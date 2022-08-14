  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион:
Аякс
6:1
Конец матча
Гронинген
0'
1:0
4' Гол
Бергвейн Стевен
1:1
10' Гол
Нгонж Сириль
2:1
28' Гол
Антони
30' Желтая карточка
Тадич Душан
3:1
45' Гол
Бергвейн Стевен
4:1
57' Гол
Бергвейн Стевен
5:1
66' Гол
Тейлор Кеннет
6:1
88' Пенальти
Бергёйс Стивен
90'+5

Ход матча

4'
Бергвейн Стевен
(Ренсх Девайн)
1:0
10'
1:1
Нгонж Сириль
(Ларсен Йорген)
28'
Антони
(Альварес Эдсон)
2:1
30'
Тадич Душан
 
45'
Бергвейн Стевен
(Антони)
3:1
46'
 
Paulos Abraham
Суслов Томаш
46'
 
Оратмангун Рагнар
Лундквист Рамон-Паскаль
57'
Бергвейн Стевен
(Тадич Душан)
4:1
62'
 
Йоостен Патрик
Нгонж Сириль
66'
Тейлор Кеннет
(Броббей Брайан)
5:1
69'
Лукка Лоренцо
Броббей Брайан
 
69'
Классен Дэви
Тейлор Кеннет
 
70'
Бергёйс Стивен
Бергвейн Стевен
 
79'
 
Luciano Valente
Дуарте Ларос
84'
Кудус Мохаммед
Тадич Душан
 
84'
Шуурс Перр
Ренсх Девайн
 
88'
Бергёйс Стивен
6:1
90'
 
Ван Гелдерен Лиам
Касанвирджо Нерайшо

Статистика матча

  • 6 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 1
  • 10 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 3
  • 4 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Новости матча
Новости
22
Пасвер
Ремко
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юррьен
17
Блинд
Дэйли
5
Вайндал
Оуэн
8
Тейлор
Кеннет
4
Альварес
Эдсон
11
Антони
10
Тадич
Душан
7
Бергвейн
Стевен
9
Броббей
Брайан
20
Веррипс
Михаэл
21
Касанвирджо
Нерайшо
5
Те
Вирик
Мик
12
Балкер
Радинио
18
Дубвик
Исак
4
Пелюпесси
Йоей
6
Дуарте
Ларос
22
Лундквист
Рамон-Паскаль
27
Нгонж
Сириль
9
Ларсен
Йорген
7
Суслов
Томаш
Аякс
4-2-3-1
Гронинген
4-3-3

История личных встреч

Аякс
Гронинген

23 матча

95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

69.6%
13%
17.4%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

31 матч

71%
12.9%
16.1%
22 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

51.6%
35.5%
12.9%
16 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

71%
16.1%
12.9%
22 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

Э
1:3
Э
3:0
Э
3:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
3:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:2
К
0:3
Э
2:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:0
Э
2:2
Э
3:0
ТМС
1:1
Э
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергвейн Стевен 3 1.5
Тейлор Кеннет 2 1
Антони 1 0.5
Броббей Брайан 1 0.5
Ренсх Девайн 1 0.5
Бергёйс Стивен 1 (1) 0.5
Тадич Душан 0 0
Альварес Эдсон 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 2 1
Ларсен Йорген 1 0.5

