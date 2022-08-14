  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Санкт-Паули
3:0
Конец матча
Магдебург
0'
1:0
3' Гол
Эггештайн Йоханнес
2:0
14' Гол
Эггештайн Йоханнес
27' Желтая карточка
Пакарада Леарт
31' Желтая карточка
Ирвайн Джексон
41' Желтая карточка
Матанович Игорь
3:0
77' Гол
Хартель Марсель
90'+1
1
Смарш
Деннис
2
Салиакас
Манолис
4
Немет
Давид
18
Медич
Яков
23
Пакарада
Леарт
7
Ирвайн
Джексон
8
Смит
Эрик
10
Хартель
Марсель
13
Дашнер
Лукас
11
Эггештайн
Йоханнес
34
Матанович
Игорь
1
Райманн
Доминик
11
Эль-Ханкури
Мохамед
27
Какуталуа
Малкольм
24
Биттрофф
Александер
19
Leon
Bell
13
Connor
Krempicki
16
Andreas
Mueller
29
Конде
Амара
10
Jason
Ceka
9
Kai
Bruenker
17
Leo
Scienza
Санкт-Паули
4-3-1-2
Магдебург
4-3-3

История личных встреч

Санкт-Паули
Магдебург

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

К
2:3
Б2
4:1
Б2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эггештайн Йоханнес 3 0.75
Ирвайн Джексон 2 0.5
Пакарада Леарт 1 (1) 0.25
Хартель Марсель 1 0.25
Медич Яков 1 0.25
Дашнер Лукас 1 0.25
Салиакас Манолис 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jason Ceka 1 0.25
Квартенг Мориц-Брони 1 0.25
Атик Бариш 1 0.25
Connor Krempicki 1 0.25
Andreas Mueller 1 0.25
Конде Амара 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 3 0
Матанович Игорь 2 0
Смит Эрик 1 0
Пакарада Леарт 1 0
Медич Яков 1 0
Дашнер Лукас 1 0
Бухальфа Карло 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоуренс Джеймс 1 1
Какуталуа Малкольм 1 0
Connor Krempicki 1 0
Райманн Доминик 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Зехельманн Тим 1 0
Andreas Mueller 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
33%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

9
5
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
3
33%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1 Штрален - Санкт-Паули 3:4 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2
Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ян - Санкт-Паули 2:3
Магдебург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Магдебург - Фортуна 1:2
Магдебург - Камбюр 4:2 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Магдебург - Виктория Берлин 2:1 Оснабрюк - Магдебург 1:5 Магдебург - Мюнхен-1860 4:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Магдебург - Цвиккау 3:0 Ферль - Магдебург 4:5 Магдебург - Виктория Кёльн 4:2 Виктория Берлин - Магдебург 2:1 Магдебург - Меппен 0:0 Тюркюджю Атаспор - Магдебург 2:1 Магдебург - Галлешер 1:1 Вюрцбург Кикерс - Магдебург 2:4 Магдебург - Боруссия-2 Д 2:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 4 3 0 1 11 - 4 9
2. Хайденхайм 4 3 0 1 7 - 1 9
3. Дармштадт 4 3 0 1 7 - 3 9
4. Гамбург 4 3 0 1 5 - 1 9
5. Хольштайн Киль 4 2 2 0 9 - 5 8
6. Ян 4 2 1 1 5 - 1 7
7. Санкт-Паули 4 2 1 1 9 - 6 7
8. Фортуна 4 2 1 1 6 - 5 7
9. Кайзерслаутерн 4 2 1 1 6 - 5 7
10. Зандхаузен 4 2 0 2 6 - 6 6
11. Ганза 4 2 0 2 3 - 6 6
12. Нюрнберг 4 1 1 2 4 - 6 4
13. Ганновер 96 4 1 1 2 6 - 8 4
14. Карлсруэ 4 1 1 2 6 - 11 4
15. Гройтер Фюрт 4 0 3 1 5 - 7 3
16. Магдебург 4 1 0 3 5 - 9 3
17. Арминия 4 0 0 4 2 - 9 0
18. Айнтрахт Бр 4 0 0 4 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Дармштадт 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Санкт-Паули 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Зандхаузен 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Кайзерслаутерн 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Хольштайн Киль 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Ян 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Ганновер 96 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Фортуна 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Карлсруэ 2 1 0 1 5 - 5 3
11. Ганза 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Гамбург 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Хайденхайм 1 1 0 0 3 - 0 3
14. Нюрнберг 2 1 0 1 2 - 3 3
15. Гройтер Фюрт 2 0 2 0 3 - 3 2
16. Магдебург 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Айнтрахт Бр 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Арминия 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Хайденхайм 3 2 0 1 4 - 1 6
3. Хольштайн Киль 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Ян 2 1 0 1 3 - 1 3
5. Фортуна 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Падерборн 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Дармштадт 2 1 0 1 1 - 2 3
8. Магдебург 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Ганза 2 1 0 1 1 - 4 3
10. Кайзерслаутерн 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Санкт-Паули 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Нюрнберг 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Гройтер Фюрт 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Карлсруэ 2 0 1 1 1 - 6 1
15. Зандхаузен 2 0 0 2 3 - 5 0
16. Арминия 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Ганновер 96 2 0 0 2 3 - 6 0
18. Айнтрахт Бр 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Igor Matanovic получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Санкт-Паули 3:0 Магдебург онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     