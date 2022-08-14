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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Юргорден
2:0
Первый тайм: 42'
Кальмар
0'
1:0
14' Гол
Викхейм Густав
33' Желтая карточка
Олафссон Давид-Кристьян
2:0
40' Гол
Викхейм Густав

Ход матча

14'
Викхейм Густав
(Эрикссон Магнус)
1:0
33'
 
Олафссон Давид-Кристьян
40'
Викхейм Густав
2:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
Кальмар
5.10
5.07
5.70
Все Коэффициенты
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
33
Даниэльссон
Маркус
18
Хиен
Исак
3
Экдаль
Хьяльмар
8
Андерссон
Элиас
12
Банда
Эммануэль
14
Сабович
Бесард
7
Эрикссон
Магнус
10
Асоро
Йоэль
17
Хольмберг
Карл
23
Викхейм
Густав
1
Фридрих
Рикардо
2
Линдаль
Аксель
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
29
Ромариньо
Перейра
17
Густафссон
Карл
20
Берг
Оливер
27
Papa
Diouf1
12
Нанаси
Себастьян
Юргорден
4-3-3
Кальмар
4-3-3

История личных встреч

Юргорден
Кальмар

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
19%
14.3%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед

33 матча

57.6%
9.1%
33.3%
19 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.4%
33.3%
24.3%
14 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

39.4%
30.3%
30.3%
13 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

А
1:0
К
0:2
А
3:2
А
0:1
ТМК
2:3
К
4:1
А
0:3
А
5:0
А
0:1
А
2:0
А
0:2
А
0:1
А
0:2
А
4:1
А
2:1
ТМК
0:2
А
0:3
А
0:3
А
1:0
А
0:4
А
0:0
А
1:2
А
1:0
А
2:2
А
1:1
А
2:1
А
3:2
А
0:1
А
0:2
А
2:0
А
6:1
А
0:1
А
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Виктор 6 0.33
Асоро Йоэль 5 0.28
Банда Эммануэль 4 0.22
Финнделл Хампус 3 0.17
Радетинац Харис 3 0.17
Викхейм Густав 3 0.17
Эрикссон Магнус 2 0.11
Хакшабанович Сеад 2 0.11
Хиен Исак 2 0.11
Экдаль Хьяльмар 2 0.11
Андерссон Элиас 1 0.06
Шуллер Расмус 1 0.06
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Оливер 5 (1) 0.28
Саетра Ларс 3 0.17
Олафссон Давид-Кристьян 2 0.11
Шамун Ноа 2 0.11
Скрабб Симон 1 0.06
Янссон Исак 1 0.06
Ромариньо Перейра 1 0.06
Нетабай Нахом Гирмай 1 0.06
Густафссон Карл 1 0.06
Линдаль Аксель 0 0
Нанаси Себастьян 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юханссон Петр 4 0
Шуллер Расмус 3 0
Финнделл Хампус 3 0
Викхейм Густав 2 0
Эдвардсен Виктор 2 0
Асоро Йоэль 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Хиен Исак 2 0
Радетинац Харис 1 0
Бенгтссон Пьер 1 0
Эрикссон Магнус 1 0
Андерссон Элиас 1 0
Банда Эммануэль 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скрабб Симон 3 0
Нетабай Нахом Гирмай 3 0
Ромариньо Перейра 2 0
Бергквист Дуг 2 0
Саетра Ларс 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Густафссон Карл 2 0
Фридрих Рикардо 2 0
Сахпекидис Филип 1 0
Шёстедт Расмус 1 0
Дженсен Кевин 1 0
Янссон Исак 1 0
Бакман Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
7
8 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
3
13%
1
14%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
13%
3
43%
31-45
4
17%
2
29%
46-60
6
26%
0
0%
61-75
5
22%
1
14%
76-90

Пропущено

6
12
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
2
33%
2
17%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
1
10%
2
20%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
14%
2
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Забито

33
17
13 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
4
12%
3
18%
1-15
5
15%
0
0%
16-30
4
12%
6
35%
31-45
6
18%
4
24%
46-60
9
27%
1
6%
61-75
5
15%
3
18%
76-90

