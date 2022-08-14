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Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион: Зрители: 26212
Янг Бойз
3:0
Конец матча
Серветт
0'
6' Желтая карточка
Зесигер Седрик
11' Желтая карточка
Руй Стив
1:0
29' Гол
Ридер Фабиан
48' Желтая карточка
Нгамале Муми
2:0
60' Гол
Элиа Мешак
63' Желтая карточка
Lewin Blum
3:0
78' Гол
Иттен Седрик
90'+4

Ход матча

6'
Зесигер Седрик
 
11'
 
Руй Стив
29'
Ридер Фабиан
(Нсаме Жан-Пьер)
1:0
48'
Нгамале Муми
 
59'
Лустенбергер Фабиан
Ниассе Шейх
 
59'
Ррудхани Донат
Нгамале Муми
 
59'
Иттен Седрик
Нсаме Жан-Пьер
 
60'
Элиа Мешак
(Лефор Жордан)
2:0
63'
Lewin Blum
 
66'
 
Валь Тео
Дулин Давид
66'
 
Оберлин Димитри
Фофана Бубакар
66'
 
Антунес Алексис
Роделен Ронни
78'
Иттен Седрик
(Ррудхани Донат)
3:0
80'
Рюэгг Кевин
Лефор Жордан
 
80'
Угриниц Филип
Сьерро Венсан
 
81'
 
Issa Kaloga
Руй Стив
88'
 
Theo Magnin
Диалло Мусса

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 3 Офсайды 6
  • 14 Нарушения правил 3
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
26
Фон
Балльмоос
Давид
27
Lewin
Blum
13
Али
Мохамед
5
Зесигер
Седрик
25
Лефор
Жордан
8
Сьерро
Венсан
20
Ниассе
Шейх
10
Нгамале
Муми
32
Ридер
Фабиан
15
Элиа
Мешак
18
Нсаме
Жан-Пьер
32
Фрик
Джереми
2
Диалло
Мусса
4
Руй
Стив
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
8
Конья
Тимоте
28
Дулин
Давид
23
Роделен
Ронни
9
Стеванович
Мирослав
11
Фофана
Бубакар
II
7
Флюке
Патрик
Янг Бойз
4-3-1-2
Серветт
4-3-3

История личных встреч

Янг Бойз
Серветт

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

22 матча

40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

36.4%
50%
13.6%
8 побед 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.7%
50%
27.3%
5 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

С
3:1
С
1:0
ТМК
4:2
С
1:2
С
0:6
С
2:1
С
2:0
С
1:2
С
0:0
С
4:2
С
1:1
С
3:0
С
1:1
ТМС
2:1
С
0:1
С
0:2
С
6:2
С
1:1
С
2:1
С
3:1
С
1:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канга Вилфрид 3 0.6
Иттен Седрик 2 0.4
Ридер Фабиан 2 0.4
Фасснахт Кристиан 1 0.2
Нсаме Жан-Пьер 1 0.2
Элиа Мешак 1 0.2
Нгамале Муми 1 0.2
Лефор Жордан 0 0
Гарсия Улиссес 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Ррудхани Донат 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роделен Ронни 1 0.2
Валь Тео 1 0.2
Флюке Патрик 1 (1) 0.2
Стеванович Мирослав 0 0
Бедья Крис 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зесигер Седрик 2 0
Нсаме Жан-Пьер 2 0
Lewin Blum 2 0
Сьерро Венсан 1 0
Гарсия Улиссес 1 0
Элиа Мешак 1 0
Нгамале Муми 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конья Тимоте 2 0
Клиши Гаэль 1 0
Фрик Джереми 1 0
Дулин Давид 1 0
Бедья Крис 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Руй Стив 1 0
Севрен Йоан 1 0
Антунес Алексис 1 0
Вуйоз Николя 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
1
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
1
100%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
2
67%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
3
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
18%
1
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
2
67%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Янг Бойз - КуПС 3:0 Базель - Янг Бойз 0:0 КуПС - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1
Янг Бойз - Лиепая 3:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лиепая - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Янг Бойз - Шаффхаузен 7:0 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Янг Бойз - Лозанна Уши 2:2 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Янг Бойз 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1
Серветт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Серветт - Винтертур 1:0 Сьон - Серветт 0:0 Базель - Серветт 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:0
Серветт - Вест Хэм 0:2 Анси - Серветт 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Серветт 1:5 Лозанна Уши - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Серветт - Базель 0:0 Серветт - Лугано 2:2 Люцерн - Серветт 4:0 Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Серветт - Цюрих 1:0 Лозанна-Спорт - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 2:1 Базель - Серветт 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 3 2 0 11 - 1 11
2. Санкт-Галлен 5 3 0 2 10 - 5 9
3. Грасcхоппер 5 2 3 0 9 - 7 9
4. Сьон 5 2 2 1 8 - 7 8
5. Серветт 5 2 2 1 3 - 4 8
6. Лугано 5 2 0 3 10 - 8 6
7. Люцерн 4 1 2 1 4 - 6 5
8. Базель 4 0 3 1 2 - 4 3
9. Винтертур 5 0 2 3 3 - 9 2
10. Цюрих 5 0 2 3 1 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Янг Бойз 3 2 1 0 8 - 1 7
3. Серветт 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Грасcхоппер 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Базель 3 0 2 1 1 - 3 2
6. Винтертур 3 0 2 1 3 - 6 2
7. Сьон 3 0 2 1 2 - 5 2
8. Люцерн 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Цюрих 2 0 1 1 0 - 3 1
10. Лугано 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Лугано 3 2 0 1 7 - 3 6
3. Янг Бойз 2 1 1 0 3 - 0 4
4. Люцерн 3 1 1 1 3 - 5 4
5. Грасcхоппер 3 0 3 0 4 - 4 3
6. Серветт 3 0 2 1 1 - 4 2
7. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Цюрих 3 0 1 2 1 - 7 1
9. Санкт-Галлен 2 0 0 2 2 - 4 0
10. Винтертур 2 0 0 2 0 - 3 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Фабиан Ридер бьет в цель!
    • Желтая карточка
      11'
      Руй Стив получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      6'
      Зесигер Седрик получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Янг Бойз 3:0 Серветт онлайн

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