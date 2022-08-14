Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Садилек Михал навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Хорошую попытку сделал Зерруки Рамиз . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Удар от ворот произведет Твенте

49' Влап Михел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Г О О О О Л - Бренет Джошуа забивает с левой ноги!

44' Мисиджан Вирджил создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Кокс Джордж выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Садилек Михал не смог попасть в створ ударом издали

41' Зерруки Рамиз навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

38' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Матч возобновится спорным мячом

36' Ван Волфсвинкель Рикки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Гут Родриго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Удар от ворот произведет Твенте

35' Тирпан Микаэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Тирпан Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Тирпан Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Хорошую попытку сделал Гладон Пол . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Оооо... вот это был удар! Даан Ротс должен был забить с этой позиции.

26' Даан Ротс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Мисиджан Вирджил создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

24' Команда Твенте забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

22' Г О О О О Л - Ван Волфсвинкель Рикки забивает с левой ноги!

22' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Смал Гийс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

18' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Бренет Джошуа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Проппер Робин нанес удар головой, но Яник ван Ош спокойно отбил мяч.

13' Влап Михел из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Садилек Михал навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Смал Гийс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Твенте

4' Даан Ротс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Кокс Джордж навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Твенте начинает с центра поля