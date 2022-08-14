Стадион: Aalborg Portland Park Зрители: 5749
0:0
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаLasso Coulibaly
50' Желтая карточкаРосс Матиас
69' Желтая карточкаХансен Киан
80' Желтая карточкаКрамер Ларс
87' Желтая карточкаКристенсен Якоб
90'+5
Ход матча
10'
50'
69'
80'
87'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 8
-
4 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
17
Куск
Каспер
39
Adamo
Nagalo
11
Хансен
Мадс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Крамер ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Куск КасперНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Theo Sander
-
38 Oliver Ross
-
-
31 Anders Noshe
-
Главный тренер: Lars Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Защитник
-
11 Хансен МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
36 Асконе РоккоПолузащитник
- Нападающий
-
14 Фрэнсис АбуНападающий
- Нападающий
-
33 Leo Walta
-
-
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ольборг
Нордшелланн
22 матча
68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
40.9%
13.6%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
36.4%
18 побед 8 ничьих 0 побед
22 матча
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 16 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
44 матча
34.1%
31.8%
34.1%
15 побед 14 ничьих 15 побед
Первый тайм
22.7%
40.9%
36.4%
10 побед 18 ничьих 16 побед
Второй тайм
40.9%
34.1%
25%
18 побед 15 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куск Каспер
|1
|0.2
|Соуза Аллан II
|1
|0.2
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.2
|Макарич Милан
|0
|0
|Андреасен Лука
|0
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andreas Schjelderup
|3
|0.6
|Хансен Мадс
|2
|0.4
|Ernest Nuamah
|2
|0.4
|Беньямин Нюгрен
|1
|0.2
|Кристенсен Якоб
|0
|0
|Lasso Coulibaly
|0
|0
Карточки
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соуза Аллан II
|3
|0
|Альманн Якоб
|2
|0
|Крамер Ларс II
|2
|0
|Паллесен Кристоффер
|1
|0
|Росс Матиас
|1
|0
|Anosike Ementa
|1
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилладсен Оливер
|2
|1
|Кристенсен Якоб
|2
|0
|Adamo Nagalo
|2
|0
|Хансен Киан
|1
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Фресе Мартин
|1
|0
|Andreas Schjelderup
|1
|0
|Бидструп Мадс
|1
|0
|Lasso Coulibaly
|1
|0
|Ernest Nuamah
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
75%
2
25%
76-90
Пропущено
7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ольборг
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Силькеборг - Ольборг 3:1 Ольборг - Хорсенс 0:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Виборг - Ольборг 2:1
Гурник Забже - Ольборг 2:1 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Варта Познань - Ольборг 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Орхус - Ольборг 2:2 Ольборг - Виборг 1:1 Копенгаген - Ольборг 3:0 Ольборг - Брондбю 1:3 Раннерс - Ольборг 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Ольборг - Раннерс 3:0 Ольборг - Копенгаген 0:1
Нордшелланн
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Нордшелланн - Виборг 1:0 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Оденсе - Нордшелланн 0:2
Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Твенте - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Ког 3:0 Орхус - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Вайле 2:1 Сённерйюск - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Вайле - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Нордшелланн - Орхус 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Силькеборг
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|3.
|Виборг
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|4.
|Раннерс
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Хорсенс
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|6.
|Орхус
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|Копенгаген
|5
|2
|0
|3
|10 - 10
|6
|8.
|Брондбю
|2:0
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|9.
|Митьюлланд
|5
|1
|3
|1
|13 - 11
|6
|10.
|Люнгбю
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|11.
|Ольборг
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|12.
|Оденсе
|0:2
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Силькеборг
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Брондбю
|2:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Орхус
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Раннерс
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Хорсенс
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Копенгаген
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|9.
|Люнгбю
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|10.
|Ольборг
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|11.
|Митьюлланд
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Оденсе
|0:2
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Раннерс
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|3.
|Митьюлланд
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|4.
|Хорсенс
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|5.
|Силькеборг
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|6.
|Копенгаген
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|7.
|Орхус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Оденсе
|0:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|9.
|Люнгбю
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|10.
|Виборг
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|11.
|Ольборг
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|12.
|Брондбю
|2:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
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