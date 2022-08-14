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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион:
Аякс
3:1
Второй тайм: 49'
Гронинген
0'
1:0
4' Гол
Бергвейн Стевен
1:1
10' Гол
Нгонж Сириль
2:1
28' Гол
Антони
30' Желтая карточка
Тадич Душан
3:1
45' Гол
Бергвейн Стевен

Ход матча

4'
Бергвейн Стевен
(Ренсх Девайн)
1:0
10'
1:1
Нгонж Сириль
(Ларсен Йорген)
28'
Антони
(Альварес Эдсон)
2:1
30'
Тадич Душан
 
45'
Бергвейн Стевен
(Антони)
3:1
46'
 
Paulos Abraham
Суслов Томаш
46'
 
Оратмангун Рагнар
Лундквист Рамон-Паскаль

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Гронинген
8.10
8.60
55.84
Все Коэффициенты
Новости
22
Пасвер
Ремко
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юррьен
17
Блинд
Дэйли
5
Вайндал
Оуэн
8
Тейлор
Кеннет
4
Альварес
Эдсон
11
Антони
10
Тадич
Душан
7
Бергвейн
Стевен
9
Броббей
Брайан
20
Веррипс
Михаэл
21
Касанвирджо
Нерайшо
5
Те
Вирик
Мик
12
Балкер
Радинио
18
Дубвик
Исак
4
Пелюпесси
Йоей
6
Дуарте
Ларос
22
Лундквист
Рамон-Паскаль
27
Нгонж
Сириль
9
Ларсен
Йорген
7
Суслов
Томаш
Аякс
4-2-3-1
Гронинген
4-3-3

История личных встреч

Аякс
Гронинген

23 матча

95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

69.6%
13%
17.4%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

31 матч

71%
12.9%
16.1%
22 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

51.6%
35.5%
12.9%
16 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

71%
16.1%
12.9%
22 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

Э
1:3
Э
3:0
Э
3:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
3:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:2
К
0:3
Э
2:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:0
Э
2:2
Э
3:0
ТМС
1:1
Э
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергвейн Стевен 2 1
Антони 1 0.5
Броббей Брайан 1 0.5
Ренсх Девайн 1 0.5
Тейлор Кеннет 1 0.5
Тадич Душан 0 0
Альварес Эдсон 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 2 1
Ларсен Йорген 1 0.5

