Джевенсио ван дер Куст нанес удар, но тот был заблокирован.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Маулун Робин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Удар от ворот произведет Камбюр

49' Тер Авест Хидде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Бауссайд Отман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Milan Smit пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас ловит мяч

48' Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

48' Худемакерс Меес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Худемакерс Меес бьет со штрафного в створ, но Василиос Баркас держит все под контролем

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

44' Робертс Улдрикис наказан за толчок Джевенсио ван дер Куст

43' Бауссайд Отман не смог попасть в створ ударом издали

43' Брауэрс Люк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Хорошую попытку сделал Ремко Балк. Удар в створ, но вратарь начеку

40' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Утрехт

38' Маулун Робин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Матч возобновлен

35' Якобс Ями на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Удар от ворот произведет Камбюр

34' Оооо... вот это был удар! Джевенсио ван дер Куст должен был забить с этой позиции.

34' Джевенсио ван дер Куст оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Бауссайд Отман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Робертс Улдрикис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

29' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Брауэрс Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Матч возобновлен

25' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Маулун Робин пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас держит все под контролем

21' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Матч возобновлен

18' Дост Бас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Редан Дайшон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Удар от ворот произведет Утрехт

16' Робертс Улдрикис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Хорошую попытку сделал Milan Smit . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Оооо... вот это был удар! Редан Дайшон должен был забить с этой позиции.

14' Хорошую попытку сделал Редан Дайшон . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Бут Тейлор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Хорошую попытку сделал Редан Дайшон . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Бауссайд Отман из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Хорошую попытку сделал Редан Дайшон . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

6' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Дост Бас пробует нанести удар издали, но Жоао Вирджиния ловит мяч

2' Удар от ворот произведет Камбюр

1' Хорошую попытку сделал Тер Авест Хидде . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Камбюр начинает с центра поля