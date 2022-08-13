Стадион: Ружомберок
0:0
Конец матча
0'
55' Желтая карточкаМаду Кингсли
57' Желтая карточкаМадленяк Матей
65' Желтая карточкаRahim Ibrahim
74' Желтая карточкаЛетенай Лукаш
90' Желтая карточкаLazar Stojsavljevic
90'+6
Ход матча
55'
57'
65'
74'
84'
32
Малы
Матуш
3
Масло
Ян
63
Моронг
Адам
17
Тучны
Адам
32
Мичуда
Шимон
19
Пирес
Келвин
13
Маду
Кингсли
28
Кмет
Матуш
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Малы МатушЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
-
63 Моронг АдамЗащитник
- Защитник
-
17 Тучны АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанНападающий
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Мичуда ШимонЗащитник
-
19 Пирес КелвинЗащитник
- Защитник
-
13 Маду КингслиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Кмет МатушНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Гажи АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Marian Zimen
История личных встреч
Ружомберок
Тренчин
14 матчей
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 13 побед
35 матчей
20%
34.3%
45.7%
7 побед 12 ничьих 16 побед
Первый тайм
14.3%
48.6%
37.1%
5 побед 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
28.6%
34.3%
37.1%
10 побед 12 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Регали Мартин
|2
|0.4
|Масло Ян
|2 (2)
|0.4
|Мадленяк Матей
|1
|0.2
|Marko Kelemen
|1
|0.2
|Фабиш Лукаш
|0
|0
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маду Кингсли
|1
|0.2
|Пирес Келвин
|1
|0.2
|Гайдош Артур
|1
|0.2
|Летенай Лукаш
|0
|0
|Lucas Demitra
|0
|0
|Лавринчик Самуэль
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мойжиш Александр
|2
|0
|Marko Kelemen
|2
|0
|Масло Ян
|1
|0
|Регали Мартин
|1
|0
|Фабиш Лукаш
|1
|0
|Мадленяк Матей
|1
|0
|Лихи Филип
|1
|0
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lazar Stojsavljevic
|3
|0
|Маду Кингсли
|2
|0
|Rahim Ibrahim
|2
|0
|Lukas Duriska
|1
|0
|Баинович Филип
|1
|0
|Летенай Лукаш
|1
|0
|Гайдош Артур
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 0:0 Рига - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2
Ружомберок - Рига 0:3 Скалица - Ружомберок 0:2 Кауно Жальгирис - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Кауно Жальгирис 2:0 Ружомберок - ГКС Катовице 0:2 Ружомберок - Середь 3:1 ДАК - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Жилина 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 0:0 Середь - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:2
Тренчин
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тренчин - Земплин 3:1 Скалица - Тренчин 2:0 Слован Братислава - Тренчин 4:0 Тренчин - Жилина 0:0
Фастав Злин - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 3:4 Пухов - Тренчин 0:3 Словацко - Тренчин 2:0 ДАК - Тренчин 2:1 Жилина - Тренчин 0:2 Тренчин - Земплин 2:2 Сеница - Тренчин 0:3 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 5:2 Тренчин - Злате Моравце 4:3 Злате Моравце - Тренчин 0:2 Слован Братислава - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 1:1 Тренчин - Слован Братислава 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:3 Тренчин - Сеница 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|4
|3
|0
|1
|12 - 4
|9
|2.
|Жилина
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|3.
|Ружомберок
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|4.
|ДАК
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|5.
|Железярне Подбрезова
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|6.
|Спартак Трнава
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|7.
|Скалица
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|8.
|Тренчин
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|9.
|Земплин
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Дукла Банска-Бистрица
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Злате Моравце
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|2.
|Жилина
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|ДАК
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Спартак Трнава
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|5.
|Тренчин
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Железярне Подбрезова
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Скалица
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Земплин
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Татран Липтовски-Микулаш
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Злате Моравце
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Ружомберок
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Дукла Банска-Бистрица
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ружомберок
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Дукла Банска-Бистрица
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|3.
|Железярне Подбрезова
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|4.
|ДАК
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|5.
|Жилина
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|Татран Липтовски-Микулаш
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|7.
|Скалица
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|8.
|Тренчин
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|9.
|Земплин
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|10.
|Спартак Трнава
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Слован Братислава
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Злате Моравце
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
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