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Швеция: Суперэттан

2022
Утсиктенс
1:1
Конец матча
Норрбю
0'
1' Желтая карточка
Max Andersson
10' Желтая карточка
Nsima Peter
1:0
16' Гол
Allan Mohideen
17' Желтая карточка
Allan Mohideen
47' Желтая карточка
Albin Skoglund
49' Желтая карточка
Брандт Йеспер
53' Желтая карточка
Османагич Нино
59' Желтая карточка
Аньебо Марвин
61' Желтая карточка
Пекальски Иво
86' Желтая карточка
Веде Антон
1:1
89' Гол
Веде Антон
90' Желтая карточка
Сундгрен Альбин
90'+8
29
Пальмовски
Флориан
23
Аньебо
Марвин
3
Брандт
Йеспер
2
Wilhelm
Nilsson
4
Allan
Mohideen
6
Erik
Westermark
10
Albin
Skoglund
22
Predrag
Randjelovic
II
18
Милованович
Вилльям
9
Lucas
Hedlund
19
Nsima
Peter
23
Кайтофт
Антон
5
Браннефальк
Йохан
18
Пекальски
Иво
16
Сало
Александр
17
Берг
Виктор
11
Max
Andersson
22
Берггрен
Густав
21
Веде
Антон
24
Jaheem
Burke
7
Бекай
Перпарим
13
Рейнхольдссон
Андре
Утсиктенс
3-5-2
Норрбю
4-4-1-1

История личных встреч

Утсиктенс
Норрбю

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:2
К
1:0
ПД
2:1
ПД
2:2
Р
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бом Карл 5 (1) 0.26
Allan Mohideen 3 0.16
Albin Skoglund 3 0.16
Nsima Peter 3 0.16
Jakob Hedenquist 3 0.16
Erik Westermark 2 0.11
Бьорквист Маркус 2 0.11
Lucas Hedlund 2 0.11
Jonathan Quintero 1 0.05
Брандт Йеспер 1 0.05
Diocounda Gory 1 0.05
Wilhelm Nilsson 1 0.05
Милованович Вилльям 0 0
Predrag Randjelovic II 0 0
Боувин Маттиас 0 0
Норрбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веде Антон 7 (1) 0.37
Саволайнен Никлас 5 0.26
Бекай Перпарим 3 0.16
Лундгрен Фредрик 1 0.05
Берг Виктор 1 0.05
Олссон Макс 1 0.05
Андерссон Мелвин 1 0.05
Броман Густав 1 0.05
Браннефальк Йохан 0 0
Берггрен Густав 0 0
Пекальски Иво 0 0
Османагич Нино 0 0
Мохамад Аббас 0 0
Pontus Eriksson 0 0
Jaheem Burke 0 0

Карточки

Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nsima Peter 5 1
Брандт Йеспер 5 1
Бом Карл 6 0
Lucas Hedlund 5 0
Wilhelm Nilsson 5 0
Albin Skoglund 4 0
Jakob Hedenquist 4 0
Аньебо Марвин 2 1
Allan Mohideen 3 0
Predrag Randjelovic II 3 0
Erik Westermark 3 0
Бьорквист Маркус 3 0
Jonathan Quintero 1 1
Милованович Вилльям 2 0
Diocounda Gory 2 0
Конрадсен-Сейде Миккель 1 0
Норрбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекальски Иво 7 1
Лундгрен Фредрик 6 0
Саволайнен Никлас 6 0
Браннефальк Йохан 4 0
Сало Александр 4 0
Веде Антон 3 0
Сундгрен Альбин 3 0
Берг Виктор 3 0
Сиводедов Кристиан Рубио 2 0
Бекай Перпарим 2 0
Османагич Нино 2 0
Мохамад Аббас 2 0
Кайтофт Антон 1 0
Берггрен Густав 1 0
Max Andersson 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
10
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
1
8%
1
10%
1-15
5
38%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
2
15%
2
20%
61-75
3
23%
5
50%
76-90

Пропущено

12
18
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
7
39%
16-30
2
17%
3
17%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
4
33%
3
17%
76-90

Забито

14
11
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
6
43%
1
9%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
2
14%
3
27%
76-90

Пропущено

15
10
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
7%
1
10%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
4
27%
2
20%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
33%
4
40%
76-90

Забито

27
21
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
2
7%
2
10%
1-15
6
22%
3
14%
16-30
2
7%
1
5%
31-45
8
30%
30%
3
14%
46-60
4
15%
4
19%
61-75
5
19%
8
38%
76-90

