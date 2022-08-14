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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
АИК
2:2
Конец матча
Вернаму
0'
0:1
28' Гол
Антонссон Маркус
1:1
44' Гол
Айяри Ясин
1:2
63' Гол
Антонссон Маркус
2:2
78' Гол
Люстиг Микаэль
79' Желтая карточка
Тиль Венсан
81' Желтая карточка
Кенндал Уильям
90'+6
15
Нордфельдт
Кристоффер
2
Мендес
Юсафат
5
Милошевич
Александер
29
Коллинс
Шичендже
25
Оума
Эрик
17
Тиль
Венсан
7
Ларссон
Себастьян
8
Хуссейн
Билаль
26
Айяри
Ясин
18
Ахмед
Амар
22
Мбунга-Кимпиока
Бенджамин
30
Войтехович
Филипп
5
Ларссон
Виктор
3
Тихи
Робин
25
Эрикссон
Виктор
20
Винст
Фредди
21
Магаши
Абдуссалам
6
Hampus
Naesstroem
18
Оливейра
Вендерсон
9
Йоханссон
Оскар
14
Антонссон
Маркус
10
Зелькович
Айдин
АИК
4-4-2
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

АИК
Вернаму

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

А
2:3

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бауи Набиль 4 0.22
Ларссон Себастьян 4 (4) 0.22
Ларссон Джордан 3 0.17
Стефанелли Николас 3 0.17
Милошевич Александер 2 0.11
Айяри Ясин 2 0.11
Люстиг Микаэль 2 0.11
Оума Эрик 1 0.06
Гвидетти Йон 1 0.06
Ахмед Амар 1 0.06
Мбунга-Кимпиока Бенджамин 1 0.06
Хуссейн Билаль 0 0
Бьорнстрем Аксель 0 0
Ринг Эрик 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 12 (1) 0.67
Йоханссон Оскар 2 0.11
Магаши Абдуссалам 2 0.11
Оливейра Вендерсон 1 0.06
Виндехолл Чарли 1 0.06
Винст Фредди 0 0
Де Врис Фрэнсис 0 0
Бечирович Эдвин 0 0
Зелькович Айдин 0 0
Evaldo Neto 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Себастьян 5 0
Милошевич Александер 5 0
Оума Эрик 4 0
Папаяннопулос Сотирис 3 0
Хуссейн Билаль 3 0
Бьорнстрем Аксель 3 0
Нордфельдт Кристоффер 2 0
Гвидетти Йон 2 0
Айяри Ясин 2 0
Люстиг Микаэль 1 0
Бауи Набиль 1 0
Яношевич Будимир 1 0
Тиль Венсан 1 0
Эльбузеди Закари 1 0
Сисей Йеспер 1 0
Атола Генри 1 0
Коллинс Шичендже 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Evaldo Neto 4 0
Тихи Робин 3 0
Оливейра Вендерсон 3 0
Антонссон Маркус 2 0
Эрикссон Виктор 2 0
Магаши Абдуссалам 2 0
Кенндал Уильям 2 0
Hampus Naesstroem 2 0
Войтехович Филипп 1 0
Йоханссон Оскар 1 0
Эдвардссон Давид 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Бечирович Эдвин 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
11
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
4
36%
61-75
2
20%
5
45%
76-90

Пропущено

6
22
5 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 10
0
0%
2
9%
1-15
3
50%
5
23%
16-30
2
33%
1
5%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
1
17%
5
23%
61-75
0
0%
6
27%
76-90

Забито

15
8
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
1
7%
2
25%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
3
20%
5
63%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

17
5
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
4
24%
0
0%
1-15
1
6%
1
20%
16-30
4
24%
1
20%
31-45
5
29%
29%
2
40%
46-60
2
12%
1
20%
61-75
1
6%
0
0%
76-90

Забито

25
19
12 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 6
3 Не забивали 7
2
8%
3
16%
1-15
4
16%
1
5%
16-30
6
24%
1
5%
31-45
3
12%
5
26%
46-60
6
24%
4
21%
61-75
4
16%
5
26%
76-90

