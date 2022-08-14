Стадион: Санкт-Якоб Парк Зрители: 19888
0'
4' Желтая карточкаAllan Arigoni
32' Желтая карточкаДжака Таулант
42' Желтая карточкаДапрела Фабио
87' Желтая карточкаВаленсуэла Мильтон
0:1
90' ГолБабич Борис
90' Желтая карточкаСаипи Амир
0:2
90' ГолМахмуд Хадж
90'+5
Ход матча
32'
42'
63'
86'
90'
90'
90'
0:2
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 5
-
8 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
22
Лопес
Серхио
15
Адамс
Касим
21
Пельмар
Анди
27
Ндой
Дан
17
Зачири
Анди
25
Uran
Bislimi
20
Думбия
Усман
18
Маю
Хишам
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Зачири АндиНападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Салаи АдамНападающий
-
Главный тренер: Alexander Frei
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Uran BislimiПолузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Маю ХишамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
-
27 Бабич БорисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Базель
Лугано
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
85.7%
19%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
30 матчей
53.3%
33.3%
13.4%
16 побед 10 ничьих 4 победы
Первый тайм
60%
26.7%
13.3%
18 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургер Ваутер
|1
|0.25
|Ндой Дан
|1
|0.25
|Zeki Amdouni
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|3 (2)
|0.6
|Боттани Маттиа
|1
|0.2
|Циглер Рето
|1
|0.2
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.2
|Саббатини Хонатан
|1
|0.2
|Бабич Борис
|1
|0.2
|Де Кейрос Ноа
|1
|0.2
|Махмуд Хадж
|1
|0.2
|Думбия Усман
|0
|0
|Маю Хишам
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндой Дан
|3
|0
|Бургер Ваутер
|2
|0
|Фрай Фабиан
|1
|0
|Джака Таулант
|1
|0
|Хитц Mapвин
|1
|0
|Адамс Касим
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Джига Нассер
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дапрела Фабио
|1
|1
|Allan Arigoni
|2
|0
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0
|Целар Жан
|1
|0
|Саипи Амир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
100%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
2
11
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
50%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
18%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Базель - Брондбю 2:1 Базель - Янг Бойз 0:0 Брондбю - Базель 1:0 Крузейдерс - Базель 1:1
Базель - Серветт 1:1 Базель - Крузейдерс 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Базель - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель - Гамбург 1:5 Базель - Ботошани 3:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Базель - Лугано 2:1 Серветт - Базель 0:0 Базель - Грасcхоппер 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 0:0 Базель - Динамо Киев 2:3 Базель - Цюрих 0:2 Базель - Люцерн 3:0 Сьон - Базель 0:0
Лугано
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хапоэль Беэр-Шева - Лугано 3:1 Лугано - Люцерн 1:2 Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Винтертур - Лугано 1:4
Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Сьон 2:3 Лугано - Интер Милан 1:4 Лугано - Рапперсвиль-Йона 2:0 Лугано - Ингольштадт 0:1 Кайзерслаутерн - Лугано 3:4 Лугано - Коллина д'Оро 10:0 Базель - Лугано 2:1 Лугано - Цюрих 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Янг Бойз 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт - Лугано 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|2.
|Санкт-Галлен
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|3.
|Грасcхоппер
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|4.
|Сьон
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|Серветт
|5
|2
|2
|1
|3 - 4
|8
|6.
|Лугано
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|7.
|Люцерн
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|8.
|Базель
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|9.
|Винтертур
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|10.
|Цюрих
|5
|0
|2
|3
|1 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Янг Бойз
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|3.
|Серветт
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Грасcхоппер
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Базель
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|6.
|Винтертур
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|7.
|Сьон
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|8.
|Люцерн
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Цюрих
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|10.
|Лугано
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сьон
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Лугано
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|3.
|Янг Бойз
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|4.
|Люцерн
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|5.
|Грасcхоппер
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|6.
|Серветт
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|7.
|Базель
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Цюрих
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|9.
|Санкт-Галлен
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|10.
|Винтертур
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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