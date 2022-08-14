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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
АИК
1:1
Первый тайм: 44'
Вернаму

Ход матча

22'
 
Evaldo Neto
Ларссон Виктор
28'
0:1
Антонссон Маркус
(Зелькович Айдин)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Вернаму
4.55
3.95
6.00
Все Коэффициенты
15
Нордфельдт
Кристоффер
2
Мендес
Юсафат
5
Милошевич
Александер
29
Коллинс
Шичендже
25
Оума
Эрик
17
Тиль
Венсан
7
Ларссон
Себастьян
8
Хуссейн
Билаль
26
Айяри
Ясин
18
Ахмед
Амар
22
Мбунга-Кимпиока
Бенджамин
30
Войтехович
Филипп
5
Ларссон
Виктор
3
Тихи
Робин
25
Эрикссон
Виктор
20
Винст
Фредди
21
Магаши
Абдуссалам
6
Hampus
Naesstroem
18
Оливейра
Вендерсон
9
Йоханссон
Оскар
14
Антонссон
Маркус
10
Зелькович
Айдин
АИК
4-4-2
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

АИК
Вернаму

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

А
2:3

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бауи Набиль 4 0.22
Ларссон Себастьян 4 (4) 0.22
Ларссон Джордан 3 0.17
Стефанелли Николас 3 0.17
Милошевич Александер 2 0.11
Оума Эрик 1 0.06
Гвидетти Йон 1 0.06
Айяри Ясин 1 0.06
Люстиг Микаэль 1 0.06
Мбунга-Кимпиока Бенджамин 1 0.06
Ахмед Амар 1 0.06
Хуссейн Билаль 0 0
Бьорнстрем Аксель 0 0
Ринг Эрик 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 11 (1) 0.61
Йоханссон Оскар 2 0.11
Магаши Абдуссалам 2 0.11
Оливейра Вендерсон 1 0.06
Виндехолл Чарли 1 0.06
Винст Фредди 0 0
Де Врис Фрэнсис 0 0
Бечирович Эдвин 0 0
Зелькович Айдин 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Себастьян 5 0
Милошевич Александер 5 0
Оума Эрик 4 0
Папаяннопулос Сотирис 3 0
Хуссейн Билаль 3 0
Бьорнстрем Аксель 3 0
Нордфельдт Кристоффер 2 0
Гвидетти Йон 2 0
Айяри Ясин 2 0
Люстиг Микаэль 1 0
Бауи Набиль 1 0
Яношевич Будимир 1 0
Эльбузеди Закари 1 0
Сисей Йеспер 1 0
Атола Генри 1 0
Коллинс Шичендже 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Evaldo Neto 4 0
Тихи Робин 3 0
Оливейра Вендерсон 3 0
Антонссон Маркус 2 0
Эрикссон Виктор 2 0
Магаши Абдуссалам 2 0
Hampus Naesstroem 2 0
Войтехович Филипп 1 0
Йоханссон Оскар 1 0
Эдвардссон Давид 1 0
Кенндал Уильям 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Бечирович Эдвин 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
1
13%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
1
13%
5
56%
76-90

Пропущено

4
20
4 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 9
0
0%
2
10%
1-15
2
50%
5
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
0
0%
5
25%
76-90

Забито

15
8
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
7%
2
25%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
3
20%
5
63%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

17
5
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
4
24%
0
0%
1-15
1
6%
1
20%
16-30
4
24%
1
20%
31-45
5
29%
29%
2
40%
46-60
2
12%
1
20%
61-75
1
6%
0
0%
76-90

Забито

23
17
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 7
2
9%
3
18%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
5
22%
1
6%
31-45
3
13%
5
29%
29%
46-60
6
26%
3
18%
61-75
3
13%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

