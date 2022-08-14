  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион: Зрители: 20700
Ганновер 96
1:0
Конец матча
Ян
0'
13' Желтая карточка
Муроя Сэй
37' Желтая карточка
Саллер Бенедикт
50' Желтая карточка
Брайткройц Стив
1:0
83' Гол в свои ворота
Брайткройц Стив
85' Желтая карточка
Нильсен Ховард
88' Желтая карточка
Кунце Фабиан
90'+6

Ход матча

13'
Муроя Сэй
 
37'
 
Саллер Бенедикт
46'
Керк Себастьян
Шауб Луис
 
46'
 
Фабер Конрад
Саллер Бенедикт
50'
 
Брайткройц Стив
67'
Antonio Foti
Безушков Макс
 
67'
Nicolo Tresoldi
Тойхерт Седрик
 
70'
 
Йылдырым Айгюн
Овусу Принс-Осеи
77'
Штольце Себастьян
Бейер Максимилиан
 
77'
Нойман Фил
Крайнц Лука
 
82'
 
Minos Gouras
Макридис Хараламбос
83'
 
Калисканер Каан
Схипноски Никлас
83'
Брайткройц Стив
1:0
85'
Нильсен Ховард
 
88'
Кунце Фабиан
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 5
  • 18 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
1
Цилер
Рон-Роберт
21
Муроя
Сэй
31
Бёрнер
Юлиан
32
Крайнц
Лука
18
Кён
Деррик
7
Безушков
Макс
6
Кунце
Фабиан
11
Шауб
Луис
16
Нильсен
Ховард
36
Тойхерт
Седрик
14
Бейер
Максимилиан
1
Стоянович
Деян
6
Саллер
Бенедикт
23
Брайткройц
Стив
33
Эльведи
Ян
20
Гувара
Леон
5
Гимбер
Бенедикт
8
Тальхаммер
Максимилиан
7
Схипноски
Никлас
19
Альберс
Андреас
26
Макридис
Хараламбос
9
Овусу
Принс-Осеи
Ганновер 96
4-3-1-2
Ян
4-2-3-1

История личных встреч

Ганновер 96
Ян

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 6 ничьих 0 побед

История матчей

Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
3:1
Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нильсен Ховард 2 0.5
Тойхерт Седрик 1 0.25
Кён Деррик 1 0.25
Керк Себастьян 1 (1) 0.25
Безушков Макс 0 0
Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альберс Андреас 1 0.25
Меес Джошуа 1 0.25
Гимбер Бенедикт 1 0.25
Тальхаммер Максимилиан 1 0.25
Minos Gouras 1 0.25
Схипноски Никлас 0 0
Саллер Бенедикт 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 3 0
Цилер Рон-Роберт 2 0
Нильсен Ховард 1 0
Шауб Луис 1 0
Крайнц Лука 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Дем Янник 1 0
Муроя Сэй 1 0
Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саллер Бенедикт 2 0
Гимбер Бенедикт 2 0
Брайткройц Стив 1 0
Меес Джошуа 1 0
Йылдырым Айгюн 1 0
Схипноски Никлас 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Пропущено

8
0
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Шотт Майнц - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2
Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Оснабрюк - Ганновер 96 1:1 Вольфсбург - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Дуйсбург 5:2 Ганновер 96 - Ингольштадт 3:2 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганновер 96 1:3 Ганновер 96 - Ян 1:1 Шальке 04 - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4
Ян
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ян - Нюрнберг 0:0 Ян - Кёльн 2:2 Арминия - Ян 0:3 Ян - Дармштадт 2:0
Ян - Норвич 2:2 Ян - Цвиккау 6:2 Фортуна Регенсбург - Ян 3:10 Вердер - Ян 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2 Динамо Дрезден - Ян 1:1 Ян - Гамбург 2:4 Ганза - Ян 1:1 Ян - Ингольштадт 1:1 Ганновер 96 - Ян 1:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Ян - Падерборн 1:0 Карлсруэ - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ян 1:0 Ян - Фортуна 0:0 Нюрнберг - Ян 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 4 3 0 1 11 - 4 9
2. Хайденхайм 4 3 0 1 7 - 1 9
3. Дармштадт 4 3 0 1 7 - 3 9
4. Гамбург 4 3 0 1 5 - 1 9
5. Хольштайн Киль 4 2 2 0 9 - 5 8
6. Ян 4 2 1 1 5 - 1 7
7. Санкт-Паули 4 2 1 1 9 - 6 7
8. Фортуна 4 2 1 1 6 - 5 7
9. Кайзерслаутерн 4 2 1 1 6 - 5 7
10. Зандхаузен 4 2 0 2 6 - 6 6
11. Ганза 4 2 0 2 3 - 6 6
12. Нюрнберг 4 1 1 2 4 - 6 4
13. Ганновер 96 4 1 1 2 6 - 8 4
14. Карлсруэ 4 1 1 2 6 - 11 4
15. Гройтер Фюрт 4 0 3 1 5 - 7 3
16. Магдебург 4 1 0 3 5 - 9 3
17. Арминия 4 0 0 4 2 - 9 0
18. Айнтрахт Бр 4 0 0 4 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Дармштадт 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Санкт-Паули 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Зандхаузен 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Кайзерслаутерн 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Хольштайн Киль 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Ян 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Ганновер 96 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Фортуна 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Карлсруэ 2 1 0 1 5 - 5 3
11. Ганза 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Гамбург 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Хайденхайм 1 1 0 0 3 - 0 3
14. Нюрнберг 2 1 0 1 2 - 3 3
15. Гройтер Фюрт 2 0 2 0 3 - 3 2
16. Магдебург 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Айнтрахт Бр 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Арминия 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Хайденхайм 3 2 0 1 4 - 1 6
3. Хольштайн Киль 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Ян 2 1 0 1 3 - 1 3
5. Фортуна 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Падерборн 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Дармштадт 2 1 0 1 1 - 2 3
8. Магдебург 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Ганза 2 1 0 1 1 - 4 3
10. Кайзерслаутерн 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Санкт-Паули 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Нюрнберг 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Гройтер Фюрт 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Карлсруэ 2 0 1 1 1 - 6 1
15. Зандхаузен 2 0 0 2 3 - 5 0
16. Арминия 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Ганновер 96 2 0 0 2 3 - 6 0
18. Айнтрахт Бр 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      37'
      Саллер Бенедикт получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      13'
      Муроя Сэй получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Ганновер 96 1:0 Ян онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     