Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Посавец Йосип взял и забрал мяч на выходе

84' Мохаммед Диоманд нанес удар, но тот был заблокирован.

84' Антман Оливер из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

83' Людевиг Килиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Сегодняшная посещаемость составляет 5749 болельщиков

83' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Норшеланн контролирует мяч.

80' Фоссум Ивер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Тактическая замена. Бидструп Мадс уходит с поля и его заменяет Мохаммед Диоманд

76' Удар от ворот произведет Норшеланн

75' Oliver Ross нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.

75' Соуза Аллан II навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Крамер Ларс II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Удар от ворот произведет Норшеланн

73' Матч возобновлен

72' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

71' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

71' Матч возобновлен

71' Матч остановлен

71' Фоссум Ивер пробил со штрафного прямо в стенку

70' Тактическая замена. Хёйхольт Мальте уходит с поля и его заменяет Oliver Ross

69' Хансен Киан получил желтую карточку от судьи

69' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Хансен Мадс из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

67' Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Даниэль Свенссон из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

67' Хансен Мадс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой слева.

65' Андреас Шельдеруп пробует нанести удар издали, но Josip Posavec ловит мяч

65' Норшеланн пытается что-то создать.

63' Норшеланн контролирует мяч.

63' Норшеланн контролирует мяч.

63' Матч возобновится спорным мячом

63' Матч возобновлен

63' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

63' Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Фоссум Ивер из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Ernest Nuamah выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Норшеланн контролирует мяч.

59' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой справа.

58' Mario Dorgeles создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Норшеланн контролирует мяч.

57' Удар от ворот произведет Ольборг

56' Норшеланн контролирует мяч.

56' Соуза Аллан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Норшеланн контролирует мяч.

55' Норшеланн контролирует мяч.

54' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

53' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Даниэль Свенссон из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Поульсен Андреас

52' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Феррейра Педру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Росс Матиас получил желтую карточку от судьи

50' Удар от ворот произведет Ольборг

49' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Норшеланн пытается что-то создать.

48' Норшеланн контролирует мяч.

47' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Посавец Йосип взял и забрал мяч на выходе

46' Норшеланн контролирует мяч.