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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион: Зрители: 5749
Ольборг
0:0
Конец матча
Нордшелланн
0'
10' Желтая карточка
Lasso Coulibaly
50' Желтая карточка
Росс Матиас
69' Желтая карточка
Хансен Киан
80' Желтая карточка
Крамер Ларс
87' Желтая карточка
Кристенсен Якоб
90'+5

Ход матча

10'
 
Lasso Coulibaly
46'
 
Mario Dorgeles
Lasso Coulibaly
50'
Росс Матиас
 
59'
Альманн Якоб
Поульсен Андреас
 
69'
 
Хансен Киан
70'
Гранли Даниэль
Росс Матиас
 
70'
Oliver Ross
Хёйхольт Мальте
 
76'
 
Диоманде Мохаммед
Бидструп Мадс
80'
Крамер Ларс
 
81'
 
Антман Оливер
Хансен Мадс
81'
 
Беньямин Нюгрен
Andreas Schjelderup
81'
Андреасен Лука
Куск Каспер
 
81'
Kasper Waarst Hoegh
Anosike Ementa
 
87'
 
Кристенсен Якоб

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 8
  • 4 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

1
Посавец
Йосип
32
Людевиг
Килиан
21
Крамер
Ларс
II
4
Росс
Матиас
25
Поульсен
Андреас
14
Хёйхольт
Мальте
6
Феррейра
Педру
8
Фоссум
Ивер
7
Соуза
Аллан
II
19
Anosike
Ementa
17
Куск
Каспер
13
Хансен
Андреас
III
27
Свенссон
Даниэль
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
5
Фресе
Мартин
11
Хансен
Мадс
18
Бидструп
Мадс
6
Кристенсен
Якоб
28
Lasso
Coulibaly
7
Andreas
Schjelderup
37
Ernest
Nuamah
Ольборг
4-3-3
Нордшелланн
4-3-3

История личных встреч

Ольборг
Нордшелланн

22 матча

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
40.9%
13.6%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
36.4%
18 побед 8 ничьих 0 побед

22 матча

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

44 матча

34.1%
31.8%
34.1%
15 побед 14 ничьих 15 побед

Первый тайм

22.7%
40.9%
36.4%
10 побед 18 ничьих 16 побед

Второй тайм

40.9%
34.1%
25%
18 побед 15 ничьих 11 побед

История матчей

СД
0:2
СД
2:1
СД
2:2
СД
1:1
СД
0:0
СД
0:4
СД
1:3
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
0:0
СД
3:1
СД
1:1
СД
3:2
СД
1:1
СД
1:2
ТМК
1:2
СД
1:0
СД
3:0
СД
2:1
СД
1:0
СД
0:1
СД
1:2
СД
2:4
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:1
СД
1:0
СД
1:1
С
0:2
СЛ
1:0
СЛ
1:2
СЛ
3:3
СЛ
2:0
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
2:2
СЛ
1:1
К
1:2
СЛ
1:2
СЛ
3:1
СЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куск Каспер 1 0.2
Соуза Аллан II 1 0.2
Хагельскьер Андерс 1 0.2
Макарич Милан 0 0
Андреасен Лука 0 0
Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andreas Schjelderup 3 0.6
Хансен Мадс 2 0.4
Ernest Nuamah 2 0.4
Беньямин Нюгрен 1 0.2
Кристенсен Якоб 0 0
Lasso Coulibaly 0 0

