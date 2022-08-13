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  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Сьон
0:0
Первый тайм: 15'
Грасcхоппер
0'
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Грасcхоппер
2.00
3.76
3.85
Все Коэффициенты
1
Линднер
Хайнц
19
Лаванши
Нума
97
Кавар
Димитри
39
Nathanael
Saintini
8
Бальтазар
20
Араз
Муса
14
Гргич
Анто
22
Поа
Денис
76
Итаитинга
17
Стожилкович
Филип
33
Буа
Кевин
1
Морейра
Андре
15
Секо
Аюму
41
Лоосли
Ноа
14
Рибейро
Томас
7
Нденге
Тсии-Виллиам
77
Болла
Бендегуз
28
Герц
Кристиан
23
Шабани
Меритан
31
Dominik
Schmid2
22
Francis
Momoh
8
Giotto
Morandi
Сьон
4-3-3
Грасcхоппер
3-1-4-2

История личных встреч

Сьон
Грасcхоппер

25 матчей

84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68%
32%
17 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

68%
40%
17 побед 10 ничьих 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 12 побед

49 матчей

42.9%
16.3%
40.8%
21 победа 8 ничьих 20 побед

Первый тайм

34.7%
36.7%
28.6%
17 побед 18 ничьих 14 побед

Второй тайм

34.7%
40.8%
24.5%
17 побед 20 ничьих 12 побед

История матчей

С
0:1
С
2:0
С
1:3
С
3:1
С
0:3
С
0:0
С
2:1
С
0:2
С
1:3
С
3:0
С
3:2
С
1:1
С
0:1
С
4:2
С
2:1
С
2:1
С
3:0
С
3:2
С
2:0
С
0:0
С
0:5
С
0:0
С
3:1
С
4:2
С
2:0
С
0:0
С
0:4
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
3:2
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
2:0
К
1:2
С
2:0
С
2:0
С
0:4
С
1:0
С
2:0
С
2:3
С
3:1
С
1:4
С
0:2
С
0:0
С
3:1
С
2:0
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Итаитинга 2 0.5
Стожилкович Филип 1 0.25
Кавар Димитри 1 0.25
Шмид Йоэль 1 0.25
Лаванши Нума 0 0
Гргич Анто 0 0
Буа Кевин 0 0
Поа Денис 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 2 0.5
Дадашов Ренат 2 0.5
Нденге Тсии-Виллиам 2 0.5
Francis Momoh 1 0.25
Giotto Morandi 0 0
Болла Бендегуз 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линднер Хайнц 1 0
Лаванши Нума 1 0
Гргич Анто 1 0
Кавар Димитри 1 0
Бальтазар 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Nathanael Saintini 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дадашов Ренат 2 0
Марграйттер Георг 1 0
Морейра Андре 1 0
Пушич Петар 1 0
Секо Аюму 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Giotto Morandi 1 0
Рибейро Томас 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
5
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

5
7
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
33%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Цюрих - Сьон 0:3 Сьон - Серветт 0:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лугано - Сьон 2:3
Сьон - Страсбург 1:2 Сьон - Динамо Киев 0:1 Ивердон - Сьон 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 1:3 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Цюрих - Сьон 5:1 Сьон - Базель 0:0 Лугано - Сьон 1:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Серветт - Сьон 2:1 Сьон - Лугано 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1
Веен Висбаден - Грасcхоппер 2:3 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Ивердон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:5 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Базель - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Арау 1:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Люцерн - Грасcхоппер 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грасcхоппер 0:0 5 2 3 0 7 - 5 9
2. Янг Бойз 4 2 2 0 8 - 1 8
3. Серветт 4 2 2 0 3 - 1 8
4. Сьон 0:0 5 2 2 1 6 - 5 8
5. Санкт-Галлен 4 2 0 2 6 - 4 6
6. Люцерн 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Лугано 4 1 0 3 8 - 8 3
8. Базель 3 0 3 0 2 - 2 3
9. Винтертур 4 0 1 3 2 - 8 1
10. Цюрих 4 0 1 3 0 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серветт 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Грасcхоппер 0:0 2 2 0 0 5 - 3 6
3. Санкт-Галлен 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Янг Бойз 2 1 1 0 5 - 1 4
5. Базель 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Сьон 0:0 3 0 2 1 0 - 3 2
7. Люцерн 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Цюрих 2 0 1 1 0 - 3 1
9. Винтертур 2 0 1 1 2 - 5 1
10. Лугано 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 0:0 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Янг Бойз 2 1 1 0 3 - 0 4
3. Люцерн 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Грасcхоппер 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
5. Лугано 2 1 0 1 5 - 3 3
6. Серветт 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Санкт-Галлен 2 0 0 2 2 - 4 0
9. Винтертур 2 0 0 2 0 - 3 0
10. Цюрих 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Грасcхоппер
2.00
3.76
3.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сьон 0:0 Грасcхоппер онлайн

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