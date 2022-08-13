Стадион: Де Аделарсхорст
1:3
Второй тайм: 74'
0'
0:1
3' ГолДе Йонг Люк
1:1
14' ГолЛидберг Исак
32' Красная карточкаДейл Матс
1:2
45' ГолСимонс Хави
1:3
45' ГолОбиспо Армандо
Ход матча
3'
0:1
14'
1:1
32'
45'
1:2
45'
1:3
46'
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 9
-
5 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
11
Гакпо
Коди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
-
16 Янсен СвенВратарь
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
28 Pim Saathof
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ватерман БойВратарь
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
-
23 Верман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Савио IIIНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Нистелрой Руд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
ПСВ
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лидберг Исак
|1
|0.5
|Дейл Матс
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|2
|1
|Симонс Хави
|1
|0.5
|Де Йонг Люк
|1
|0.5
|Обиспо Армандо
|1
|0.5
|Бакайоко Жоан
|1
|0.5
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дейл Матс
|0
|1
|Адеканье Бобби
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт-2 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0
Хелмонд - Гоу Эхед Иглс 1:1 Ольденбург - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Локомотив Загреб 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Terwolde - Гоу Эхед Иглс 1:15 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Гоу Эхед Иглс - Виллем II 4:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1
ПСВ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1 Аякс - ПСВ 3:5
ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2 Арминия - ПСВ 4:0 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 ПСВ - Лоне 6:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Виллем II 4:2 Камбюр - ПСВ 1:2 ПСВ - Аякс 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Лестер - ПСВ 0:0 Твенте - ПСВ 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|3:1
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Эксельсиор
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|4.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Утрехт
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Ваалвейк
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Волендам
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Гронинген
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Камбюр
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Эммен
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|1:3
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Витесс
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|3:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Утрехт
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Ваалвейк
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Гронинген
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Эммен
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Волендам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Камбюр
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|2.
|ПСВ
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Камбюр
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Утрехт
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Волендам
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Ваалвейк
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|НЕК Неймеген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Херенвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|1:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Эммен
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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