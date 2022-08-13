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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион: Зрители: 9643
Гоу Эхед Иглс
2:5
Конец матча
ПСВ
0'
0:1
3' Гол
Де Йонг Люк
1:1
14' Гол
Лидберг Исак
32' Красная карточка
Дейл Матс
1:2
45' Гол
Симонс Хави
1:3
45' Гол
Обиспо Армандо
74' Желтая карточка
Фонтан Хосе
1:4
76' Гол
Симонс Хави
2:4
80' Гол
Эдвардсен Оливер
2:5
89' Гол
Верман Йоэй
90'+5

Ход матча

3'
0:1
Де Йонг Люк
(Гакпо Коди)
14'
Лидберг Исак
(Дейл Матс)
1:1
32'
Дейл Матс
 
38'
 
Верман Йоэй
Ледесма Ричард
45'
1:2
Симонс Хави
45'
1:3
Обиспо Армандо
(Симонс Хави)
46'
 
Де Йонг Люк
Гакпо Коди
46'
Сайбари Исмаэль
Льянсана Энрик
 
46'
 
Тиль Гус
Амофа Джамал
60'
 
Гутьеррес Эрик
Сангаре Ибрахим
70'
Фернандес Рашаан
Линторст Эверт
 
74'
Фонтан Хосе
 
76'
1:4
Симонс Хави
(Сайбари Исмаэль)
80'
Эдвардсен Оливер
(Лидберг Исак)
2:4
81'
 
Рамальо Андре
Обиспо Армандо
89'
2:5
Верман Йоэй
(Мвене Филлипп)
90'
Xander Blomme
Ромменс Филипп
 

Статистика матча

  • 2 Голы 5
  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 11
  • 6 Угловые 6
  • 3 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Новости матча
Новости
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
6
Идзес
Джей
4
Фонтан
Хосе
5
Кюйперс
Бас
10
Ромменс
Филипп
21
Льянсана
Энрик
8
Линторст
Эверт
23
Эдвардсен
Оливер
9
Лидберг
Исак
27
Штоккерс
Финн
1
Бенитес
Вальтер
29
Мвене
Филлипп
3
Тезе
Джордан
4
Обиспо
Армандо
35
Оппегорд
Фредрик
37
Ледесма
Ричард
6
Сангаре
Ибрахим
27
Бакайоко
Жоан
7
Симонс
Хави
11
Гакпо
Коди
9
Де
Йонг
Люк
Гоу Эхед Иглс
4-4-2
ПСВ
4-2-3-1

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
ПСВ

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

К
1:2
Э
2:0
Э
1:2
Э
1:3
Э
1:0
Э
0:3
Э
5:0
Э
2:3
Э
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лидберг Исак 1 0.5
Эдвардсен Оливер 1 0.5
Дейл Матс 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симонс Хави 2 1
Гакпо Коди 2 1
Де Йонг Люк 1 0.5
Обиспо Армандо 1 0.5
Верман Йоэй 1 0.5
Бакайоко Жоан 1 0.5
Мвене Филлипп 0 0
Сайбари Исмаэль 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дейл Матс 0 1
Фонтан Хосе 1 0
Адеканье Бобби 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
50%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
25%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт-2 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0
Хелмонд - Гоу Эхед Иглс 1:1 Ольденбург - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Локомотив Загреб 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Terwolde - Гоу Эхед Иглс 1:15 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Гоу Эхед Иглс - Виллем II 4:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1
ПСВ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1 Аякс - ПСВ 3:5
ПСВ - Бетис 2:1 ПСВ - Эйндховен 5:0 ПСВ - Вильярреал 1:2 Арминия - ПСВ 4:0 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 ПСВ - Лоне 6:0 ПЕК Зволле - ПСВ 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 3:2 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Виллем II 4:2 Камбюр - ПСВ 1:2 ПСВ - Аякс 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Лестер - ПСВ 0:0 Твенте - ПСВ 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
2. Эксельсиор 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Фейеноорд 0:0 2 1 1 0 5 - 2 4
4. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Твенте 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Аякс 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Утрехт 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Ваалвейк 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Херенвен 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Гронинген 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Камбюр 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Эммен 2 0 1 1 2 - 5 1
15. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0
18. Витесс 2 0 0 2 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
2. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Эксельсиор 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Фейеноорд 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Эммен 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Гронинген 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Утрехт 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Херенвен 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Ваалвейк 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волендам 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
14. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 2 - 5 0
18. Витесс 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Фейеноорд 0:0 1 1 0 0 5 - 2 3
3. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Твенте 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Аякс 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Утрехт 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Ваалвейк 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Херенвен 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Камбюр 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
13. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
15. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Витесс 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Эммен 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
Новости матча
  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 9643 болельщиков
  • 95'
    ПСВ заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Гоу Эхед Иглс: 30%, ПСВ: 70%.
  • 95'
    Верман Йоэй из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    94'
    Кюйперс Бас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 94'
    Хорошую попытку сделал Кюйперс Бас. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 94'
    Фернандес Рашаан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 94'
    Гоу Эхед Иглс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Тезе Джордан из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Гоу Эхед Иглс пытается что-то создать.
  • 93'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Xander Blomme выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 92'
    Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 92'
      Штоккерс Финн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 91'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 91'
      Тактическая замена. Ромменс Филипп уходит с поля и его заменяет Xander Blomme
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Лидберг Исак нанес удар чуть мимо. Близко!
    • 90'
      Гоу Эхед Иглс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 90'
      Симонс Хави из команды ПСВ сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
    • 90'
      Контроль мяча: Гоу Эхед Иглс: 30%, ПСВ: 70%.
    • 89'
      Бакайоко Жоан сделал ключевой пас для гола!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Новости
    Где смотреть матч Гоу Эхед Иглс 2:5 ПСВ онлайн

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