycki 1 0
Градецки Бартломей 1 0
Михальски Дамян 1 0
Коцыля Давид 1 0
Павляк Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
16
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
14%
1
6%
1-15
3
43%
2
13%
16-30
1
14%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
6
38%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1
Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 КР Рейкьявик - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - КР Рейкьявик 4:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Брук-Бет Термалица 2:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0
Висла Плоцк
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Висла Плоцк - Медзь 4:1 Лех - Висла Плоцк 1:3 Висла Плоцк - Заря 2:3 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4
Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Висла Плоцк - Арка Гдыня 2:0 Стежица - Висла Плоцк 2:3 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Висла Плоцк - Варта Познань 0:3 Брук-Бет Термалица - Висла Плоцк 1:0 Висла Краков - Висла Плоцк 3:4 Висла Плоцк - Лех 0:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Гурник Забже 3:2 Висла Плоцк - Шлёнск 1:2 Ягеллония - Висла Плоцк 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 5 4 1 0 16 - 4 13
2. Сталь Мелец 5 3 1 1 10 - 5 10
3. Погонь Щецин 5 3 1 1 8 - 6 10
4. Легия 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Краковия 5 3 0 2 7 - 3 9
6. Заглембе Любин 5 2 2 1 3 - 3 8
7. Корона Кельце 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Гурник Забже 4 2 0 2 5 - 5 6
9. Ракув 3 2 0 1 4 - 3 6
10. Шлёнск 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Радомьяк Радом 4 1 2 1 4 - 6 5
12. Видзев Лодзь 5 1 1 3 6 - 7 4
13. Лехия Гданьск 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Ягеллония 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Пяст 4 1 0 3 1 - 5 3
16. Варта Познань 4 1 0 3 3 - 8 3
17. Лех 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Медзь 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 1 6
3. Легия 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Ракув 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Краковия 3 2 0 1 5 - 1 6
6. Корона Кельце 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Сталь Мелец 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Шлёнск 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Ягеллония 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 5 3
11. Заглембе Любин 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Радомьяк Радом 2 0 1 1 1 - 4 1
13. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Пяст 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Видзев Лодзь 2 0 0 2 3 - 5 0
16. Варта Познань 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Медзь 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Лех 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 3 2 1 0 9 - 3 7
2. Сталь Мелец 3 2 0 1 7 - 4 6
3. Заглембе Любин 3 2 0 1 2 - 2 6
4. Радомьяк Радом 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Легия 3 1 1 1 3 - 5 4
6. Видзев Лодзь 3 1 1 1 3 - 2 4
7. Краковия 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Гурник Забже 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Погонь Щецин 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Варта Познань 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Корона Кельце 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Лехия Гданьск 2 1 0 1 3 - 5 3
13. Пяст 3 1 0 2 1 - 4 3
14. Лех 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Шлёнск 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Медзь 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Ракув 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Ягеллония 1 0 0 1 0 - 1 0
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Ленговски Матеуш бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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