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тадич Душан 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
17%
1
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
11%
2
67%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
67%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 Алмере Сити - Аякс 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1
Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 Аякс - Эйпен 1:1 Аякс - Локомотив Загреб 3:0 Падерборн - Аякс 5:2 Меппен - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Херенвен 5:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 3:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 ПСВ - Аякс 2:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Гронинген - Аякс 1:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Аякс - Бенфика 0:1 Камбюр - Аякс 2:3
Гронинген
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гронинген - Волендам 2:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Velocitas - Гронинген 0:9 Лоне - Гронинген 1:3
Гронинген - Эммен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 1:2 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Гронинген - ПАОК 2:1 Гронинген - Камбюр 2:3 Твенте - Гронинген 3:0 Гронинген - Спарта Роттердам 1:2 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Гронинген - Хераклес 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Аякс 1:3 Утрехт - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 Фейеноорд - Гронинген 1:1 Гронинген - Виллем II 1:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
2. Аякс 2 2 0 0 9 - 3 6
3. Твенте 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Эксельсиор 2 2 0 0 5 - 1 6
5. АЗ Алкмаар 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Фейеноорд 2 1 1 0 5 - 2 4
7. НЕК Неймеген 2 1 0 1 4 - 2 3
8. Утрехт 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Ваалвейк 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Херенвен 2 0 2 0 0 - 0 2
11. Спарта Роттердам 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Камбюр 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Волендам 2 0 1 1 3 - 6 1
14. Эммен 2 0 1 1 2 - 5 1
15. Гронинген 2 0 1 1 3 - 8 1
16. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 2 - 6 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0
18. Витесс 2 0 0 2 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1 1 0 0 6 - 1 3
2. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Твенте 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Эксельсиор 1 1 0 0 3 - 1 3
5. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Фейеноорд 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Утрехт 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ваалвейк 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Эммен 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Гронинген 1 0 1 0 2 - 2 1
12. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Спарта Роттердам 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Волендам 1 0 0 1 1 - 4 0
17. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 2 - 5 0
18. Витесс 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Фейеноорд 1 1 0 0 5 - 2 3
3. НЕК Неймеген 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Твенте 1 1 0 0 1 - 0 3
6. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Аякс 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Утрехт 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Ваалвейк 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Камбюр 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Витесс 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Эммен 1 0 0 1 1 - 4 0
17. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Гронинген 1 0 0 1 1 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
Новости матча
  • Второй тайм
  • 95'
    Аякс заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Аякс: 69%, Гронинген: 31%.
  • 95'
    Блинд Дэйли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Блинд Дэйли ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Контроль мяча: Аякс: 70%, Гронинген: 30%.
    • 90'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 89'
      Шуурс Перр из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Описание гола
      88'
      Г О О О О О Л - Бергёйс Стивен из команды Аякс забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Михаэль Веррипс прыгнул не в ту сторону.
    • Фол, нарушение
      88'
      ПЕНАЛЬТИ! - Дубвик Исак играет рукой в штрафной! Дубвик Исак вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 87'
      После проверки VAR судья изменил решение - Аякс пробьет пенальти!
    • 87'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 86'
      Дубвик Исак успешно блокирует удар.
    • 86'
      Бергёйс Стивен из команды Аякс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Первый тайм
    • 51'
      Это был отличный перфоманс от команды Аякс, есть о чем петь фанатам в перерыве.
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 51'
      Контроль мяча: Аякс: 70%, Гронинген: 30%.
    • 51'
      Аякс контролирует мяч.
    • Офсайд
      51'
      Томаш Суслов из команды Гронинген в офсайде
    • 50'
      Гронинген контролирует мяч.
    • 50'
      Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 50'
      Те Вирик Мик выиграл воздушное противоборство у Броббей Брайан.
    • 49'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 49'
      Гронинген контролирует мяч.
    • Офсайд
      49'
      Броббей Брайан из команды Аякс в офсайде
    • 49'
      Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 48'
      Балкер Радинио успешно блокирует удар.
    • 48'
      Девайн Ренш нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 48'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 48'
      Аякс контролирует мяч.
    • 47'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      46'
      Безумный фол. Девайн Ренш грубо играет против соперника. Пострадал Томаш Суслов
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Аякс: 70%, Гронинген: 30%.
    • 45'
      Блинд Дэйли сделал ключевой пас для гола!
    • 45'
      Антони сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      45'
      ГОООООЛ - Бергвейн Стевен Аякс забивает ударом головой
    • 45'
      Антони создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 45'
      Антони из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 45'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 44'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 44'
      Аякс контролирует мяч.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 43'
      Вайндал Оуэн не смог попасть в створ ударом издали
    • 43'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 43'
      Дубвик Исак ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Дуарте Ларос выиграл воздушное противоборство у Броббей Брайан.
    • 42'
      Аякс контролирует мяч.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 41'
      Тадич Душан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 41'
      Блинд Дэйли создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Угловой
      41'
      Тадич Душан из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
    • 40'
      Касанвирджо Нерайшо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Аякс: 69%, Гронинген: 31%.