Карточки

Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Аллан II 3 0
Альманн Якоб 2 0
Крамер Ларс II 2 0
Паллесен Кристоффер 1 0
Росс Матиас 1 0
Anosike Ementa 1 0
Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилладсен Оливер 2 1
Кристенсен Якоб 2 0
Adamo Nagalo 2 0
Хансен Киан 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Фресе Мартин 1 0
Andreas Schjelderup 1 0
Бидструп Мадс 1 0
Lasso Coulibaly 1 0
Ernest Nuamah 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
75%
2
25%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Силькеборг - Ольборг 3:1 Ольборг - Хорсенс 0:0 Ольборг - Копенгаген 1:3 Виборг - Ольборг 2:1
Гурник Забже - Ольборг 2:1 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Варта Познань - Ольборг 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Орхус - Ольборг 2:2 Ольборг - Виборг 1:1 Копенгаген - Ольборг 3:0 Ольборг - Брондбю 1:3 Раннерс - Ольборг 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Ольборг - Раннерс 3:0 Ольборг - Копенгаген 0:1
Нордшелланн
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Нордшелланн - Виборг 1:0 Нордшелланн - Люнгбю 2:1 Брондбю - Нордшелланн 1:3 Оденсе - Нордшелланн 0:2
Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Твенте - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Ког 3:0 Орхус - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Вайле 2:1 Сённерйюск - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Вайле - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Нордшелланн - Орхус 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 5 4 1 0 8 - 2 13
2. Силькеборг 5 3 1 1 10 - 6 10
3. Виборг 5 3 0 2 9 - 7 9
4. Раннерс 5 2 3 0 7 - 4 9
5. Хорсенс 5 2 2 1 5 - 4 8
6. Орхус 4 2 1 1 5 - 3 7
7. Копенгаген 5 2 0 3 10 - 10 6
8. Брондбю 2:0 5 2 0 3 5 - 9 6
9. Митьюлланд 5 1 3 1 13 - 11 6
10. Люнгбю 4 0 2 2 6 - 8 2
11. Ольборг 5 0 2 3 3 - 8 2
12. Оденсе 0:2 5 0 1 4 4 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Силькеборг 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Нордшелланн 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Брондбю 2:0 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Орхус 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Раннерс 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Хорсенс 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Копенгаген 3 1 0 2 5 - 5 3
9. Люнгбю 2 0 2 0 5 - 5 2
10. Ольборг 3 0 2 1 1 - 3 2
11. Митьюлланд 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Оденсе 0:2 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Раннерс 3 1 2 0 4 - 2 5
3. Митьюлланд 3 1 2 0 11 - 7 5
4. Хорсенс 3 1 1 1 1 - 1 4
5. Силькеборг 3 1 1 1 5 - 5 4
6. Копенгаген 2 1 0 1 5 - 5 3
7. Орхус 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Оденсе 0:2 2 0 1 1 2 - 4 1
9. Люнгбю 2 0 0 2 1 - 3 0
10. Виборг 2 0 0 2 1 - 4 0
11. Ольборг 2 0 0 2 2 - 5 0
12. Брондбю 2:0 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Mario Dorgeles решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    94'
    Судья сигнализирует, что Феррейра Педру из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Беньямин Нюгрен
  • Фол, нарушение
    94'
    Феррейра Педру из команды Ольборг опасно и грубо сыграл. Мохаммед Диоманд пострадал.
  • 93'
    Гранли Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Ernest Nuamah из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 92'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    92'
    Каспер Ваарст Хуг из команды Ольборг заходит слишком далеко, он валит Кристенсен Якоб.
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 92'
    Удар от ворот произведет Ольборг
  • 91'
    Ernest Nuamah оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 91'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 91'
    Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 90'
    Контроль мяча: Ольборг: 32%, Норшеланн: 68%.
  • Офсайд
    90'
    Ernest Nuamah из команды Норшеланн в офсайде
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 89'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 89'
      Беньямин Нюгрен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 89'
      Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 88'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Хансен Андреас III ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      88'
      Соуза Аллан II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Желтая карточка
      87'
      Кристенсен Якоб получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • Офсайд
      86'
      Каспер Ваарст Хуг из команды Ольборг в офсайде
    • 86'
      Фресе Мартин успешно блокирует удар.
    • 86'
      Фоссум Ивер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 85'
      Ольборг контролирует мяч.
    • 85'
      Посавец Йосип взял и забрал мяч на выходе
    • 85'
      Посавец Йосип из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 85'
      Контроль мяча: Ольборг: 32%, Норшеланн: 68%.
    • Фол, нарушение
      85'
      Фоссум Ивер из команды Ольборг опасно и грубо сыграл. Mario Dorgeles пострадал.
    • 84'
      Крамер Ларс II успешно блокирует удар.
    • 84'
      Мохаммед Диоманд нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      84'
      Антман Оливер из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 83'
      Людевиг Килиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 83'
      Сегодняшная посещаемость составляет 5749 болельщиков
    • 83'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 82'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 81'
      Тактическая замена. Аносике Эмента уходит с поля и его заменяет Каспер Ваарст Хуг
    • 81'
      Тактическая замена. Куск Каспер уходит с поля и его заменяет Андреасен Лука
    • 81'
      Тактическая замена. Андреас Шельдеруп уходит с поля и его заменяет Беньямин Нюгрен
    • 81'
      Тактическая замена. Хансен Мадс уходит с поля и его заменяет Антман Оливер
    • Желтая карточка
      80'
      Крамер Ларс II получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      80'
      Безумный фол. Крамер Ларс II грубо играет против соперника. Пострадал Ernest Nuamah
    • 80'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 80'
      Фоссум Ивер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      79'
      Аносике Эмента задерживает мяч рукой
    • Фол, нарушение
      79'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн толкнул локтем оппонента. Это Фоссум Ивер заработал фол
    • 78'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 78'
      Хансен Андреас III ослабляет давление, выбив мяч.
    • 77'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 77'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 76'
      Тактическая замена. Бидструп Мадс уходит с поля и его заменяет Мохаммед Диоманд
    • 76'
      Контроль мяча: Ольборг: 31%, Норшеланн: 69%.
    • 76'
      Хансен Андреас III ослабляет давление, выбив мяч.
    • 76'
      Ольборг начинает контратаку
    • 76'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 75'
      Oliver Ross нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      75'
      Соуза Аллан II из команды Ольборг подал угловой справа.
    • 75'
