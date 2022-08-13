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Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион:
Утрехт
0:0
Первый тайм: 27'
Камбюр
0'
15' Желтая карточка
Бут Тейлор

Ход матча

15'
Бут Тейлор
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
Камбюр
6.00
5.00
7.00
Все Коэффициенты
1
Баркас
Василис
2
Ван
дер
Марел
Марк
24
Виргевер
Ник
17
Модибо
Саньян
5
Тер
Авест
Хидде
15
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
8
Брауэрс
Люк
26
Бауссайд
Отман
10
Бут
Тейлор
7
Редан
Дайшон
28
Дост
Бас
1
Виржиния
Жоау
5
Шмидт
Доке
15
Тол
Марко
4
Бергсма
Леон
16
Бангура
Алекс
8
Якобс
Ями
6
Худемакерс
Меес
20
Маулун
Робин
30
Remco
Balk
28
Робертс
Улдрикис
39
Milan
Smit
Утрехт
5-3-2
Камбюр
4-3-3

История личных встреч

Утрехт
Камбюр

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

11 матчей

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

Э
3:2
Э
2:1
К
2:2
Э
0:2
ТМК
1:0
Э
3:3
Э
3:1
Э
1:3
Э
1:0
К
0:2
Э
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дост Бас 2 1
Брауэрс Люк 0 0
Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бут Тейлор 1 0
Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шмидт Доке 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ваалвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 АЕК - Утрехт 1:0 Утрехт - ОФИ 4:0
Кортрейк - Утрехт 2:1 Брюгге - Утрехт 4:2 Херенвен - Утрехт 0:1 Генк - Утрехт 2:1 Утрехт - Куинз Парк 2:4 Витесс - Утрехт 3:0 Утрехт - Витесс 3:1 Виллем II - Утрехт 3:0 Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Утрехт - Гронинген 1:3
Камбюр
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Камбюр - Эксельсиор 0:2 Ваалвейк - Камбюр 1:1 ПЕК Зволле - Камбюр 3:1 Камбюр - Телстар 2:1
Магдебург - Камбюр 4:2 Камбюр - Меппен 2:2 Гронинген - Камбюр 2:3 Камбюр - Виллем II 1:1 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Херенвен - Камбюр 3:3 Камбюр - ПСВ 1:2 Витесс - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Камбюр - Аякс 2:3 Твенте - Камбюр 1:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 Утрехт - Камбюр 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 3:1 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Эксельсиор 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Фейеноорд 1 1 0 0 5 - 2 3
4. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Твенте 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Аякс 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Утрехт 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Ваалвейк 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Гронинген 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Камбюр 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Эммен 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
15. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Гоу Эхед Иглс 1:3 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Витесс 2 0 0 2 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 3:1 1 1 0 0 4 - 1 3
2. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Эксельсиор 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Утрехт 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Ваалвейк 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Гронинген 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Эммен 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Волендам 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
14. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Гоу Эхед Иглс 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Камбюр 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Витесс 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 1 1 0 0 5 - 2 3
2. ПСВ 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Твенте 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Аякс 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Камбюр 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Утрехт 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Ваалвейк 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
13. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Херенвен 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Гоу Эхед Иглс 1:3 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Витесс 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Эммен 0:0 1 0 0 1 1 - 4 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 23'
      Маулун Робин пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас держит все под контролем
    • 22'
      Виржиния Жоау из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Баркас Василис из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Модибо Саньян из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Бергсма Леон из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Утрехт начинает контратаку
    • 21'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 21'
      Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Утрехт: 41%, Камбюр: 59%.
    • 20'
      Виргевер Ник из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Утрехт
    Ничья
    Камбюр
    6.00
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