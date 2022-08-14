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Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион:
Твенте
2:0
Второй тайм: 53'
Фортуна Ситтард

Ход матча

23'
Ван Волфсвинкель Рикки
(Смал Гийс)
1:0
44'
Бренет Джошуа
(Мисиджан Вирджил)
2:0
46'
 
Кордоба Иньиго
Tijjani Noslin
46'
 
Йилмаз Бурак
Ферати Арианит
46'
 
Пинту Иву
Тирпан Микаэль

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
Фортуна Ситтард
1.50
9.66
7.55
Все Коэффициенты
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
3
Проппер
Робин
4
Плегесуэло
Хулио
5
Смал
Гийс
8
Зерруки
Рамиз
23
Садилек
Михал
11
Daan
Rots
18
Влап
Михел
10
Мисиджан
Вирджил
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
1
Ван
Осх
Яник
25
Тирпан
Микаэль
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
5
Кокс
Джордж
6
Дуарте
Дерой
21
Эрдоган
Доган
77
Tijjani
Noslin
19
Ферати
Арианит
10
Сёнтьенс
Матс
11
Гладон
Пол
Твенте
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
4-2-3-1

История личных встреч

Твенте
Фортуна Ситтард

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

Э
1:2
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:0
ЭВ
2:1
Э
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бренет Джошуа 1 0.5
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0.5
Стейн Сем 1 0.5
Мисиджан Вирджил 0 0
Смал Гийс 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йилмаз Бурак 1 0.5
Гладон Пол 1 0.5
Ферати Арианит 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гладон Пол 1 0
Сёнтьенс Матс 1 0
Ферати Арианит 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Твенте - Чукарички 4:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Чукарички - Твенте 1:3 Твенте - Болонья 4:1
Твенте - Шальке 04 3:1 Фортуна - Твенте 1:5 Твенте - Нордшелланн 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Твенте - Гронинген 3:0 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Хераклес - Твенте 1:1 Твенте - Спарта Роттердам 2:0 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Твенте - ПСВ 3:3 Фортуна - Твенте 4:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Твенте - Камбюр 1:0 Ваалвейк - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2
Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
2. Эксельсиор 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Твенте 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Аякс 3:1 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Фейеноорд 2 1 1 0 5 - 2 4
6. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 2 - 0 3
7. НЕК Неймеген 2 1 0 1 4 - 2 3
8. Утрехт 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Ваалвейк 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Херенвен 2 0 2 0 0 - 0 2
11. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Камбюр 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Волендам 2 0 1 1 3 - 6 1
14. Гронинген 1:3 2 0 1 1 3 - 5 1
15. Эммен 2 0 1 1 2 - 5 1
16. Фортуна Ситтард 0:2 2 0 0 2 2 - 5 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0
18. Витесс 2 0 0 2 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Твенте 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Аякс 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
4. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Эксельсиор 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Фейеноорд 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Утрехт 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ваалвейк 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Гронинген 1:3 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Эммен 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
13. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Фортуна Ситтард 0:2 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Волендам 1 0 0 1 1 - 4 0
17. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 2 - 5 0
18. Витесс 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Фейеноорд 1 1 0 0 5 - 2 3
3. НЕК Неймеген 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Твенте 2:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Аякс 3:1 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Утрехт 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Ваалвейк 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Камбюр 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
13. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Гронинген 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Фортуна Ситтард 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Витесс 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Эммен 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Второй тайм
  • 53'
    [team] вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Фортуна Ситтард контролирует мяч.
  • 52'
    Эрдоган Доган из команды Фортуна Ситтард перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    52'
    Садилек Михал навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 51'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Ван Осх Яник из команды Фортуна Ситтард перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    51'
    Садилек Михал навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    Лучшие коэффициенты
    Твенте
    Ничья
    Фортуна Ситтард
    1.50
    9.66
    7.55
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