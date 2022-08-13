Стадион: Турбийон
2:2
Конец матча
0'
1:0
22' ГолСтожилкович Филип
52' Желтая карточкаСтожилкович Филип
54' Красная карточкаКавар Димитри
1:1
56' ГолРибейро Томас
1:2
63' ГолДадашов Ренат
65' Желтая карточкаАраз Муса
2:2
67' ГолПоа Денис
74' Желтая карточкаFrancis Momoh
83' Желтая карточкаКассама Элизеу
90'+4
Ход матча
22'
1:0
54'
56'
1:1
59'
63'
1:2
65'
67'
2:2
74'
83'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 2
-
10 Угловые 5
-
4 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
19
Лаванши
Нума
20
Араз
Муса
14
Гргич
Анто
22
Поа
Денис
76
Итаитинга
33
Буа
Кевин
15
Секо
Аюму
41
Лоосли
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
22 Поа ДенисПолузащитник
-
76 ИтаитингаНападающий
- Нападающий
-
33 Буа КевинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Секо АюмуЗащитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
10 Пушич ПетарПолузащитник
- Нападающий
-
-
17 Dion Kacuri
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
История личных встреч
Сьон
Грасcхоппер
25 матчей
84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
68%
32%
17 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
68%
40%
17 побед 10 ничьих 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 12 побед
49 матчей
42.9%
16.3%
40.8%
21 победа 8 ничьих 20 побед
Первый тайм
34.7%
36.7%
28.6%
17 побед 18 ничьих 14 побед
Второй тайм
34.7%
40.8%
24.5%
17 побед 20 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стожилкович Филип
|2
|0.4
|Итаитинга
|2
|0.4
|Поа Денис
|1
|0.2
|Кавар Димитри
|1
|0.2
|Шмид Йоэль
|1
|0.2
|Лаванши Нума
|0
|0
|Гргич Анто
|0
|0
|Буа Кевин
|0
|0
|Араз Муса
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дадашов Ренат
|3
|0.6
|Кавабэ Хаяо
|2
|0.4
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0.4
|Francis Momoh
|1
|0.2
|Рибейро Томас
|1
|0.2
|Giotto Morandi
|0
|0
|Пушич Петар
|0
|0
|Болла Бендегуз
|0
|0
Карточки
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кавар Димитри
|1
|1
|Стожилкович Филип
|2
|0
|Линднер Хайнц
|1
|0
|Лаванши Нума
|1
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Бальтазар
|1
|0
|Nathanael Saintini
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дадашов Ренат
|2
|0
|Марграйттер Георг
|1
|0
|Морейра Андре
|1
|0
|Кассама Элизеу
|1
|0
|Пушич Петар
|1
|0
|Секо Аюму
|1
|0
|Болла Бендегуз
|1
|0
|Francis Momoh
|1
|0
|Giotto Morandi
|1
|0
|Рибейро Томас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
5
5
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
7
9
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
29%
3
33%
46-60
3
43%
2
22%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
25%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Цюрих - Сьон 0:3 Сьон - Серветт 0:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лугано - Сьон 2:3
Сьон - Страсбург 1:2 Сьон - Динамо Киев 0:1 Ивердон - Сьон 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 1:3 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Цюрих - Сьон 5:1 Сьон - Базель 0:0 Лугано - Сьон 1:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Серветт - Сьон 2:1 Сьон - Лугано 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1
Веен Висбаден - Грасcхоппер 2:3 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Ивердон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:5 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Базель - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Арау 1:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Люцерн - Грасcхоппер 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Грасcхоппер
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|2.
|Янг Бойз
|4
|2
|2
|0
|8 - 1
|8
|3.
|Серветт
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|4.
|Сьон
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|Санкт-Галлен
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|6.
|Люцерн
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Лугано
|4
|1
|0
|3
|8 - 8
|3
|8.
|Базель
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|9.
|Винтертур
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|10.
|Цюрих
|4
|0
|1
|3
|0 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серветт
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Грасcхоппер
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|Санкт-Галлен
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Янг Бойз
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|5.
|Базель
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Сьон
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|7.
|Люцерн
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Цюрих
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|9.
|Винтертур
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|10.
|Лугано
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сьон
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Янг Бойз
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Люцерн
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Грасcхоппер
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|5.
|Лугано
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|6.
|Серветт
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Базель
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Санкт-Галлен
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|9.
|Винтертур
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|10.
|Цюрих
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу