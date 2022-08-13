Хорошую попытку сделал Исмаэл Сайбари. Удар в створ, но вратарь начеку

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

56' Команда ПСВ играла лучше в этом тайме.

56' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

55' Симонс Хави из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Матч возобновлен

51' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Штоккерс Финн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Г О О О О Л - Симонс Хави первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

48' Де Йонг Люк нанес удар головой, но Джеффри де Ланге спокойно отбил мяч.

48' Гакпо Коди из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Обиспо Армандо пробил со штрафного прямо в стенку

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

44' Гакпо Коди пробует нанести удар издали, но Джеффри де Ланге держит все под контролем

44' Гакпо Коди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Гакпо Коди из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Де Йонг Люк нанес удар головой, но Джеффри де Ланге спокойно отбил мяч.

39' Гакпо Коди из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Кюйперс Бас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Матч возобновлен

36' Ледесма Ричард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Матч возобновлен

33' Ледесма Ричард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Гакпо Коди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Матч возобновлен

25' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

24' Кюйперс Бас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

23' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет ПСВ

19' Льянсана Энрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Ох, нехорошо это выглядит. Симонс Хави получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Симонс Хави на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Линторст Эверт пробил со штрафного прямо в стенку

14' Г О О О О Л - Лидберг Исак забивает с правой ноги!

12' Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Льянсана Энрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет ПСВ

8' Гакпо Коди из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Эдвардсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

4' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

3' Гакпо Коди из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Фонтан Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Гакпо Коди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Ледесма Ричард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' ПСВ начинает с центра поля