Стадион: Теле2 Арена
0'
1:0
14' ГолВикхейм Густав
33' Желтая карточкаОлафссон Давид-Кристьян
2:0
40' ГолВикхейм Густав
Ход матча
14'
40'
2:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
18
Хиен
Исак
10
Асоро
Йоэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Хиен ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Берг ОливерНападающий
-
27 Papa Diouf1Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Скрабб СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Шамун НоаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
Юргорден
Кальмар
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
19%
14.3%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед
33 матча
57.6%
9.1%
33.3%
19 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
42.4%
33.3%
24.3%
14 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
39.4%
30.3%
30.3%
13 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Виктор
|6
|0.33
|Асоро Йоэль
|5
|0.28
|Банда Эммануэль
|4
|0.22
|Финнделл Хампус
|3
|0.17
|Радетинац Харис
|3
|0.17
|Викхейм Густав
|3
|0.17
|Эрикссон Магнус
|2
|0.11
|Хакшабанович Сеад
|2
|0.11
|Хиен Исак
|2
|0.11
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0.11
|Андерссон Элиас
|1
|0.06
|Шуллер Расмус
|1
|0.06
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Оливер
|5 (1)
|0.28
|Саетра Ларс
|3
|0.17
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0.11
|Шамун Ноа
|2
|0.11
|Скрабб Симон
|1
|0.06
|Янссон Исак
|1
|0.06
|Ромариньо Перейра
|1
|0.06
|Нетабай Нахом Гирмай
|1
|0.06
|Густафссон Карл
|1
|0.06
|Линдаль Аксель
|0
|0
|Нанаси Себастьян
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юханссон Петр
|4
|0
|Шуллер Расмус
|3
|0
|Финнделл Хампус
|3
|0
|Викхейм Густав
|2
|0
|Эдвардсен Виктор
|2
|0
|Асоро Йоэль
|2
|0
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0
|Хиен Исак
|2
|0
|Радетинац Харис
|1
|0
|Бенгтссон Пьер
|1
|0
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Андерссон Элиас
|1
|0
|Банда Эммануэль
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скрабб Симон
|3
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|3
|0
|Ромариньо Перейра
|2
|0
|Бергквист Дуг
|2
|0
|Саетра Ларс
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Густафссон Карл
|2
|0
|Фридрих Рикардо
|2
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Шёстедт Расмус
|1
|0
|Дженсен Кевин
|1
|0
|Янссон Исак
|1
|0
|Бакман Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
7
8 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
3
13%
1
14%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
13%
3
43%
31-45
4
17%
2
29%
46-60
6
26%
0
0%
61-75
5
22%
1
14%
76-90
Пропущено
6
12
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
2
33%
2
17%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
1
10%
2
20%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
14%
2
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Забито
33
17
13 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
4
12%
3
18%
1-15
5
15%
0
0%
16-30
4
12%
6
35%
31-45
6
18%
4
24%
46-60
9
27%
1
6%
61-75
5
15%
3
18%
76-90
Пропущено
13
16
9 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
3
23%
4
25%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
3
23%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
2
15%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Юргорден - Сепси 3:1 Вернаму - Юргорден 0:0 Сепси - Юргорден 1:3 Юргорден - Риека 2:0
Хеккен - Юргорден 1:2 Риека - Юргорден 1:2 Юргорден - Вернаму 5:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Юргорден - Сириус 3:3 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Кальмар - Юргорден 1:0 Юргорден - Мальмё 4:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Юргорден - Сириус 4:0 АИК - Юргорден 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1
Кальмар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кальмар - АИК 1:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Кальмар - Эльфсборг 1:0 АИК - Кальмар 1:0
Кальмар - Сириус 1:1 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Кальмар - Вернаму 1:0 Форвертс Штайр - Кальмар 0:3 Мьельбю - Кальмар 1:1 Кальмар - Юргорден 1:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Мьельбю - Кальмар 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|2:0
|18
|11
|4
|3
|37 - 11
|37
|2.
|Хеккен
|17
|10
|5
|2
|42 - 25
|35
|3.
|Хаммарбю
|17
|10
|3
|4
|34 - 13
|33
|4.
|Мальмё
|1:0
|18
|10
|3
|5
|24 - 15
|33
|5.
|АИК
|1:1
|18
|9
|5
|4
|25 - 21
|32
|6.
|Гётеборг
|17
|9
|3
|5
|24 - 15
|30
|7.
|Кальмар
|0:2
|18
|8
|3
|7
|19 - 16
|27
|8.
|Мьельбю
|17
|7
|6
|4
|18 - 15
|27
|9.
|Сириус
|18
|7
|4
|7
|20 - 25
|25
|10.
|Эльфсборг
|17
|5
|7
|5
|31 - 24
|22
|11.
|Норрчёпинг
|17
|5
|4
|8
|18 - 21
|19
|12.
|Варберг БоИС
|17
|5
|3
|9
|14 - 30
|18
|13.
|Вернаму
|1:1
|18
|4
|6
|8
|17 - 27
|18
|14.
|Дегерфорс
|17
|3
|2
|12
|13 - 34
|11
|15.
|Хельсинборг
|18
|2
|5
|11
|12 - 28
|11
|16.
|Сундсвалль
|0:1
|18
|3
|1
|14
|16 - 44
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|2:0
|9
|8
|1
|0
|27 - 4
|25
|2.
|Мальмё
|1:0
|9
|7
|1
|1
|17 - 5
|22
|3.
|Хаммарбю
|10
|6
|3
|1
|22 - 8
|21
|4.
|АИК
|1:1
|9
|6
|2
|1
|10 - 4
|20
|5.
|Кальмар
|0:2
|9
|6
|1
|2
|10 - 4
|19
|6.
|Хеккен
|8
|5
|1
|2
|21 - 12
|16
|7.
|Мьельбю
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|8.
|Гётеборг
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|15
|9.
|Сириус
|8
|5
|0
|3
|10 - 8
|15
|10.
|Эльфсборг
|8
|4
|3
|1
|20 - 12
|15
|11.
|Варберг БоИС
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|12.
|Норрчёпинг
|9
|3
|2
|4
|12 - 10
|11
|13.
|Вернаму
|1:1
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|14.
|Хельсинборг
|10
|2
|3
|5
|6 - 12
|9
|15.
|Сундсвалль
|0:1
|9
|3
|0
|6
|12 - 24
|9
|16.
|Дегерфорс
|8
|2
|2
|4
|7 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|9
|5
|4
|0
|21 - 13
|19
|2.
|Гётеборг
|9
|5
|0
|4
|12 - 9
|15
|3.
|АИК
|1:1
|9
|3
|3
|3
|15 - 17
|12
|4.
|Юргорден
|2:0
|9
|3
|3
|3
|10 - 7
|12
|5.
|Хаммарбю
|7
|4
|0
|3
|12 - 5
|12
|6.
|Мальмё
|1:0
|9
|3
|2
|4
|7 - 10
|11
|7.
|Мьельбю
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|8.
|Сириус
|10
|2
|4
|4
|10 - 17
|10
|9.
|Норрчёпинг
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|10.
|Кальмар
|0:2
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|11.
|Вернаму
|1:1
|10
|2
|2
|6
|10 - 21
|8
|12.
|Эльфсборг
|9
|1
|4
|4
|11 - 12
|7
|13.
|Варберг БоИС
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|14.
|Дегерфорс
|9
|1
|0
|8
|6 - 19
|3
|15.
|Хельсинборг
|8
|0
|2
|6
|6 - 16
|2
|16.
|Сундсвалль
|0:1
|9
|0
|1
|8
|4 - 20
|1
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