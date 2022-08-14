Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.

Пелле Мэттсон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Ибрагим Саид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Серен Тенгстедт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

46' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Андерс Клинге получил желтую карточку от судьи

44' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Валлис Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' О, нет. Из многообещающей позиции Хелениус Никлас из команды Силькеборг наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

36' Оливер Сонн из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Удар от ворот произведет Виборг

34' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Валлис Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Валлис Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Залетел Жан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Хелениус Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Виборг

26' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Матч возобновлен

23' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

22' Г О О О О Л - Кристиан Соренсен наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

22' Грот Джей-Рой создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Удар от ворот произведет Виборг

20' Удар от ворот произведет Виборг

20' Себастьян Йоргенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Йеппе Гроннинг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Себастьян Йоргенсен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Хелениус Никлас нанес удар головой, но Лукас Лунд Педерсен спокойно отбил мяч.

17' Оливер Сонн из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Кристиан Соренсен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Кристиан Соренсен из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Виборг

10' Удар от ворот произведет Виборг

10' Андерс Клинге навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Хорошую попытку сделал Грот Джей-Рой . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Ибрагим Саид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Силькеборг

2' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Виборг начинает с центра поля