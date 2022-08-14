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Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион:
Твенте
3:0
Конец матча
Фортуна Ситтард
0'
1:0
22' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
2:0
44' Гол
Бренет Джошуа
3:0
53' Гол
Мисиджан Вирджил
73' Желтая карточка
Дуарте Дерой
73' Желтая карточка
Ван Волфсвинкель Рикки
80' Желтая карточка
Сёнтьенс Матс
90' Желтая карточка
Йилмаз Бурак
90'+5

Ход матча

22'
Ван Волфсвинкель Рикки
(Смал Гийс)
1:0
44'
Бренет Джошуа
(Мисиджан Вирджил)
2:0
46'
 
Кордоба Иньиго
Tijjani Noslin
46'
 
Йилмаз Бурак
Ферати Арианит
46'
 
Пинту Иву
Тирпан Микаэль
53'
Мисиджан Вирджил
(Влап Михел)
3:0
69'
Кьёлё Матиас
Зерруки Рамиз
 
69'
Стейн Сем
Влап Михел
 
73'
 
Дуарте Дерой
73'
Ван Волфсвинкель Рикки
 
76'
Manfred Ugalde
Ван Волфсвинкель Рикки
 
80'
 
Сёнтьенс Матс
82'
 
Янссен Рул
Сиовас Димитрис
82'
 
Сурлис Василиос
Эрдоган Доган
83'
Цолис Христос
Daan Rots
 
83'
Черны Вацлав
Мисиджан Вирджил
 
90'
 
Йилмаз Бурак

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
3
Проппер
Робин
4
Плегесуэло
Хулио
5
Смал
Гийс
8
Зерруки
Рамиз
23
Садилек
Михал
11
Daan
Rots
18
Влап
Михел
10
Мисиджан
Вирджил
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
1
Ван
Осх
Яник
25
Тирпан
Микаэль
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
5
Кокс
Джордж
6
Дуарте
Дерой
21
Эрдоган
Доган
77
Tijjani
Noslin
19
Ферати
Арианит
10
Сёнтьенс
Матс
11
Гладон
Пол
Твенте
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
4-2-3-1

История личных встреч

Твенте
Фортуна Ситтард

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

Э
1:2
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:0
ЭВ
2:1
Э
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бренет Джошуа 1 0.5
Мисиджан Вирджил 1 0.5
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0.5
Стейн Сем 1 0.5
Влап Михел 0 0
Смал Гийс 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йилмаз Бурак 1 0.5
Гладон Пол 1 0.5
Ферати Арианит 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
Садилек Михал 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёнтьенс Матс 2 0
Йилмаз Бурак 1 0
Гладон Пол 1 0
Ферати Арианит 1 0
Дуарте Дерой 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Твенте - Чукарички 4:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Чукарички - Твенте 1:3 Твенте - Болонья 4:1
Твенте - Шальке 04 3:1 Фортуна - Твенте 1:5 Твенте - Нордшелланн 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Твенте - Гронинген 3:0 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Хераклес - Твенте 1:1 Твенте - Спарта Роттердам 2:0 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Твенте - ПСВ 3:3 Фортуна - Твенте 4:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Твенте - Камбюр 1:0 Ваалвейк - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2
Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
2. Аякс 2 2 0 0 9 - 3 6
3. Твенте 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Эксельсиор 2 2 0 0 5 - 1 6
5. АЗ Алкмаар 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Фейеноорд 2 1 1 0 5 - 2 4
7. НЕК Неймеген 2 1 0 1 4 - 2 3
8. Утрехт 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Ваалвейк 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Херенвен 2 0 2 0 0 - 0 2
11. Спарта Роттердам 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Камбюр 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Волендам 2 0 1 1 3 - 6 1
14. Эммен 2 0 1 1 2 - 5 1
15. Гронинген 2 0 1 1 3 - 8 1
16. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 2 - 6 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0
18. Витесс 2 0 0 2 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1 1 0 0 6 - 1 3
2. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Твенте 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Эксельсиор 1 1 0 0 3 - 1 3
5. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Фейеноорд 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Утрехт 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ваалвейк 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Эммен 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Гронинген 1 0 1 0 2 - 2 1
12. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Спарта Роттердам 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Волендам 1 0 0 1 1 - 4 0
17. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 2 - 5 0
18. Витесс 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Фейеноорд 1 1 0 0 5 - 2 3
3. НЕК Неймеген 1 1 0 0 4 - 1 3
4. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Твенте 1 1 0 0 1 - 0 3
6. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Аякс 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Утрехт 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Ваалвейк 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Камбюр 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Витесс 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Эммен 1 0 0 1 1 - 4 0
17. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Гронинген 1 0 0 1 1 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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