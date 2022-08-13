  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион:
Гоу Эхед Иглс
1:3
Второй тайм: 74'
ПСВ
0'
0:1
3' Гол
Де Йонг Люк
1:1
14' Гол
Лидберг Исак
32' Красная карточка
Дейл Матс
1:2
45' Гол
Симонс Хави
1:3
45' Гол
Обиспо Армандо

Ход матча

3'
0:1
Де Йонг Люк
(Гакпо Коди)
14'
Лидберг Исак
(Дейл Матс)
1:1
32'
Дейл Матс
 
38'
 
Верман Йоэй
Ледесма Ричард
45'
1:2
Симонс Хави
45'
1:3
Обиспо Армандо
(Симонс Хави)
46'
 
Де Йонг Люк
Гакпо Коди
46'
Сайбари Исмаэль
Льянсана Энрик
 
46'
 
Тиль Гус
Амофа Джамал
60'
 
Гутьеррес Эрик
Сангаре Ибрахим
70'
Фернандес Рашаан
Линторст Эверт
 

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 9
  • 5 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гоу Эхед Иглс
Ничья
ПСВ
7.70
5.10
1.51
Все Коэффициенты
Новости
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
6
Идзес
Джей
4
Фонтан
Хосе
5
Кюйперс
Бас
10
Ромменс
Филипп
21
Льянсана
Энрик
8
Линторст
Эверт
23
Эдвардсен
Оливер
9
Лидберг
Исак
27
Штоккерс
Финн
1
Бенитес
Вальтер
29
Мвене
Филлипп
3
Тезе
Джордан
4
Обиспо
Армандо
35
Оппегорд
Фредрик
37
Ледесма
Ричард
6
Сангаре
Ибрахим
27
Бакайоко
Жоан
7
Симонс
Хави
11
Гакпо
Коди
9
Де
Йонг
Люк
Гоу Эхед Иглс
4-4-2
ПСВ
4-2-3-1

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
ПСВ

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

К
1:2
Э
2:0
Э
1:2
Э
1:3
Э
1:0
Э
0:3
Э
5:0
Э
2:3
Э
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лидберг Исак 1 0.5
Дейл Матс 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 2 1
Симонс Хави 1 0.5
Де Йонг Люк 1 0.5
Обиспо Армандо 1 0.5
Бакайоко Жоан 1 0.5

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дейл Матс 0 1
Адеканье Бобби 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт-2 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0
Хелмонд - Гоу Эхед Иглс 1:1 Ольденбург - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Локомотив Загреб 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Terwolde - Гоу Эхед Иглс 1:15 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Гоу Эхед Иглс - Виллем II 4:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1
ПСВ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1 Аякс - ПСВ 3:5
ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2 Арминия - ПСВ 4:0 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 ПСВ - Лоне 6:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Виллем II 4:2 Камбюр - ПСВ 1:2 ПСВ - Аякс 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Лестер - ПСВ 0:0 Твенте - ПСВ 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 3:1 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Эксельсиор 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Фейеноорд 1 1 0 0 5 - 2 3
4. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Твенте 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Аякс 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Утрехт 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Ваалвейк 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Гронинген 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Камбюр 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Эммен 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
15. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Гоу Эхед Иглс 1:3 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Витесс 2 0 0 2 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 3:1 1 1 0 0 4 - 1 3
2. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Эксельсиор 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Утрехт 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Ваалвейк 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Гронинген 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Эммен 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Волендам 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
14. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Гоу Эхед Иглс 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Камбюр 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Витесс 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 1 1 0 0 5 - 2 3
2. ПСВ 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Твенте 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Аякс 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Камбюр 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Утрехт 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Ваалвейк 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
13. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Херенвен 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Гоу Эхед Иглс 1:3 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Витесс 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Эммен 0:0 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Второй тайм
  • 78'
    Гоу Эхед Иглс контролирует мяч.
  • 76'
    Исмаэл Сайбари сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    76'
    Г О О О О Л - Симонс Хави забивает с правой ноги!
  • 76'
    ПСВ начинает контратаку
  • 76'
    Гоу Эхед Иглс начинает контратаку
  • 76'
    Идзес Джей ослабляет давление, выбив мяч.
  • 76'
    Симонс Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Гоу Эхед Иглс
    Ничья
    ПСВ
    7.70
    5.10
    1.51
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Гоу Эхед Иглс 1:3 ПСВ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Гоу Эхед Иглс
    ПСВ
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     