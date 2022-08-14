0'
1' Желтая карточкаMax Andersson
10' Желтая карточкаNsima Peter
1:0
16' ГолAllan Mohideen
17' Желтая карточкаAllan Mohideen
47' Желтая карточкаAlbin Skoglund
49' Желтая карточкаБрандт Йеспер
53' Желтая карточкаОсманагич Нино
59' Желтая карточкаАньебо Марвин
61' Желтая карточкаПекальски Иво
86' Желтая карточкаВеде Антон
1:1
89' ГолВеде Антон
90' Желтая карточкаСундгрен Альбин
90'+8
Ход матча
10'
16'
17'
47'
49'
53'
59'
61'
86'
89'
1:1
90'
19
Nsima
Peter
17
Берг
Виктор
21
Веде
Антон
24
Jaheem
Burke
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Nsima PeterНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
25 Айрам СетНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Берг ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Веде АнтонПолузащитник
-
24 Jaheem BurkeПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Mak Lind
История личных встреч
Утсиктенс
Норрбю
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бом Карл
|5 (1)
|0.26
|Allan Mohideen
|3
|0.16
|Albin Skoglund
|3
|0.16
|Nsima Peter
|3
|0.16
|Jakob Hedenquist
|3
|0.16
|Erik Westermark
|2
|0.11
|Бьорквист Маркус
|2
|0.11
|Lucas Hedlund
|2
|0.11
|Jonathan Quintero
|1
|0.05
|Брандт Йеспер
|1
|0.05
|Diocounda Gory
|1
|0.05
|Wilhelm Nilsson
|1
|0.05
|Милованович Вилльям
|0
|0
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
|Боувин Маттиас
|0
|0
Норрбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веде Антон
|7 (1)
|0.37
|Саволайнен Никлас
|5
|0.26
|Бекай Перпарим
|3
|0.16
|Лундгрен Фредрик
|1
|0.05
|Берг Виктор
|1
|0.05
|Олссон Макс
|1
|0.05
|Андерссон Мелвин
|1
|0.05
|Броман Густав
|1
|0.05
|Браннефальк Йохан
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
|Пекальски Иво
|0
|0
|Османагич Нино
|0
|0
|Мохамад Аббас
|0
|0
|Pontus Eriksson
|0
|0
|Jaheem Burke
|0
|0
Карточки
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nsima Peter
|5
|1
|Брандт Йеспер
|5
|1
|Бом Карл
|6
|0
|Lucas Hedlund
|5
|0
|Wilhelm Nilsson
|5
|0
|Albin Skoglund
|4
|0
|Jakob Hedenquist
|4
|0
|Аньебо Марвин
|2
|1
|Allan Mohideen
|3
|0
|Predrag Randjelovic II
|3
|0
|Erik Westermark
|3
|0
|Бьорквист Маркус
|3
|0
|Jonathan Quintero
|1
|1
|Милованович Вилльям
|2
|0
|Diocounda Gory
|2
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|1
|0
Норрбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекальски Иво
|7
|1
|Лундгрен Фредрик
|6
|0
|Саволайнен Никлас
|6
|0
|Браннефальк Йохан
|4
|0
|Сало Александр
|4
|0
|Веде Антон
|3
|0
|Сундгрен Альбин
|3
|0
|Берг Виктор
|3
|0
|Сиводедов Кристиан Рубио
|2
|0
|Бекай Перпарим
|2
|0
|Османагич Нино
|2
|0
|Мохамад Аббас
|2
|0
|Кайтофт Антон
|1
|0
|Берггрен Густав
|1
|0
|Max Andersson
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
10
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
1
8%
1
10%
1-15
5
38%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
2
15%
2
20%
61-75
3
23%
5
50%
76-90
Пропущено
12
18
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
7
39%
16-30
2
17%
3
17%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
4
33%
3
17%
76-90
Забито
14
11
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
6
43%
1
9%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
2
14%
3
27%
76-90
Пропущено
15
10
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
7%
1
10%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
4
27%
2
20%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
33%
4
40%
76-90
Забито
27
21
10 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
2
7%
2
10%
1-15
6
22%
3
14%
16-30
2
7%
1
5%
31-45
8
30%
30%
3
14%
46-60
4
15%
4
19%
61-75
5
19%
8
38%
76-90
Пропущено
27
28
13 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
2
7%
1
4%
1-15
5
19%
8
29%
16-30
6
22%
5
18%
31-45
2
7%
5
18%
46-60
3
11%
2
7%
61-75
9
33%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Утсиктенс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Утсиктенс - Треллеборг 0:0 Эстер - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эребру - Утсиктенс 2:0
Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Утсиктенс - Сковде АИК 1:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Утсиктенс - Далкурд 3:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1
Норрбю
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Норрбю - Браге 2:2 Далкурд - Норрбю 2:1 Норрбю - Треллеборг 2:3 Броммапойкарна - Норрбю 5:2
Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Норрбю - Вестерос 1:0 Треллеборг - Норрбю 2:1 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Браге - Норрбю 2:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Эстер - Норрбю 2:0 Норрбю - Ландскруна 0:0 Сковде АИК - Норрбю 2:0 Норрбю - Эребру 0:2 Хальмстад - Норрбю 1:2 Норрбю - Далкурд 1:0 Норрбю - Варберг БоИС 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|19
|14
|2
|3
|46 - 17
|44
|2.
