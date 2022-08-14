Стадион: Йохан Кройф Арена
0'
1:0
4' ГолБергвейн Стевен
1:1
10' ГолНгонж Сириль
2:1
28' ГолАнтони
30' Желтая карточкаТадич Душан
3:1
45' ГолБергвейн Стевен
4:1
57' ГолБергвейн Стевен
5:1
66' ГолТейлор Кеннет
6:1
88' ПенальтиБергёйс Стивен
90'+5
Ход матча
4'
1:0
10'
1:1
28'
2:1
30'
45'
3:1
57'
4:1
66'
5:1
88'
6:1
Статистика матча
-
6 Голы 1
-
7 Удары по воротам 1
-
10 Удары в створ 2
-
7 Угловые 3
-
4 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
22
Пасвер
Ремко
15
Ренсх
Девайн
17
Блинд
Дэйли
11
Антони
10
Тадич
Душан
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Гортер ДжейВратарь
- Защитник
-
12 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
-
25 Бас ЮриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дубвик ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Каллей ЯхьяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аякс
Гронинген
23 матча
95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
69.6%
13%
17.4%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
31 матч
71%
12.9%
16.1%
22 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
51.6%
35.5%
12.9%
16 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
71%
16.1%
12.9%
22 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергвейн Стевен
|3
|1.5
|Тейлор Кеннет
|2
|1
|Антони
|1
|0.5
|Броббей Брайан
|1
|0.5
|Ренсх Девайн
|1
|0.5
|Бергёйс Стивен
|1 (1)
|0.5
|Тадич Душан
|0
|0
|Альварес Эдсон
|0
|0
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|2
|1
|Ларсен Йорген
|1
|0.5
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тадич Душан
|1
|0
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
17%
1
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
9
3
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
11%
2
67%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
67%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 Алмере Сити - Аякс 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 Аякс - Шахтёр Донецк 3:1
Ред Булл Зальцбург - Аякс 2:3 Аякс - Эйпен 1:1 Аякс - Локомотив Загреб 3:0 Падерборн - Аякс 5:2 Меппен - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 2:2 Аякс - Херенвен 5:0 АЗ Алкмаар - Аякс 2:2 Аякс - ПЕК Зволле 3:0 НЕК Неймеген - Аякс 0:1 ПСВ - Аякс 2:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Гронинген - Аякс 1:3 Аякс - Фейеноорд 3:2 Аякс - Бенфика 0:1 Камбюр - Аякс 2:3
Гронинген
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гронинген - Волендам 2:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Velocitas - Гронинген 0:9 Лоне - Гронинген 1:3
Гронинген - Эммен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 1:2 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Гронинген - ПАОК 2:1 Гронинген - Камбюр 2:3 Твенте - Гронинген 3:0 Гронинген - Спарта Роттердам 1:2 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Гронинген - Хераклес 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Аякс 1:3 Утрехт - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 Фейеноорд - Гронинген 1:1 Гронинген - Виллем II 1:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|2.
|Аякс
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|3.
|Твенте
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Эксельсиор
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|АЗ Алкмаар
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Фейеноорд
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|Утрехт
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Ваалвейк
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Херенвен
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Камбюр
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Волендам
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|14.
|Эммен
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|15.
|Гронинген
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|16.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|18.
|Витесс
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|2.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Фейеноорд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Ваалвейк
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Эммен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Гронинген
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Волендам
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|18.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|2.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|3.
|НЕК Неймеген
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Ваалвейк
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Камбюр
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Волендам
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Эммен
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Гронинген
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
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