    • 39'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      39'
      Дубвик Исак наказан за толчок Бергвейн Стевен
    • 39'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 38'
      Веррипс Михаэл из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Балкер Радинио из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      38'
      Тадич Душан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 37'
      Нгонж Сириль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 35'
      Контроль мяча: Аякс: 66%, Гронинген: 34%.
    • 35'
      Шанс! Броббей Брайан из команды Аякс пробил головой, но мимо
    • Угловой
      35'
      Тадич Душан из команды Аякс подал угловой слева.
    • 35'
      Касанвирджо Нерайшо успешно блокирует удар.
    • 34'
      Броббей Брайан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 34'
      Касанвирджо Нерайшо успешно блокирует удар.
    • 34'
      Тейлор Кеннет нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 34'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      Дубвик Исак ошибается в защите.
    • 33'
      Балкер Радинио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Хорошую попытку сделал Бергвейн Стевен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 33'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Шанс! Те Вирик Мик из команды Гронинген пробил головой, но мимо
    • 33'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • Угловой
      33'
      Томаш Суслов из команды Гронинген подал угловой справа.
    • 32'
      Вайндал Оуэн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Гронинген пытается что-то создать.
    • 32'
      Те Вирик Мик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Веррипс Михаэл ошибается в защите.
    • 32'
      Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Матч возобновлен
    • Желтая карточка
      30'
      Тадич Душан получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 30'
      Контроль мяча: Аякс: 69%, Гронинген: 31%.
    • 30'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 29'
      Отличный гол забил Антони
    • 28'
      Альварес Эдсон сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Антони из команды Аякс левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 28'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 28'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 28'
      Пасвер Ремко из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Гронинген пытается что-то создать.
    • 27'
      Тимбер Юррьен из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Тимбер Юррьен выиграл воздушное противоборство у Дуарте Ларос.
    • Угловой
      27'
      Томаш Суслов навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 26'
      Вайндал Оуэн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 26'
      Матч возобновлен
    • 25'
      Контроль мяча: Аякс: 68%, Гронинген: 32%.
    • 24'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • 24'
      Те Вирик Мик выиграл воздушное противоборство у Броббей Брайан.
    • 23'
      Блинд Дэйли успешно блокирует удар.
    • 23'
      Нгонж Сириль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 23'
      Гронинген пытается что-то создать.
    • 23'
      Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 23'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      Тейлор Кеннет выиграл воздушное противоборство у Лундквист Рамон-Паскаль.
    • 22'
      Гронинген контролирует мяч.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 21'
      Касанвирджо Нерайшо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Дуарте Ларос из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: Аякс: 67%, Гронинген: 33%.
    • 20'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Те Вирик Мик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 20'
      Дубвик Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Аякс контролирует мяч.
    • 19'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 19'
      Томаш Суслов выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 19'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 19'
      Балкер Радинио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 18'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 18'
      Антони не смог попасть в створ ударом издали
    • 18'
      Вайндал Оуэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Дуарте Ларос ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Аякс контролирует мяч.
    • Офсайд
      16'
      Бергвейн Стевен из команды Аякс в офсайде
    • 15'
      Аякс контролирует мяч.
    • 15'
      Гронинген контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Аякс: 68%, Гронинген: 32%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 15'
      Матч возобновлен
    • 13'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 13'
      Те Вирик Мик успешно блокирует удар.
    • 13'
      Альварес Эдсон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 13'
      Касанвирджо Нерайшо успешно блокирует удар.
    • 13'
      Тейлор Кеннет нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      Хорошую попытку сделал Антони. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 12'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Контроль мяча: Аякс: 64%, Гронинген: 36%.
    • 10'
      Те Вирик Мик сделал ключевой пас для гола!
    • 10'
      Ларсен Йорген сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Нгонж Сириль забивает с левой ноги!
    • 10'
      Ларсен Йорген создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Гронинген пытается что-то создать.
    • 10'
      Те Вирик Мик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 9'
      Матч возобновлен
    • 8'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 8'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 7'
      Аякс контролирует мяч.
    • 7'
      Аякс контролирует мяч.
    • 7'
      Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Вайндал Оуэн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Аякс: 70%, Гронинген: 30%.
    • 5'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Описание гола
      5'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 4'
      Тадич Душан сделал ключевой пас для гола!
    • 4'
      Девайн Ренш сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      4'
      Г О О О О Л - Бергвейн Стевен забивает с правой ноги!
    • 4'
      Девайн Ренш создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Девайн Ренш из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 4'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Балкер Радинио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Аякс контролирует мяч.
    • 3'
      Пелюпесси Йоей выиграл воздушное противоборство у Альварес Эдсон.
    • 2'
      Балкер Радинио из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Лундквист Рамон-Паскаль успешно блокирует удар.
    • 2'
      Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 2'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 1'
      Гронинген контролирует мяч.
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Гронинген начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Новости
    Где смотреть матч Аякс 6:1 Гронинген онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     