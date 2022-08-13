  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2022-2023

Словакия: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Ружомберок
0:0
Первый тайм: 15'
Тренчин
0'
Лучшие коэффициенты
Ружомберок
Ничья
Тренчин
2.10
3.60
3.65
Все Коэффициенты
34
Фрюхвальд
Томаш
32
Малы
Матуш
3
Масло
Ян
2
Мойжиш
Александр
63
Моронг
Адам
13
Мадленяк
Матей
17
Тучны
Адам
6
Лихи
Филип
4
Лютеран
Оливер
9
Регали
Мартин
26
Marko
Kelemen
99
Кукучка
Михал
32
Мичуда
Шимон
19
Пирес
Келвин
15
Lazar
Stojsavljevic
13
Маду
Кингсли
18
Лавринчик
Самуэль
8
Гайдош
Артур
20
Rahim
Ibrahim
17
Lucas
Demitra
29
Купусович
Негош
28
Кмет
Матуш
Ружомберок
5-4-1
Тренчин
4-1-2-3

История личных встреч

Ружомберок
Тренчин

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 13 побед

35 матчей

20%
34.3%
45.7%
7 побед 12 ничьих 16 побед

Первый тайм

14.3%
48.6%
37.1%
5 побед 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

28.6%
34.3%
37.1%
10 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

С
3:0
С
1:1
С
3:1
С
2:2
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
1:4
С
3:1
С
2:1
С
1:2
С
3:3
С
2:1
С
3:3
К
0:0
С
3:1
С
1:0
К
0:1
К
5:1
С
0:3
С
1:1
С
0:1
С
4:3
С
1:1
С
3:0
С
1:2
С
0:1
С
5:0
С
1:2
С
0:0
CL
2:1
CL
1:1
CL
1:1
CL
0:0
CL
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Регали Мартин 2 0.4
Масло Ян 2 (2) 0.4
Мадленяк Матей 1 0.2
Marko Kelemen 1 0.2
Фабиш Лукаш 0 0
Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маду Кингсли 1 0.2
Пирес Келвин 1 0.2
Гайдош Артур 1 0.2
Летенай Лукаш 0 0
Lucas Demitra 0 0
Лавринчик Самуэль 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мойжиш Александр 2 0
Marko Kelemen 2 0
Масло Ян 1 0
Регали Мартин 1 0
Фабиш Лукаш 1 0
Лихи Филип 1 0
Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lazar Stojsavljevic 2 0
Lukas Duriska 1 0
Маду Кингсли 1 0
Баинович Филип 1 0
Гайдош Артур 1 0
Rahim Ibrahim 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 0:0 Рига - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2
Ружомберок - Рига 0:3 Скалица - Ружомберок 0:2 Кауно Жальгирис - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Кауно Жальгирис 2:0 Ружомберок - ГКС Катовице 0:2 Ружомберок - Середь 3:1 ДАК - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Жилина 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 0:0 Середь - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:2
Тренчин
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тренчин - Земплин 3:1 Скалица - Тренчин 2:0 Слован Братислава - Тренчин 4:0 Тренчин - Жилина 0:0
Фастав Злин - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 3:4 Пухов - Тренчин 0:3 Словацко - Тренчин 2:0 ДАК - Тренчин 2:1 Жилина - Тренчин 0:2 Тренчин - Земплин 2:2 Сеница - Тренчин 0:3 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 5:2 Тренчин - Злате Моравце 4:3 Злате Моравце - Тренчин 0:2 Слован Братислава - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 1:1 Тренчин - Слован Братислава 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:3 Тренчин - Сеница 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 4 3 0 1 12 - 4 9
2. Жилина 5 2 3 0 8 - 4 9
3. Ружомберок 0:0 5 2 3 0 7 - 4 9
4. ДАК 4 2 2 0 6 - 2 8
5. Железярне Подбрезова 5 1 4 0 6 - 5 7
6. Спартак Трнава 4 1 2 1 6 - 5 5
7. Скалица 5 1 2 2 5 - 8 5
8. Тренчин 0:0 5 1 2 2 3 - 7 5
9. Земплин 4 1 1 2 6 - 8 4
10. Дукла Банска-Бистрица 4 1 0 3 5 - 10 3
11. Татран Липтовски-Микулаш 4 0 3 1 3 - 4 3
12. Злате Моравце 5 0 2 3 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 3 3 0 0 11 - 2 9
2. Жилина 3 2 1 0 6 - 2 7
3. ДАК 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Спартак Трнава 4 1 2 1 6 - 5 5
5. Тренчин 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Железярне Подбрезова 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Скалица 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Земплин 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Татран Липтовски-Микулаш 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Злате Моравце 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Ружомберок 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Дукла Банска-Бистрица 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ружомберок 0:0 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Дукла Банска-Бистрица 3 1 0 2 3 - 7 3
3. Железярне Подбрезова 3 0 3 0 4 - 4 3
4. ДАК 2 0 2 0 1 - 1 2
5. Жилина 2 0 2 0 2 - 2 2
6. Татран Липтовски-Микулаш 2 0 1 1 2 - 3 1
7. Скалица 2 0 1 1 2 - 5 1
8. Тренчин 0:0 3 0 1 2 0 - 6 1
9. Земплин 3 0 1 2 4 - 8 1
10. Спартак Трнава 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Слован Братислава 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Злате Моравце 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ружомберок
Ничья
Тренчин
2.10
3.60
3.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ружомберок 0:0 Тренчин онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ружомберок
Тренчин
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 