Стадион: Галгенваард
Ход матча
15'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
24
Виргевер
Ник
10
Бут
Тейлор
28
Дост
Бас
15
Тол
Марко
20
Маулун
Робин
30
Remco
Balk
39
Milan
Smit
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
- Нападающий
-
28 Дост БасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
46 Мейссен РикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Силла МуссаНападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маулун РобинПолузащитник
-
30 Remco BalkНападающий
- Нападающий
-
39 Milan SmitНападающий
- Запасные игроки
-
12 Руйтер РобинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Брей МайклНападающий
- Нападающий
-
19 Хендрикс СэмНападающий
-
27 Sekou Sylla
-
33 Floris Smand
-
Главный тренер: Де Йонг Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Утрехт
Камбюр
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
11 матчей
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дост Бас
|2
|1
|Брауэрс Люк
|0
|0
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бут Тейлор
|1
|0
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шмидт Доке
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ваалвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 АЕК - Утрехт 1:0 Утрехт - ОФИ 4:0
Кортрейк - Утрехт 2:1 Брюгге - Утрехт 4:2 Херенвен - Утрехт 0:1 Генк - Утрехт 2:1 Утрехт - Куинз Парк 2:4 Витесс - Утрехт 3:0 Утрехт - Витесс 3:1 Виллем II - Утрехт 3:0 Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Утрехт - Гронинген 1:3
Камбюр
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Камбюр - Эксельсиор 0:2 Ваалвейк - Камбюр 1:1 ПЕК Зволле - Камбюр 3:1 Камбюр - Телстар 2:1
Магдебург - Камбюр 4:2 Камбюр - Меппен 2:2 Гронинген - Камбюр 2:3 Камбюр - Виллем II 1:1 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Херенвен - Камбюр 3:3 Камбюр - ПСВ 1:2 Витесс - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Камбюр - Аякс 2:3 Твенте - Камбюр 1:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 Утрехт - Камбюр 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|3:1
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Эксельсиор
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|4.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Утрехт
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Ваалвейк
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Волендам
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Гронинген
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Камбюр
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Эммен
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|1:3
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Витесс
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|3:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Утрехт
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Ваалвейк
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Гронинген
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Эммен
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Волендам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Камбюр
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|2.
|ПСВ
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Камбюр
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Утрехт
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Волендам
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Ваалвейк
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|НЕК Неймеген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Херенвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|1:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Эммен
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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