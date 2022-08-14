Стадион: Энерги Виборг Арена Зрители: 5806
2:0
Второй тайм: 85'
Ход матча
12'
22'
45'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
17
Бонде
Якуб
14
Леманс
Клинт
30
Ibrahim
Said
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
-
30 Ibrahim SaidНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Торсен ЙонасЗащитник
-
19 Жамбурек ЯнПолузащитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Lukas EngelЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гояни РобертПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Виборг
Силькеборг
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
12 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
22 матча
40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
54.5%
31.8%
13.7%
12 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Christian Soerensen II
|2
|0.4
|Леманс Клинт
|2
|0.4
|Бех Тобиас
|2
|0.4
|Грот Джей-Рой
|1
|0.2
|Лонвейк Джастин
|1
|0.2
|Лауритсен Мадс
|1
|0.2
|Ibrahim Said
|0
|0
|Jeppe Groenning
|0
|0
|Жамбурек Ян
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хелениус Никлас
|4
|0.8
|Валлис Николай
|2
|0.4
|Anders Klynge
|1
|0.2
|Tobias Sahlquist
|1
|0.2
|Tonni Adamsen
|1
|0.2
|Карстенсен Расмус
|0
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|0
|0
|Lukas Engel
|0
|0
|Sebastian Joergensen
|0
|0
|Oliver Sonne
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лауритсен Мадс
|1
|1
|Ibrahim Said
|1
|0
|Jeppe Groenning
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Залетел Жан
|1
|0
|Бех Тобиас
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anders Klynge
|3
|0
|Tobias Sahlquist
|1
|0
|Феликс Йоэль
|1
|0
|Mads Kaalund III
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
3
33%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Б-36 - Виборг 1:2 Нордшелланн - Виборг 1:0 Виборг - Б-36 3:0 Виборг - Копенгаген 4:2
Виборг - Судува 1:0 Орхус - Виборг 3:1 Судува - Виборг 0:1 Виборг - Ольборг 2:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Раннерс - Виборг 3:2 Ольборг - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 0:2 Виборг - Орхус 1:0 Оденсе - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:2 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Виборг - Оденсе 1:1 Орхус - Виборг 0:2 Вайле - Виборг 2:2
Силькеборг
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Силькеборг - Ольборг 3:1 Силькеборг - Брондбю 2:0 Митьюлланд - Силькеборг 1:3 Люнгбю - Силькеборг 2:2
Хольштайн Киль - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Брондбю - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Раннерс 1:0 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Раннерс - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Силькеборг - Брондбю 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Силькеборг
|0:2
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|3.
|Виборг
|2:0
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|4.
|Раннерс
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Хорсенс
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|6.
|Орхус
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|Копенгаген
|5
|2
|0
|3
|10 - 10
|6
|8.
|Митьюлланд
|5
|1
|3
|1
|13 - 11
|6
|9.
|Брондбю
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|10.
|Люнгбю
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|11.
|Ольборг
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|12.
|Оденсе
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|2:0
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Силькеборг
|0:2
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Орхус
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Раннерс
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Хорсенс
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Копенгаген
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|8.
|Брондбю
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Люнгбю
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|10.
|Митьюлланд
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|Ольборг
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Оденсе
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Раннерс
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|3.
|Митьюлланд
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|4.
|Хорсенс
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|5.
|Силькеборг
|0:2
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|6.
|Копенгаген
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|7.
|Орхус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Оденсе
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Люнгбю
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|10.
|Виборг
|2:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|11.
|Ольборг
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|12.
|Брондбю
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
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