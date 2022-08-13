Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
0'
24
Югас
Якуб
88
Родин
Матай
33
Пестка
Камил
11
Ракочи
Михал
38
Мишор
Якуб
24
Хэйтли
Том
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Югас ЯкубЗащитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Балай ФилипНападающий
- Нападающий
-
20 Karol Knap
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Голубек ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
28 Michal Kaput
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Краковия
Пяст
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
92.9%
35.7%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед
31 матч
38.7%
22.6%
38.7%
12 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
41.9%
35.5%
22.6%
13 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
32.3%
29%
38.7%
10 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ракочи Михал
|2
|0.4
|Хебо Матиас
|1
|0.2
|Кялльман Беньямин
|1
|0.2
|Лосаж Флорьян
|1
|0.2
|Patryk Makuch
|1 (1)
|0.2
|Югас Якуб
|0
|0
|Сиплак Михал
|0
|0
|Балай Филип
|0
|0
|Мишор Якуб
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яблонски Давид
|2
|1
|Какабадзе Отар
|2
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
|Takuto Oshima
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райнер Константин
|2
|0
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Храпек Михал
|1
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Alberto Toril
|1
|0
|Michal Kaput
|1
|0
|Michael Ameyaw
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сталь Мелец - Краковия 2:0 Краковия - Легия 3:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 3:0 Краковия - Корона Кельце 2:0
Гурник Забже - Краковия 0:2 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Богемианс - Краковия 2:1 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Олимпиакос - Краковия 0:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Легия - Краковия 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Висла Краков 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Варта Познань - Краковия 1:0 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Краковия - Пяст 0:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1
Пяст
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Легия - Пяст 2:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Ягеллония - Пяст 2:0 Пяст - Сигма Оломоуц 1:2
Пяст - Сталь Жешув 2:0 Пяст - Р. Жешув 2:0 Пяст - Сандецья 1:1 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:2 Варта Познань - Пяст 2:3 Пяст - Ягеллония 2:1 Легия - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Ленчна 1:0 Висла Краков - Пяст 2:2 Краковия - Пяст 0:1 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Пяст - Гурник Забже 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|4
|4
|0
|0
|14 - 2
|12
|2.
|Краковия
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 2
|10
|3.
|Легия
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|4.
|Погонь Щецин
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Заглембе Любин
|5
|2
|2
|1
|3 - 3
|8
|6.
|Сталь Мелец
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Корона Кельце
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Гурник Забже
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|9.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|Шлёнск
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|Радомьяк Радом
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|12.
|Видзев Лодзь
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|13.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Ягеллония
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|15.
|Варта Познань
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|16.
|Лех
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|17.
|Медзь
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|18.
|Пяст
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|Легия
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Погонь Щецин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Ракув
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Сталь Мелец
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Корона Кельце
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Шлёнск
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Ягеллония
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Заглембе Любин
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Радомьяк Радом
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|13.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Пяст
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Видзев Лодзь
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|16.
|Варта Познань
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Медзь
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Лех
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Заглембе Любин
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|3.
|Радомьяк Радом
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Легия
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|5.
|Видзев Лодзь
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|6.
|Краковия
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Гурник Забже
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Сталь Мелец
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Погонь Щецин
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Варта Познань
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Корона Кельце
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Лехия Гданьск
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|13.
|Лех
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Шлёнск
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Медзь
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|16.
|Пяст
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|17.
|Ягеллония
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Ракув
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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