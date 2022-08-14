Стадион: Эсприт-Арена
2:2
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаНиколя Гавори
0:0
34' Не забитый пенальтиХеннингс Роувен
36' Желтая карточкаХеннингс Роувен
0:1
43' ГолХргота Бранимир
45' Желтая карточкаАхе Рагнар
49' Желтая карточкаДе Вейс Йорди
1:1
62' ГолХоффманн Андре
2:1
72' ГолКовнацки Давид
2:2
78' ПенальтиХргота Бранимир
90' Желтая карточкаИттер Джанлука
90' Желтая карточкаOualid Mhamdi
90' Желтая карточкаАбиама Диксон
90'+7
Ход матча
10'
34'
0:0
36'
43'
0:1
45'
49'
62'
1:1
72'
2:1
78'
2:2
90'
90'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
15
Обердорф
Тим
37
Грин
Джулиан
20
Рашль
Тобиас
39
Ахе
Рагнар
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Баа КвадвоПолузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
-
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
-
39 Ахе РагнарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Зиб АрминдоНападающий
- Нападающий
-
-
-
40 Ben Schlicke
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
История личных встреч
Фортуна
Гройтер Фюрт
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
20 матчей
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковнацки Давид
|2
|0.5
|Хеннингс Роувен
|2 (1)
|0.5
|Клаус Феликс
|1
|0.25
|Хоффманн Андре
|1
|0.25
|Аппелькамп Синта
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|2 (1)
|0.5
|Грин Джулиан
|1
|0.25
|Тильман Тимоти
|1
|0.25
|Ахе Рагнар
|1
|0.25
|Аста Симон
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеннингс Роувен
|2
|0
|Николя Гавори
|2
|0
|Де Вейс Йорди
|2
|0
|Ковнацки Давид
|1
|0
|Кларер Кристоф
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гризбек Себастьян
|2
|0
|Ахе Рагнар
|2
|0
|Аста Симон
|2
|0
|Хргота Бранимир
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Хаддади Уссама
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Рашль Тобиас
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
|Зиб Арминдо
|1
|0
|Фобассам Оливер
|1
|0
|Oualid Mhamdi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Зандхаузен - Фортуна 1:0 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:4 Фортуна - Падерборн 2:1 Магдебург - Фортуна 1:2
Фортуна - Твенте 1:5 Кобленц - Фортуна 0:1 Фортуна - Олимпиакос 1:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 2:1 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Фортуна - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Фортуна 0:0 Фортуна - Ганза 3:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Твенте 4:0 Фортуна - Гамбург 1:1 Падерборн - Фортуна 1:1 Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ян - Фортуна 0:0 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Гройтер Фюрт - Карлсруэ 1:1 Штуттгарт Киккерс - Гройтер Фюрт 2:0 Нюрнберг - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:2
Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 3:1 Пардубице - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Аугсбург - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 Бохум - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|2.
|Хайденхайм
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|3.
|Дармштадт
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Гамбург
|4
|3
|0
|1
|5 - 1
|9
|5.
|Хольштайн Киль
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|6.
|Ян
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|7.
|Санкт-Паули
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|Фортуна
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|9.
|Кайзерслаутерн
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Зандхаузен
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|11.
|Ганза
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|12.
|Нюрнберг
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Ганновер 96
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|14.
|Карлсруэ
|4
|1
|1
|2
|6 - 11
|4
|15.
|Гройтер Фюрт
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|16.
|Магдебург
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|17.
|Арминия
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|4
|0
|0
|4
|0 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Дармштадт
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Санкт-Паули
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Зандхаузен
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Кайзерслаутерн
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Хольштайн Киль
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Ян
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Ганновер 96
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Фортуна
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|Карлсруэ
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|11.
|Ганза
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Гамбург
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|14.
|Нюрнберг
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|16.
|Магдебург
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|Айнтрахт Бр
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Арминия
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Хайденхайм
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|3.
|Хольштайн Киль
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Ян
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|5.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Падерборн
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Дармштадт
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|Магдебург
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Ганза
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|10.
|Кайзерслаутерн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Санкт-Паули
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Нюрнберг
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Карлсруэ
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|15.
|Зандхаузен
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|16.
|Арминия
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|Ганновер 96
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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