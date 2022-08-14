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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Фортуна
2:2
Конец матча
Гройтер Фюрт
0'
10' Желтая карточка
Николя Гавори
0:0
34' Не забитый пенальти
Хеннингс Роувен
36' Желтая карточка
Хеннингс Роувен
0:1
43' Гол
Хргота Бранимир
45' Желтая карточка
Ахе Рагнар
49' Желтая карточка
Де Вейс Йорди
1:1
62' Гол
Хоффманн Андре
2:1
72' Гол
Ковнацки Давид
2:2
78' Пенальти
Хргота Бранимир
90' Желтая карточка
Иттер Джанлука
90' Желтая карточка
Oualid Mhamdi
90' Желтая карточка
Абиама Диксон
90'+7
33
Кастенмайер
Флориан
15
Обердорф
Тим
3
Хоффманн
Андре
30
Де
Вейс
Йорди
31
Зоботка
Марсель
4
Танака
Ао
34
Николя
Гавори
23
Аппелькамп
Синта
10
Гинчек
Даниэль
28
Хеннингс
Роувен
9
Ковнацки
Давид
1
Линде
Андреас
2
Аста
Симон
19
Фобассам
Оливер
5
Хаддади
Уссама
27
Иттер
Джанлука
21
Тильман
Тимоти
13
Кристиансен
Макс
37
Грин
Джулиан
20
Рашль
Тобиас
39
Ахе
Рагнар
10
Хргота
Бранимир
Фортуна
3-3-2-2
Гройтер Фюрт
4-3-1-2

История личных встреч

Фортуна
Гройтер Фюрт

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

20 матчей

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
3:2
Б2
3:3
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
1:0
Б2
3:0
Б2
3:3
Б2
4:1
Б2
2:1
Б
1:0
Б
0:2
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
0:0
Б2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковнацки Давид 2 0.5
Хеннингс Роувен 2 (1) 0.5
Клаус Феликс 1 0.25
Хоффманн Андре 1 0.25
Аппелькамп Синта 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 2 (1) 0.5
Грин Джулиан 1 0.25
Тильман Тимоти 1 0.25
Ахе Рагнар 1 0.25
Аста Симон 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеннингс Роувен 2 0
Николя Гавори 2 0
Де Вейс Йорди 2 0
Ковнацки Давид 1 0
Кларер Кристоф 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гризбек Себастьян 2 0
Ахе Рагнар 2 0
Аста Симон 2 0
Хргота Бранимир 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Хаддади Уссама 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Рашль Тобиас 1 0
Абиама Диксон 1 0
Зиб Арминдо 1 0
Фобассам Оливер 1 0
Oualid Mhamdi 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Зандхаузен - Фортуна 1:0 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:4 Фортуна - Падерборн 2:1 Магдебург - Фортуна 1:2
Фортуна - Твенте 1:5 Кобленц - Фортуна 0:1 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Фортуна - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Фортуна - Ганза 3:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Твенте 4:0 Фортуна - Гамбург 1:1 Падерборн - Фортуна 1:1 Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ян - Фортуна 0:0 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Штуттгарт Киккерс - Гройтер Фюрт 2:0 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2
Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 3:1 Пардубице - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 Бохум - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 4 3 0 1 11 - 4 9
2. Хайденхайм 4 3 0 1 7 - 1 9
3. Дармштадт 4 3 0 1 7 - 3 9
4. Гамбург 4 3 0 1 5 - 1 9
5. Хольштайн Киль 4 2 2 0 9 - 5 8
6. Ян 4 2 1 1 5 - 1 7
7. Санкт-Паули 4 2 1 1 9 - 6 7
8. Фортуна 4 2 1 1 6 - 5 7
9. Кайзерслаутерн 4 2 1 1 6 - 5 7
10. Зандхаузен 4 2 0 2 6 - 6 6
11. Ганза 4 2 0 2 3 - 6 6
12. Нюрнберг 4 1 1 2 4 - 6 4
13. Ганновер 96 4 1 1 2 6 - 8 4
14. Карлсруэ 4 1 1 2 6 - 11 4
15. Гройтер Фюрт 4 0 3 1 5 - 7 3
16. Магдебург 4 1 0 3 5 - 9 3
17. Арминия 4 0 0 4 2 - 9 0
18. Айнтрахт Бр 4 0 0 4 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Дармштадт 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Санкт-Паули 2 2 0 0 6 - 2 6
4. Зандхаузен 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Кайзерслаутерн 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Хольштайн Киль 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Ян 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Ганновер 96 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Фортуна 2 1 1 0 4 - 3 4
10. Карлсруэ 2 1 0 1 5 - 5 3
11. Ганза 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Гамбург 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Хайденхайм 1 1 0 0 3 - 0 3
14. Нюрнберг 2 1 0 1 2 - 3 3
15. Гройтер Фюрт 2 0 2 0 3 - 3 2
16. Магдебург 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Айнтрахт Бр 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Арминия 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Хайденхайм 3 2 0 1 4 - 1 6
3. Хольштайн Киль 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Ян 2 1 0 1 3 - 1 3
5. Фортуна 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Падерборн 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Дармштадт 2 1 0 1 1 - 2 3
8. Магдебург 2 1 0 1 3 - 5 3
9. Ганза 2 1 0 1 1 - 4 3
10. Кайзерслаутерн 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Санкт-Паули 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Нюрнберг 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Гройтер Фюрт 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Карлсруэ 2 0 1 1 1 - 6 1
15. Зандхаузен 2 0 0 2 3 - 5 0
16. Арминия 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Ганновер 96 2 0 0 2 3 - 6 0
18. Айнтрахт Бр 2 0 0 2 0 - 6 0
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      46'
      Ахе Рагнар получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Хргота Бранимир бьет в цель!
    • Желтая карточка
      36'
      Хеннингс Роувен получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      34'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Хеннингс Роувен пробил пенальти, но не смог забить!
    • Желтая карточка
      10'
      Николя Гавори получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Фортуна 2:2 Гройтер Фюрт онлайн

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