Стадион: Френдс Арена
Ход матча
28'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
25
Оума
Эрик
17
Тиль
Венсан
26
Айяри
Ясин
18
Ахмед
Амар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
-
17 Тиль ВенсанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
-
18 Ахмед АмарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Ринг ЭрикЗащитник
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
-
10 Бауи НабильНападающий
-
Главный тренер: Гжелак Бартош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Симба МунгаНападающий
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
История личных встреч
АИК
Вернаму
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бауи Набиль
|4
|0.22
|Ларссон Себастьян
|4 (4)
|0.22
|Ларссон Джордан
|3
|0.17
|Стефанелли Николас
|3
|0.17
|Милошевич Александер
|2
|0.11
|Оума Эрик
|1
|0.06
|Гвидетти Йон
|1
|0.06
|Айяри Ясин
|1
|0.06
|Люстиг Микаэль
|1
|0.06
|Мбунга-Кимпиока Бенджамин
|1
|0.06
|Ахмед Амар
|1
|0.06
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Бьорнстрем Аксель
|0
|0
|Ринг Эрик
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонссон Маркус
|11 (1)
|0.61
|Йоханссон Оскар
|2
|0.11
|Магаши Абдуссалам
|2
|0.11
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.06
|Виндехолл Чарли
|1
|0.06
|Винст Фредди
|0
|0
|Де Врис Фрэнсис
|0
|0
|Бечирович Эдвин
|0
|0
|Зелькович Айдин
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Себастьян
|5
|0
|Милошевич Александер
|5
|0
|Оума Эрик
|4
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|3
|0
|Хуссейн Билаль
|3
|0
|Бьорнстрем Аксель
|3
|0
|Нордфельдт Кристоффер
|2
|0
|Гвидетти Йон
|2
|0
|Айяри Ясин
|2
|0
|Люстиг Микаэль
|1
|0
|Бауи Набиль
|1
|0
|Яношевич Будимир
|1
|0
|Эльбузеди Закари
|1
|0
|Сисей Йеспер
|1
|0
|Атола Генри
|1
|0
|Коллинс Шичендже
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Evaldo Neto
|4
|0
|Тихи Робин
|3
|0
|Оливейра Вендерсон
|3
|0
|Антонссон Маркус
|2
|0
|Эрикссон Виктор
|2
|0
|Магаши Абдуссалам
|2
|0
|Hampus Naesstroem
|2
|0
|Войтехович Филипп
|1
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Эдвардссон Давид
|1
|0
|Кенндал Уильям
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
9
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
1
13%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
1
13%
5
56%
76-90
Пропущено
4
20
4 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 9
0
0%
2
10%
1-15
2
50%
5
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
0
0%
5
25%
76-90
Забито
15
8
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
7%
2
25%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
3
20%
5
63%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
17
5
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
4
24%
0
0%
1-15
1
6%
1
20%
16-30
4
24%
1
20%
31-45
5
29%
29%
2
40%
46-60
2
12%
1
20%
61-75
1
6%
0
0%
76-90
Забито
23
17
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 7
2
9%
3
18%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
5
22%
1
6%
31-45
3
13%
5
29%
29%
46-60
6
26%
3
18%
61-75
3
13%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
21
25
13 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
19%
2
8%
1-15
3
14%
6
24%
16-30
6
29%
1
4%
31-45
5
24%
5
20%
46-60
2
10%
6
24%
61-75
1
5%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шкендия - АИК 1:1 Кальмар - АИК 1:0 АИК - Шкендия 1:1 АИК - Ворскла 2:0
Вернаму - АИК 2:3 Ворскла - АИК 3:2 АИК - Кальмар 1:0 Эльфсборг - АИК 2:2 АИК - Мьельбю 0:1 Дегерфорс - АИК 1:1 АИК - Эребру 3:2 Мольде - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 1:2 АИК - Сириус 2:2 Хаммарбю - АИК 3:3 АИК - Мальмё 2:0 АИК - Гётеборг 1:0 Сундсвалль - АИК 0:2 АИК - Юргорден 1:0 АИК - Варберг БоИС 1:0
Вернаму
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Вернаму - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - АИК 2:3 Юргорден - Вернаму 5:0
Вернаму - Сундсвалль 1:1 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Кальмар - Вернаму 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Вернаму - Сириус 0:0 Гётеборг - Вернаму 2:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Треллеборг - Вернаму 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|2:0
|18
|11
|4
|3
|37 - 11
|37
|2.
