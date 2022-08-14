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Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион: Зрители: 19888
Базель
0:2
Конец матча
Лугано
0'
4' Желтая карточка
Allan Arigoni
32' Желтая карточка
Джака Таулант
42' Желтая карточка
Дапрела Фабио
87' Желтая карточка
Валенсуэла Мильтон
0:1
90' Гол
Бабич Борис
90' Желтая карточка
Саипи Амир
0:2
90' Гол
Махмуд Хадж
90'+5

Ход матча

4'
 
Allan Arigoni
32'
Джака Таулант
 
42'
 
Дапрела Фабио
60'
 
Махмуд Хадж
Uran Bislimi
63'
Фрай Фабиан
Джака Таулант
 
63'
Бургер Ваутер
Зачири Анди
 
63'
Миллар Лиам
Ндой Дан
 
71'
 
Хайле-Селассие Марен
Целар Жан
81'
Малес Дариан
Zeki Amdouni
 
83'
 
Бабич Борис
Боттани Маттиа
86'
Салаи Адам
Диуф Энди
 
87'
 
Валенсуэла Мильтон
90'
0:1
Бабич Борис
(Хайле-Селассие Марен)
90'
 
Саипи Амир
90'
0:2
Махмуд Хадж
(Думбия Усман)

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
1
Хитц
Mapвин
22
Лопес
Серхио
15
Адамс
Касим
21
Пельмар
Анди
3
Каттербах
Ноа
8
Диуф
Энди
34
Джака
Таулант
27
Ндой
Дан
9
Zeki
Amdouni
42
Sayfallah
Ltaief
17
Зачири
Анди
1
Саипи
Амир
34
Allan
Arigoni
30
Дапрела
Фабио
3
Циглер
Рето
17
Валенсуэла
Мильтон
25
Uran
Bislimi
20
Думбия
Усман
14
Саббатини
Хонатан
18
Маю
Хишам
9
Целар
Жан
10
Боттани
Маттиа
Базель
4-2-3-1
Лугано
4-3-3

История личных встреч

Базель
Лугано

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
19%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

30 матчей

53.3%
33.3%
13.4%
16 побед 10 ничьих 4 победы

Первый тайм

60%
26.7%
13.3%
18 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

С
2:1
С
0:2
ТМК
1:2
С
2:0
С
1:1
С
2:0
С
2:1
С
2:2
С
1:0
С
4:4
С
2:1
С
0:3
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
3:2
С
2:2
С
0:1
С
0:1
С
0:4
С
1:1
С
2:2
С
4:0
С
2:2
С
4:1
С
3:0
С
1:4
С
3:1
С
1:3
ТМС
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургер Ваутер 1 0.25
Ндой Дан 1 0.25
Zeki Amdouni 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 3 (2) 0.6
Боттани Маттиа 1 0.2
Циглер Рето 1 0.2
Хайле-Селассие Марен 1 0.2
Саббатини Хонатан 1 0.2
Бабич Борис 1 0.2
Де Кейрос Ноа 1 0.2
Махмуд Хадж 1 0.2
Думбия Усман 0 0
Маю Хишам 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндой Дан 3 0
Бургер Ваутер 2 0
Фрай Фабиан 1 0
Джака Таулант 1 0
Хитц Mapвин 1 0
Адамс Касим 1 0
Миллар Лиам 1 0
Джига Нассер 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дапрела Фабио 1 1
Allan Arigoni 2 0
Валенсуэла Мильтон 1 0
Целар Жан 1 0
Саипи Амир 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
100%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

2
11
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
50%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
18%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Базель - Брондбю 2:1 Базель - Янг Бойз 0:0 Брондбю - Базель 1:0 Крузейдерс - Базель 1:1
Базель - Серветт 1:1 Базель - Крузейдерс 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Базель - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель - Гамбург 1:5 Базель - Ботошани 3:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Базель - Лугано 2:1 Серветт - Базель 0:0 Базель - Грасcхоппер 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 0:0 Базель - Динамо Киев 2:3 Базель - Цюрих 0:2 Базель - Люцерн 3:0 Сьон - Базель 0:0
Лугано
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хапоэль Беэр-Шева - Лугано 3:1 Лугано - Люцерн 1:2 Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Винтертур - Лугано 1:4
Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Сьон 2:3 Лугано - Интер Милан 1:4 Лугано - Рапперсвиль-Йона 2:0 Лугано - Ингольштадт 0:1 Кайзерслаутерн - Лугано 3:4 Лугано - Коллина д'Оро 10:0 Базель - Лугано 2:1 Лугано - Цюрих 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Янг Бойз 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт - Лугано 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 3 2 0 11 - 1 11
2. Санкт-Галлен 5 3 0 2 10 - 5 9
3. Грасcхоппер 5 2 3 0 9 - 7 9
4. Сьон 5 2 2 1 8 - 7 8
5. Серветт 5 2 2 1 3 - 4 8
6. Лугано 5 2 0 3 10 - 8 6
7. Люцерн 4 1 2 1 4 - 6 5
8. Базель 4 0 3 1 2 - 4 3
9. Винтертур 5 0 2 3 3 - 9 2
10. Цюрих 5 0 2 3 1 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Янг Бойз 3 2 1 0 8 - 1 7
3. Серветт 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Грасcхоппер 2 2 0 0 5 - 3 6
5. Базель 3 0 2 1 1 - 3 2
6. Винтертур 3 0 2 1 3 - 6 2
7. Сьон 3 0 2 1 2 - 5 2
8. Люцерн 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Цюрих 2 0 1 1 0 - 3 1
10. Лугано 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Лугано 3 2 0 1 7 - 3 6
3. Янг Бойз 2 1 1 0 3 - 0 4
4. Люцерн 3 1 1 1 3 - 5 4
5. Грасcхоппер 3 0 3 0 4 - 4 3
6. Серветт 3 0 2 1 1 - 4 2
7. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Цюрих 3 0 1 2 1 - 7 1
9. Санкт-Галлен 2 0 0 2 2 - 4 0
10. Винтертур 2 0 0 2 0 - 3 0
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