Стадион: Гролс Весте
3:0
Конец матча
0'
1:0
22' ГолВан Волфсвинкель Рикки
2:0
44' ГолБренет Джошуа
3:0
53' ГолМисиджан Вирджил
73' Желтая карточкаДуарте Дерой
73' Желтая карточкаВан Волфсвинкель Рикки
80' Желтая карточкаСёнтьенс Матс
90' Желтая карточкаЙилмаз Бурак
90'+5
Ход матча
22'
44'
53'
3:0
69'
73'
80'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
9 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 1
-
10 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
11
Daan
Rots
18
Влап
Михел
14
Гут
Родриго
11
Гладон
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daan RotsПолузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
-
21 Кьёлё МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 Luca Everink
-
-
38 Max Bruns
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гладон ПолНападающий
- Запасные игроки
-
22 Хендрикс ТомВратарь
-
31 Пандур ИворВратарь
- Защитник
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
История личных встреч
Твенте
Фортуна Ситтард
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бренет Джошуа
|1
|0.5
|Мисиджан Вирджил
|1
|0.5
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0.5
|Стейн Сем
|1
|0.5
|Влап Михел
|0
|0
|Смал Гийс
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йилмаз Бурак
|1
|0.5
|Гладон Пол
|1
|0.5
|Ферати Арианит
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|Садилек Михал
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Гладон Пол
|1
|0
|Ферати Арианит
|1
|0
|Дуарте Дерой
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Твенте - Чукарички 4:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Чукарички - Твенте 1:3 Твенте - Болонья 4:1
Твенте - Шальке 04 3:1 Фортуна - Твенте 1:5 Твенте - Нордшелланн 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Твенте - Гронинген 3:0 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2 Хераклес - Твенте 1:1 Твенте - Спарта Роттердам 2:0 НЕК Неймеген - Твенте 0:2 Твенте - ПСВ 3:3 Фортуна - Твенте 4:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Твенте - Камбюр 1:0 Ваалвейк - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 2:2
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Фортуна Ситтард - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Твенте - Фортуна Ситтард 1:2
Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 3:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Хераклес 0:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|2.
|Аякс
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|3.
|Твенте
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Эксельсиор
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|АЗ Алкмаар
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Фейеноорд
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|Утрехт
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Ваалвейк
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Херенвен
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Камбюр
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Волендам
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|14.
|Эммен
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|15.
|Гронинген
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|16.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|18.
|Витесс
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|2.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Фейеноорд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Ваалвейк
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Эммен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Гронинген
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Волендам
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|18.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|2.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|3.
|НЕК Неймеген
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Ваалвейк
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Камбюр
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Волендам
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Эммен
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|17.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Гронинген
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
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