      Хансен Андреас III ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      75'
      Соуза Аллан II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 75'
      Крамер Ларс II из команды Ольборг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      74'
      Соуза Аллан II из команды Ольборг подал угловой слева.
    • 74'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 73'
      Крамер Ларс II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 73'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 73'
      Матч возобновлен
    • 72'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • 71'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 71'
      Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 71'
      Матч возобновлен
    • 71'
      Матч остановлен
    • 71'
      Фоссум Ивер пробил со штрафного прямо в стенку
    • 70'
      Тактическая замена. Хёйхольт Мальте уходит с поля и его заменяет Oliver Ross
    • 70'
      Тактическая замена. Росс Матиас уходит с поля и его заменяет Гранли Даниэль
    • Желтая карточка
      69'
      Хансен Киан получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      69'
      Судья сигнализирует, что Хансен Киан из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Аносике Эмента
    • 69'
      Ольборг начинает контратаку
    • 69'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 69'
      Крамер Ларс II из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      68'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 68'
      Крамер Ларс II успешно блокирует удар.
    • 68'
      Хансен Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 67'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 67'
      Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 67'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 67'
      Ольборг начинает контратаку
    • 67'
      Хёйхольт Мальте ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      67'
      Хансен Мадс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Угловой
      66'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 66'
      Хёйхольт Мальте ослабляет давление, выбив мяч.
    • 66'
      Контроль мяча: Ольборг: 31%, Норшеланн: 69%.
    • Фол, нарушение
      66'
      Аносике Эмента из команды Ольборг заходит слишком далеко, он валит Бидструп Мадс.
    • 65'
      Андреас Шельдеруп пробует нанести удар издали, но Josip Posavec ловит мяч
    • 65'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 65'
      Крамер Ларс II из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 64'
      Крамер Ларс II ослабляет давление, выбив мяч.
    • 64'
      Росс Матиас из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 64'
      Альманн Якоб из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 63'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 63'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 63'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 63'
      Матч возобновлен
    • 63'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 63'
      Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 62'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 62'
      Фоссум Ивер из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      61'
      Судья сигнализирует, что Ernest Nuamah из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Хёйхольт Мальте
    • 61'
      Контроль мяча: Ольборг: 31%, Норшеланн: 69%.
    • 60'
      Ольборг контролирует мяч.
    • 60'
      Ernest Nuamah выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 60'
      Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 60'
      Хансен Андреас III ослабляет давление, выбив мяч.
    • 60'
      Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 59'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 59'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 59'
      Тактическая замена. Поульсен Андреас уходит с поля и его заменяет Альманн Якоб
    • 58'
      Феррейра Педру из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 58'
      Аносике Эмента ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      58'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 58'
      Андреас Шельдеруп нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 58'
      Mario Dorgeles создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 57'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 57'
      Аносике Эмента выиграл воздушное противоборство у Кристенсен Якоб.
    • 57'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • 56'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 56'
      Людевиг Килиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 56'
      Соуза Аллан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 55'
      Контроль мяча: Ольборг: 31%, Норшеланн: 69%.
    • 55'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 55'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 54'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 54'
      Ольборг пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      53'
      Назначен штрафной. Пострадал Крамер Ларс II, его свалил Mario Dorgeles.
    • 53'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 53'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      52'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Поульсен Андреас.
    • 52'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 52'
      Феррейра Педру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Желтая карточка
      50'
      Росс Матиас получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      50'
      Росс Матиас из команды Ольборг заходит слишком далеко, он валит Mario Dorgeles.
    • 50'
      Хансен Киан выиграл воздушное противоборство у Аносике Эмента.
    • 50'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • 49'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 49'
      Посавец Йосип ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 49'
      Росс Матиас из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 48'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 48'
      Крамер Ларс II из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 47'
      Посавец Йосип взял и забрал мяч на выходе
    • Офсайд
      46'
      Аносике Эмента из команды Ольборг в офсайде
    • 46'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 46'
      Ольборг контролирует мяч.
    • 46'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • 46'
      Тактическая замена. Лассо Кулибали уходит с поля и его заменяет Mario Dorgeles
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 48'
      Контроль мяча: Ольборг: 31%, Норшеланн: 69%.
    • Офсайд
      48'
      Соуза Аллан II из команды Ольборг в офсайде
    • 48'
      Посавец Йосип взял и забрал мяч на выходе
    • 47'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 47'
      Хансен Андреас III ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 47'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • 47'
      Хансен Мадс не смог попасть в створ ударом издали
    • 46'
      Бидструп Мадс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья сигнализирует, что Росс Матиас из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Бидструп Мадс
