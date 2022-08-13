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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион:
Утрехт
0:0
Конец матча
Камбюр
0'
14' Желтая карточка
Бут Тейлор
31' Желтая карточка
Робертс Улдрикис
47' Желтая карточка
Брауэрс Люк
86' Желтая карточка
Ван дер Марел Марк
90'+8

Ход матча

14'
Бут Тейлор
 
31'
 
Робертс Улдрикис
46'
Боздоган Джан
Бут Тейлор
 
46'
Клюйверт Рубен
Модибо Саньян
 
47'
Брауэрс Люк
 
60'
 
Самбисса Давид
Milan Smit
64'
Дувикас Анастасиос
Редан Дайшон
 
70'
Силла Мусса
Тер Авест Хидде
 
77'
Лоттен Альберт
Бауссайд Отман
 
77'
 
Паулиссен Митчелл
Якобс Ями
77'
 
Брей Майкл
Remco Balk
85'
 
Tom Boere
Робертс Улдрикис
86'
Ван дер Марел Марк
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 10
  • 6 Удары в створ 10
  • 7 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

1
Баркас
Василис
2
Ван
дер
Марел
Марк
24
Виргевер
Ник
17
Модибо
Саньян
5
Тер
Авест
Хидде
15
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
8
Брауэрс
Люк
26
Бауссайд
Отман
10
Бут
Тейлор
7
Редан
Дайшон
28
Дост
Бас
1
Виржиния
Жоау
5
Шмидт
Доке
15
Тол
Марко
4
Бергсма
Леон
16
Бангура
Алекс
8
Якобс
Ями
6
Худемакерс
Меес
20
Маулун
Робин
30
Remco
Balk
28
Робертс
Улдрикис
39
Milan
Smit
Утрехт
5-3-2
Камбюр
4-3-3