|Хеккен
|17
|10
|5
|2
|42 - 25
|35
|3.
|Хаммарбю
|17
|10
|3
|4
|34 - 13
|33
|4.
|Мальмё
|1:0
|18
|10
|3
|5
|24 - 15
|33
|5.
|АИК
|1:1
|18
|9
|5
|4
|25 - 21
|32
|6.
|Гётеборг
|17
|9
|3
|5
|24 - 15
|30
|7.
|Кальмар
|0:2
|18
|8
|3
|7
|19 - 16
|27
|8.
|Мьельбю
|17
|7
|6
|4
|18 - 15
|27
|9.
|Сириус
|18
|7
|4
|7
|20 - 25
|25
|10.
|Эльфсборг
|17
|5
|7
|5
|31 - 24
|22
|11.
|Норрчёпинг
|17
|5
|4
|8
|18 - 21
|19
|12.
|Варберг БоИС
|17
|5
|3
|9
|14 - 30
|18
|13.
|Вернаму
|1:1
|18
|4
|6
|8
|17 - 27
|18
|14.
|Дегерфорс
|17
|3
|2
|12
|13 - 34
|11
|15.
|Хельсинборг
|18
|2
|5
|11
|12 - 28
|11
|16.
|Сундсвалль
|0:1
|18
|3
|1
|14
|16 - 44
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|2:0
|9
|8
|1
|0
|27 - 4
|25
|2.
|Мальмё
|1:0
|9
|7
|1
|1
|17 - 5
|22
|3.
|Хаммарбю
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|4.
|АИК
|1:1
|9
|6
|2
|1
|10 - 4
|20
|5.
|Кальмар
|0:2
|9
|6
|1
|2
|10 - 4
|19
|6.
|Хеккен
|8
|5
|1
|2
|21 - 12
|16
|7.
|Мьельбю
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|8.
|Гётеборг
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|9.
|Сириус
|8
|5
|0
|3
|10 - 8
|15
|10.
|Эльфсборг
|8
|4
|3
|1
|20 - 12
|15
|11.
|Варберг БоИС
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|12.
|Норрчёпинг
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|13.
|Вернаму
|1:1
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|14.
|Хельсинборг
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|15.
|Сундсвалль
|0:1
|9
|3
|0
|6
|12 - 24
|9
|16.
|Дегерфорс
|8
|2
|2
|4
|7 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|9
|5
|4
|0
|21 - 13
|19
|2.
|Гётеборг
|9
|5
|0
|4
|12 - 9
|15
|3.
|АИК
|1:1
|9
|3
|3
|3
|15 - 17
|12
|4.
|Юргорден
|2:0
|9
|3
|3
|3
|10 - 7
|12
|5.
|Хаммарбю
|7
|4
|0
|3
|12 - 5
|12
|6.
|Мальмё
|1:0
|9
|3
|2
|4
|7 - 10
|11
|7.
|Мьельбю
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|8.
|Сириус
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|9.
|Норрчёпинг
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|10.
|Кальмар
|0:2
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|11.
|Вернаму
|1:1
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|12.
|Эльфсборг
|9
|1
|4
|4
|11 - 12
|7
|13.
|Варберг БоИС
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|14.
|Дегерфорс
|9
|1
|0
|8
|6 - 19
|3
|15.
|Хельсинборг
|8
|0
|2
|6
|6 - 16
|2
|16.
|Сундсвалль
|0:1
|9
|0
|1
|8
|4 - 20
|1
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