|Браге
|18
|9
|6
|3
|33 - 18
|33
|3.
|Броммапойкарна
|18
|9
|5
|4
|39 - 27
|32
|4.
|Сковде АИК
|0:2
|19
|8
|6
|5
|24 - 23
|30
|5.
|Эстер
|18
|8
|6
|4
|30 - 22
|30
|6.
|Треллеборг
|18
|8
|5
|5
|27 - 27
|29
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|18
|8
|3
|7
|35 - 29
|27
|8.
|Утсиктенс
|19
|7
|5
|7
|28 - 26
|26
|9.
|Эребру
|18
|7
|2
|9
|19 - 23
|23
|10.
|Ландскруна
|18
|5
|6
|7
|23 - 30
|21
|11.
|Эргрюте
|19
|4
|8
|7
|25 - 31
|20
|12.
|Норрбю
|19
|5
|5
|9
|20 - 29
|20
|13.
|Йёнчёпинг
|19
|5
|4
|10
|26 - 37
|19
|14.
|Вестерос
|18
|4
|6
|8
|23 - 31
|18
|15.
|Далкурд
|19
|5
|3
|11
|17 - 31
|18
|16.
|Эстерсунд
|2:0
|19
|3
|6
|10
|16 - 30
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|9
|7
|2
|0
|27 - 11
|23
|2.
|Хальмстад
|9
|7
|0
|2
|20 - 8
|21
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|10
|6
|1
|3
|21 - 13
|19
|4.
|Браге
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|5.
|Эребру
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|6.
|Треллеборг
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|7.
|Утсиктенс
|10
|3
|5
|2
|14 - 11
|14
|8.
|Сковде АИК
|0:2
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|9.
|Эстер
|8
|4
|1
|3
|15 - 13
|13
|10.
|Норрбю
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|11.
|Ландскруна
|8
|3
|3
|2
|13 - 13
|12
|12.
|Далкурд
|10
|4
|0
|6
|12 - 15
|12
|13.
|Йёнчёпинг
|10
|3
|1
|6
|16 - 22
|10
|14.
|Вестерос
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|15.
|Эстерсунд
|2:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|16.
|Эргрюте
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|10
|7
|2
|1
|26 - 9
|23
|2.
|Сковде АИК
|0:2
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|3.
|Эстер
|10
|4
|5
|1
|15 - 9
|17
|4.
|Браге
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|5.
|Треллеборг
|9
|4
|2
|3
|14 - 15
|14
|6.
|Утсиктенс
|9
|4
|0
|5
|14 - 15
|12
|7.
|Эргрюте
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|8.
|Броммапойкарна
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|9.
|Ландскруна
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|10.
|Йёнчёпинг
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|11.
|Сирианска Эскильстуна
|8
|2
|2
|4
|14 - 16
|8
|12.
|Вестерос
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|13.
|Эребру
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|14.
|Норрбю
|9
|2
|1
|6
|10 - 18
|7
|15.
|Эстерсунд
|2:0
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
|16.
|Далкурд
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
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