История личных встреч

Утрехт
Камбюр

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

11 матчей

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

Э
3:2
Э
2:1
К
2:2
Э
0:2
ТМК
1:0
Э
3:3
Э
3:1
Э
1:3
Э
1:0
К
0:2
Э
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дост Бас 2 1
Брауэрс Люк 0 0
Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 1 0
Брауэрс Люк 1 0
Бут Тейлор 1 0
Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шмидт Доке 1 0
Робертс Улдрикис 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ваалвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 АЕК - Утрехт 1:0 Утрехт - ОФИ 4:0
Кортрейк - Утрехт 2:1 Брюгге - Утрехт 4:2 Херенвен - Утрехт 0:1 Генк - Утрехт 2:1 Утрехт - Куинз Парк 2:4 Витесс - Утрехт 3:0 Утрехт - Витесс 3:1 Виллем II - Утрехт 3:0 Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Утрехт - Гронинген 1:3
Камбюр
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Камбюр - Эксельсиор 0:2 Ваалвейк - Камбюр 1:1 ПЕК Зволле - Камбюр 3:1 Камбюр - Телстар 2:1
Магдебург - Камбюр 4:2 Камбюр - Меппен 2:2 Гронинген - Камбюр 2:3 Камбюр - Виллем II 1:1 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Херенвен - Камбюр 3:3 Камбюр - ПСВ 1:2 Витесс - Камбюр 1:0 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 3:0 Камбюр - Аякс 2:3 Твенте - Камбюр 1:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 Утрехт - Камбюр 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
2. Эксельсиор 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Фейеноорд 0:0 2 1 1 0 5 - 2 4
4. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Твенте 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Аякс 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Утрехт 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Ваалвейк 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Херенвен 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Гронинген 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Камбюр 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Эммен 2 0 1 1 2 - 5 1
15. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0
18. Витесс 2 0 0 2 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
2. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Эксельсиор 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Фейеноорд 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Эммен 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Гронинген 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Утрехт 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Херенвен 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Ваалвейк 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волендам 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
14. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 2 - 5 0
18. Витесс 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Фейеноорд 0:0 1 1 0 0 5 - 2 3
3. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Твенте 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Аякс 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Утрехт 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Ваалвейк 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Херенвен 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Камбюр 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
13. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
15. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Витесс 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Эммен 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Второй тайм
  • 98'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Утрехт: 47%, Камбюр: 53%.
  • 97'
    Виржиния Жоау из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Бергсма Леон из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Ruben Kluivert из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Джевенсио ван дер Куст нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 96'
    Тол Марко из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Контроль мяча: Утрехт: 46%, Камбюр: 54%.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Утрехт
  • 95'
    Брей Майкл из команды Камбюр наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 95'
    Паулиссен Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Шмидт Доке ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Дост Бас из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • Угловой
      94'
      Худемакерс Меес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 94'
      Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 94'
      Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 93'
      Паулиссен Митчелл нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 93'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 93'
      Бангура Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Лоттен Альберт пробует нанести удар издали, но Жоао Вирджиния держит все под контролем
    • Фол, нарушение
      90'
      Судья сигнализирует, что Боздоган Джан из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Маулун Робин
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 52'
      Контроль мяча: Утрехт: 40%, Камбюр: 60%.
    • 51'
      Ван дер Марел Марк из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      51'
      Маулун Робин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 51'
      Виргевер Ник ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      50'
      Судья сигнализирует, что Бут Тейлор из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Худемакерс Меес
    • Фол, нарушение
      50'
      Milan Smit из команды Камбюр заходит слишком далеко, он валит Тер Авест Хидде.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • 49'
      Тер Авест Хидде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 49'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 48'
      Бауссайд Отман создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 48'
      Milan Smit пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас ловит мяч
    • 48'
      Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      48'
      Худемакерс Меес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Худемакерс Меес бьет со штрафного в створ, но Василиос Баркас держит все под контролем
    • 47'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • Фол, нарушение
      46'
      Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Шмидт Доке пострадал.
    • 45'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 45'
      Контроль мяча: Утрехт: 39%, Камбюр: 61%.
    • Фол, нарушение
      44'
      Судья сигнализирует, что Бергсма Леон из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Бут Тейлор
    • Фол, нарушение
      44'
      Робертс Улдрикис наказан за толчок Джевенсио ван дер Куст
    • 43'
      Бауссайд Отман не смог попасть в створ ударом издали
    • Угловой
      43'
      Брауэрс Люк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 42'
      Шмидт Доке из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      42'
      Судья сигнализирует, что Ремко Балк из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Брауэрс Люк
    • 41'
      Виргевер Ник ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Хорошую попытку сделал Ремко Балк. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 40'
      Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Брауэрс Люк выиграл воздушное противоборство у Якобс Ями.
    • 40'
      Контроль мяча: Утрехт: 40%, Камбюр: 60%.
    • 40'
      Баркас Василис из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 39'
      Виргевер Ник из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      38'
      Судья сигнализирует, что Маулун Робин из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Бут Тейлор
    • 38'
      Удар от ворот произведет Утрехт
    • 38'
      Маулун Робин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 37'
      Бут Тейлор из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 37'
      Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 36'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      35'
      Якобс Ями на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 35'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 35'
      Контроль мяча: Утрехт: 40%, Камбюр: 60%.
    • Фол, нарушение
      35'
      Якобс Ями из команды Камбюр опасно и грубо сыграл. Бауссайд Отман пострадал.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • 34'
      Оооо... вот это был удар! Джевенсио ван дер Куст должен был забить с этой позиции.
    • 34'
      Джевенсио ван дер Куст оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 33'
      Бауссайд Отман создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      32'
      Судья сигнализирует, что Якобс Ями из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Бауссайд Отман
    • 32'
      Виржиния Жоау из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Желтая карточка
      31'
      Робертс Улдрикис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      31'
      Судья сигнализирует, что Робертс Улдрикис из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Виргевер Ник
    • 30'
      Ван дер Марел Марк из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: Утрехт: 42%, Камбюр: 58%.
    • 29'
      Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 29'
      Виргевер Ник из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 28'
      Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Угловой
      27'
      Брауэрс Люк из команды Утрехт разыграл угловой с левого угла.
    • 27'
      Бергсма Леон из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Брауэрс Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 26'
      Матч возобновлен
    • 25'
      Контроль мяча: Утрехт: 41%, Камбюр: 59%.
    • 25'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • Фол, нарушение
      24'
      Судья сигнализирует, что Худемакерс Меес из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Бауссайд Отман
    • Фол, нарушение
      24'
      Судья сигнализирует, что Маулун Робин из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Бут Тейлор
    • 23'
      Маулун Робин пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас держит все под контролем
    • 22'
      Виржиния Жоау из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Баркас Василис из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Модибо Саньян из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Бергсма Леон из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Утрехт начинает контратаку
    • 21'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 21'
      Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Утрехт: 41%, Камбюр: 59%.
    • 20'
      Виргевер Ник из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      18'
      Дост Бас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 18'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 18'
      Редан Дайшон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Утрехт
    • 16'
      Робертс Улдрикис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Фол, нарушение
      16'
      Судья сигнализирует, что Тер Авест Хидде из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Бангура Алекс
    • 16'
      Контроль мяча: Утрехт: 46%, Камбюр: 54%.
    • 15'
      Хорошую попытку сделал Milan Smit. Удар в створ, но вратарь начеку
    • Желтая карточка
      14'
      Бут Тейлор из команды Утрехт получает желтую после опасной игры.
    • Фол, нарушение
      14'
      Бут Тейлор из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Milan Smit пострадал.
    • 14'
      Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Оооо... вот это был удар! Редан Дайшон должен был забить с этой позиции.
    • 14'
      Хорошую попытку сделал Редан Дайшон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 14'
      Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Утрехт контролирует мяч.
    • 14'
      Тол Марко ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Робертс Улдрикис из команды Камбюр в офсайде
    • 12'
      Камбюр контролирует мяч.
    • 11'
      Контроль мяча: Утрехт: 44%, Камбюр: 56%.
    • 11'
      Бергсма Леон из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      11'
      Бут Тейлор навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 10'
      Хорошую попытку сделал Редан Дайшон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 10'
      Бауссайд Отман из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Хорошую попытку сделал Редан Дайшон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • Фол, нарушение
      9'
      Судья сигнализирует, что Якобс Ями из команды Камбюр поставил подножку. Пострадал Редан Дайшон
    • 8'
      Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Шанс! Якобс Ями из команды Камбюр пробил головой, но мимо
    • 6'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Бангура Алекс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Утрехт пытается что-то создать.
    • 5'
      Утрехт контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Утрехт: 50%, Камбюр: 50%.
    • 5'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Робертс Улдрикис выиграл воздушное противоборство у Виргевер Ник.
    • 4'
      Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Дост Бас пробует нанести удар издали, но Жоао Вирджиния ловит мяч
    • 3'
      Бергсма Леон из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • 2'
      Бауссайд Отман нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 1'
      Хорошую попытку сделал Тер Авест Хидде. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Камбюр начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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