21
25
13 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
19%
2
8%
1-15
3
14%
6
24%
16-30
6
29%
1
4%
31-45
5
24%
5
20%
46-60
2
10%
6
24%
61-75
1
5%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шкендия - АИК 1:1 Кальмар - АИК 1:0 АИК - Шкендия 1:1 АИК - Ворскла 2:0
Вернаму - АИК 2:3 Ворскла - АИК 3:2 АИК - Кальмар 1:0 Эльфсборг - АИК 2:2 АИК - Мьельбю 0:1 Дегерфорс - АИК 1:1 АИК - Эребру 3:2 Мольде - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 1:2 АИК - Сириус 2:2 Хаммарбю - АИК 3:3 АИК - Мальмё 2:0 АИК - Гётеборг 1:0 Сундсвалль - АИК 0:2 АИК - Юргорден 1:0 АИК - Варберг БоИС 1:0
Вернаму
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Вернаму - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - АИК 2:3 Юргорден - Вернаму 5:0
Вернаму - Сундсвалль 1:1 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Кальмар - Вернаму 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Вернаму - Сириус 0:0 Гётеборг - Вернаму 2:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Треллеборг - Вернаму 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 2:0 18 11 4 3 37 - 11 37
2. Хеккен 17 10 5 2 42 - 25 35
3. Хаммарбю 17 10 3 4 34 - 13 33
4. Мальмё 1:0 18 10 3 5 24 - 15 33
5. АИК 1:1 18 9 5 4 25 - 21 32
6. Гётеборг 17 9 3 5 24 - 15 30
7. Кальмар 0:2 18 8 3 7 19 - 16 27
8. Мьельбю 17 7 6 4 18 - 15 27
9. Сириус 18 7 4 7 20 - 25 25
10. Эльфсборг 17 5 7 5 31 - 24 22
11. Норрчёпинг 17 5 4 8 18 - 21 19
12. Варберг БоИС 17 5 3 9 14 - 30 18
13. Вернаму 1:1 18 4 6 8 17 - 27 18
14. Дегерфорс 17 3 2 12 13 - 34 11
15. Хельсинборг 18 2 5 11 12 - 28 11
16. Сундсвалль 0:1 18 3 1 14 16 - 44 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 2:0 9 8 1 0 27 - 4 25
2. Мальмё 1:0 9 7 1 1 17 - 5 22
3. Хаммарбю 10 6 3 1 22 - 8 21
4. АИК 1:1 9 6 2 1 10 - 4 20
5. Кальмар 0:2 9 6 1 2 10 - 4 19
6. Хеккен 8 5 1 2 21 - 12 16
7. Мьельбю 9 4 4 1 13 - 8 16
8. Гётеборг 8 4 3 1 12 - 6 15
9. Сириус 8 5 0 3 10 - 8 15
10. Эльфсборг 8 4 3 1 20 - 12 15
11. Варберг БоИС 9 3 2 4 7 - 13 11
12. Норрчёпинг 9 3 2 4 12 - 10 11
13. Вернаму 1:1 8 2 4 2 7 - 6 10
14. Хельсинборг 10 2 3 5 6 - 12 9
15. Сундсвалль 0:1 9 3 0 6 12 - 24 9
16. Дегерфорс 8 2 2 4 7 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 9 5 4 0 21 - 13 19
2. Гётеборг 9 5 0 4 12 - 9 15
3. АИК 1:1 9 3 3 3 15 - 17 12
4. Юргорден 2:0 9 3 3 3 10 - 7 12
5. Хаммарбю 7 4 0 3 12 - 5 12
6. Мальмё 1:0 9 3 2 4 7 - 10 11
7. Мьельбю 8 3 2 3 5 - 7 11
8. Сириус 10 2 4 4 10 - 17 10
9. Норрчёпинг 8 2 2 4 6 - 11 8
10. Кальмар 0:2 9 2 2 5 9 - 12 8
11. Вернаму 1:1 10 2 2 6 10 - 21 8
12. Эльфсборг 9 1 4 4 11 - 12 7
13. Варберг БоИС 8 2 1 5 7 - 17 7
14. Дегерфорс 9 1 0 8 6 - 19 3
15. Хельсинборг 8 0 2 6 6 - 16 2
16. Сундсвалль 0:1 9 0 1 8 4 - 20 1
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Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Вернаму
4.55
3.95
6.00
Все Коэффициенты
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