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • Фол, нарушение
      46'
      Судья свистит. Поульсен Андреас атаковал сзади соперника. Это Даниэль Свенссон заработал своей команде штрафной
    • 45'
      Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      44'
      Бидструп Мадс из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Аносике Эмента.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • 44'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 43'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 43'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 42'
      Даниэль Свенссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Ольборг начинает контратаку
    • 42'
      Поульсен Андреас из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 41'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 41'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 41'
      Контроль мяча: Ольборг: 28%, Норшеланн: 72%.
    • 40'
      Ольборг контролирует мяч.
    • 40'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • 39'
      Крамер Ларс II из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Адамо Нагало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      38'
      Судья сигнализирует, что Кристенсен Якоб из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Соуза Аллан II
    • 37'
      Ольборг контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      37'
      Кристенсен Якоб из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Людевиг Килиан.
    • Фол, нарушение
      37'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Аносике Эмента пострадал.
    • 37'
      Контроль мяча: Ольборг: 25%, Норшеланн: 75%.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • 36'
      Шанс! Хансен Киан из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • Угловой
      36'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 36'
      Поульсен Андреас из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      35'
      Аносике Эмента наказан за толчок Адамо Нагало
    • 35'
      Крамер Ларс II ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 34'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 33'
      Ольборг контролирует мяч.
    • 32'
      Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 32'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 31'
      Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 31'
      Людевиг Килиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 31'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • 30'
      Контроль мяча: Ольборг: 22%, Норшеланн: 78%.
    • 30'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      30'
      Судья сигнализирует, что Феррейра Педру из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Лассо Кулибали
    • 29'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 28'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • 28'
      Матч возобновлен
    • 26'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • Угловой
      26'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 25'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 25'
      Росс Матиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Контроль мяча: Ольборг: 25%, Норшеланн: 75%.
    • 24'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 24'
      Людевиг Килиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Росс Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 23'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 22'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Описание гола
      22'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Офсайд
      21'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн в офсайде
    • 21'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • 20'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 20'
      Людевиг Килиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • Фол, нарушение
      19'
      Соуза Аллан II задерживает мяч рукой
    • 18'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      18'
      Судья свистит. Фресе Мартин атаковал сзади соперника. Это Соуза Аллан II заработал своей команде штрафной
    • 18'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • 17'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 17'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 17'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 16'
      Росс Матиас из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 16'
      Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 16'
      Контроль мяча: Ольборг: 34%, Норшеланн: 66%.
    • 16'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Травма, повреждение
      15'
      Лассо Кулибали возвращается на поле.
    • 15'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 15'
      Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 15'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      15'
      Ох, нехорошо это выглядит. Лассо Кулибали получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      14'
      Лассо Кулибали на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 14'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 12'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 12'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Поульсен Андреас из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      11'
      Судья сигнализирует, что Поульсен Андреас из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Даниэль Свенссон
    • 11'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 11'
      Контроль мяча: Ольборг: 42%, Норшеланн: 58%.
    • Желтая карточка
      10'
      Лассо Кулибали получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      10'
      Безумный фол. Лассо Кулибали грубо играет против соперника. Пострадал Феррейра Педру
    • 10'
      Ольборг контролирует мяч.
    • 9'
      Хорошую попытку сделал Аносике Эмента. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 9'
      Ольборг начинает контратаку
    • 9'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Офсайд
      9'
      Аносике Эмента из команды Ольборг в офсайде
    • 9'
      Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      8'
      Безумный фол. Хансен Киан грубо играет против соперника. Пострадал Аносике Эмента
    • 7'
      Ольборг пытается что-то создать.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • Угловой
      7'
      Хансен Мадс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Росс Матиас из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 6'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Ольборг: 30%, Норшеланн: 70%.
    • 5'
      Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Удар от ворот произведет Ольборг
    • 4'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 4'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Ольборг начинает контратаку
    • 3'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 3'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 2'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Ольборг 0:0 Нордшелланн онлайн

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