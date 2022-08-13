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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Краковия
0:0
Перерыв
Пяст
0'
Лучшие коэффициенты
Краковия
Ничья
Пяст
3.70
3.25
3.86
Все Коэффициенты
23
Немчикски
Карол
24
Югас
Якуб
88
Родин
Матай
5
Гицэ
Вирджил
25
Какабадзе
Отар
33
Пестка
Камил
18
Takuto
Oshima
8
Хебо
Матиас
11
Ракочи
Михал
38
Мишор
Якуб
71
Patryk
Makuch
26
Плах
Франтишек
37
Райнер
Константин
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
77
Пырка
Аркадиуш
98
Катранис
Александрос
24
Хэйтли
Том
20
Томашевич
Гжегож
92
Кадзиор
Дамиан
18
Вильчек
Камиль
6
Храпек
Михал
Краковия
3-4-2-1
Пяст
3-4-1-2

История личных встреч

Краковия
Пяст

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

92.9%
35.7%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед

31 матч

38.7%
22.6%
38.7%
12 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

41.9%
35.5%
22.6%
13 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

32.3%
29%
38.7%
10 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

Э
0:1
Э
2:4
Э
2:0
Э
1:0
ЭГА
1:1
Э
1:0
Э
2:0
ЭГА
3:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:1
ЭГБ
0:1
Э
2:2
Э
5:1
ЭГА
1:1
Э
2:2
Э
1:2
ЭГБ
0:3
Э
3:1
Э
4:2
Э
1:5
Э
1:1
Э
2:3
Э
0:1
Э
3:2
OE
1:0
КЛ
1:1
КЛ
1:2
OE
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракочи Михал 2 0.4
Хебо Матиас 1 0.2
Кялльман Беньямин 1 0.2
Лосаж Флорьян 1 0.2
Patryk Makuch 1 (1) 0.2
Югас Якуб 0 0
Сиплак Михал 0 0
Балай Филип 0 0
Мишор Якуб 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яблонски Давид 2 1
Какабадзе Отар 2 0
Югас Якуб 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
Мишор Якуб 1 0
Takuto Oshima 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райнер Константин 2 0
Вильчек Камиль 1 0
Храпек Михал 1 0
Гук Томаш 1 0
Alberto Toril 1 0
Michal Kaput 1 0
Michael Ameyaw 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сталь Мелец - Краковия 2:0 Краковия - Легия 3:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 3:0 Краковия - Корона Кельце 2:0
Гурник Забже - Краковия 0:2 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Богемианс - Краковия 2:1 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Олимпиакос - Краковия 0:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Легия - Краковия 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Висла Краков 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Варта Познань - Краковия 1:0 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Краковия - Пяст 0:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1
Пяст
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Легия - Пяст 2:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Ягеллония - Пяст 2:0 Пяст - Сигма Оломоуц 1:2
Пяст - Сталь Жешув 2:0 Пяст - Р. Жешув 2:0 Пяст - Сандецья 1:1 Пяст - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:2 Варта Познань - Пяст 2:3 Пяст - Ягеллония 2:1 Легия - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Ленчна 1:0 Висла Краков - Пяст 2:2 Краковия - Пяст 0:1 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин - Пяст 0:0 Пяст - Гурник Забже 0:0 Шлёнск - Пяст 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 4 4 0 0 14 - 2 12
2. Краковия 0:0 5 3 1 1 7 - 2 10
3. Легия 5 3 1 1 7 - 5 10
4. Погонь Щецин 4 3 0 1 6 - 4 9
5. Заглембе Любин 5 2 2 1 3 - 3 8
6. Сталь Мелец 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Корона Кельце 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Гурник Забже 3 2 0 1 4 - 2 6
9. Ракув 3 2 0 1 4 - 3 6
10. Шлёнск 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Радомьяк Радом 4 1 2 1 4 - 6 5
12. Видзев Лодзь 5 1 1 3 6 - 7 4
13. Лехия Гданьск 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Ягеллония 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Варта Познань 4 1 0 3 3 - 8 3
16. Лех 3 0 1 2 2 - 6 1
17. Медзь 4 0 1 3 3 - 8 1
18. Пяст 0:0 4 0 1 3 0 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краковия 0:0 3 2 1 0 5 - 0 7
2. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 1 6
3. Легия 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Погонь Щецин 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Ракув 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Сталь Мелец 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Корона Кельце 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Шлёнск 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Гурник Забже 2 1 0 1 1 - 2 3
10. Ягеллония 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Заглембе Любин 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Радомьяк Радом 2 0 1 1 1 - 4 1
13. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Пяст 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Видзев Лодзь 2 0 0 2 3 - 5 0
16. Варта Познань 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Медзь 2 0 0 2 1 - 3 0
18. Лех 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Заглембе Любин 3 2 0 1 2 - 2 6
3. Радомьяк Радом 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Легия 3 1 1 1 3 - 5 4
5. Видзев Лодзь 3 1 1 1 3 - 2 4
6. Краковия 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Гурник Забже 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Сталь Мелец 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Погонь Щецин 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Варта Познань 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Корона Кельце 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Лехия Гданьск 2 1 0 1 3 - 5 3
13. Лех 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Шлёнск 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Медзь 2 0 1 1 2 - 5 1
16. Пяст 0:0 3 0 1 2 0 - 4 1
17. Ягеллония 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Ракув 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Краковия
Ничья
Пяст
3.70
3.25
3.86
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