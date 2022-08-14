Стадион: Стад де Суиз Зрители: 26212
0'
6' Желтая карточкаЗесигер Седрик
11' Желтая карточкаРуй Стив
1:0
29' ГолРидер Фабиан
48' Желтая карточкаНгамале Муми
2:0
60' ГолЭлиа Мешак
63' Желтая карточкаLewin Blum
3:0
78' ГолИттен Седрик
90'+4
Ход матча
11'
29'
1:0
48'
60'
2:0
63'
66'
78'
3:0
81'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
3 Офсайды 6
-
14 Нарушения правил 3
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
27
Lewin
Blum
13
Али
Мохамед
25
Лефор
Жордан
20
Ниассе
Шейх
10
Нгамале
Муми
32
Ридер
Фабиан
15
Элиа
Мешак
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
28
Дулин
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Lewin BlumЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
-
10 Нгамале МумиПолузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Иттен СедрикНападающий
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Бауэр МорицЗащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Samba Diba
-
20 Theo Magnin
-
43 Issa Kaloga
-
Главный тренер: Гейгер Ален
История личных встреч
Янг Бойз
Серветт
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
22 матча
40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
36.4%
50%
13.6%
8 побед 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.7%
50%
27.3%
5 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канга Вилфрид
|3
|0.6
|Иттен Седрик
|2
|0.4
|Ридер Фабиан
|2
|0.4
|Фасснахт Кристиан
|1
|0.2
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|0.2
|Элиа Мешак
|1
|0.2
|Нгамале Муми
|1
|0.2
|Лефор Жордан
|0
|0
|Гарсия Улиссес
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
|Ррудхани Донат
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роделен Ронни
|1
|0.2
|Валь Тео
|1
|0.2
|Флюке Патрик
|1 (1)
|0.2
|Стеванович Мирослав
|0
|0
|Бедья Крис
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зесигер Седрик
|2
|0
|Нсаме Жан-Пьер
|2
|0
|Lewin Blum
|2
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Гарсия Улиссес
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Нгамале Муми
|1
|0
|Канга Вилфрид
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конья Тимоте
|2
|0
|Клиши Гаэль
|1
|0
|Фрик Джереми
|1
|0
|Дулин Давид
|1
|0
|Бедья Крис
|1
|0
|Оберлин Димитри
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Севрен Йоан
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
1
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
1
100%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
2
67%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
3
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
18%
1
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
2
67%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Янг Бойз - КуПС 3:0 Базель - Янг Бойз 0:0 КуПС - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1
Янг Бойз - Лиепая 3:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лиепая - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Янг Бойз - Шаффхаузен 7:0 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Янг Бойз - Лозанна Уши 2:2 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Янг Бойз 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1
Серветт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Серветт - Винтертур 1:0 Сьон - Серветт 0:0 Базель - Серветт 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:0
Серветт - Вест Хэм 0:2 Анси - Серветт 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Серветт 1:5 Лозанна Уши - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Серветт - Базель 0:0 Серветт - Лугано 2:2 Люцерн - Серветт 4:0 Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Серветт - Цюрих 1:0 Лозанна-Спорт - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 2:1 Базель - Серветт 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|2.
|Санкт-Галлен
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|3.
|Грасcхоппер
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|4.
|Сьон
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|Серветт
|5
|2
|2
|1
|3 - 4
|8
|6.
|Лугано
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|7.
|Люцерн
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|8.
|Базель
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|9.
|Винтертур
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|10.
|Цюрих
|5
|0
|2
|3
|1 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Янг Бойз
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|3.
|Серветт
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Грасcхоппер
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Базель
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|6.
|Винтертур
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|7.
|Сьон
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|8.
|Люцерн
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Цюрих
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|10.
|Лугано
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сьон
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Лугано
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|Янг Бойз
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|4.
|Люцерн
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|5.
|Грасcхоппер
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|6.
|Серветт
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|7.
|Базель
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Цюрих
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|9.
|Санкт-Галлен
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|10.
|Винтертур
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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