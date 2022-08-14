Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Тактическая замена. Томаш Суслов уходит с поля и его заменяет Паулос Абрахам

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Хорошую попытку сделал Паулос Абрахам. Удар в створ, но вратарь начеку

Первый тайм

51' Это был отличный перфоманс от команды Аякс , есть о чем петь фанатам в перерыве.

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Томаш Суслов из команды Гронинген в офсайде

50' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Девайн Ренш нанес удар, но тот был заблокирован.

47' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Безумный фол. Девайн Ренш грубо играет против соперника. Пострадал Томаш Суслов

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Антони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Антони из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Гронинген

43' Вайндал Оуэн не смог попасть в створ ударом издали

43' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Гронинген

41' Блинд Дэйли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Гронинген

38' Тадич Душан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Удар от ворот произведет Гронинген

34' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Хорошую попытку сделал Бергвейн Стевен . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Удар от ворот произведет Аякс

33' Томаш Суслов из команды Гронинген подал угловой справа.

32' Те Вирик Мик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Матч возобновлен

30' Тадич Душан получает желтую карточку за неспортивное поведение

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Отличный гол забил Антони

28' Г О О О О Л - Антони из команды Аякс левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

28' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Томаш Суслов навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Гронинген

20' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Дубвик Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Томаш Суслов выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Аякс

18' Удар от ворот произведет Гронинген

18' Антони не смог попасть в створ ударом издали

18' Вайндал Оуэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Гронинген

15' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Хорошую попытку сделал Антони . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Г О О О О Л - Нгонж Сириль забивает с левой ноги!

10' Ларсен Йорген создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

5' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

4' Девайн Ренш сделал результативную передачу.

4' Г О О О О Л - Бергвейн Стевен забивает с правой ноги!

4' Девайн Ренш создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Девайн Ренш из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Антони нанес удар, но тот был заблокирован.

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Гронинген начинает с центра поля