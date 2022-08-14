Стадион: Millerntor Stadion
3:0
Конец матча
0'
1:0
3' ГолЭггештайн Йоханнес
2:0
14' ГолЭггештайн Йоханнес
27' Желтая карточкаПакарада Леарт
31' Желтая карточкаИрвайн Джексон
41' Желтая карточкаМатанович Игорь
3:0
77' ГолХартель Марсель
90'+1
Ход матча
3'
14'
27'
31'
41'
77'
3:0
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 1
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
18
Медич
Яков
13
Дашнер
Лукас
19
Leon
Bell
29
Конде
Амара
10
Jason
Ceka
17
Leo
Scienza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Аремю АфиизПолузащитник
-
27 Отто ДавидНападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Leon BellЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
-
10 Jason CekaНападающий
- Нападающий
-
17 Leo ScienzaНападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
-
25 Гнака СиласЗащитник
-
15 Беяз ОмерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
-
-
Главный тренер: Титц Кристиан
История личных встреч
Санкт-Паули
Магдебург
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эггештайн Йоханнес
|3
|0.75
|Ирвайн Джексон
|2
|0.5
|Пакарада Леарт
|1 (1)
|0.25
|Хартель Марсель
|1
|0.25
|Медич Яков
|1
|0.25
|Дашнер Лукас
|1
|0.25
|Салиакас Манолис
|0
|0
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jason Ceka
|1
|0.25
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|0.25
|Атик Бариш
|1
|0.25
|Connor Krempicki
|1
|0.25
|Andreas Mueller
|1
|0.25
|Конде Амара
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|3
|0
|Матанович Игорь
|2
|0
|Смит Эрик
|1
|0
|Пакарада Леарт
|1
|0
|Медич Яков
|1
|0
|Дашнер Лукас
|1
|0
|Бухальфа Карло
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоуренс Джеймс
|1
|1
|Какуталуа Малкольм
|1
|0
|Connor Krempicki
|1
|0
|Райманн Доминик
|1
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0
|Зехельманн Тим
|1
|0
|Andreas Mueller
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
3
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
33%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
9
5
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
3
33%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1 Штрален - Санкт-Паули 3:4 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2
Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2 Зандхаузен - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ян - Санкт-Паули 2:3
Магдебург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Магдебург - Хольштайн Киль 1:2 Магдебург - Айнтрахт Фр 0:4 Карлсруэ - Магдебург 2:3 Магдебург - Фортуна 1:2
Магдебург - Камбюр 4:2 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Магдебург - Виктория Берлин 2:1 Оснабрюк - Магдебург 1:5 Магдебург - Мюнхен-1860 4:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Магдебург - Цвиккау 3:0 Ферль - Магдебург 4:5 Магдебург - Виктория Кёльн 4:2 Виктория Берлин - Магдебург 2:1 Магдебург - Меппен 0:0 Тюркюджю Атаспор - Магдебург 2:1 Магдебург - Галлешер 1:1 Вюрцбург Кикерс - Магдебург 2:4 Магдебург - Боруссия-2 Д 2:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|2.
|Хайденхайм
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|3.
|Дармштадт
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Гамбург
|4
|3
|0
|1
|5 - 1
|9
|5.
|Хольштайн Киль
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|6.
|Ян
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|7.
|Санкт-Паули
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|Фортуна
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|9.
|Кайзерслаутерн
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Зандхаузен
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|11.
|Ганза
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|12.
|Нюрнберг
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Ганновер 96
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|14.
|Карлсруэ
|4
|1
|1
|2
|6 - 11
|4
|15.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|16.
|Магдебург
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|17.
|Арминия
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|4
|0
|0
|4
|0 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Дармштадт
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Санкт-Паули
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Зандхаузен
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Кайзерслаутерн
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Хольштайн Киль
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Ян
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Ганновер 96
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Фортуна
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Карлсруэ
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|11.
|Ганза
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Гамбург
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|14.
|Нюрнберг
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Магдебург
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|Айнтрахт Бр
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Арминия
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Хайденхайм
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|3.
|Хольштайн Киль
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Ян
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|5.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Падерборн
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Дармштадт
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|Магдебург
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Ганза
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|10.
|Кайзерслаутерн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Санкт-Паули
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Нюрнберг
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Карлсруэ
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|15.
|Зандхаузен
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|16.
|Арминия
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|Ганновер 96
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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