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тадич Душан 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 Алмере Сити - Аякс 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1
Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 Аякс - Эйпен 1:1 Аякс - Локомотив Загреб 3:0 Падерборн - Аякс 5:2 Меппен - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Херенвен 5:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 3:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 ПСВ - Аякс 2:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Гронинген - Аякс 1:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Аякс - Бенфика 0:1 Камбюр - Аякс 2:3
Гронинген
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гронинген - Волендам 2:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Velocitas - Гронинген 0:9 Лоне - Гронинген 1:3
Гронинген - Эммен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 1:2 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Гронинген - ПАОК 2:1 Гронинген - Камбюр 2:3 Твенте - Гронинген 3:0 Гронинген - Спарта Роттердам 1:2 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Гронинген - Хераклес 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Аякс 1:3 Утрехт - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 Фейеноорд - Гронинген 1:1 Гронинген - Виллем II 1:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
2. Эксельсиор 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Твенте 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Аякс 3:1 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Фейеноорд 2 1 1 0 5 - 2 4
6. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 2 - 0 3
7. НЕК Неймеген 2 1 0 1 4 - 2 3
8. Утрехт 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Ваалвейк 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Херенвен 2 0 2 0 0 - 0 2
11. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Камбюр 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Волендам 2 0 1 1 3 - 6 1
14. Гронинген 1:3 2 0 1 1 3 - 5 1
15. Эммен 2 0 1 1 2 - 5 1
16. Фортуна Ситтард 0:2 2 0 0 2 2 - 5 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0
18. Витесс 2 0 0 2 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Твенте 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Аякс 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
4. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Эксельсиор 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Фейеноорд 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Утрехт 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ваалвейк 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Гронинген 1:3 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Эммен 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
13. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Фортуна Ситтард 0:2 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Волендам 1 0 0 1 1 - 4 0
17. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 2 - 5 0
18. Витесс 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Фейеноорд 1 1 0 0 5 - 2 3
3. НЕК Неймеген 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Твенте 2:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Аякс 3:1 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Утрехт 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Ваалвейк 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Камбюр 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
13. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Гронинген 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Фортуна Ситтард 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Витесс 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Эммен 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Первый тайм
  • 51'
    Это был отличный перфоманс от команды Аякс, есть о чем петь фанатам в перерыве.
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 51'
    Контроль мяча: Аякс: 70%, Гронинген: 30%.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Девайн Ренш нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 48'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 48'
      Аякс контролирует мяч.
    • 47'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      46'
      Безумный фол. Девайн Ренш грубо играет против соперника. Пострадал Томаш Суслов
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Аякс: 70%, Гронинген: 30%.
    • 45'
      Блинд Дэйли сделал ключевой пас для гола!
    • 45'
      Антони сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      45'
      ГОООООЛ - Бергвейн Стевен Аякс забивает ударом головой
    • 45'
      Антони создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 45'
      Антони из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 45'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 44'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 44'
      Аякс контролирует мяч.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 43'
      Вайндал Оуэн не смог попасть в створ ударом издали
    • 43'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 43'
      Дубвик Исак ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Дуарте Ларос выиграл воздушное противоборство у Броббей Брайан.
    • 42'
      Аякс контролирует мяч.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 41'
      Тадич Душан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 41'
      Блинд Дэйли создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Угловой
      41'
      Тадич Душан из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
    • 40'
      Касанвирджо Нерайшо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Аякс: 69%, Гронинген: 31%.
    • 39'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      39'
      Дубвик Исак наказан за толчок Бергвейн Стевен
    • 39'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 38'
      Веррипс Михаэл из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Балкер Радинио из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      38'
      Тадич Душан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 37'
      Нгонж Сириль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 35'
      Контроль мяча: Аякс: 66%, Гронинген: 34%.
    • 35'
      Шанс! Броббей Брайан из команды Аякс пробил головой, но мимо
    • Угловой
      35'
      Тадич Душан из команды Аякс подал угловой слева.
    • 35'
      Касанвирджо Нерайшо успешно блокирует удар.
    • 34'
      Броббей Брайан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 34'
      Касанвирджо Нерайшо успешно блокирует удар.
    • 34'
      Тейлор Кеннет нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 34'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      Дубвик Исак ошибается в защите.
    • 33'
      Балкер Радинио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Хорошую попытку сделал Бергвейн Стевен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 33'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Шанс! Те Вирик Мик из команды Гронинген пробил головой, но мимо
    • 33'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • Угловой
      33'
      Томаш Суслов из команды Гронинген подал угловой справа.
    • 32'
      Вайндал Оуэн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Гронинген пытается что-то создать.
    • 32'
      Те Вирик Мик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Веррипс Михаэл ошибается в защите.
    • 32'
      Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Матч возобновлен
    • Желтая карточка
      30'
      Тадич Душан получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 30'
      Контроль мяча: Аякс: 69%, Гронинген: 31%.
    • 30'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 29'
      Отличный гол забил Антони
    • 28'
      Альварес Эдсон сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Антони из команды Аякс левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 28'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 28'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 28'
      Пасвер Ремко из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Гронинген пытается что-то создать.
    • 27'
      Тимбер Юррьен из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Тимбер Юррьен выиграл воздушное противоборство у Дуарте Ларос.
    • Угловой
      27'
      Томаш Суслов навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 26'
      Вайндал Оуэн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 26'
      Матч возобновлен
    • 25'
      Контроль мяча: Аякс: 68%, Гронинген: 32%.
    • 24'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • 24'
      Те Вирик Мик выиграл воздушное противоборство у Броббей Брайан.
    • 23'
      Блинд Дэйли успешно блокирует удар.
    • 23'
      Нгонж Сириль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 23'
      Гронинген пытается что-то создать.
    • 23'
      Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 23'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Тейлор Кеннет выиграл воздушное противоборство у Лундквист Рамон-Паскаль.
    • 22'
      Гронинген контролирует мяч.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 21'
      Касанвирджо Нерайшо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Дуарте Ларос из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: Аякс: 67%, Гронинген: 33%.
    • 20'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Те Вирик Мик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 20'
      Дубвик Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Аякс контролирует мяч.
    • 19'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 19'
      Томаш Суслов выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 19'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 19'
      Балкер Радинио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 18'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 18'
      Антони не смог попасть в створ ударом издали
    • 18'
      Вайндал Оуэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Дуарте Ларос ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Аякс контролирует мяч.
    • Офсайд
      16'
      Бергвейн Стевен из команды Аякс в офсайде
    • 15'
      Аякс контролирует мяч.
    • 15'
      Гронинген контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Аякс: 68%, Гронинген: 32%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 15'
      Матч возобновлен
    • 13'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 13'
      Те Вирик Мик успешно блокирует удар.
    • 13'
      Альварес Эдсон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 13'
      Касанвирджо Нерайшо успешно блокирует удар.
    • 13'
      Тейлор Кеннет нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      Хорошую попытку сделал Антони. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 12'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Контроль мяча: Аякс: 64%, Гронинген: 36%.
    • 10'
      Те Вирик Мик сделал ключевой пас для гола!
    • 10'
      Ларсен Йорген сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Нгонж Сириль забивает с левой ноги!
    • 10'
      Ларсен Йорген создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Гронинген пытается что-то создать.
    • 10'
      Те Вирик Мик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 9'
      Матч возобновлен
    • 8'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 8'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 7'
      Аякс контролирует мяч.
    • 7'
      Аякс контролирует мяч.
    • 7'
      Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Вайндал Оуэн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Аякс: 70%, Гронинген: 30%.
    • 5'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Описание гола
      5'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 4'
      Тадич Душан сделал ключевой пас для гола!
    • 4'
      Девайн Ренш сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      4'
      Г О О О О Л - Бергвейн Стевен забивает с правой ноги!
    • 4'
      Девайн Ренш создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Девайн Ренш из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 4'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Балкер Радинио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Аякс контролирует мяч.
    • 3'
      Пелюпесси Йоей выиграл воздушное противоборство у Альварес Эдсон.
    • 2'
      Балкер Радинио из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Лундквист Рамон-Паскаль успешно блокирует удар.
    • 2'
      Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 2'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 1'
      Гронинген контролирует мяч.
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Гронинген начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Аякс
    Ничья
    Гронинген
    8.10
    8.60
    55.84
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