Пропущено

23
27
14 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
4
17%
2
7%
1-15
4
17%
6
22%
16-30
6
26%
2
7%
31-45
5
22%
5
19%
46-60
3
13%
6
22%
61-75
1
4%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шкендия - АИК 1:1 Кальмар - АИК 1:0 АИК - Шкендия 1:1 АИК - Ворскла 2:0
Вернаму - АИК 2:3 Ворскла - АИК 3:2 АИК - Кальмар 1:0 Эльфсборг - АИК 2:2 АИК - Мьельбю 0:1 Дегерфорс - АИК 1:1 АИК - Эребру 3:2 Мольде - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 1:2 АИК - Сириус 2:2 Хаммарбю - АИК 3:3 АИК - Мальмё 2:0 АИК - Гётеборг 1:0 Сундсвалль - АИК 0:2 АИК - Юргорден 1:0 АИК - Варберг БоИС 1:0
Вернаму
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Вернаму - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - АИК 2:3 Юргорден - Вернаму 5:0
Вернаму - Сундсвалль 1:1 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Кальмар - Вернаму 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Вернаму - Сириус 0:0 Гётеборг - Вернаму 2:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Треллеборг - Вернаму 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 18 11 4 3 38 - 13 37
2. Хеккен 17 10 5 2 42 - 25 35
3. Хаммарбю 17 10 3 4 34 - 13 33
4. Мальмё 18 10 3 5 26 - 16 33
5. АИК 18 9 5 4 26 - 22 32
6. Гётеборг 17 9 3 5 24 - 15 30
7. Кальмар 18 8 3 7 21 - 17 27
8. Мьельбю 17 7 6 4 18 - 15 27
9. Сириус 18 7 4 7 20 - 25 25
10. Эльфсборг 1:1 18 5 8 5 32 - 25 23
11. Варберг БоИС 1:0 18 6 3 9 15 - 30 21
12. Норрчёпинг 1:1 18 5 5 8 19 - 22 20
13. Вернаму 18 4 6 8 18 - 28 18
14. Дегерфорс 0:1 18 3 2 13 13 - 35 11
15. Хельсинборг 18 2 5 11 12 - 28 11
16. Сундсвалль 18 3 1 14 17 - 46 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 9 8 1 0 28 - 6 25
2. Мальмё 9 7 1 1 19 - 6 22
3. Хаммарбю 10 6 3 1 22 - 8 21
4. АИК 9 6 2 1 11 - 5 20
5. Кальмар 9 6 1 2 10 - 4 19
6. Хеккен 8 5 1 2 21 - 12 16
7. Мьельбю 9 4 4 1 13 - 8 16
8. Эльфсборг 1:1 9 4 4 1 21 - 13 16
9. Гётеборг 8 4 3 1 12 - 6 15
10. Сириус 8 5 0 3 10 - 8 15
11. Варберг БоИС 1:0 9 3 2 4 7 - 13 11
12. Норрчёпинг 1:1 9 3 2 4 12 - 10 11
13. Вернаму 8 2 4 2 7 - 6 10
14. Хельсинборг 10 2 3 5 6 - 12 9
15. Сундсвалль 9 3 0 6 12 - 24 9
16. Дегерфорс 0:1 9 2 2 5 7 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 9 5 4 0 21 - 13 19
2. Гётеборг 9 5 0 4 12 - 9 15
3. АИК 9 3 3 3 15 - 17 12
4. Юргорден 9 3 3 3 10 - 7 12
5. Хаммарбю 7 4 0 3 12 - 5 12
6. Мальмё 9 3 2 4 7 - 10 11
7. Мьельбю 8 3 2 3 5 - 7 11
8. Сириус 10 2 4 4 10 - 17 10
9. Варберг БоИС 1:0 9 3 1 5 8 - 17 10
10. Норрчёпинг 1:1 9 2 3 4 7 - 12 9
11. Кальмар 9 2 2 5 11 - 13 8
12. Вернаму 10 2 2 6 11 - 22 8
13. Эльфсборг 1:1 9 1 4 4 11 - 12 7
14. Дегерфорс 0:1 9 1 0 8 6 - 19 3
15. Хельсинборг 8 0 2 6 6 - 16 2
16. Сундсвалль 9 0 1 8 5 - 22 1
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Айяри Ясин бьет в цель!
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Антонссон Маркус бьет в цель!
    • 22'
      Ларссон Виктор уходит с поля. Netinho выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч АИК 2:2 Вернаму онлайн

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