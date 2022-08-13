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Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Сьон
2:2
Конец матча
Грасcхоппер
0'
1:0
22' Гол
Стожилкович Филип
52' Желтая карточка
Стожилкович Филип
54' Красная карточка
Кавар Димитри
1:1
56' Гол
Рибейро Томас
1:2
63' Гол
Дадашов Ренат
65' Желтая карточка
Араз Муса
2:2
67' Гол
Поа Денис
74' Желтая карточка
Francis Momoh
83' Желтая карточка
Кассама Элизеу
90'+4

Ход матча

22'
Стожилкович Филип
(Араз Муса)
1:0
46'
 
Дадашов Ренат
Шабани Меритан
46'
 
Пушич Петар
Нденге Тсии-Виллиам
52'
Стожилкович Филип
 
54'
Кавар Димитри
 
56'
1:1
Рибейро Томас
(Пушич Петар)
59'
Шмид Йоэль
Буа Кевин
 
63'
1:2
Дадашов Ренат
(Рибейро Томас)
65'
Араз Муса
 
65'
Шуареф Ильяс
Итаитинга
 
65'
Карлен Гаэтан
Стожилкович Филип
 
66'
 
Кассама Элизеу
Рибейро Томас
67'
Поа Денис
2:2
74'
 
Francis Momoh
74'
 
Феррейра Филипе
Francis Momoh
83'
 
Кассама Элизеу
90'
 
Dion Kacuri
Giotto Morandi

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
1
Линднер
Хайнц
19
Лаванши
Нума
97
Кавар
Димитри
39
Nathanael
Saintini
8
Бальтазар
20
Араз
Муса
14
Гргич
Анто
22
Поа
Денис
76
Итаитинга
17
Стожилкович
Филип
33
Буа
Кевин
1
Морейра
Андре
15
Секо
Аюму
41
Лоосли
Ноа
14
Рибейро
Томас
7
Нденге
Тсии-Виллиам
77
Болла
Бендегуз
28
Герц
Кристиан
23
Шабани
Меритан
31
Dominik
Schmid2
22
Francis
Momoh
8
Giotto
Morandi
Сьон
4-3-3
Грасcхоппер
3-1-4-2

История личных встреч

Сьон
Грасcхоппер

25 матчей

84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68%
32%
17 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

68%
40%
17 побед 10 ничьих 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 12 побед

49 матчей

42.9%
16.3%
40.8%
21 победа 8 ничьих 20 побед

Первый тайм

34.7%
36.7%
28.6%
17 побед 18 ничьих 14 побед

Второй тайм

34.7%
40.8%
24.5%
17 побед 20 ничьих 12 побед

История матчей

С
0:1
С
2:0
С
1:3
С
3:1
С
0:3
С
0:0
С
2:1
С
0:2
С
1:3
С
3:0
С
3:2
С
1:1
С
0:1
С
4:2
С
2:1
С
2:1
С
3:0
С
3:2
С
2:0
С
0:0
С
0:5
С
0:0
С
3:1
С
4:2
С
2:0
С
0:0
С
0:4
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
3:2
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
2:0
К
1:2
С
2:0
С
2:0
С
0:4
С
1:0
С
2:0
С
2:3
С
3:1
С
1:4
С
0:2
С
0:0
С
3:1
С
2:0
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 2 0.4
Итаитинга 2 0.4
Поа Денис 1 0.2
Кавар Димитри 1 0.2
Шмид Йоэль 1 0.2
Лаванши Нума 0 0
Гргич Анто 0 0
Буа Кевин 0 0
Араз Муса 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дадашов Ренат 3 0.6
Кавабэ Хаяо 2 0.4
Нденге Тсии-Виллиам 2 0.4
Francis Momoh 1 0.2
Рибейро Томас 1 0.2
Giotto Morandi 0 0
Пушич Петар 0 0
Болла Бендегуз 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кавар Димитри 1 1
Стожилкович Филип 2 0
Линднер Хайнц 1 0
Лаванши Нума 1 0
Гргич Анто 1 0
Араз Муса 1 0
Бальтазар 1 0
Nathanael Saintini 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дадашов Ренат 2 0
Марграйттер Георг 1 0
Морейра Андре 1 0
Кассама Элизеу 1 0
Пушич Петар 1 0
Секо Аюму 1 0
Болла Бендегуз 1 0
Francis Momoh 1 0
Giotto Morandi 1 0
Рибейро Томас 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

5
5
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

7
9
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
29%
3
33%
46-60
3
43%
2
22%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
25%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Цюрих - Сьон 0:3 Сьон - Серветт 0:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лугано - Сьон 2:3
Сьон - Страсбург 1:2 Сьон - Динамо Киев 0:1 Ивердон - Сьон 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 1:3 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Цюрих - Сьон 5:1 Сьон - Базель 0:0 Лугано - Сьон 1:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Серветт - Сьон 2:1 Сьон - Лугано 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1
Веен Висбаден - Грасcхоппер 2:3 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Ивердон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:5 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Базель - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Арау 1:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Люцерн - Грасcхоппер 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грасcхоппер 5 2 3 0 9 - 7 9
2. Янг Бойз 4 2 2 0 8 - 1 8
3. Серветт 4 2 2 0 3 - 1 8
4. Сьон 5 2 2 1 8 - 7 8
5. Санкт-Галлен 4 2 0 2 6 - 4 6
6. Люцерн 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Лугано 4 1 0 3 8 - 8 3
8. Базель 3 0 3 0 2 - 2 3
9. Винтертур 4 0 1 3 2 - 8 1
10. Цюрих 4 0 1 3 0 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серветт 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Грасcхоппер 2 2 0 0 5 - 3 6
3. Санкт-Галлен 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Янг Бойз 2 1 1 0 5 - 1 4
5. Базель 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Сьон 3 0 2 1 2 - 5 2
7. Люцерн 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Цюрих 2 0 1 1 0 - 3 1
9. Винтертур 2 0 1 1 2 - 5 1
10. Лугано 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Янг Бойз 2 1 1 0 3 - 0 4
3. Люцерн 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Грасcхоппер 3 0 3 0 4 - 4 3
5. Лугано 2 1 0 1 5 - 3 3
6. Серветт 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Санкт-Галлен 2 0 0 2 2 - 4 0
9. Винтертур 2 0 0 2 0 - 3 0
10. Цюрих 2 0 0 2 0 - 6 0
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Стожилкович Филип бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сьон 2:2 Грасcхоппер онлайн

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