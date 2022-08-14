Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена Зрители: 20700
1:0
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаМуроя Сэй
37' Желтая карточкаСаллер Бенедикт
50' Желтая карточкаБрайткройц Стив
1:0
83' Гол в свои воротаБрайткройц Стив
85' Желтая карточкаНильсен Ховард
88' Желтая карточкаКунце Фабиан
90'+6
Ход матча
13'
37'
50'
83'
1:0
85'
88'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 7
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 5
-
18 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
21
Муроя
Сэй
31
Бёрнер
Юлиан
32
Крайнц
Лука
18
Кён
Деррик
11
Шауб
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Полузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
24 Antonio Foti
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
20 Гувара ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Фабер КонрадЗащитник
-
30 Вит КристианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Minos Gouras
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
История личных встреч
Ганновер 96
Ян
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 6 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нильсен Ховард
|2
|0.5
|Тойхерт Седрик
|1
|0.25
|Кён Деррик
|1
|0.25
|Керк Себастьян
|1 (1)
|0.25
|Безушков Макс
|0
|0
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альберс Андреас
|1
|0.25
|Меес Джошуа
|1
|0.25
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.25
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0.25
|Minos Gouras
|1
|0.25
|Схипноски Никлас
|0
|0
|Саллер Бенедикт
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|3
|0
|Цилер Рон-Роберт
|2
|0
|Нильсен Ховард
|1
|0
|Шауб Луис
|1
|0
|Крайнц Лука
|1
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Муроя Сэй
|1
|0
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саллер Бенедикт
|2
|0
|Гимбер Бенедикт
|2
|0
|Брайткройц Стив
|1
|0
|Меес Джошуа
|1
|0
|Йылдырым Айгюн
|1
|0
|Схипноски Никлас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Пропущено
8
0
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Шотт Майнц - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2
Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Оснабрюк - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Дуйсбург 5:2 Ганновер 96 - Ингольштадт 3:2 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Ян 1:1 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4
Ян
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ян - Нюрнберг 0:0 Ян - Кёльн 2:2 Арминия - Ян 0:3 Ян - Дармштадт 2:0
Ян - Норвич 2:2 Ян - Цвиккау 6:2 Фортуна Регенсбург - Ян 3:10 Вердер - Ян 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2 Динамо Дрезден - Ян 1:1 Ян - Гамбург 2:4 Ганза - Ян 1:1 Ян - Ингольштадт 1:1 Ганновер 96 - Ян 1:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Ян - Падерборн 1:0 Карлсруэ - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ян 1:0 Ян - Фортуна 0:0 Нюрнберг - Ян 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|2.
|Хайденхайм
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|3.
|Дармштадт
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Гамбург
|4
|3
|0
|1
|5 - 1
|9
|5.
|Хольштайн Киль
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|6.
|Ян
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|7.
|Санкт-Паули
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|Фортуна
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|9.
|Кайзерслаутерн
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Зандхаузен
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|11.
|Ганза
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|12.
|Нюрнберг
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Ганновер 96
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|14.
|Карлсруэ
|4
|1
|1
|2
|6 - 11
|4
|15.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|16.
|Магдебург
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|17.
|Арминия
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|4
|0
|0
|4
|0 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Дармштадт
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Санкт-Паули
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Зандхаузен
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Кайзерслаутерн
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Хольштайн Киль
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Ян
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Ганновер 96
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Фортуна
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Карлсруэ
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|11.
|Ганза
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Гамбург
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|14.
|Нюрнберг
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Магдебург
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|Айнтрахт Бр
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Арминия
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Хайденхайм
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|3.
|Хольштайн Киль
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Ян
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|5.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Падерборн
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Дармштадт
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|Магдебург
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Ганза
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|10.
|Кайзерслаутерн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Санкт-Паули
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Нюрнберг
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Карлсруэ
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|15.
|Зандхаузен
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|16.
|Арминия
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|Ганновер 96
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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