Стадион: De Oude Meerdijk
Ход матча
12'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
20
Влак
Яри
77
Ромени
Оле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Влак ЯриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ромени ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хейлен МайклЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Шолте БенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Димерс МаркПолузащитник
-
26 Max Wolfs
-
16 Wouter Sibon
-
-
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Перейра ЖоэлВратарь
- Защитник
-
22 Бакари СаидЗащитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
-
12 Мёлдер ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кёйперс РойНападающий
-
Главный тренер: Joseph Oosting
История личных встреч
Эммен
Ваалвейк
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
19 матчей
57.9%
15.8%
26.3%
11 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эммен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромени Оле
|1
|0.5
|Бернаду Лукас
|0
|0
Ваалвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0.5
|Бель-Хассани Иллиас
|1
|0.5
|Крамер Михил
|0
|0
|Лутонда Тьерри
|0
|0
Карточки
Эммен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Веендорп Кезиа
|1
|0
Ваалвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Михил
|1
|0
|Yassin Oukili
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Эммен
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
ПСВ - Эммен 4:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Де Графсхап - Эммен 3:2 Гронинген - Эммен 2:1
Эммен - ПЕК Зволле 0:0 Хогезанд - Эммен 0:11 Эммен - Эммен 0:1 Эммен - АДО Ден Хааг 3:0 Эйндховен - Эммен 1:0 Эммен - Рода 2:0 Дордрехт - Эммен 0:1 Эммен - АЗ-2 Алкмаар 3:0 Де Графсхап - Эммен 1:1 Эммен - Телстар 2:1 ВВВ-Венло - Эммен 0:2 Эммен - Волендам 4:1 Эммен - Утрехт-2 2:0 ПСВ-2 - Эммен 1:3 Эммен - Хелмонд Спорт 1:2 Эммен - Аякс-2 2:1
Ваалвейк
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ваалвейк - Утрехт 2:2 Ваалвейк - Камбюр 1:1 Боруссия М - Ваалвейк 1:1 Дортмунд-2 - Ваалвейк 1:1
НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Осс 5:3 АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3 Ваалвейк - Хераклес 2:0 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Аякс - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4:1
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Эксельсиор
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|4.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Утрехт
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Ваалвейк
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Волендам
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Гронинген
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Камбюр
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Эммен
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|1:4
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Витесс
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Утрехт
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Ваалвейк
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Гронинген
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Эммен
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Волендам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Камбюр
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|1:4
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|3.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Камбюр
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Утрехт
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Волендам
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Ваалвейк
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|НЕК Неймеген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Херенвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|1:4
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Эммен
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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