Пропущено

13
16
9 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
3
23%
4
25%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
3
23%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
2
15%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Юргорден - Сепси 3:1 Вернаму - Юргорден 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Юргорден - Риека 2:0
Хеккен - Юргорден 1:2 Риека - Юргорден 1:2 Юргорден - Вернаму 5:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Юргорден - Сириус 3:3 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Кальмар - Юргорден 1:0 Юргорден - Мальмё 4:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Юргорден - Сириус 4:0 АИК - Юргорден 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1
Кальмар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кальмар - АИК 1:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Кальмар - Эльфсборг 1:0 АИК - Кальмар 1:0
Кальмар - Сириус 1:1 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Кальмар - Вернаму 1:0 Форвертс Штайр - Кальмар 0:3 Мьельбю - Кальмар 1:1 Кальмар - Юргорден 1:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Мьельбю - Кальмар 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 2:0 18 11 4 3 37 - 11 37
2. Хеккен 17 10 5 2 42 - 25 35
3. Хаммарбю 17 10 3 4 34 - 13 33
4. Мальмё 1:0 18 10 3 5 24 - 15 33
5. АИК 1:1 18 9 5 4 25 - 21 32
6. Гётеборг 17 9 3 5 24 - 15 30
7. Кальмар 0:2 18 8 3 7 19 - 16 27
8. Мьельбю 17 7 6 4 18 - 15 27
9. Сириус 18 7 4 7 20 - 25 25
10. Эльфсборг 17 5 7 5 31 - 24 22
11. Норрчёпинг 17 5 4 8 18 - 21 19
12. Варберг БоИС 17 5 3 9 14 - 30 18
13. Вернаму 1:1 18 4 6 8 17 - 27 18
14. Дегерфорс 17 3 2 12 13 - 34 11
15. Хельсинборг 18 2 5 11 12 - 28 11
16. Сундсвалль 0:1 18 3 1 14 16 - 44 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 2:0 9 8 1 0 27 - 4 25
2. Мальмё 1:0 9 7 1 1 17 - 5 22
3. Хаммарбю 10 6 3 1 22 - 8 21
4. АИК 1:1 9 6 2 1 10 - 4 20
5. Кальмар 0:2 9 6 1 2 10 - 4 19
6. Хеккен 8 5 1 2 21 - 12 16
7. Мьельбю 9 4 4 1 13 - 8 16
8. Гётеборг 8 4 3 1 12 - 6 15
9. Сириус 8 5 0 3 10 - 8 15
10. Эльфсборг 8 4 3 1 20 - 12 15
11. Варберг БоИС 9 3 2 4 7 - 13 11
12. Норрчёпинг 9 3 2 4 12 - 10 11
13. Вернаму 1:1 8 2 4 2 7 - 6 10
14. Хельсинборг 10 2 3 5 6 - 12 9
15. Сундсвалль 0:1 9 3 0 6 12 - 24 9
16. Дегерфорс 8 2 2 4 7 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 9 5 4 0 21 - 13 19
2. Гётеборг 9 5 0 4 12 - 9 15
3. АИК 1:1 9 3 3 3 15 - 17 12
4. Юргорден 2:0 9 3 3 3 10 - 7 12
5. Хаммарбю 7 4 0 3 12 - 5 12
6. Мальмё 1:0 9 3 2 4 7 - 10 11
7. Мьельбю 8 3 2 3 5 - 7 11
8. Сириус 10 2 4 4 10 - 17 10
9. Норрчёпинг 8 2 2 4 6 - 11 8
10. Кальмар 0:2 9 2 2 5 9 - 12 8
11. Вернаму 1:1 10 2 2 6 10 - 21 8
12. Эльфсборг 9 1 4 4 11 - 12 7
13. Варберг БоИС 8 2 1 5 7 - 17 7
14. Дегерфорс 9 1 0 8 6 - 19 3
15. Хельсинборг 8 0 2 6 6 - 16 2
16. Сундсвалль 0:1 9 0 1 8 4 - 20 1
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Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
Кальмар
5.10
5.07
5.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Юргорден 2:0 Кальмар онлайн

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