Пропущено

27
28
13 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
2
7%
1
4%
1-15
5
19%
8
29%
16-30
6
22%
5
18%
31-45
2
7%
5
18%
46-60
3
11%
2
7%
61-75
9
33%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Утсиктенс - Треллеборг 0:0 Эстер - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эребру - Утсиктенс 2:0
Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Утсиктенс - Сковде АИК 1:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Утсиктенс - Далкурд 3:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1
Норрбю
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Норрбю - Браге 2:2 Далкурд - Норрбю 2:1 Норрбю - Треллеборг 2:3 Броммапойкарна - Норрбю 5:2
Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Норрбю - Вестерос 1:0 Треллеборг - Норрбю 2:1 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Браге - Норрбю 2:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Эстер - Норрбю 2:0 Норрбю - Ландскруна 0:0 Сковде АИК - Норрбю 2:0 Норрбю - Эребру 0:2 Хальмстад - Норрбю 1:2 Норрбю - Далкурд 1:0 Норрбю - Варберг БоИС 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 19 14 2 3 46 - 17 44
2. Браге 18 9 6 3 33 - 18 33
3. Броммапойкарна 18 9 5 4 39 - 27 32
4. Сковде АИК 0:2 19 8 6 5 24 - 23 30
5. Эстер 18 8 6 4 30 - 22 30
6. Треллеборг 18 8 5 5 27 - 27 29
7. Сирианска Эскильстуна 18 8 3 7 35 - 29 27
8. Утсиктенс 19 7 5 7 28 - 26 26
9. Эребру 18 7 2 9 19 - 23 23
10. Ландскруна 18 5 6 7 23 - 30 21
11. Эргрюте 19 4 8 7 25 - 31 20
12. Норрбю 19 5 5 9 20 - 29 20
13. Йёнчёпинг 19 5 4 10 26 - 37 19
14. Вестерос 18 4 6 8 23 - 31 18
15. Далкурд 19 5 3 11 17 - 31 18
16. Эстерсунд 2:0 19 3 6 10 16 - 30 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 9 7 2 0 27 - 11 23
2. Хальмстад 9 7 0 2 20 - 8 21
3. Сирианска Эскильстуна 10 6 1 3 21 - 13 19
4. Браге 9 5 2 2 16 - 7 17
5. Эребру 10 5 1 4 12 - 12 16
6. Треллеборг 9 4 3 2 13 - 12 15
7. Утсиктенс 10 3 5 2 14 - 11 14
8. Сковде АИК 0:2 10 3 4 3 9 - 10 13
9. Эстер 8 4 1 3 15 - 13 13
10. Норрбю 10 3 4 3 10 - 11 13
11. Ландскруна 8 3 3 2 13 - 13 12
12. Далкурд 10 4 0 6 12 - 15 12
13. Йёнчёпинг 10 3 1 6 16 - 22 10
14. Вестерос 9 2 4 3 13 - 15 10
15. Эстерсунд 2:0 8 2 3 3 9 - 12 9
16. Эргрюте 9 1 5 3 12 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 10 7 2 1 26 - 9 23
2. Сковде АИК 0:2 9 5 2 2 15 - 13 17
3. Эстер 10 4 5 1 15 - 9 17
4. Браге 9 4 4 1 17 - 11 16
5. Треллеборг 9 4 2 3 14 - 15 14
6. Утсиктенс 9 4 0 5 14 - 15 12
7. Эргрюте 10 3 3 4 13 - 17 12
8. Броммапойкарна 9 2 3 4 12 - 16 9
9. Ландскруна 10 2 3 5 10 - 17 9
10. Йёнчёпинг 9 2 3 4 10 - 15 9
11. Сирианска Эскильстуна 8 2 2 4 14 - 16 8
12. Вестерос 9 2 2 5 10 - 16 8
13. Эребру 8 2 1 5 7 - 11 7
14. Норрбю 9 2 1 6 10 - 18 7
15. Эстерсунд 2:0 11 1 3 7 7 - 18 6
16. Далкурд 9 1 3 5 5 - 16 6
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 33'
      Predrag Randjelovic уходит с поля. Erik Gunnarsson выходит вместо него
    • Желтая карточка
      17'
      Allan Mohideen получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Allan Mohideen бьет в цель!
    • Желтая карточка
      10'
      Nsima Peter получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      1'
      Max Andersson получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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