Стадион: Гьемселунд
1:1
Первый тайм: 45'
Ход матча
28'
31'
0:1
44'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Русина ПетерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
67 Jan Hoeiby
-
Главный тренер: Eirik Vespestad Maeland
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Шульц ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
96 Mark JensenВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
36 Sander Svela
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
История личных встреч
Конгсвингер
Старт
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
13 матчей
15.4%
15.4%
69.2%
2 победы 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.1%
7.7%
69.2%
3 победы 1 ничья 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Tangen Vinjor
|6
|0.3
|Martin Hoel Andersen
|6
|0.3
|Брингакер Матиас
|4
|0.2
|Стейринг Пер-Магнус
|2
|0.1
|Adem Gueven
|2
|0.1
|Kristian Jahr
|1
|0.05
|Victor Grodaas
|1
|0.05
|Harald Holter
|1
|0.05
|Jesper Grundt
|1
|0.05
|Стрёмберг Август
|1
|0.05
|Mathias Berg Gjerstroem
|0
|0
|Trace Murray
|0
|0
|Sander Marthinussen
|0
|0
|Эгель-Йонсен Кевин
|0
|0
Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браут-Брюнес Джонатан
|12
|0.6
|Шульц Эрик
|4
|0.2
|Фаллениус Оскар
|3
|0.15
|Mathias Grundetjern
|3
|0.15
|Антонссон Бьярни
|3 (1)
|0.15
|Тённесен Кристоффер
|2
|0.1
|Шеквист Сандер Хансен
|2
|0.1
|Zakaria Sawo
|2
|0.1
|Нчамаа Базилио
|1
|0.05
|Peter Reinhardsen
|1
|0.05
|Робстад Хенрик
|0
|0
|Alagie Sanyang
|0
|0
|Марес Люк
|0
|0
|Страннегорд Том
|0
|0
|Дервискадич Эмир
|0
|0
|Cameron Ian Cresswell
|0
|0
Карточки
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kristian Jahr
|5
|0
|Эгель-Йонсен Кевин
|3
|1
|Harald Holter
|4
|0
|Tobias Bjoernebye
|3
|0
|Холме Фредрик
|3
|0
|Adem Gueven
|2
|0
|Брингакер Матиас
|2
|0
|Martin Tangen Vinjor
|2
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|2
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Mathias Berg Gjerstroem
|1
|0
|Ludvig Langrekken
|1
|0
|Sander Marthinussen
|1
|0
|Nikolai Jorgensen
|1
|0
|Jan Hoeiby
|1
|0
Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонссон Бьярни
|6
|0
|Вормгор Вито
|4
|0
|Фаллениус Оскар
|3
|0
|Шульц Эрик
|2
|0
|Робстад Хенрик
|2
|0
|Тённесен Кристоффер
|2
|0
|Нчамаа Базилио
|2
|0
|Alagie Sanyang
|1
|0
|Марес Люк
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Peter Reinhardsen
|1
|0
|Шеквист Сандер Хансен
|1
|0
|Jasper Silva Torkildsen
|1
|0
|Mathias Grundetjern
|1
|0
|Jesper Gregersen
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
14
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 14
2
10%
2
14%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
5
25%
1
7%
31-45
4
20%
2
14%
46-60
4
20%
3
21%
61-75
4
20%
4
29%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
2
18%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
3
43%
76-90
Забито
6
18
2 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
17%
4
22%
1-15
1
17%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
17%
3
17%
61-75
3
50%
3
17%
76-90
Пропущено
14
12
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
14%
3
25%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
3
21%
2
17%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
3
21%
2
17%
76-90
Забито
26
32
10 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 10
5 Не забивали 7
3
12%
6
19%
1-15
2
8%
5
16%
16-30
5
19%
5
16%
31-45
4
15%
3
9%
46-60
5
19%
6
19%
61-75
7
27%
7
22%
76-90
Пропущено
25
19
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
5
20%
3
16%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
5
20%
3
16%
31-45
4
16%
5
26%
46-60
1
4%
2
11%
61-75
7
28%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Конгсвингер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гроруд - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Брюне 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:1 Бранн - Конгсвингер 3:0
Конгсвингер - Стйордалс Блинк 5:0 Фредрикстад - Конгсвингер 0:0 Брюне - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:2 Старт - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Гроруд 2:2 Эйдсвольд - Конгсвингер 3:2 Стабек - Конгсвингер 1:0 Конгсвингер - Бранн 1:3 КФУМ - Конгсвингер 1:0 Лёренскуг - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Рёуфосс 4:1 Согндаль - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Осане 1:1 Санднес - Конгсвингер 4:1 Конгсвингер - Скейд 1:0
Старт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Старт - Брюне 6:0 Бранн - Старт 1:0 Старт - Фредрикстад 1:0 Мьёндален - Старт 0:0
Старт - Санднес 1:2 КФУМ - Старт 0:1 Старт - Бранн 0:2 Стйордалс Блинк - Старт 0:3 Мосс - Старт 0:3 Старт - Конгсвингер 0:1 Арендал - Старт 2:3 Старт - Стабек 0:0 Брюне - Старт 2:0 Старт - Рёуфосс 2:2 Ранхейм - Старт 2:2 Рандесунн - Старт 0:6 Старт - Согндаль 5:1 Гроруд - Старт 0:3 Старт - Скейд 3:2 Фредрикстад - Старт 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|19
|16
|3
|0
|55 - 11
|51
|2.
