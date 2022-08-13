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Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион: Зрители: 7829
Эммен
1:1
Конец матча
Ваалвейк
0'
12' Желтая карточка
Крамер Михил
45' Желтая карточка
Араухо Мигель
48' Желтая карточка
Бернаду Лукас
1:0
58' Гол
Бернаду Лукас
1:1
89' Гол
Лобете Хулен
90' Желтая карточка
Велдмате Йерун
90'+5

Ход матча

12'
 
Крамер Михил
45'
Араухо Мигель
 
46'
Димерс Марк
Ассехнун Джасин-Амин
 
48'
Бернаду Лукас
 
56'
 
Анита Вурнон
Данеелс Леннерд
57'
 
Йозефзон Флориан
Бель-Хассани Иллиас
58'
Бернаду Лукас
1:0
68'
 
Лобете Хулен
Крамер Михил
69'
 
Клемент Пелле
Лутонда Тьерри
75'
Fernando Pacheco2
Живкович Рицхайро
 
81'
 
Кёйперс Рой
Yassin Oukili
89'
1:1
Лобете Хулен
(Йозефзон Флориан)
90'
Велдмате Йерун
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

1
Элсхлягель
Эрик
2
Веендорп
Кезиа
5
Араухо
Мигель
4
Велдмате
Йерун
3
Хардевельд
Джефф
20
Влак
Яри
8
Бернаду
Лукас
7
Rui
Mendes
77
Ромени
Оле
11
Ассехнун
Джасин-Амин
9
Живкович
Рицхайро
1
Вассен
Этьенн
23
Гаари
Жюрьен
4
Адевойе
Шоун
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
2
Леливелд
Юлиан
5
Лутонда
Тьерри
11
Бель-Хассани
Иллиас
33
Yassin
Oukili
8
Вруг
Патрик
29
Крамер
Михил
20
Данеелс
Леннерд
Эммен
4-2-3-1
Ваалвейк
5-3-2

История личных встреч

Эммен
Ваалвейк

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

19 матчей

57.9%
15.8%
26.3%
11 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
0:1
Э
3:1
Э
1:0
Э
1:1
ПД
2:1
ПД
0:2
ПДПОЭ
0:1
ПДПОЭ
1:5
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
6:1
ПД
1:1
ПД
5:3
ПД
2:0
ПД
2:1
ВД(GD
2:1
ВД(GD
1:0
ВД(GD
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Эммен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернаду Лукас 1 0.5
Ромени Оле 1 0.5
Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван ден Бёйс Дарио 1 0.5
Бель-Хассани Иллиас 1 0.5
Лобете Хулен 1 0.5
Крамер Михил 0 0
Йозефзон Флориан 0 0
Лутонда Тьерри 0 0

Карточки

Эммен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велдмате Йерун 1 0
Веендорп Кезиа 1 0
Араухо Мигель 1 0
Бернаду Лукас 1 0
Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 1 0
Yassin Oukili 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эммен
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
ПСВ - Эммен 4:1 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 Де Графсхап - Эммен 3:2 Гронинген - Эммен 2:1
Эммен - ПЕК Зволле 0:0 Хогезанд - Эммен 0:11 Эммен - Эммен 0:1 Эммен - АДО Ден Хааг 3:0 Эйндховен - Эммен 1:0 Эммен - Рода 2:0 Дордрехт - Эммен 0:1 Эммен - АЗ-2 Алкмаар 3:0 Де Графсхап - Эммен 1:1 Эммен - Телстар 2:1 ВВВ-Венло - Эммен 0:2 Эммен - Волендам 4:1 Эммен - Утрехт-2 2:0 ПСВ-2 - Эммен 1:3 Эммен - Хелмонд Спорт 1:2 Эммен - Аякс-2 2:1
Ваалвейк
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ваалвейк - Утрехт 2:2 Ваалвейк - Камбюр 1:1 Боруссия М - Ваалвейк 1:1 Дортмунд-2 - Ваалвейк 1:1
НЕК Неймеген - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Осс 5:3 АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3 Ваалвейк - Хераклес 2:0 Камбюр - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Ваалвейк - ПЕК Зволле 0:2 ПСВ - Ваалвейк 2:0 Ваалвейк - Утрехт 1:1 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3 Витесс - Ваалвейк 1:2 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Аякс - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
2. Эксельсиор 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Фейеноорд 0:0 2 1 1 0 5 - 2 4
4. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Твенте 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Аякс 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Утрехт 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Ваалвейк 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Херенвен 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Гронинген 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Камбюр 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Эммен 2 0 1 1 2 - 5 1
15. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0
18. Витесс 2 0 0 2 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
2. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Эксельсиор 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Фейеноорд 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Эммен 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Гронинген 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Утрехт 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Херенвен 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Ваалвейк 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волендам 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
14. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 2 - 5 0
18. Витесс 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Фейеноорд 0:0 1 1 0 0 5 - 2 3
3. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Твенте 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Аякс 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Утрехт 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Ваалвейк 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Херенвен 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Камбюр 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
13. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
15. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Витесс 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Эммен 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Второй тайм
  • 95'
    Команда Ваалвейк сравняла счет.
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Эммен: 54%, Ваалвейк: 46%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Эммен
  • 95'
    Йозефзон Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Леливелд Юлиан из команды Ваалвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 94'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
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