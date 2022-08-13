Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Яссин Оукили пробует нанести удар издали, но Эрик Ольшлэгель держит все под контролем

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Тактическая замена. Яссин Оукили уходит с поля и его заменяет Roy Kuijpers

Roy Kuijpers выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Матч возобновлен

50' Вассен Этьенн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Араухо Мигель получил желтую карточку от судьи

47' Хардевельд Джефф из команды Эммен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Вруг Патрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Матч возобновится спорным мячом

44' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

43' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Эммен

40' Игрок команды Ваалвейк бьет, но мяч проходит мимо ворот

39' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

38' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Эммен

35' Удар от ворот произведет Ваалвейк

34' Хардевельд Джефф из команды Эммен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Удар от ворот произведет Эммен

32' Хорошую попытку сделал Ассехнун Джасин-Амин . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Живкович Рицхайро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Матч возобновится спорным мячом

30' Араухо Мигель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновлен

23' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

21' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Ваалвейк

18' Влак Яри из команды Эммен наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

17' Элсхлягель Эрик взял и забрал мяч на выходе

17' Вруг Патрик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

14' Хорошую попытку сделал Хардевельд Джефф . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Бернаду Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Крамер Михил получил желтую карточку от судьи

11' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Ваалвейк

10' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Ассехнун Джасин-Амин пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

7' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

7' Игрок из команды Эммен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Веендорп Кезиа из команды Эммен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

4' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Ассехнун Джасин-Амин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Ваалвейк

2' Ассехнун Джасин-Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Rui Mendes из команды Эммен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ваалвейк начинает с центра поля