|Ранхейм
|0:0
|20
|11
|5
|4
|36 - 27
|38
|3.
|Санднес
|19
|11
|3
|5
|37 - 26
|36
|4.
|Стабек
|19
|9
|7
|3
|35 - 19
|34
|5.
|КФУМ
|19
|9
|5
|5
|35 - 30
|32
|6.
|Рёуфосс
|19
|8
|7
|4
|29 - 29
|31
|7.
|Старт
|1:1
|20
|8
|6
|6
|34 - 19
|30
|8.
|Согндаль
|19
|8
|5
|6
|34 - 35
|29
|9.
|Мьёндален
|19
|8
|3
|8
|23 - 28
|27
|10.
|Конгсвингер
|1:1
|20
|7
|6
|7
|27 - 26
|27
|11.
|Осане
|19
|5
|7
|7
|27 - 42
|22
|12.
|Фредрикстад
|0:0
|20
|5
|7
|8
|27 - 31
|22
|13.
|Брюне
|0:1
|20
|4
|4
|12
|19 - 35
|16
|14.
|Скейд
|19
|3
|2
|14
|21 - 38
|11
|15.
|Стйордалс Блинк
|19
|2
|4
|13
|18 - 40
|10
|16.
|Гроруд
|1:0
|20
|1
|6
|13
|21 - 42
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|9
|6
|3
|0
|22 - 4
|21
|2.
|Ранхейм
|0:0
|10
|6
|2
|2
|22 - 16
|20
|3.
|Согндаль
|10
|6
|1
|3
|20 - 13
|19
|4.
|Конгсвингер
|1:1
|10
|5
|4
|1
|21 - 12
|19
|5.
|Мьёндален
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|17
|6.
|Санднес
|10
|5
|2
|3
|24 - 16
|17
|7.
|Рёуфосс
|10
|4
|4
|2
|11 - 15
|16
|8.
|Старт
|1:1
|10
|4
|3
|3
|19 - 11
|15
|9.
|Осане
|10
|4
|2
|4
|16 - 24
|14
|10.
|Стабек
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|11.
|Фредрикстад
|0:0
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|12.
|КФУМ
|9
|3
|3
|3
|14 - 15
|12
|13.
|Скейд
|10
|3
|1
|6
|17 - 19
|10
|14.
|Брюне
|0:1
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|15.
|Стйордалс Блинк
|9
|1
|0
|8
|6 - 18
|3
|16.
|Гроруд
|1:0
|9
|0
|2
|7
|8 - 20
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|10
|10
|0
|0
|33 - 7
|30
|2.
|Стабек
|10
|6
|3
|1
|24 - 11
|21
|3.
|КФУМ
|10
|6
|2
|2
|21 - 15
|20
|4.
|Санднес
|9
|6
|1
|2
|13 - 10
|19
|5.
|Ранхейм
|0:0
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|6.
|Рёуфосс
|9
|4
|3
|2
|18 - 14
|15
|7.
|Старт
|1:1
|10
|4
|3
|3
|15 - 8
|15
|8.
|Согндаль
|9
|2
|4
|3
|14 - 22
|10
|9.
|Мьёндален
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|10.
|Фредрикстад
|0:0
|10
|2
|3
|5
|14 - 16
|9
|11.
|Осане
|9
|1
|5
|3
|11 - 18
|8
|12.
|Конгсвингер
|1:1
|10
|2
|2
|6
|6 - 14
|8
|13.
|Гроруд
|1:0
|11
|1
|4
|6
|13 - 22
|7
|14.
|Брюне
|0:1
|10
|2
|1
|7
|11 - 21
|7
|15.
|Стйордалс Блинк
|10
|1
|4
|5
|12 - 22
|7
|16.
|Скейд
|9
|0
|1
|8
|4 - 19
|1
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